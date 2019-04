Voz 1179

00:00

buenas tardes José Antonio con esa capacidad que tiene para darle la vuelta a la vida y contarla por el forro por lo que no se ve Juan José Millás ha escrito un diario que parece de verdad lo titula la vida a ratos está yendo el sentido común de los locos hay dice para empezar que había una época en la que corríamos como locos hacia la actualidad y hoy la actualidad es la que corre hacia nosotros me gustaría tener la gracia de su pluma para contarlo en basó en Londres cuando me encontré en un cajero con doscientas cuarenta libras que no eran mías no soy Millás pero lo amo amo leerlo