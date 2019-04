Jordi Pascual: "A los trabajadores mayores de 55 años no encontrar empleo acaba fulminándoles moralmente"

Voz 1 00:00 seguramente usted visto Emilio ya puestos

Voz 0295 00:10 dieciséis años cuenta aparentemente su situación laboral Mi nombre Jordi Pascual experiencia académica cuenta con más de tres licenciaturas en las ciencias económicas varios cursos superiores de la misma rama gracias a estas estudios edificados siendo supervisor de equipos en una auditoría multinacional director financiero controles financiero pues nos lo que desde muy joven que aparentemente como miles de

Voz 1995 00:35 personas sin trabajo por culpa de la crisis y busca desesperadamente

Voz 0295 00:41 la llamada de una oportunidad más si cabe la entrevista

Voz 1995 00:51 hasta que en la entrevista personal cuando le preguntan por qué con ese curriculum busca una empresa en la que trabajar en lugar de la empresa a la que lo busque él quién contesta ya no es ese joven sino alguien que se llama exactamente igual a su padre

Voz 3 01:07 con un impresionante muchísimas gracias muchas gracias como puede ser que con la experiencia en los conocimientos que usted tiene este trabajo una sean las empresas que doce

Voz 1995 01:23 desde vídeos se llama como el verdadero protagonista de la historia Antoni Pascual dice el hijo de una persona que como miles de personas en España al tener más de cincuenta y cinco años ven cómo conseguir un empleo es es imposible no no difícil directamente imposible Jordi Pascual muy buenos días hola buenos días encantado de saludarte debería estar tu padre con nosotros no está que le ha pasado

Voz 4 01:46 eh mira te cuento Prince perdonar primero este este problemilla con mi padre porque es que de la atención que estamos teniendo estos días con de ir para hablar para otro con la prensa etcétera hoy el ataque de migraña de

Voz 1995 02:00 pero está bien lo que tiene si ya va a preocupar

Voz 4 02:02 yo he ido cogiendo para casa porque quería quedarme tranquilo que no fue algo peor que también está la orden el día como un ictus pero nada bien bien pasa que está está hecho para esta causa

Voz 5 02:15 está acabando así que perdonar que haya pasado esto no no no vamos mal pero bueno lo importante es que estoy bien tu padre que entendemos además que justo este en un momento muy muy intenso y si está que si está bien ya están importantes la verdad es que sí

Voz 4 02:30 eso también agradecerte Toni el la oportunidad que nos dais en poder difundir más este mensaje

Voz 1995 02:36 no gracias a Di Jordi gracias a porque yo creo que con tu vídeo vamos a denunciar la situación que vive tu padre y miles de personas como tu padre con un currículum con una experiencia extraordinaria es con con una vida además muy intensa en lo profesional ven como bueno a partir de los cincuenta y cinco años subida pues cambian porque es imposible conseguir un trabajo cuánto tiempo lleva topar intentando conseguir un empleo

Voz 4 03:00 mira desde el dos mil diez no tiene un un puesto de trabajo en el que haya estado más de seis meses por lo que entre digamos que no no nunca trabajo de verdad que esté más de un año que esté tranquilo que esté definido desde el dos mil diez

Voz 1995 03:17 y cómo lo lleva pues lo lleva

Voz 4 03:20 la bastante mal él es un hombre que intentaba aguantar todo que no sea muy expresivo delante de la familia pero la preocupación la ansiedad el agobio está yo soy como Bono Mi padre aparte partes es mi padre es mi amigo entre él y yo siempre hablamos yo yo digamos que yo sé de primera mano todo lo que les sucede no ir yo tengo que decir que sí que hay incluso está fulminado moralmente porque siempre que vaya entrevistas a le digan que no que no que no que no acaba a la cama tocando

Voz 1995 03:52 imagino que historias como la de mucha otra gente tenía un empleo como lo perdido qué pasó con la empresa donde el trabajo durante mucho tiempo

Voz 4 04:00 pues en el vídeo lo explico sobre todas las digamos que la suerte nunca estado de su lado hay por así decirlo

Voz 4 04:08 hubieron empresas que cerraron por la crisis hubiera tantas empresas que fueron contra compradas por otras claro al estar en la en la directiva por así decirlo cuando compró la empresa a otra en sacos compra cambiar el equipo también entonces en paro después también porque habían también reducciones de plantilla etcétera digamos que que en todos estos casos por desgracia es encontró mi padre

Voz 1995 04:34 soy igual al existir miles y miles de personas que sin entender muy bien porque con todo el conocimiento que con toda la experiencia que tienen están en en la calle a cuantas entrevistas Se puede haber presentado a tu padre

Voz 4 04:47 eh a muchas también lo es que con el vídeo que mi padre cada día se ponen las principales plataformas de búsqueda de empleo a enviar currículum etcétera también se quiere presentar porque a lo mejor cree que siendo

Voz 5 05:01 a darme la expresión pesado en aparente

Voz 4 05:03 de diferentes empresas presencialmente puede ocasionar alguna presión más para que pueda ser contratado o al menos darle la oportunidad de que tiene una entrevista en su día a día iba siempre es o no le contestan o le dicen que bueno que ya le pactarán incluso en una entrevista a mi padre exigió que por favor le dijeran el motivo por el cual no pasaba la la candidatura a la que se haya postulado aquí porque mi padre es lo que dice no a dice Si yo soy totalmente sincero en la entrevista me preguntáis por favor decirme que no saldrá de aquí no os preocupéis pero por favor decirme la la razón por la que no me queréis coger ir efectivamente en algunos casos las personas La Aldehuela la de Recursos Humanos le le dijeron que su edad no encajaba en el perfil de la empresa

Voz 1995 05:53 yo sé cómo se te ocurre porque mucha gente ha vistas a esas alturas ya Elviria mucha otra gente no lo vamos si te parece lo vamos a poner las redes sociales de la Cadena SER sin problema porque más allá de hablar de tu padre es que habla de la vida de mucha otra gente olvide cómo se te ocurre

Voz 4 06:08 pues mira yo tuve la suerte de poder coincidir con mi padre en en su última empresa que estuvo trabajando yo vi cómo vivía el trabajo cómo disfrutaba con su trabajo porque lo vive y encima trabaja a él como si la empresa fuera suya incluso que se quedaba más más rato para poder sacar el trabajo de ante y a raíz de eso dije yo mi padre yo he visto ahora de verdad de primera mano que es un gran profesional que si tuviera la suerte tener una empresa lo costaría sin lugar a duda ir otra vez se tuvo que ir al paro porque ese exceso Se externalizado digamos el servicio que hacía hacían esa empresa no de ahí está hace dos años e hice entonces dije tengo que hacer algo tengo que hacer algo que se pueda visualizar para poder hacer un mensaje primero de todo que mi padre encuentre trabajo por sus capas además que tiene después también hacer una critica social porque yo he visto muchas redes sociales perfiles igual que de mi padre incluso pidiendo desesperadamente una oportunidad de trabajo y entonces por tema de tiempo de cursos económicos sobre pudiera lanzar hasta ahora porque dije mira de pobres no nos sacan vamos a a lanzarlo ya porque mi padre a tiene cincuenta años la jubilación la tiene aquí a la esquina ir tengo que hacer tengo que hacer algo ya

Voz 1995 07:24 sí pero pienso además tu padre estará contando la movilización la jubilación cómo se cuentan los últimos veinte años veinte tantos claro en esto es una cotizada en fin correcto pero vamos a hacer una cosa Jordi como hay mucha gente como bueno mucha como tú no hay como tu padre en la misma situación vamos a abrir los teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a hacer una una breve pausa hay enseguida vamos a seguir hablando con Jordi Pascual que tú le la brillante idea de de poner de denunciar la situación que está viviendo su padre que sirve para hablar de mucha otra gente que a partir de los cincuenta y cinco cincuenta cincuenta y cinco cada vez más pero no encuentran su hueco en el mercado laboral tienen ustedes más de cincuenta y cinco ya han perdido su empleo cómo es su día a día se sienten discriminados a la hora de buscar un empleo por su edad ya menos nueve cero dos catorce sesenta sesenta Jordi no te vayas vale en la Cadena Ser

Voz 1995 08:21 seguimos conversando con Jordi Pascual hijo padre no ha podido venir iba estar con nosotros pero no ha podido venir a última hora pues la presión de estos días Si en el fondo yo de un poco el éxito de tu vídeo se vamos a culpabilizar pero es verdad que se les ha venido Naga una grande encima el otro ya Jordi hizo un vídeo muy inteligente muy bien planteado utilizando el currículum de su padre presentando sea a trabajos donde veíamos a él que con ese curriculum era el de su padre y llamativo es que la empresa se sorprendía porque no tuvieron trabajo es un vídeo que nos nos hace ver y por encima de la mesa una realidad que sufren miles y miles y miles de españoles lo encuentran trabajo a partir de los cincuenta cincuenta y cinco años troncal en sí

Voz 5 09:06 hay que decir que este asunto que es terrible en España lo oeste en otros lugares sí sí que usan todas las fronteras en todos los países incluso tal vez incluso más a mí me acuerdo haber leído hace un par de meses una noticia en la prensa sueca

Voz 8 09:19 una carta de una señora a la al estoy diciendo yo con cuarenta años y con experiencia en el sector que nadie puede discutir fue rechazado de de un trabajo en el jefe de de jefa de departamento por tener ojo cuarenta años Jordi buscamos algo con alguien con perfil de treinta

Voz 1995 09:38 los fue la respuesta Jordi tú tienes veintiséis pero lo más curioso es que las empresas buscan a gente que tenga mucha experiencia muy joven ileso en sí mismo en fin imposible totales

Voz 4 09:49 sí sí lo que sí que me gustaría matizar es que es una cosa que está haciendo mucho Mi padre es que en este en este vídeo en lo creía no creí no creía en esta idea por el hecho de que un vídeo no va a cambiar que empresas quieran contratarle por tener cincuenta y nueve años entonces yo le dije que que es equivocaría que en encontrar trabajo Ike perderá la expresión Le podría callar la boca diciendo que mi idea iba a funcionar ir Mi padre está asumiendo de que sí que le callado la boca que tengo razón pero tiene un sabor agridulce porque dice cómo puede ser que con un vídeo en veinticuatro horas ha conseguido lo que nueve

Voz 1995 10:26 hecho nueve años desde dos mil diez lo ha podido conseguir me han llamado a empresas para contratarle han llamado Un

Voz 4 10:35 montón de desde el jueves que es cuando digamos hizo el boom y que me llamaron a motor ampare la prensa sale en los periódicos puedo decir que tenía como más de doscientos e-mails entre cuales había gente de aquí apoyado apoyaba la iniciativa gente igual que mi padre en la misma situación prensa y sobre todo muchas empresas que querían a mi padre incluso había una docena de emails que decían quiero contratarlo ya que

Voz 1995 11:03 qué bien por tu padre pero ojalá que ese vídeo si acomodo cuando tiras de ansiedad el agua entonces esa onda expansiva se vaya multiplicando llegando a otros otros lugares que es lo que aprendemos esta misma mañana nueve cero dos catorce sesenta sesenta Jordi vamos a pedir a la gente que nos quiere llame Si tienes alguna otra idea vale queremos escuchar lo que ya sabemos que Jordi es el creativo ahora mismo Jordi el creativo del empleo para mayores de cincuenta años que sepáis hoy hoy Jordi que buscamos otro trabajo para ver nueve cero dos el sesenta sesenta es un asunto verdaderamente importante el desempleo es el principal reto de este país Nos engañan ahora que están en campaña ahí llegan todos los y el empleo es el principal reto es el principal problema que tiene este país como sabemos como comprobamos como dicen las cifras una y otra vez Leo no es más que la suma de una tragedia de miles de historias humanas vamos a tratar de entender porqué tantas personas en esa situación en nuestro país y hemos querido recopilar algunas cifras que ya conocemos ya algunas fechas que no está mal recordar vamos a utilizar el archivo Sergio Castro muy buenos días

Voz 9 12:13 hola qué tal buenos días empecemos por viajar al segundo trimestre de dos mil siete España registra la menor tasa de paro de su historia el siete coma noventa y tres por ciento es entonces cuando el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero va a pronunciar una frase para el recuerdo

Voz 10 12:26 haciendo uso de un símil futbolístico se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champion League de la economía mundial

Voz 9 12:34 nuestro país será entonces pura prosperidad adquiría iríamos consumimos poseía hemos sobretodo casas eso era el futuro

Voz 11 12:40 la vida es tomar decisiones por eso hay que estar muy seguro en las decisiones importantes como comprar una casa o cambiar nuestra imagen

Voz 12 12:47 valoración inmobiliaria la nueva línea el huevo futuros

Voz 9 12:51 hasta que nos vamos a dar de bruces con la realidad quince de septiembre de dos mil dieciocho El Mundo que conocíamos va a cambiar

Voz 12 12:57 se conoce ya como el huracán inmobiliario la última víctima es el grupo de inversiones Lehman Brothers la cuarta institución bancaria de Estados Unidos está al borde de la bancarrota

Voz 1995 13:06 tiene sesenta mi este seísmo financiero vaya

Voz 9 13:08 llegar muy lejos para tocarnos muy de cerca Alberto del Pozo economista y experto en el mercado laboral

Voz 13 13:13 el derrumbe de Lehman Brothers para la economía española que supuso el inicio de un antes un después España sufrió una crisis de empleo enorme en la que desde el año dos mil ocho al año dos mil tres perdimos entorno a tres millones y medio de empleos

Voz 9 13:33 el paro empezó entonces a duplicarse a triplicarse la tasa de paro en el primer trimestre de dos mil nueve supera el dieciocho por ciento son las consecuencias de haber vivido por encima de nuestras posibilidades no dijeron entonces los que callaron y alimentaron tanta apetencia llega entonces las políticas de austeridad en dos mil diez y la reforma laboral del Gobierno de Rajoy en dos mil doce que Sara de la Rica catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco valor así

Voz 14 13:56 la reforma laboral sí que ha encantado mucho el mercado laboral sobre todo de aquellas personas que en algún momento han accedido a un empleo o lo habían perdido durante la crisis ya han tratado de acceder a otro

Voz 9 14:07 la propia ha supuesto en realidad la crisis para los trabajadores mayores de cincuenta y cinco años que han perdido su empleo cuántos son en qué situación se encuentran

Voz 13 14:15 la situación de los mayores de cincuenta y cinco años en términos de empleo es bastante dramática porque actualmente hay entorno a medio millón de de empleados mayores de cincuenta y cinco años suponen el quince por ciento total de desempleados pero si hablamos de los parados de larga duración aquellos que llevan como digo más de un año en situación de desempleo ya son el veintidós por ciento del total íbamos a los que tienen a los que llevan buscando empleo más de dos años ya suponen uno de cada cuatro el veinticinco por ciento

Voz 9 14:49 aquí se hable una doble vertiente perder el empleo por un lado sí pero volver a encontrarlo cuando se supera la cincuentena

Voz 13 14:55 son el colectivo que conforman el desempleo más estructural que es más difícil de reinsertar Además hay que tener en cuenta que este colectivo en muchas ocasiones no perciben ningún tipo de prestación económica porque ha agotado las prestaciones que podía perder el por desempleo de manera que se encuentran en situación de pobreza de laboral o de exclusión social

Voz 9 15:18 en realidad por qué es tan difícil para ellos encontrar trabajo entonces la condena llevan aparejada una sentencia las palabras discriminación Yeda

Voz 15 15:25 yo opinión claro era porque se ve que personas con currículos es el digamos similares más jóvenes están saliendo al mercado laboral yo creo que la edad en el currículum una señal negativa

Voz 9 15:38 y una última pregunta entonces para todos podrían aprovechar muchos empleadores muchas empresas esta situación de ajuste a la que nos obligó la crisis que empieza a repuntar Nos dicen a partir de dos mil catorce al menos en lo macroeconómico para mantenerle mantener mantenerla precariedad laboral de los mayores de cincuenta y cinco años que van a quedar sin trabajo y los jóvenes que lo urbana sustituir pero con un empleo mucho más barato desde Economistas frente a la crisis lo tienen claro

Voz 13 16:01 ha aprovechado claramente la crisis para sustituir trabajo experimentado ir con salarios más elevados por trabajadores más inexpertos pero con salarios muchísimo más bajos y sobre todo en condiciones muchísimo más precarios

Voz 1995 16:16 Sergio Castro muchísimas gracias restaron datos son cifras opiniones Jordi que tienen nombres concretos porque siempre hacemos lo mismo hablamos de cifras porcentajes uno de cada cuatro el veinticinco por ciento de los mayores de cincuenta llevan más de dos años se llama Jordi como tu padre y se llama en carne porque oíamos la palabra discriminación pero piensa uno en este país en este mundo en el que vivimos sin mayor de cincuenta y cinco años siendo mujer como como lo hiciste encarna muy buenos días

Voz 16 16:49 buenos días cómo es tu caso porque si lo hay

Voz 1995 16:52 dominación es para todos igual en el caso de las mujeres es todavía peor

Voz 16 16:57 bueno pues un hombre que encarnan aunque con cincuenta y cinco años me quede en paro comencé a reestructurar currículum Amanda a todos aquellos sitios preveía que se podía mandar aguantarlo siempre siempre la respuesta fue Dunga mundo me llamaban yo he sido

Voz 17 17:18 tiene usted no te daban respuesta encarna directamente no

Voz 1995 17:20 que día

Voz 16 17:21 no es como si hubiera un filtro donde los mayores ya directamente dos archivaba

Voz 18 17:27 no es una cubo de la basura esa es la impresión que

Voz 16 17:30 tengo creo que la profesionalidad no la juzgan solas cumplan que tú tienes una una edad entonces me me considero hoy en día tengo ese sentido salidas en siete años solamente trabajado seis meses llegó como vulgarmente se dice no por currículum Mi porque una amplia estuviera interesada simplemente por enchufe es lamentable decirlo así pero así sucedió sino que no solamente no nos discriminan profesionalmente es que también nos discriminan a nivel formativo se hacen muchos cursos pero los mayores de cincuenta y cinco años motivada acceso a esos cursos de preparación a mí me sucedió un caso

Voz 17 18:16 quiero decir que la administración

Voz 1995 18:18 tan pocos deja a participar en esos cursos de formación

Voz 16 18:22 la mayor parte de ellos están dirigidas a los jóvenes es como por ejemplo que arbitrario es dar ayudas para la compra de haber o para el alquiler a los menores de treinta años los padres de familia que se han quedado en la calle por el tema de la crisis no hay ayudas para ellos para para volver a entrar en un piso y que reciban esas ayudas quedando a los jóvenes no discriminar a nadie por la edad

Voz 17 18:54 más bien

Voz 1995 18:56 muy interesante lo que cuesta lo que cuentas encarna nueve cero dos catorce sesenta sesenta gracias por llamarlos encarna

Voz 16 19:04 perdón digo gracias por llamarnos un beso

Voz 17 19:08 vamos a te abrazaba

Voz 1995 19:11 va a seguir escuchando voces en tu caso yo soy tu padre trató de apuntarse a concurso de formación y no pudo

Voz 4 19:17 totalmente lo que ha dicho encarna en mi padre estaba totalmente de acuerdo no está aquí pero lo puedo decir yo tranquilamente porque justo mí me lo dice esto ha dicho incluso a veces la han puesto caras en lo que era antiguamente lo que es la INEM poniéndole caras como como de la gente de la trabajadora de la INEM como diciendo es que tienes cincuenta y nueve años con la cara ya les decía a todo a mi padre

Voz 1995 19:44 vamos a seguir escuchándoles porque si el principal reto de este país cuenten lo que cuenten digan lo que digan hablen de lo que hablen estos días en una campaña electoral que empieza el próximo viernes el principal reto que tiene España es el empleo

vimos el otro día el vídeo de Jordi Pascual

Voz 1995 20:09 este es el tema hay hablar con Jordi hay que hablar con su padre que hoy no ha podido estar con nosotros y que ya tiene propuestas de trabajo y hay que hablar de un asunto relevante el más importante para todos nueve cero dos catorce sesenta sesenta encontrar trabajo a partir de los cincuenta años porque X cincuenta y cinco y a partir de los cincuenta años han empieza a haber un un grave problema una gran brecha para toda esa gente verdad sí

Voz 4 20:32 totalmente pues a partir de los encuentro y cuidado aunque

Voz 1995 20:35 que esto está bajando es el caso de Javier que nos llama desde Barcelona Javier muy buenos días

Voz 17 20:41 buenos días todas las cuatro idiomas verdad

Voz 0360 20:44 pues si algo cotidiano más las catalán hija poner es bueno realidad al cinco por vosotros tenéis idioma materno con lo cual pues

Voz 17 20:54 no pero Pablo cinco Javier Panera cuando de universitario que estuviese

Voz 0360 20:59 sí estoy de ingeniería náutica

Voz 1995 21:02 gen iría náutica

Voz 0360 21:05 se dice náutica ahí tengo máster en Comercio Internacional y logística de transporte y la verdad es que estaba escuchando a mí me he sentido totalmente identificado con con la educación sabes

Voz 17 21:16 tú estás en el paro que estás trabajando no

Voz 0360 21:19 en el paro lo mismo pues yo es que cuanto pues mira casi dos años conseguí un taras la la pieza que estaba eh la verdad es que llevamos años que estaba muy bien pero con un fondo americano maravilloso fondo americano y como siempre pasa en estos casos los directivos de arriba pues también los equipos Si bueno los pitando él me tiene pues consiguió en Pekín el trabajo un trabajo hecho corto periodo corto en fui a Madrid a vivir de la familia aquí en Barcelona bueno estuve seis meses pero como como pasa siempre empieza hace aceptar cosas ocasionales e ir poco a poco pues digamos que va a dar llevas creciendo por supuesto porque me consta que nadie puede evitar cada día pues te va llevan digamos en poco rechazan a los seis meses dijeron que se proyecte terminaba iba sacó entonces buscando todo lo que se puede ir como bien ha dicho puesto la persona que ha presentado el vidrio es un camino casi interminable lleno de laberintos donde donde casi casi es imposible para seguir nada no te digo bueno vale de no te digo bueno e interesante sino casitas nada que pueda que puedan ofrecer que dando

Voz 17 22:33 tú tienes tienes cincuenta y seis años estas en plenitud madurez

Voz 0360 22:41 no es una cosa curiosa porque tú estás físicamente perfecto no tienes enfermedades tu cabeza funciona de maravilla pues os mienten enviado todos tus ganas de hacer cosas son increíbles

Voz 20 22:53 a es totalmente

Voz 0360 22:55 lúcido a la hora de de tomar decisiones y de ideas cosas sin embargo te encuentras con un filtro invisible que es como ha dicho oyente que creo que era una mujer que es tierra eran las barreras que dicen bueno pues efecto nuestro perfil que buscamos entiendo pero a veces de la juventud que está muy bien para según que cosas de valora demasiado incluso a los jóvenes tampoco está demasiado mal

Voz 17 23:21 pero sinceramente

Voz 1995 23:24 Javier Aquino ese se a nadie pero dentro de que no se valora a nadie hay que encima lo tiene más difícil en el último mes Javier en el último mes cuantas cuantos currículum has echado

Voz 0360 23:36 pues si te digo que echado cien de diferentes cosas no te cajero lo más mínimo creo cosas que ha aplicado incluso cosas que están por va pero sea cosas sencillas cosas que que que es bueno porque te presentas a esto con con esas perspectivas te sabes que lo tienes súper superado que no va a tocar aquí en aventura incluso digo bueno relajemos eh de bajemos expectativas pero ni así hay manera saltos Ania siempre

Voz 1995 24:01 de los cien cuanto esté han contesta menos te han se han dignado a contestar

Voz 0360 24:06 pues eh las respuestas entrar automáticas que salen de los mensajes de muchas gracias lo hemos recibido a lo mejor cuatro o cinco con mucho un porcentaje muy pequeño

Voz 1995 24:17 Javier tú quieres ingeniero tienes más se te ocurre cómo podemos usar como podemos intentar solucionar esto si te ocurre qué podemos hacer

Voz 0360 24:27 yo la verdad es que es como como dicen muchos amigos míos hay que hay que reinventarse y acostumbrarse a que la situación que uno tenía en el pasado pues no es la misma tienes que optar por por puestos más sencillo eso por puestos menos cualificados para para la experiencia que no tienen la verdad es que soy súper flexible como siempre he dicho soy Supercor exigible modo súper rápido el agua tiene esos problemas yo creo que no yo creo que no la experiencia y los conocimientos son los adquiere pues eso trabajando con años los años son los que nos no se llegarán a todo lo que sea estos chavales jóvenes que tiene treinta años y gallegas de aquí a veinte sabes

Voz 1995 25:06 lo peor Javier es que el sistema es tan cruel como que después tu pensión no quiero ser encima cenizo pero tu pensión llegará según los últimos años que hayan cotizado con lo cual te enfrentas llano al reto de sobrevivir con cincuenta y seis viendo que lo que te espera por delante es todavía peor de lo que

Voz 0360 25:24 no es angustia es angustia es mucho peor porque yo siempre he cotizado pues la la base máxima por los puestos que técnico sin embargo dices bueno cuántos son los últimos años que te cuentan para la cotización de la de de la jubilación hacer esos los inicios pésimos gracias a la tensión después de haber cotizado el máximo durante toda mi vida que es una tensión digamos irrisoria es esto no es que me quita el sueño es que prácticamente osea me me me pongo a dormir a las ocho de la mañana y digo bueno pues dentro de dos a cuatro enfatizó para los ojos para hacer que duermo y no molestar a la mujer y poco más es una cosa que me quita el sueño que lo pienso más me pone un nudo en ellos tomado otras sábado increíble

Voz 1995 26:09 yo sé lo que tú denunciaba sin tu vídeo es es una reliquia a es un puñetazo cada día ha recibido en el estómago de una sociedad que debería ser mucho más consciente del grave problema que tiene

Voz 4 26:23 si lo que quería sobre todo lo que he dicho antes no que el objetivo es que mi padre de trabajo y el segundo también que se pueda aprovechar esta difusión que se está haciendo a vosotros para que esta vez No More aquí para que esta web pueda servir para que muchas personas más el además el situación que mi padre pueda explicar su historia en el formato que yo explico la web como el de mi padre que la web les contrata a mi padre punto com el cual explico historia de cómo ha llegado hasta hasta

Voz 1995 26:51 el perdona de lo que necesitas para que se mantenga ese qué pueden y qué podemos hacer

Voz 4 26:57 bueno si me das un un un minuto un segundo estaba viendo Twitter ahora una persona me estaba criticando de ser un niño pijo ayudando a mi padre lo que quiero quedar claro es que si yo fuera un niño pijo primero soy somos de barrio Mi padre

Voz 1995 27:14 Jordi de Twitter no vamos a no hagas caso deberá

Voz 9 27:17 ya no le lo

Voz 1995 27:19 si de verdad uno pero era más que nada queda para qué

Voz 4 27:21 es decir la este chico que por favor vea la web porque de de pijos nada de

Voz 1995 27:26 pero una cosa son los comentarios olvídate de Twitter las redes sociales contrata a mi padre punto com

Voz 4 27:31 te necesito por así decirlo es que no tenga capacidad económica para poder hacer un gran movimiento porque esto lo estoy haciendo gracias a una difusión que ha hecho mucha más gente la situación no por un presupuesto que teniendo como una gran agencia de publicidad yo lo que quiero hacer es poder revertir esta web para la aprovecharlo como una plataforma para que personas con el perfil de mi padre en el perfil de edad ojo puedan tienen aquí su espacio para que empresas puedan conocer más su historia

Voz 1995 28:01 entonces se me ocurre una cosa Jordi Porcel útiles porque la radio La Ser no nosotros no solamente contamos cosas que están viviendo debemos también ser corresponsables de comprometidos vamos a hacer una cosa ya ves Javier que está bien vamos a intentar en dos tres días montar una una plataforma de apoyo montamos lo que sea para intentar conseguir el dinero necesario para que se sostenga para que eso siga teniendo vida para que algo que es iniciado tú y que va a ayudar directamente a tu padre ayuda a mucha más gente sí que lo que vamos a hacer es el miércoles en un par de días no te vayas todavía pero vamos a intentar poner en marcha rápidamente luego hablamos como para buscar el dinero necesario para que bueno no no hay que gente como como Javier pueda encontrar un un altavoz donde de contar quién es básicamente contar quiénes y tampoco se trata de pedir nada a nadie sino contar quiénes y las capacidades que tiene te parece bien Javier

Voz 0360 28:53 me perfecto creo que es una ley que te iba estupendas sí señor

Voz 1995 28:57 los Javier te deseamos todos lo mejor del mundo todo lo mejor y que el tuyo que es un caso que has contado que ha salido a la radio que te has sentido interpelado que el tuyo

Voz 5 29:06 sí

Voz 1995 29:06 sirva para poner al menos tu ejemplo sirva para denunciar una una situación no quiero bueno Javier muchísimas gracias no quiero terminar este rato hablando de un problema grave sin saludará a Cristina que tiene cincuenta años Cristina muy buenos días

Voz 17 29:19 muy buenos días nos llamas eso es verdad si tienes un poco el mismo caso King Javier tienes cincuenta y seis años lleva unos cuantos años

Voz 1995 29:27 en en paro

Voz 18 29:29 alternativa ya pues alumna entrar de montar mi propia exprés que conocemos más verdad creo si no no fue viable Hay también me encontré al cabo de de de un año y algo pues en la calle Solà hay suerte de mi marido siendo estaría pasando más hambre que

Voz 1995 29:50 es una realidad tan brutal has contra algún tipo de trabajo en estos años que estime

Voz 18 29:57 bueno hay veces que hay hay temas que no se les puede llamar ni trabajos no yo he llamado básicamente para denunciar esto porque a ver yo no tengo la cualificación a nivel de dirección de empresas este tipos de prevención de riesgos laborales estado de encargada en empresas de metal tengo experiencia en transporte de mercancías y personas en fin que tengo un currículum amplió oí potentes a nivel a nivel de obrero no entonces no hace escasamente unos cuatro seis semanas me llega una propuesta de una empresa que hay de cuidadores aquí en Mollet del Vallès que se llama S A V SAF este señor me ofreció un puesto de trabajo de noventa euros al mes

Voz 1995 30:45 noventa euros al mes

Voz 18 30:48 el tanto bozal no no no pero bueno es lo veía muy fácil además tenía que desplazarme fuera de mi localidad a lo que él me con me contestó que podía ir a pie tampoco hacía falta que yo al coche no

Voz 1995 31:01 claro es un colectivo que estén en situación desesperada seguro seguro que que habrá gente que cabe

Voz 21 31:07 dónde lo dije y se lo dije digo digo que que que que el problema está en que

Voz 18 31:14 a lo mejor lo puede hacer usted este trabajo o habrá muchísima más gente que estaba interesado en cogerlo pero no es mi caso porque yo también tengo una persona vendiendo mi casa salir

Voz 21 31:24 ha costado noventa euros al mes pues que iba a hacer por llamarnos

Voz 18 31:31 sólo quería deciros una cosa que estos cursos de formación que nos proponen desde las administraciones sólo sirven para justificar porque a nosotros no nos proporcionan trabajo y garantías de encontrarlo un saludo

Voz 19 31:43 saludos destina eh

Voz 1995 31:46 pues a hablar el el miércoles y como ver cómo cómo podemos ayudarte a sostener esta plataforma Jordi perfecta valiosa sólo les ya en directo las empezado tú aquí lo vamos a hacer de él un abrazo enorme a tu padre eso donde enseguida que se recupere Jordi Pascual enhorabuena muchísimas gracias Vimos en sección complicada pero rodeados de muy buena gente Jordi muchísimas gracias volvemos a hablar con Jordi el próximo miércoles vamos a seguir esta historia porque es muy importante ya verán los asuntos de campaña que están planteando hoy para el empleo para mayores no no va a ser de lo más importante pero lo es es el principal reto de este país