Santa María la Real de la Almudena

yo te diré que a mí me pasa mucho me encanta en el espacio historias de superación del deporte con la de Dani Álvarez que son tema de Rod Stewart maravilloso bueno que está bien hablar de estas cosas imponernos se vaqueros para hablar de la historia de Madrid hoy no es un lugar que está al final de la calle Mayor en nuestra ciudad hay un caso en Hong en donde podemos ver una estatua de bronce de un hombre mirando al suelo acristalado y a partir de ahí a dándonos llevas

vamos a explicarles a me encanta el nombre casi me gusta más el nombre antiguo de Madrid que le con y griega Mayrén semana May Brit m a Hungría el Rey musulmán

Voz 0772

04:46

que no es cantaron de a que me playas no hay playa he dicho muchas buenas aguas no la iglesia de Santa María la Larrea la iglesia es de la de la Almudena que hoy ha desaparecido en el bloque que hay encima allí creo que ahora hay una farmacia en la esquina también hay un pequeño restaurante bueno pues una iglesia muy coqueta muy pequeño pero muy querida por los monarcas Felipe III y Felipe IV ya quisieron destruirla en el siglo XVII para levantar allí una catedral no porque en Madrid nunca ha tenido una catedral hasta el año mil novecientos noventa y tres que Juan Pablo II inauguró la catedral de la de la Almudena no siempre la Archidiócesis de Toledo de la cual dependía Madrid siempre estuvo poniendo pegas en en este sentido pero es como digo una las iglesias más increíbles en el Museo de San Isidro hay una pequeña maqueta que recrea perfectamente el el aspecto que tenía hasta como digo ese año mil ochocientos sesenta y ocho que bueno que fue destruido da después de la desamortización de Mendizábal no no de Mendizábal en el año mil ochocientos cincuenta y cinco que ya bueno pues tampoco es que tuviera mucho desde el punto de vista artístico pero Juan Cortés el autor de esta guía de del Madrid y a medieval nos cuenta esos pequeños secretos esos esas pequeñas joyas que había dentro de esta iglesia