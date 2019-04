Voz 1706

00:00

lo que imagina que eres profesor de Literatura en un centro de secundaria al que van a parar de preferencia alumnos con problemas situaciones familiares espinosas dificultades de aprendizaje nivel socioeconómico no precisamente boyante pone en la tesitura de decirles esos chicos y chicas que tienen otras preocupaciones en la cabeza o a los que sus circunstancias no los predisponen para ello que en las páginas de los libros tienen un camino para su desarrollo personal a lo mejor para redimirse de una parte del nubarrón que planean sobre no te lo van a poner fácil hundía llegan rebotados a clase otro dan una mala contestación al siguiente dejan pura y simplemente de atender y entonces te viene una idea luminosa hagamos teatro leamos el libro de otro modo adaptando su historia a un texto que los alumnos mejor dispuestos les digan a sus compañeros sobre un escenario haciendo que unos los actores lo vivan y lo pasen por su piel y que otros los que miran como espectadores lo vean vivo encarnado antes si es la experiencia que unas bravas inteligentes profesoras han puesto en pie en el y es el hecho de Sanlúcar de Barrameda y aquí un testigo de lo que consiguen tanto a la hora de transmitir el libro a todos como de implicarnos en la lectura como forma de construcción persona eso sí que es ayudar a mejorar el país no esas reformas educativas nuestras que sólo ven imponer la agenda del teléfono