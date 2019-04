la vida moderna es consumir MDMA en un festival de música clásica

Voz 1 00:00 a J

Voz 4 00:28 pues bien hoy aquí

Voz 1194 00:30 mira hacia una chica

Voz 4 00:33 el esto

Voz 3 00:38 con con cara

Voz 2 00:44 es bueno que tiene el bonito fue grietas invitó

Voz 5 00:48 pago cita te a ti misma nada Saturno devora

Voz 1194 00:51 Nos pareció que claro eh que gracias gracias veo veo que falta algo en la presentación no eso

Voz 5 01:01 para usted

Voz 2 01:11 es que es que sí

Voz 6 01:15 ya está Nacho haciendo una Performance cojonudo

Voz 1194 01:18 ha ido galletas con su cara

Voz 5 01:22 lo tenía todo a mano digo tengo uno flauta

Voz 0470 01:27 pero se puede hacer en la persona de la galletas y luego presentar al pudo al final adoptado por meterlo todo junto juntado sí

Voz 1194 01:33 yo me he comido la galleta he pronunciado tu nombre presentando

Voz 0460 01:36 pero mientras escupía trocitos la la imagen

Voz 0470 01:38 imágenes que preciosa porque tan metió toda la galleta a cara perro en la boca y doy Broncano según saltaban tenemos inherente ya

Voz 1194 01:45 sí pequeños trocitos Ignatius proyectándose bellísima

Voz 0470 01:50 el que la gente nos ha traído por probar

Voz 6 01:52 la galleta pues sí que está muy buena

Voz 1194 01:55 alguien quiere probar puedo de Ignacio vea a padre

Voz 0460 01:58 el separado tinerfeño miope nuevos

Voz 1194 02:00 porque hay la repostería galletas Calvario

Voz 5 02:07 a mí

Voz 1194 02:13 te agota

Voz 0470 02:18 no es que llame ya en tal calvario que me cansa hablar del Calvario varias que es un calvario el propio calvario

Voz 5 02:25 es que la comedia varias veces claro que vamos a ver

Voz 1194 02:29 vamos a ver la luz eso que saber pilotar los americanos no es fácil tanto activamente tanto haciendo comedia como recibiendo comer hombre claro esto es que vamos a ver habitualmente otra vía en nuestro día a día manejamos un humor nivel Bertín Osborne claro de repente los poner la pelota en Ferrari quiere decir en la comisaría para detenerle

Voz 0470 02:52 hay una parte de la comedia que la gente no conoce que cuando luego está ya tranquilamente en tu casa hablando por teléfono con jueces de la Audiencia Canales eso eso eso nos Jesolo alcalde no lo sabe no es órgano de la comedia la gente no

Voz 0460 03:05 coletas una tarde

Voz 6 03:07 una listas sólo la punta del iceberg

Voz 0470 03:13 te iba a la instructora que si iba silba cuando luego te llaman por teléfono de números ocultos Silva Sivall desaparece si sirva se queda en casa yo pondría una cámara en alguna reunión agentes supe estaría bien sabemos para no voy a hacerlo bueno pues está aquí hoy aquí estamos de nuevo peones de la comedia eh bueno dentro comida hay un traidor a la comedia eh pues una hombre bailaor por favor hoy postor está viviendo un vendido eh

Voz 1194 03:38 espera que he dicho esto yo me incluyo somos los tres yo me he pasado

Voz 6 03:43 yo me he pasado Vodafone

Voz 1194 03:46 eh

Voz 0470 03:47 vaya tarifas tiene una tarifa buenísima donó a tope y nos han traído la gente no se entrega la gente de muchos regalos está muy rico

Voz 1194 03:55 me viniendo

Voz 0460 03:57 le asusta un hombre mayor

Voz 1194 04:00 no diciéndome estás muy rico riquísimo Nacho

Voz 0470 04:02 han traído la galletas anti que te han traído si me ha traido

Voz 6 04:05 varias varios tipos de cerveza Alhambra Especial Victoria de Málaga y ojo cerveza artesanal cerveza mi polla cuidar a mi polla perdón es ahí soy de mucho en Jaén también se hombre aulas

Voz 0470 04:21 luego han traído estos este producto ojo eh crema solar que más alarma que cara al sol protección a rayos de la ultraderecha

Voz 1194 04:30 quizá llegado un poco tarde

Voz 0470 04:32 el quema un poco

Voz 1194 04:35 habría venido a estos productos cuando lo lo necesita

Voz 0470 04:40 joder macho una oleada de radiaciones prehistórico termitas amenaza con invadir de melanomas malignos nuestra sociedad por ello crema solar la primera compra atención a rayos ultraderecha apta para todo tipo de pieles y clases sociales incitación de géneros respetuoso con la fauna y flora medioambiental protege te Cara al sol Bravo juega una claro

Voz 1194 04:57 pero

Voz 2 05:01 tenemos la crema solar y también tenemos la cama

Voz 0460 05:04 que también que también te protege o Chita poco eh tenemos tenemos también personas para protegerlos contra el auto

Voz 1194 05:12 el hombre traidor de guerra es dura de guerra ha vendido de la comedia está podría ser de de la ultraderecha

Voz 0470 05:30 Marbella es hubiese pillado el viernes

Voz 1194 05:33 hoy está eh

Voz 0460 05:41 especulando que quinta había parado hoy subiendo por la Gran Vía hoy cuatro multas de tráfico o hoy un tanque del Ejército esperando encallada

Voz 6 05:51 ah mira así se queda uno después de un saque

Voz 0470 05:56 a raíz todo han han que de realidad han caído traído Raquel meterá en People también una foto de Manuela Carmena firmada por ella a raíz de la semana pasada en mí sinceramente con la Guardia Municipal que pone muchas gracias por tu aportación firmados Manuela eh porque claro joder esos ochocientos euros van todo para parques para niños

Voz 6 06:16 todavía no me puedo quedar plenamente

Voz 0470 06:17 a veinte día creo todavía son cuatrociento había son cuatrocientos

Voz 6 06:20 que es por una cosa es la foto de Manuela de te quedas

Voz 1194 06:28 por eso os pido yo cosas expresamente pero esta foto de Carmena me la quiero mal

Voz 0470 06:37 hoy empieza ya que tengo una movida valen eh

Voz 1194 06:40 vale ya que hay una movida espera espera que me reparta

Voz 0460 06:45 los ojos machos que con la Barbate parece mucho Abascal sí

Voz 0470 06:52 la EBA de hacer primera plana joder que parezco que es el mete lo es que las los hechos se te mete meten los ojos

Voz 1194 06:59 juventud picando montón

Voz 0460 07:01 os dije que es fundar un partido político Vox con hombre beata un partido formado exclusivamente para quitarle votos al al ultra en las próximas citas electorales

Voz 1194 07:11 en el texto cuando la campaña de Vox

Voz 7 07:14 con alta nuestros eslóganes no está equipados para la felicidad

Voz 0470 07:21 no vale

Voz 1194 07:24 no me tomo yo me imagino que cuando llegue la ultra derecha al Gobierno toda esa felicidad habrá que gestionar la gente que está preparada vamos a grito

Voz 0470 07:31 bueno tarta todo pero momento pero esto esto esto que has hecho es el de tu sección has hecho

Voz 6 07:37 estos son píldoras cosas que ningún lado nuestra misión no es son trazas Álvaro

Voz 0470 07:42 eh eh toda la vida moderna muchos venir un aplauso para Koke da Lei empezamos a hablar hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 8 08:30 es hola buenas noches le atiende

Voz 5 08:41 dónde

Voz 2 08:52 da miedo por si Minolta Bronx que por algo con Koke llegando yo la a la radio

Voz 0460 09:02 cuando Koke el sumo tierra se aparcaba iba gritando está lleno de cilindros digo esa voz me suena a Koke

Voz 0470 09:17 que que tiene una presencia física cuando cuando

Voz 0460 09:20 esto si estás los medios sonriendo sonríe bueno y el no tiene una particularidad el vienen moto sobre la moto pilota desnudos aparcar moto y se viste que vendería desnudo yo creo que vendría de rodar una escena cuando eres a medias sonrisas de Viena de rodar una escena

Voz 0470 09:37 Koke por buscarme a mí que cuando según te en aceite el nudo in town preciosa es la imagen parece una centella muy bonita el toque Matare un poco da gusto ver hoy es quinientos veintiséis noventa y nueve de cocina rabo esto es la la vida moderna todas las putas eh que están aquí pues sus dos bastiones dos dos estrellas

Voz 0460 10:00 columnas que te ve como Cannes

Voz 0470 10:03 que tengas que tengo que dejar al que tiene vacaciones que yo he estado muy a gusto cuando hacía monólogos en Ciudad Real vuelve vuelve tiempo eh eh no no no no no no si lo prefiero eh

Voz 1194 10:20 en la trastienda de un bar de Ciudad Real entre latas de Coca Cola siete de Kas Naranja es lo que te llame para exacto lo valoras ahí la Audiencia no

Voz 0470 10:29 no no tiene que tomar decisiones judicial José Luis el del bar claro en la audiencia que lo prefiero prefiero eh prefiero esto lo mejor es que hay alguno el lunes que llego cansado pero lo prefiero no sé en este momento de de formar parte de la comedia está rodeado de dos Titán dos personas que no han vendido que habido una pronta para Ignacio

Voz 2 10:53 siempre con la comedia bueno vamos

Voz 6 10:56 saber la verdad es que no me enredo y que vaya al grano en Primera

Voz 0460 11:00 niña de fuego contra eh

Voz 6 11:03 vuelta a pasarte que ha vuelto a pasar algo que ya hemos comentado aquí que uno de nuestros referentes ha vuelto a darnos una lección de cómo actuar en un caso vamos a sí llevamos hablando eso

Voz 1194 11:14 todo el rato de no otro otro referente también de Andalucía también de Andalucía nosotros

Voz 6 11:21 ya ha pasado lo que ha pasado políticamente pero de momento el programa de Juan y Medio sigue estando allí

Voz 1194 11:26 pues eso que no no lo toqué eh bueno

Voz 6 11:29 erró por favor por favor ahí no tocar nada

Voz 0470 11:31 quien lo de Juan y Medio yo me yo dejo de ser ciudadano andaluz

Voz 6 11:34 pues Tato por favor he dicho nada que lo contado esto ya te y todavía no tiene perdona el otro día vino a verme

Voz 1194 11:43 bueno por supuesto un caballo

Voz 6 11:44 pero como siempre pero bueno tengo que contar lo que pasó que fue perfecto muy bien por qué atención ha vuelto a pasar Juan y Medio sabemos que es un maestro en estas lides siempre sabemos que el lomo definido como el Tinder de lo ya yo porque en fin media o va como con Europa

Voz 0470 12:03 y buscando agua

Voz 0460 12:06 Luisa te parece parece que está seco

Voz 6 12:08 le entonces la a Vaccaro como es esa sección pudiera con gente bueno

Voz 0470 12:14 yo no es claramente bastante mayor

Voz 6 12:16 pues se corre ciertos riesgos como que te quedes dormido un invitado esto ya lo vimos éste le pasó

Voz 0460 12:22 Don Juan y Medio y su manera vean

Voz 6 12:24 la situación puede maestro maestro recordemos sólo apagó las luces del

Voz 1194 12:27 a todo le hizo creer que había acabado

Voz 6 12:31 en fin si bien el Circo du Soleil la estar a la altura de Juan ha vuelto a pasar porque había un invitado que se llamaba Juan que iba como todos a buscar pareja a sus ochenta y cinco años o porque no por supuesto pasó

Voz 0460 12:44 estoy en el pico

Voz 5 12:47 no hay que hacer programa no no aplauda Juancho llama también seguro que está dormido porque tienen una Peneda aplauso no habrá dormido bien a ver un momento público ustedes están en casa y hoy que alguien está durmiendo porque ha venido muy entusiasmado añadió suelen porque no admitió uno de la tu momento dónde dormir sí se mueve mínimamente respira un día vamos a tener una desgracia jugar la baza de que está muerto si siéntate y yo me siento se va a sentar con el ojo al Puerta cómo se va a abrir paso como Filho en el sofá sin despertar ha cargado

Voz 2 13:42 muy graciosa muy graciosa Juan y Medio muy grande

Voz 9 13:45 sí sí entró muy despacio

Voz 5 13:49 el señor está dormido una posición muy nobles se puede siesta después de comer sí sí

Voz 10 13:55 diera era conocer Aurelia Juan el otro Juan señala a que se porque hasta ahí los dos Juan ahí sentado que tiene ochenta y cinco años muy

Voz 5 14:07 llevan tres semanas hablando hablando de disputaría ahora digo esto que tengo que decir

Voz 7 14:12 no nos han pesado muy activas

Voz 5 14:22 padecen los hermanos de Puerto Hurraco

Voz 0470 14:26 pero es en los hermanos Izquierdo vale gracias vea vamos

Voz 1194 14:29 la verlo hasta ahí es maravilloso y como

Voz 6 14:31 es como como sacado sentando al lado de Juanes Juan no se ha despertado en ningún momento

Voz 0470 14:38 Juan mayor tienen que la escena para gente no ya visto diez dos señores mayores de porque Juan y Medio también

Voz 6 14:43 a una edad claro eso puede parece esta gente muy mayor

Voz 0470 14:45 que tiene un hijo que también en mayor el secreto de una vez al año y tiene un hijo hijos imputó ya yo también es verdad que pronto claro si si éste parecía eso eh saco estaban los dos las cruzar

Voz 6 14:59 bueno el programa los nuevo Gutiérrez Mellado ya dos sofocón

Voz 1194 15:03 el problema fue avanzando y hubo un momento en que Juan se despertó

Voz 6 15:09 sí sí que vamos a ver la resolución del conflicto por favor

Voz 10 15:12 bueno necesita encontrar un compañero pues cariñoso con el que compartir afición

Voz 0470 15:17 la han dejado dormir dormir todo el rato dormir atención por qué

Voz 2 15:33 que el señor llega con la cabeza de la isla

Voz 9 15:43 queda listo

Voz 1194 15:45 voy

Voz 11 15:48 hasta ahí

Voz 6 15:49 eh maestro eh vuelto ya de vuelta

Voz 0470 15:53 ya pero es como si estuviese una prospección en la muerte de vuelto he tocado el revuelto

Voz 1194 15:59 no me dais por perdido pero no no no bueno

Voz 6 16:03 me gusta mucho cómo cómo es cómo somos muy fan de cómo manejar la situación Jaime cualquier otro en una situación de esta tesis pues hace un poquito el silencio y en las arenas movedizas no no siempre fui medios un señor Gimeno esta situación es otra persona

Voz 1194 16:19 se de derrumbarse pero él está incólume otra persona perdería los nervios yo mismo yo mismo acabaría a patadas hombre tengo dicha producción

Voz 12 16:37 sí

Voz 0470 16:43 esto

Voz 1194 16:46 he dicho Charles en el café cosas bueno yo quiero pedir desde aquí

Voz 6 16:50 por supuesto un aplauso una ovación

Voz 0460 16:55 desde el corazón del corazón del show business para alguien que nos está escuchando

Voz 2 17:04 Don Plácido era muy buena ahí medio medio

Voz 1194 17:14 no es la primera vez que se Corea esto no no profesor

Voz 0470 17:19 en qué pasa Juan que estar aquí

Voz 5 17:21 esto ya

Voz 1194 17:25 Nos queda dormido todo

Voz 0470 17:27 no no no no baje el ritmo el ritmo deja mucho que desear pero a ver qué pasa que que no nos cuenta nunca nada de la gente que sale y luego está siempre al teléfono esto es una pesadilla menos pero escaso

Voz 13 17:40 yo eso es lo bonito es que os mostráis tal y como soy para que el público vea hasta que

Voz 1194 17:44 exactamente pulcro fariseos

Voz 0470 17:47 pero jugando hemos hablado de ello dispongo de persona mayor que no eres pero pero también no sé que me aspecto

Voz 13 17:54 esa mucho con la evidencia pero es me tengo que rendir es como tú Broncano quererse dijo que todo padre quiere ver salir por la puerta

Voz 1194 18:01 es muy bien definido eh

Voz 0470 18:06 tal se quiere a sí

Voz 6 18:08 cuantías para felicitar de primero que media llevas de ya es durmiendo programa uno al menos uno cada dos meses

Voz 13 18:15 lleva un promedio buenísimo y mejorando aquí es que con esto se ve que el Alzheimer

Voz 5 18:20 avanza con problemas circulatorios ya rictus si creo que no vamos vamos pero cada vez usamos poco Lucila

Voz 0470 18:33 Juan pero sí que lo lo manejan de muy buena fortuna porque lo que hace set te pones a su lado y te quedas callado como un espejo

Voz 0460 18:38 que no es competía como Slash

Voz 0470 18:41 esa es la comedia física pura sí sí

Voz 13 18:43 sabes lo que pasa que como ha yo conozco a todos y todos sois igual de buena gente tiernos con con las personas mayores entonces una una gente que sabe que viene al día siguiente que ha dormido que viene atacados que viene de lejos que como sabes la persona en vez de a las ocho te recoge el Tasi está a las cinco con

Voz 5 19:03 el puerto no

Voz 13 19:04 porque digo Tendrá el horario de Australia por él

Voz 5 19:07 yo pero no no es que ellos no quieren llegar

Voz 13 19:09 tarde nunca entonces luego llegan aquí comes de estupendamente

Voz 5 19:12 no pasan bien era el momento de hablar

Voz 13 19:15 claro es tan tiene sabes empiezan a ver que alguien les llame al otro lado del túnel

Voz 5 19:20 partir muerto de agotamiento ir de paz se duermen

Voz 1194 19:28 bonito podrías convencer tu programa en una especie de cementerio de elefante lugar más bonito que

Voz 0470 19:35 es que además esta es una mezcla muy voy es verdad que los votantes Induráin Itar peras subese puede bromear con ellos detuvo el punto medio de puta madre no le faltan demasiado poco como para entrar en el juego

Voz 5 19:47 ya no tiene mucho poder

Voz 13 19:49 juego con la ventaja de que ellos se entregan al quiero decir para ellos Juan para sobre con los que vienen es el depositario de la confianza total y que tarde

Voz 1194 19:58 sí Toré el día digo tú sabes lo más parecido que ellos a nunca la San Pedro

Voz 5 20:05 si no lo hacen pero pero depués vida me trae un punto en un punto de no retorno

Voz 6 20:12 lo llevaba muy buena media también de cuántas de esas Istok

Voz 0470 20:16 cuantas conversiones Álvaro conversiones cuántos

Voz 6 20:19 a cuántas parejas salen de eso por eso

Voz 13 20:21 mira es impresionante sabéis por qué porque ellos el que está solo si tiene alguna el saque de salud sus hijos no les cuidas viven en pueblos de montaña o de cuya calle no da a la calle principal que ha ido yo te has dejado en Gaza o por la noche y te lo encuentras por la mañana de este tipo de su Stores y de miedo son luego muy tolerantes con la persona que les llama ponen muchísimo de su parte las dos partes que lleva diez años sólo quince años solo no te puedes imaginar la cantidad de problemas que no pone claro ya va juega tan a favor de matar a favor que el la cantidad os a esa gente no están pendientes de la silicona no está pendiente de los caballos del coche mide las haciendas es lo que quieren es no morirse solos eso claro genera que tú pongas tanto de tu parte que tenemos un una estadística buenísimas

Voz 0470 21:12 pero Juan tu luego tu luego alguna vez cuando cuando esas parejas se forman luego te escriben en plan dejó al Juan muchas gracias esa señora chorreando

Voz 5 21:20 no me escribe no viene al programa y te lo cuenta hemos

Voz 13 21:25 pide a ellos que por favor cuando lo consideren oportuno no tenga bien

Voz 5 21:29 nosotros estamos en contacto con ellos ven

Voz 13 21:31 cómo le va porque sino la gente no te cree la gente que sale por la puerta cogida

Voz 5 21:34 no solo

Voz 13 21:35 vete tú a saber si se vuelven a verlo todo ha Caribe pero cuando vuelve dirigente Vidal otro voy a una pareja que llevaba diecisiete años juntos

Voz 0470 21:42 a raíz del programa

Voz 5 21:44 yo creo que empataron antes pero bueno

Voz 1194 21:52 oye aprovecha gracias Juan el en público por lo emocionante que fue para mí la ilusión que me hizo medio mientras el otro día en Madrid que te respete la mirada invierte en el palco del teatro que yo principio pensé que era una un holograma pues nada yo estaba yo pensaba que es un producto dime dime imaginación yo yo seguía con lo digo nada igual me volvía a Jorge señoras y señores Don Juan y me dijo de verdad porque no

Voz 5 22:21 me hubiera sido muy

Voz 1194 22:23 esto que te hubiera visto cabeceando

Voz 13 22:26 pero si se hubiese dicho algo si no hubiésemos puesto de acuerdo a mí hubiera importado que la gente viera cómo caía la baba desde no

Voz 1194 22:32 costes sobre hubiera sido no

Voz 6 22:35 sabes que si hubiese chupado empezó no hubiera sido gloriosa

Voz 5 22:38 el alta pero ahí estamos

Voz 1194 22:40 o sea Ignatius

Voz 13 22:43 yo yo hacía tiempo que no veía a alguien

Voz 6 22:47 lo que parece

Voz 13 22:48 situación así teniendo en cuenta la mediocridad que te domina no

Voz 5 22:52 se la dedico a mi peso pero se para bien me había hablado Juan común Price notario

Voz 1194 23:02 no es remontar tu vida pero pero como enero este género

Voz 6 23:07 Dívar mucho Juan que es el piropo faltón

Voz 0470 23:10 pero el volantazo final Eduard eh Juan pero te hizo

Voz 13 23:16 yo soy muy bueno me no es un es una maravilla de todos tenéis mucho talento yo os admiro desde hace muchos años

Voz 6 23:23 ha aguantado el programa tantos años como para poder ir nosotros

Voz 1194 23:27 de mayores vosotros vosotros

Voz 13 23:31 pues tal y como estáis ahora mismo podéis pasar por ser decrépito

Voz 5 23:34 no sólo podéis venir qué qué día de la semana querer

Voz 0470 23:38 lo bien de noviembre a mí me vendría bien sí porque está la cosa

Voz 5 23:41 sería si está la cosa corta vosotros

Voz 13 23:44 yo creo en Dios lo digo ahora que habla de los límites del humor y con tal gracia estáis ahí gracias que estéis ahí

Voz 0470 23:50 gracias a todo el que escuche

Voz 13 23:53 este programa que sepas que para estar ahí hay que jugársela todos los días en la cuerda floja hay que estar expuesto a las puñetera redes sociales donde te pusilánime inmisericorde mente gratis

Voz 5 24:03 etc etcétera

Voz 1194 24:17 en definitiva para ejercer este oficio es la inyección de moral que necesitábamos Juan

Voz 0470 24:25 programas

Voz 13 24:26 yo estoy detrás de vosotros siempre pero no volvéis a cada no se sorbió no

Voz 0470 24:30 sí antes se empezó a preguntar porque la duda sin Nati cuando les en el teatro hizo el bloque en el que habla de

Voz 1194 24:38 Juan y Medio

Voz 13 24:43 sí era se espera que el mejor hizo el bloque de los blancos

Voz 1194 24:51 yo estaba hablando de cómicos que Sempere envuelto en el escándalo se bueno me me quise quiso mencionar el famoso caso de cuando fui rompía y bueno portada al asunto que ya lo hemos comentado alguna ocasión a

Voz 6 25:04 estás diciendo que utilizas un trozo del soul

Voz 1194 25:08 te voy a contar la verdad Juárez es un es un trozo del show de la vida moderna Jito sideral que concede ha de estar tu presente digo hombre estaría feo que estuviera Juan yo no sacar esta historia pero quisiera decirte te lo decirte que ese trocito perteneces al show de la vida moderna

Voz 0460 25:27 me aproveché para lucir personal

Voz 1194 25:30 mente

Voz 6 25:33 oye Juan tío muchísimas gracias por atendernos muchísimas gracias por regalarnos estos momentos de televisión

Voz 0470 25:38 pero picos míticos

Voz 6 25:41 no te voy a preguntar al programa sigue no sólo de momento no

Voz 13 25:46 más sigue porque para expresarse T2 os cuento ya todo voy a la a la audiencia que se escuchan nosotros hemos ha dirigido nadie en otros términos que no sea continuar con eso trabajo yo creo que tiene cierta lógica es el programa que más aporta su cadena de España entonces yo me parece un poco sobre todo ya podéis entender que no nos metemos con nadie no lo hacemos a costa de nadie no vienen famosos vienen gente muy necesita

Voz 5 26:09 nada

Voz 13 26:10 me parecería un poco absurdo pero opiniones yo creo que ha habido trabajos y seguramente a los no

Voz 1194 26:16 aquí tendrá siempre un asiento aquí tendrá siempre

Voz 13 26:19 ya con mucho gusto solamente iría así que es así donde la gente tiene esta capacidad para hacernos reír ido me parece fantástico

Voz 0460 26:28 qué hacer Juan

Voz 2 26:34 aquí me quedo

Voz 14 26:41 buenas noches aquí y Don Juan I

Voz 2 26:46 no sé al equipo le dimos

Voz 0470 27:03 por qué te queda mirando a una persona del público muy fijamente no me ha dado la vuelta y mirando hacía un chaval lo peor pero no en ese sentido no estaba incomodando no no hay tanto comportarme

Voz 0460 27:19 claro que matarles eso que bueno por aclarar Juan y Medio que ya lo hemos contado alguna vez pero fue aquella historia famosa pasó ese tiempo pero las fuentes no lo cuentas aquí no pero pero ya ha salido el tema para aclararlo o da igual igual

Voz 0470 27:31 os no sólo no sólo quiere utilizar lo que usamos en el show de los tres actos que ese hombre que se estima lo que tiene evitar que lo podamos contar otra vez

Voz 1194 27:39 en lo cuento en la radio de los ya sería spoiler caldos tenía porque bueno pues bien pero bueno tuvimos la representarlo no

Voz 0470 27:49 pero sólo no sólo lo cuento yo solo al faltas pero contar Peri poniendo voces intentando amigas

Voz 1194 27:58 lo entiendo lo entienden bien bueno entonces que extrema que te te llama

Voz 0470 28:04 como ha dicho que que tema tratamos estoy viendo tu libreta ya hay muchos temas

Voz 0460 28:10 pero seguimos he vengo a hablar de un proyecto militar muy hay un proyecto militar

Voz 0470 28:17 al que ha tenido acceso a tenido acceso de hecho se va

Voz 0460 28:20 es este proyecto militar que ahora pero hasta ahora pertenecía al Ejército va a tener ahora ya un uso social poco a poco por lo que decíamos de de de bueno de de la rueda de la comedia que no está encima y que vamos a ver el Ferrari de la comedia muy difícil hay que saber manejar eso

Voz 0470 28:38 la comedias tracción trasera cuando esa te dijo eso de Rapa en eso tiene mucho fotones que su prólogo todo hay que tener cuidado quiero decir estaba jugando con fuego está bien está bien porque

Voz 0460 28:51 bonito que las persona no Gemma pero vamos a ver

Voz 0470 28:54 a esto hay que saber controlarlos

Voz 0460 28:56 citó el ejército debe estar al servicio de la de la de la sociedad civil e injusto que que la que que bueno lo lo que sea

Voz 1194 29:12 soy mi peor

Voz 0470 29:14 tenemos que claudicado

Voz 1194 29:16 destacaba estaba sobre entendiendo todo no por digo por no

Voz 0470 29:19 yo tú no puedes parar una exposición diciendo mira lo que sea

Voz 1194 29:24 yo que hay gente que no hombre no hay déjame a mí mismo estoy diciendo estoy diciendo que

Voz 0460 29:32 no lo halal a ciencia funcionará esa forma que la ciencia que se investigara en cualquier dirección que pues que que echaran el rato ahí que Camel en que los científicos Kamel que los científicos Jamenei que descubren cosas pero lo que no es trabajo suyo es buscarle aplicaciones para los científicos que que que que que se flipper la fantasía científica de que luego venga el Ejército diga esto puede servir para ha pasado siempre ganas ha pasado siempre eso habitualmente y ojalá siga pasando entonces la han encontrado un uso a a cosa científica pues palos siempre para eso para para para la comedia en este caso la AECI empieza a haber simuladores de comedia para aprender a manejar el asunto

Voz 1194 30:13 pero es que tiene

Voz 0460 30:15 drama con los en el programa May Day catástrofe buenísimas Lee fue magnífica mi programa favorito su programa favorito sabe todo lo accidentes aéreos fan más famosos de la historia al detalle hijos comenta en el avión cuando viajamos a Tenerife

Voz 1194 30:32 los nervios especialmente comenta el de Los Rodeos habitualmente

Voz 0460 30:37 siempre vamos a Tenerife al aeropuerto del norte de horror

Voz 0470 30:39 es que fue un accidente sigue siendo el récord de Europa de número tiene en el mundo yo creo el bien conocía a tu hijo que yo le quiero muchísimo el primer momento me dio miedo por qué no no sé te acordarás tú me representante que también esa época seis años a cinco años imagínate lo primero que me dijo es tú sabes que les puerto narrador la culpa fue del piloto de KLM

Voz 1194 30:59 es verdad

Voz 0470 31:00 Íñigo Utiel de Money ya ha hecho en su cabeza un juicio a la culpa de todo lo primero que me dijo que ver explica ya te digo varias veces la explicarlo pues aquí la culpa precisando el avión en tal momento como

Voz 1194 31:16 ahora programado

Voz 0460 31:21 a mí como es el oído tantas veces a mi se me ha ocurrido que podría hacerse un May Day catástrofes aéreas de de Asuntos de la como

Voz 1194 31:28 hombre claro si May Day monologuistas que se han visto envueltos en escándalos

Voz 0460 31:34 a saber elaborar programas que analicen por qué por qué pasó lo que pasó y con voz su DACA

Voz 1194 31:42 claro que el accidente se dio un cúmulo de circunstancias que han iba hace que la bandera española estaría al alcance de no

Voz 0460 31:56 drama siempre llega a la misma conclusión es una concatenación de errores no Simon

Voz 0470 32:01 ahora pasarlo bien si caiga el hombre que en la comedia igual

Voz 0460 32:04 en causas complejas en fenómenos complejos y la comedias uno de ellos en una sola cosa que gracias a la cosas por eso es difícil de explicar por eso cuando uno intenta dar explicaciones da mucha rabia que la gente va a priori gratuitamente porque hay como muchos centros que a lo mejor hay se cruzan entonces ya te digo estamos ante un fenómeno natural de la historia la comedia su en la naturaleza

Voz 6 32:28 sí sí pero esto es como el fuego hombre

Voz 0460 32:31 pero entonces también

Voz 11 32:34 ah bueno bueno

Voz 1194 32:39 es decir que el formado mi academia para jóvenes cadetes de la comedia que que tengan acceso a este simulador que es como lo lo llamo el Comedy Rockets esto tienes que con el videojuego

Voz 0460 32:52 manejar como el el co el Roque del Conde

Voz 0470 32:55 el otro hombre que tenías ahí también gracias X que no usaba a otro

Voz 0460 32:57 si va a tres mil

Voz 1194 33:00 estoy lo estoy explica

Voz 0460 33:02 no solamente esto es como un cohete es el Comedy Rocket tú tienes que apretarle a los fotos y todo Packers llegue el planeta que tú quieres

Voz 0470 33:09 claro la Raquel planta de la risa

Voz 0460 33:12 llega el planeta de la risa pero pueden pasar muchas cosas ya hay que tener en cuenta muchos mecanismos y hacer muchos cálculos

Voz 1194 33:18 entonces a ver quién

Voz 5 33:21 donde hay por aquí he dicho eso que que puede hubo que cosa tú volcar basura industrial

Voz 1194 33:29 cuando tú te pones Tomás Carbonell una máscara de payaso

Voz 5 33:31 no fue siniestro

Voz 1194 33:34 me has dicho aquí ya se te ve que te ya que utiliza las omeya patas obra inquietante que el tabaco la gente era la bandera esos

Voz 0470 33:47 el fermento entonces esta esta no vale no vale

Voz 1194 33:49 venga aquí ya se te ve el truco aquí hay si este lo que quieren es utilizar

Voz 15 33:56 coronaba

Voz 1194 33:57 hasta vaga

Voz 2 34:10 Justo a tiempo e poco tiempo entonces

Voz 1194 34:13 comedias una fuerza de la naturaleza bonito que alguien la quiere utilizar como herramienta va

Voz 0470 34:24 es que hay que un chaval a saca un cartel de Vox eh ojo al a la a la que ya se ha de broma la segunda te rompemos el puto portátiles una veinte broma vale a la segunda te vas acata va a ver mis cojones

Voz 1194 34:41 bueno pues vamos a proceder ahora mismo tengo la otra que por ejemplo si tienes esto no no pasa nada coleta careto puedo hablar de cualquier tema

Voz 0470 34:53 ya pero está muy bien hecha eh cómo lo ha conseguido

Voz 1194 34:55 cuenta la comprado en chinos tengo mi misma manera manualidades siete noventa y cinco

Voz 0470 35:05 peli por donde ves a que tiene el fontanero de que parece Un burka eh esto para apoyar la frente la barbilla sí sí sí sí eh tú dime si con esta cara

Voz 1194 35:15 no puedo hablar de temas controvertidos venga ya me entiendo eh vamos a hablar del feminismo esto estas máscaras que acaba de sacar son todavía digamos eso es lo que era el Pro Tour

Voz 5 35:34 de momento está habiendo un debate entre el chaval de vos

Voz 1194 35:38 para él es lo más cutre en en estrategias políticas

Voz 2 35:46 por portátil

Voz 0460 35:54 por fin llegamos a Shiva iba a tres mil

Voz 0470 35:58 para señoras y señores Shiva tres mil el G

Voz 0460 36:00 el éxito pone a nuestra disposición un simulador de comer

Voz 1194 36:03 Siria e con el casco eh

Voz 0460 36:09 eso es así porque lo que estoy viendo yo la pantallas eso podemos ver en la pantalla de los monitores de la foto que dicen los más no se llegó en el casco de la comedia la fantasía porque eso es lo que yo veo cuando yo me pongo el casco eso es lo que ya es un es un

Voz 0470 36:24 el cuadro de mando de una nave no ahí está

Voz 0460 36:27 pues bien el contexto bien afinado a altos vínculos de complicidad tenemos muchas muchas botoncito eh desde donde podemos afinar para que el Comedy Rocket llegue a su destino entonces Marmolejo

Voz 0470 36:41 trabajo me pongo

Voz 0460 36:42 eh ya ya esto permite tanto si te gusta hacer comedias te te gusta hueco el aspecto Lita como comedia esto te permite simular ese fenómeno sin desagradables consecuencias malas entonces digamos que para que nadie tenga sus sentimientos heridos existe el Shiva tres mil simulador podemos poner la música que oigo cuando me pongo el cargo

Voz 5 37:10 a ver si hay una cuenta atrás lo que está mucho cuidado cuidado

Voz 1194 37:21 el tema con esto eh

Voz 5 37:24 quitaron vínculos de complicidad vínculos de complicidad bomberos sentido de la responsabilidad que pone claro terrorismo empatía con las víctimas feminismo un contexto adecuado

Voz 7 37:45 sólo disfuncionales grupos sociales

Voz 0460 37:47 bueno sigo Tardón

Voz 7 37:50 sí así así así

Voz 5 37:57 entonces esto un poco lo

Voz 0460 38:07 mejores Performance Juan Merino que no te pueden meter un minuto un minuto ya es demasiado tiempo esto deberá algún de aprobarlo porque esto es para disfrutarlo pero con cuenta gotas

Voz 1194 38:17 quiero que de repente tienes todo todos los mecanismo

Voz 0460 38:20 a tu lugar usted me me ha podido un poco hostias que de verdad que esto peligroso delegará cuando uno asiste a comedia en y en sus niveles más altos si el Estado es tratar de cualquier tema haciendo comedia y que eso la gente no lo interprete como que estás menospreciando esos asuntos sino aportando un nuevo punto de vista sobre cualquiera de esos temas cuidado David sesenta conviene que te lo pones y te emocionas te hemos te permite todo no sé si te viene bien en este momento vital David

Voz 1194 38:53 Ortega Lara mil cosas

Voz 0460 39:05 eso ha comedia comedia sin cortar comedia genuina comedia pura comedia pura eso te lo juro de verdad a pocas personas que lo pueden aguantar yo de hecho he basado no

Voz 1194 39:15 carrera

Voz 0470 39:17 con el que que de verdad

Voz 0460 39:20 sí es iba tres mil yo de hecho hijo molesto voy a terminar mi sección nunca he podido conseguir ese nivel de comedia pura me refugiado vosotros me con los seis la histeria en la ansiedad y el pánico por mis carencias como cómico con este casco ya lo veo todo más equilibrado centro pero nunca he tenido acceso a este casco en estos quince años refugiado dieciocho puto grito sordo dieciocho años accede chupar pezones mierdas que se me ocurren nada más que para controlar de alguna manera la ansiedad que me daba Joy mañana he ido a la consulta del cardiólogo inviable dado una pastilla que voy a tener que estar tomando el resto de mi vida le voy a tomar la primera de ellas hoy aquí señora

Voz 0470 40:05 más de personas al Marte la vida en este momento exacto

Voz 0460 40:08 hasta ahora hasta ahora yo he tenido que pagar un precio muy alto por no tener ese atasco caer en la ansiedad y en la puta histeria prácticamente día a día eso me llevaba a estado que yo tengo la mía cardiopatía a forzar un poquito más y los niveles de colesterol me han subido los deberes de los gastos pero los tengo Cova para que me da un infarto en la próxima actuación quizás eso me lo ha visto al médico después de las últimas pruebas y hoy señoras y señores delante de todos ustedes y en la mesa de la vida moderna entro en la B

Voz 5 40:38 es

Voz 1194 40:40 hoy empieza mire mire aquí voy a tener que tomar estas pastillas para bajar los niveles

Voz 0460 40:46 de colesterol patina en el resto

Voz 1194 40:48 todo el resto de tu vida preste vivir esto ya

Voz 0470 40:51 siempre a bajar demasiado el colesterol bueno

Voz 0460 40:54 no sé claro quiero decir para poder yo

Voz 0470 40:57 cuando hay que al pastillas de Bacon raro

Voz 0460 41:01 como no se enfrenta al escenario desde la tranquilidad claro no ser sí que lleva en ese casco pero como eso de quiero decir no estaba está está feo recurrirá a al tecnología voy a seguir enfrentándose al escenario como un cómico de carne y hueso podemos ver con pastillas pues beber con esta pastilla no puedo beber pero lo que va a suceder rock lo que sucederá te te

Voz 1194 41:26 ahí me está cuidando los dos con el eligió

Voz 0460 41:29 como si esa pastilla igual

Voz 6 41:31 tiene efectos secundarios de otra

Voz 0460 41:34 no os vais a tener que seguir ejecutando arrimar escenario aún cómico borracho cuidaba momentos de gran emoción la pastilla

Voz 0470 41:43 duda eh grande con la que Nacho

Voz 0460 41:46 a la vejez toda la vida ya así

Voz 6 41:49 mi perra igual una pastilla serio

Voz 0460 41:52 todos los días vale es esta pastilla me va a permitir si todo va bien seguiremos teniendo como un buen payaso al gente

Voz 0470 42:05 momento cuidado mismo hay varios efectos adversos eh

Voz 0460 42:11 hay una hay uno que me dijeron también morir eh

Voz 1194 42:13 eh

Voz 0460 42:15 María Moreno pero los huesos

Voz 0470 42:17 debilitan o gracioso

Voz 1194 42:22 no mejor cómicos

Voz 0470 42:28 bueno siempre utilizo nuevos puede provocar lesión en el tendón en cuál en el en el de igual el de la comedia de la comedia serio me han dicho que por un lado te bajan los colegios aumento de la más a lo mejor no soy yo el que chupan espesores de ese que te puede pasar tras y si aumento barómetro las mamas es el más habitual con esta pastilla voy a evitar que me dé un infarto arriba de un escenario más pero voy a ganar en efectos secundarios perdón por interrumpir que es lo que estaba buscando a la toma de Alba Torrens que con alimentos y bebidas alcohol evite beber alcohol mientras toma este medicamento

Voz 0460 43:10 tú no Obama

Voz 16 43:15 no no no no no no no no no

Voz 1194 43:18 sí sí se evite mientras toma esta medicamento pero te lo cual no es va a estar relacionar una cosa con la otra

Voz 0470 43:26 mientras tome este medicamento por tanto vida de por vida tan cortada al P

Voz 1194 43:32 ves ves no hay que ir al médico señoras señores bueno a partir de ahí empieza un nuevo

Voz 0470 43:42 interrumpir ya sé que están dice que no la Performance pero es que no puedo es que esto vuelve locos bebidas que no se evite beber alcohol evite de evite beber zumo de pomelo

Voz 1194 43:54 pero si eso era lo que me daba un círculo eran pasarme por la noche lo juro es humo por la mañana

Voz 0470 44:02 dos cosas tiempo de pomelo y alcohol

Voz 0460 44:06 dinámicas desde el círculo de Mi vida como ponga evita el gazpacho

Voz 1194 44:10 tan jodido uf mis fuentes

Voz 6 44:18 Matrix esto hay que afrontarlos la pastilla

Voz 1194 44:21 qué pastilla esto es eh

Voz 6 44:24 esto con todas estas consecuencias o tal

Voz 0470 44:26 bien o la pastilla de morir o la pastilla que también de tendría un efecto cómico devastado hombre

Voz 5 44:33 de momento voy a lanzarla al aire

Voz 1194 44:38 quieres que te la chillón el médico que el médico que me atendió

Voz 0470 44:44 quienes las armas de la hecho yo voy así no depende de ti raro

Voz 6 44:47 hay comedia hay comedia en esta en este acto

Voz 0470 44:49 que tomarme nada bueno por eso por eso se sino me sino la cojo sino la acoge eso qué quiere decir que el destino que nadie creyó que eso eh

Voz 1194 44:57 hay tres intentos la vida de Ignacio en un intento un intento solo sino que quiera van lo que quieres y casco puesto sino

Voz 0470 45:08 el momento sino un intento no cuela no te la tomas a ver está en tu mano de tu eras tanto que hizo iba tú crees que esto es muy tanto la comedia la comedia te gusta la pizza alitas venezolano años eh tu crees que hay límites Palomares la Audiencia Nacional y la vida propia e intentarlo

Voz 1194 45:31 os así no me lo tomo renuncio eso vecino te caes y no me caí en la boca en renuncio a este tratamiento y seguiremos

Voz 2 45:39 hoy todo haciendo comedia como hasta ahora ellos una cervecita

Voz 1194 46:17 trabajar la pastilla me equivoco

Voz 0470 46:20 podríamos decir no me quiero podríamos decir que Túnez que había tomado la decisión te acabo de salvar la vida

Voz 6 46:27 exagerar no

Voz 1194 46:29 está a un nivel tremendamente literal El Corte Inglés

Voz 0470 46:38 una cosa es lo que juega

Voz 17 47:25 el juez estío la

Voz 0470 47:41 la vida moderna es consumir MDMA en un festival de música clásica

Voz 1194 47:46 el de tu hermano quedaría muy bien a decirle

Voz 0470 47:49 consta arroba Gordillo noveno nueve enviado tiene con usted que a veces ha pasado eh

Voz 5 47:52 es que la naturaleza coño que al hombre claro tú no sabes cómo te entra Händel claro es un chaval muy lo fui el otro día

Voz 0470 48:02 a un concierto de Schubert y me puse a ver tocar y disfruté como un señor eh bueno muchas premiados definiciones muchas veces a todos provenir y mucha gente sobre todo pido un para nadie

Voz 2 48:11 o por el casco cobra porque porque mañana