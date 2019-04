¿Juegos peligrosos?

Voz 0827

00:00

el Instituto astures de Lugones ha detectado y frenado un peligroso juego viral en el que participaban cuarenta de los ciento sesenta y cinco alumnos de primero de la ESO es decir uno de cada cuatro el juego es el abecedario del diablo una especie de Pasapalabra en el que el chaval va recitando palabras con cada letra del abecedario mientras otro leva pellizcar todo con intensidad creciente en las manos y en las muñecas hasta producir heridas que en cuatro de los casos de este instituto han sido graves como no es el primero de este tipo de desafíos virales que circulan en Youtube o en las redes sociales no llegamos muy bien a saber si lo que sucede es que cada vez se denuncia más lo que sería buena noticia y es que la practica Se está escena siendo de una manera imparable el reto la apuesta la sensación de pertenencia o no al grupo la moda son ingredientes que se convierten en cóctel muy explosivo cuando se mezclan con la inmadurez de un adolescente así que los padres y los educadores tienen tenemos una gran responsabilidad en vigilar en detectar responder ante estas prácticas pero también sería interesante que los responsables de las redes ocuparán de controlar según qué contenidos a según qué edades al menos con la misma eficacia con la que por ejemplo Facebook detecta pezones indebidos no debe de ser tan difícil