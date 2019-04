Antonio de la Torre: "En las películas de Almodóvar se come muy bien"

Voz 1 00:00 una marca

Voz 5 01:00 uu futuro presente a ver pasemos lista vamos allá Toni Martínez hola hola especialistas eh

Voz 6 01:07 en El Mundo Today usted aquí Juan José Antonio Páramo Cano hola qué tal falta nadie no me no faltarán entrevistado

Voz 1792 01:18 que estarán Radio Sevilla en un ratito Valverde muy chulo ganas de hablar con su lazo no muchas ganas de hablar con él de verdad pero bueno sí hombre

Voz 0230 01:26 a veces es difícil no presentar a los invitados a fíjate lo lunes te da muchas garantías no como en la anterior semana no te aquellos para todos aquellos que no saben cómo presentarse en público aquí un ejemplo de un ciudadano de Ciudad Real

Voz 7 01:39 buenas tardes para los que no me conoce esos José Crespo García sobre el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería para los que me conocen también soy el mito

Voz 1792 01:49 pues bien nada bien eh

Voz 0230 01:52 más fácil imposible más sencillo imposible en estos días que hay mucha gente hablando en público compiten por ganarse unos segundos de radio o de televisión vamos a estar atentos al crecimiento del estilo charcas

Voz 1792 02:04 a la política española

Voz 3 02:15 el otro día

Voz 0230 02:15 escuchamos a José Luis Ábalos en estilo sarcasmo Man imitando a unos otros imaginarios y poniendo tonillo

Voz 8 02:22 pero pero yo que he oído a alguno decir buitre

Voz 9 02:25 mira a nosotros no no

Voz 1792 02:28 el ciudadano

Voz 0230 02:29 sino no nosotros a este fin de semana en el que probablemente será considerado con el tiempo el mejor discurso de campaña electoral en años José Antonio Monago del Partido Popular defiende sus gustos musicales para defenderlos ridiculiza el indie el tecno y la fusión con un tonillo de sarcasmo Man fijaros en cómo sarcasmo Monago Man cuando habla de otros estilos musicales y recupera su tono recio de voz para defender lo que a él le gusta

Voz 10 02:58 aquí la moda es decir que me gusta lo indie o la fusión vuelta que no Amin

Voz 0230 03:09 oye tú lleno eso que vamos a escuchar completo porque es la expresión de lo que ahora mismo en la política en España para defender su gusto musical legítimo como cualquier otro Monago necesita crearse un enemigo en este caso un enemigo inventado porque le habrá hecho el índigo

Voz 1792 03:28 Justo angustioso eso

Voz 0230 03:31 eso es España ahora mismo la política sólo se plantea con enemigo si no tienes enemigo te lo inventa son treinta y cinco segundos grupo que Madrid

Voz 10 03:45 Camela a mi me gusta Camela aquí la moda es decir que me gusta lo indie o la fusión vuelta que no a mí Camela porque los pueblos se llenan de gente de gente sencilla gente humilde

Voz 1792 04:04 por qué no tienen patrono de multinacionales

Voz 11 04:06 me agota Camela que empezaron a vender de la cinta en las gasolineras yo los mercadillo hizo

Voz 1704 04:12 en este segundo grupo que vas a vender

Voz 12 04:15 digo

Voz 1792 04:16 pero está prohibido Camela alguien ha presentado la propuesta diciendo en ese discotecas

Voz 1610 04:23 como nacional

Voz 1792 04:26 no se sabe por qué los políticos necesitan un enemigo

Voz 0230 04:33 te gusta moza no hace falta que te acuerdes de los muertos de Beethoven

Voz 12 04:44 a mí me gustaba mamá

Voz 3 04:51 todos podemos Bruno Mars ella tendrá además

Voz 1792 05:11 sólo la libertad como para tener que tomar partido por algo eso signifique estar contra alguien todo el rato te puede gustar Camela y el indie o mofa que a cada cual le guste lo que le de la gana

Voz 10 05:29 a mí me gusta Bono

Voz 1792 05:32 puede le gusta cabeza y quién sabe si a Camela gusta Cano

Voz 1704 05:38 la Camela le gusta arcano no lo sepa pero estoy parado les gusta Kamel ahora mismo a esta amigo más fiel le gusta cancelarse al tesorero de su partido pero bueno yo lo hago sobre la instrumental dice que le gusta Camela como si estuviera mal pero bueno menudo personaje lo que está mal es pagar con dinero público tu propio viaje bueno qué pasa como en algo que simplemente ahora mismo lo hago con estragos chica Camela no tiene tanta buena poesía los del PP que escuchen Arkan hoy ya Rosal y está haciendo un momento simplemente ahora mismo lo hago estoy contento pero bueno yo Rafel cada mañana lo único que este justifica en mi freestyle en la venta

Voz 13 06:16 ah

Voz 14 06:20 con los métodos

Voz 1610 06:24 uy teorías estamos a las puertas de la selección por suerte hay gente que no está en política lo entenderéis con este tuit de Johnny P

Voz 15 06:34 pero primera medida como ministro de Interior sería cambiar el nombre de la DGT Dirección General de Tráfico por organización General de Tráfico para que la gente tenga que decir o GT

Voz 1610 06:47 cuando la respuesta no puede ser prueba más clara de que las cosas no han ido como esperabas la señorita Puri qué tal ha ido la sesión de hipnosis vamos ahora con una lección de urbanidad de Ignatius Farra y si Ignacio Farrés y urbanidad

Voz 15 07:03 educación es esperar a doblar la esquina para tirar a la basura el Flyer que acaban de dar

Voz 1610 07:10 luego hay gente que como Ángel tiene estrategias muy originales para no cumplir con sus obligaciones

Voz 15 07:14 a veces me digo a mí mismo estudia Carlos y sigo sin estudiar porque me llamo Ángel

Voz 1610 07:21 supongo que somos todos de acuerdo con esto que nos comenta cae

Voz 15 07:25 la gran mayoría de la gente con todos no va al médico va al cine

Voz 3 07:29 hola Radio adiós

Voz 16 07:34 venga después de las twiterías llegan como de costumbre las noticias del Mundo Today

Voz 1981 07:39 con Xavi y Kike por este orden BOP se compromete a legalizar la eutanasia de gente de

Voz 1704 07:44 pierdas para que luego digan que somos radical

Voz 1981 07:47 es muy claras Santiago Abascal millones de españoles votarán seguir espiando a Pablo Iglesias en las próximas elecciones el líder de Podemos empieza a sospechar que uno de los gemelos seis Villarejo disfrazado los españoles ya consideran moderado cualquier partido político que no intente matarlos la ciudadanía se conformaría con un programa electoral que no contemplará hundirnos en la miseria a dejarlo sin sanidad pública ya acabar con su vida un señor llaman mala racha a pasar treinta y cinco años en la cárcel tilda de revés profesional el ataque el ataque frustrado en una sede de Bankia Netflix producieran documental sobre cada uno de sus suscriptores Andrés Maroto una vida entera con Conchi Franco visitará Bertín Osborne en cuanto lo hayan hecho mal

Voz 3 08:34 no será un hueso duro de

Voz 1981 08:40 algo como la lluvia obliga a un joven a decidir en apenas unos segundos que prendas salvar para que no se mojen ha sido incapaz de sacrificar las bragas de su ex que aún colgaban del tendedero que miles de españoles huyen a Bruselas porque les ha tocado presidir una mesa electoral Bélgica se llena de presidentes de mesa electoral en el exilio los españoles tendrán que elegir entre Sonia y Selena a partir de dos mil veinte ciudadanos propone prescindir de las dos y quedarse con Malú Pedro Sánchez ha obligado a anunciar las nuevas hipotecas del Santander en pleno mitin que pase con Tata tu hipotecan el Santander Millás realidad tu sueño de una España mejor ha declarado el presidente

Voz 3 09:30 me gusta

Voz 17 09:44 vale ocho

Voz 0230 09:59 Pablo Casado ha presentado el programa electoral del Partido Popular que en resúmenes menos autonomías más España este es el mensaje principal junto con llamar cosas a Pedro Sánchez Pedro Sánchez es un peligro público para España bueno claro no va a ser un peligro privado una afirmación dura pero la competencia está difícil cuando quieres llamar algo a Pedro Sánchez tienes que pensar que es muy probable que alguien se lo haya llamado antes Inés Arrimadas

Voz 18 10:22 ha sido un peligro público este señor

Voz 0230 10:25 pero pero bueno Casado tiene un máster una frase

Voz 1792 10:28 por Pedro Sánchez prefiere mal

Voz 0230 10:31 Nos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco una frase que seguro que tenía recae tensa hallada Ibai en el momento comienza diciendo pretende en lugar de prefiere

Voz 0522 10:41 pretende

Voz 0230 10:42 o prefiere manos manchadas

Voz 0522 10:45 sangre

Voz 0230 10:46 a manos pintadas de blanco esto de confundir el verbo le pasa veces a Pablo Casado ahora le oiremos con los gerundio es pagando pactando la manera que tiene de resolverlo es seguir la frase diciendo pagando

Voz 0522 10:59 pactando por qué no os dejamos recetar carnés de moderado centrista de aquellos que están pagando con pactando pagando

Voz 1792 11:09 él no acepta que le den carné de moderado

Voz 0230 11:13 aquellos que están pagando hoy pactando con una hidra de siete cabezas

Voz 1792 11:19 Nos lo esperábais esto no para hacer

Voz 0230 11:21 cuadrar la frase enumera hasta siete aliados malignos de Pedro Sánchez

Voz 20 11:27 la hiedra tiene

Voz 0230 11:30 estas siete cabezas no como el mambo que tiene ocho como el pulpo una hidra un mambo cojo atención a las siete cabezas porque la última pieza

Voz 0522 11:37 de Red pagando a esa hidra de siete cabezas de los batasunos proetarras dentistas separatistas comunistas pro chavistas hipocresía eh

Voz 0230 11:47 al final ha dicho al final ha dicho Hypo castristas que sería un grupo de personas que tiene el castrismo

Voz 1792 11:52 bajo como cuando eres hipoteca has tenido escucharlo porque él

Voz 0230 12:01 Hypo castristas comunes

Voz 0522 12:03 estas pro chavistas Hypo castristas

Voz 0230 12:06 es normal porque es una palabra con mucha Serres eh el quería decir

Voz 10 12:10 lo estás triste está a claro de Castro

Voz 1792 12:16 la hidra de siete cabezas la Documenta Nerea en la mitología

Voz 1457 12:20 Nuestro acuático que tiene numerosas cabezas de serpiente escupe fuego y azufre custodia la entrada al inframundo quizás lo recordáis porque es el monstruo contra el que luchó Hercules

Voz 0230 12:36 el que luchó Hércules que Pablo Casado pues de beber asimismo como Hércules atentos a este momento de Especialistas secundarios de la semana pasada un hombre que quería llamar la atención de la radio cuidado con su risa al final un ladrón entre nunca joyería Ice

Voz 21 12:51 deja el DNI

Voz 18 12:56 a ver si ahora lo vamos a escuchar a Albert Rivera coreando su lema vamos ciudadanos y atentos a la risa final a Ciudadanos

Voz 22 13:08 Ciudadanos os digo una cosa eh este lema Nos Loaisa

Voz 1792 13:13 quitar de la cabeza

Voz 22 13:15 vais a estar en casa en la ducha con el vamos ciudad

Voz 1792 13:22 hay un punto eh

Voz 0230 13:25 sostienen Ciudadanos y Vox un tenso debate a distancia a propósito del uso de las pistolas

Voz 1610 13:30 exceso de España

Voz 0230 13:32 en estos debates no sostiene Rivera que la propuesta de Vox sobre las armas no le convencen aunque como Albert Rivera habla en crees que es el idioma que siempre lleva implícitas las verdades del barquero por eso para decir que no es partidario de algo dice me gustó pero

Voz 0040 13:50 a mí hay cosas de lo que ha dicho Vox estos últimos días por ejemplo que a mí yo no me lo imagino de un ministro no proponer legalizar las pistolas pistolas en cada casa o locos con pistola o que se produzcan imágenes como hemos visto en Estados Unidos a mí no me gusta un pelo no me gusto

Voz 0230 14:02 bueno no me gusta un pelo eran el objetivo en La Sexta me gustó un pelo locos con pistola es una propuesta que así planteada claro locos con pistola difícil de asumir incluso acuerdos con pistolas no es por defender a Vox pero Vox no propone que haya locos compito

Voz 1792 14:16 no no yo no lo no lo olvido Vox propone

Voz 0230 14:19 dardos con pistola y permiso de armas que puedan disparar a los ladrones son debates del centro hecha dispar ahora al ladrón sí o no llame al nueve cero dos catorce sesenta sesenta así será la radio del futuro

Voz 23 14:30 espero realmente lo que hay que facilitar es que si alguien está su casa asaltado no tenga que estar preguntándole al ladrón a oscuras si iba armado si lleva un cuchillo Si hubiera con buenas intenciones o malas

Voz 0230 14:42 claro en defensa propia siempre de manera que se pueda justificar que no había más remedio si por ejemplo instalar una orca en el salón no

Voz 1792 14:50 en la puerta no puedes poner cuidado con la soga Pelli o peligro claro porque con hache no peligro porque no hay que hay que imaginarse

Voz 0230 15:01 que esto sería el debate político e con debate con un gobierno de mayoría PP Ciudadanos Bugs pues sería un poco así no el Congreso de los Diputados debatió ayer la propuesta de Vox de despenalizar el uso de armas contra intrusos en el domicilio

Voz 1792 15:17 ese día la España de septiembre éxtasis son debate chulos no el presidente del Gobierno Pablo Casado ha planteado la idea de ilegalizar

Voz 0230 15:26 cosas cosas reforma educativa asignatura den Constitución cuando llegamos al Gobierno

Voz 0522 15:31 vamos a implantar una nueva asignatura estará dentro el Pacto Nacional de la educación una asignatura que se llama Constitución española

Voz 0230 15:39 hay un detalle que en la misma frase ha dicho pactar vamos a implantar si propones no aclara cuántos años se va a estudiar la Constitución según cómo van a hacer los niños más horas de derecho que Pablo Casado a qué asignaturas se lo quitas además no es el único que quiere asignaturas nuevas aquí escuchamos a Irene Montero de Podemos hace un mes

Voz 24 16:02 que tenemos que tomar el guante y asumir esa propuesta también para para las elecciones generales y que la educación pública en nuestro país cuente con una asignatura de feminismo

Voz 0230 16:12 a ver cuántas asignaturas más caen de aquí al final de campaña y con suerte nos libramos de la física y la tontería

Voz 1792 16:17 del a mí me gusta

Voz 3 16:23 me siento ganas

Voz 22 16:29 no eres de echar a Sánchez veo ganas de quitarle a Iglesias la economía de España es veo ganas de independizarse de independizar los de Puigdemont de Torra de Rufián

Voz 1 16:42 adiós adiós

Voz 0230 16:52 fíjate tú por ejemplo en Castilla y León que tienen unos resultados en educación que son la envidia del mundo Planeta Tierra Venus también no consta que haya ningún problema con la Constitución española de repente los alumnos les

Voz 1792 17:08 una asignatura para lugar de

Voz 0230 17:12 además enseguida se corre la voz entre los alumnos Ésta es una asignatura que con sabérselo unidad de España te aprueban si no te sabes vivienda no pasa nada no te sabes separación de poderes no grave si no te sabes policía política no pasa nada y luego traté toca de profesor Pablo Iglesias si te examinados Albert Rivera que hacemos y nos vamos a inspirar en la Constitución

Voz 25 17:30 para que efectivamente en España hay algo que no hay un sistema fiscal justo un sistema fiscal inspirado en los principios de igualdad y progresividad que es lo que dice la Constitución

Voz 0230 17:44 ha presentado hoy podemos son sus propuestas y propone una reforma fiscal inspirada en la Constitución y en qué curso damos Villarejo mismo policía patriótica o extraescolares podrías la cámara que vigilaba esto la cámara que vigilaban la casa de Pablo Iglesias estaba pirateada veía en una página web de Singapur lo que demuestra que estamos dirigidos por colgados

Voz 26 18:06 ah muy bien la fiesta muy guay con mucha gente y la gente muy divertido bailando bebiendo ido muy bien muy bien

Voz 27 18:16 venga Elcano ya vengar

Voz 1704 18:18 no que simplemente lo estoy haciendo con el persa improvisado estoy no me ha dicho una palabra para hacerlo bien gracias a Villarejo bajan las ventas de Securitas Direct no lo sé porque ya no tenemos cámaras en realidad están diciendo ahora mismo baja la pero cuando estoy improvisando cuál es mi destino describiendo con cara amorosas y que timo una palabra Francino constituye

Voz 27 18:36 según la Constitución ahora mismo unas

Voz 1704 18:39 natura le ponen la solución yo voy al colegio no me extraña la asignatura basa Virgen cosa mejor bandera de España Jose y como las cosas me conoces simplemente ahora mismo lo estoy poniendo voces pero bueno para probar aquí mismo tienes que sacar un ocho y metió la asignatura obispo castrismo lo que estoy teniendo momentos represento que simplemente lo estoy haciendo con talento Francino dime una palabra para escapar porque ahora mismo estoy tan caliente el que lo que medica hace lo apoya arrimar madre yo tengo una madre

Voz 1610 19:07 que es la culpable de que yo sea tan responsable

Voz 1704 19:10 realmente ella me enseñó a combatir Mike Errasti mi madre la responsable de que tenga los pies en la tierra por eso yo no creo en Dios yo sólo creo en la maldita madre que me parió para mí ella representa todo lo que soy y por eso ya les logros hoy en Vic madre por eso luego aquí mismo mi madre es el mayor ejemplo de lo que significa optimismo pero bueno arcano lo comparte se ya habló de mi madre porque para mí es el día de la

Voz 3 19:34 Arce

Voz 18 19:40 la Ventana con la esperanza

Voz 3 19:42 no

Voz 5 19:54 todas las cinco y treinta y cuatro horas cuatro y treinta y cuatro en Canarias aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio y el José Antonio Páramo viene y quiere decir algo claro

Voz 28 20:03 canciones venga que es acerca yo venía bien quiere disfrutar con lo sabía

Voz 1723 20:09 pero eso sí en un coche en un cochazo viaje siempre elijo lo mejor por eso para mis vacaciones os recomiendo y el hijo Opel Grand Land X un increíble sucia con la mejor tecnología alemana que vais a disfrutar por todo lo alto haz como yo prepárate la aventura esa aventura maravillosa en su capaz de dominar cualquier terreno

Voz 0230 20:27 les va a costar sólo diecinueve mil no

Voz 1723 20:30 cientos Baratillo verdad se El Gran Land X vive el carácter alemán

Voz 1610 20:43 con carácter Especialistas secundarios que pase el carácter si tenemos al invitado ya esperando en Sevilla limitado misterioso quién será quién será espero que nadie ha escuchado la SER durante este fin de semana que vamos a hablar quiero hablar de películas porque hoy voy a proponer a los oyentes que nos digan cuál es la película de su vida la películas si su película favorita porque es un ejercicio que podéis hacer también los que estáis aquí en la mesa pero os lo guardé para vosotros porque yo lo que quiero es hablar con la gente con los oyentes qué es lo que me interesa ya tenemos al teléfono si tenemos al teléfono no a alguien hola buenas tardes cuál es tu nombre amigo me la eutanasia es dónde llamas ya que el de Benidorm Benidorm de acuerdo en cuál sería la película de tu vida

Voz 30 21:30 ya tengo una lo deja clarísimo ya sé que igual no es la mejor película de todos los tiempos

Voz 1610 21:36 pero es la que te remueve verdad

Voz 30 21:38 no sé porqué pero me toca mucho la patata

Voz 1610 21:44 la patata situado en el pecho Francino pero entonces sí cuales qué película es la del robo

Voz 31 21:51 y el guapo no no atrás hacía porque salía

Voz 1610 22:00 ah y Paul Newman vales una película de Paul Newman en El Real de Robert Redford buenísima buenísima bonito pero en una película con Robert Redford no sé de qué va

Voz 30 22:16 vale que el estáis a la cosa

Voz 1610 22:21 si no me a dar más datos no Memorias de África pueden ser Memorias de África me es un cazador de África y no no no cesaron

Voz 30 22:32 el uno con el otro bueno Newman no con el otro aire es muy bueno tremendo tremendo

Voz 1610 22:39 Baker el candidato los tres días del cóndor titula pero es tu peligro pero es tu película favorita

Voz 30 22:47 a veces al año si en casa mira

Voz 19 22:52 todas estas fincas ahora ni para ir al trabajo pero en la toma

Voz 1610 22:55 nada se deja lo más o menos en los queda claro que tu película favorita es una película de rock

Voz 30 23:02 bueno buenísimo ayer ser la recogiendo lo recomiendo a todo lo que se ve no

Voz 1610 23:07 ha sido pues la recomendación a ver si tenemos suerte con la siguiente llamada hola buenas tardes precisión sobre todo si desde luego haber hola buenas tardes su nombre

Voz 19 23:17 stock tercer grado

Voz 0230 23:19 a ver si te pregunto al nombre nada

Voz 19 23:22 va a saber no José Luis

Voz 1610 23:24 vale José Luis empezamos bien desde dónde llamas

Voz 19 23:27 con la deja casual da igual con ella oye

Voz 1610 23:30 cuál sería la película de tu vida

Voz 19 23:32 sí Fly ser Petete serpientes se las porque está muy buena tarea o hasta la costa aclarar si yo le gusta que te que te diga las cosas palés odio las películas cree que esté claro el silencio de los corderos

Voz 1704 23:49 no el color albero baja atacar apuntan a la pelea

Voz 19 23:54 el cartero se se llama ABC que cartero reparte correr ahí no de tomadura está ya encanto de Lugo que tomadura de tomadura es

Voz 1610 24:04 desde hoy y cambió cambió serpientes en el avión sí que

Voz 19 24:09 pues incumple con la que promete no es mucho más honesta que todas esas obras maestras esperaba ver ser que te justo serpientes un avión Christian

Voz 1610 24:22 es lo que tiene la película la película en las películas honrada también

Voz 19 24:30 hay que estar ahí loca desata está llamada a los perros con los datos

Voz 28 24:35 la renta a los delitos de los oyentes

Voz 32 24:39 a día de descanso

Voz 1610 24:41 en adiós como como hemos tenido mucha suerte pero bueno serpientes en el avión es un eso es un vehículo y a ver los caminos de inescrutable totalmente preguntas

Voz 27 24:51 la es que te dices a ver vamos a presentar nuestra invitada como siempre con ayuda de Olga Nebra

Voz 1981 24:57 Kristen miles

Voz 33 24:58 no emita prudente

Voz 1981 25:03 con su hija Martina comparte la admiración por rozaron además en el colegio de su hija ponen esta canción en el patio a la hora de entrar si si en vez de la Campana de toda la vida

Voz 34 25:21 atención porque para los que creen que nuestro invitado comenzó tarde en esto de la interpretación te van allí

Voz 1981 25:27 es una sorpresa porque esta canción les recuerda

Voz 34 25:29 tras los primeros pinitos que con quince años con tan sólo tres añitos

Voz 9 25:34 Ana Tere si la

Voz 1981 25:40 esta canción evidentemente es sumar recuerda cómo iba con ella a ver las sesiones dobles en el cine del barrio

Voz 36 25:48 aquí en quedé

Voz 3 25:52 claro

Voz 1981 25:53 los Chunguitos le recuerdan a uno de sus hermanos Enríquez

Voz 37 25:57 Mike Oldfield a Lott a Javier dos hermanos dos sonidos dos personalidades que le acompañen siempre

Voz 1981 26:14 terminamos con este andar contigo de Julieta Venegas que es la canción que sonó en su boda con Rosario con la que llevan dando ya once años

Voz 38 26:23 sí

Voz 5 26:31 con esta tarde en La Ventana por los radio desde Radio Sevilla Antonio de la Torre que bien metidos eh

Voz 39 26:43 pero la alta

Voz 3 26:47 hemos puesto otros aplausos

Voz 6 26:52 clasifica

Voz 27 26:53 hable todo e contento de poder charlar un día contigo y a la radio hombre mismo digo

Voz 9 26:59 lo mismo digo oye dile que no estás haciendo nada ahora

Voz 27 27:02 de proyectos que mienten

Voz 9 27:04 me he que anda Saura va pues seguramente en breve voy voy a empezar el rodaje de la línea invisible una miniserie para Movistar dirigida por Mariano Barroso sobre el primer atentado de la ETA bien has trabajado con Mariano alguna vez no hemos con Mariano Rajoy fue cuando decidí por fin ser actor a principios de los noventa incurso que todavía un recuerdo hace veinticinco años en la Unión de Actores me llamó para éxtasis para hacer un papel pero claro no lo pudo hacer de hecho cuando cuando hablamos con el pacto oye dice aquello no lo hizo

Voz 27 27:37 no no no no lo hiciste digo vale digo ya sabía yo que la película ve muy bien has visto su última serie el día de mañana las visto sí sí sí sí es muy buena y muy buena muy buena bueno y Mariano es colaborador de La Ventana que lo sepas fino tiene esta jornada sí vale vale gastarse

Voz 9 27:52 bueno no sé en fin la verdad que me hace mucha ilusión trabajar con él Eli bueno a ver qué tal nos queda como está ahora en el a mediados de mayo empezamos a mediados de mayo

Voz 27 28:03 cómo estás amigo pues bien la verdad

Voz 9 28:06 muy bien ha sido ha sido un comienzo de año increíble

Voz 27 28:11 perdón petulante pesquero porque lo ha ganado todo lo que se puede ganar todo lo que se puede ganar menos el Ondas el queremos me caigo está tiempo Tate yo no no no no no no no no estoy proponiendo nada por Dios me libre

Voz 9 28:25 pero ha sido muy no sé con una una bueno muy feliz también una sensación así como de ello el alpinista que sube a la montaña de hoy quieren se ve aquí todo y ahora que no llora que bueno esa es la pregunta cuando lo tenista llegaron a qué

Voz 27 28:38 pero primero bajar primero bajar primo

Voz 9 28:40 trabajar porque luego una cosa fundamental es bajarse del escenario y bajarse de ahí bueno que esto lo digo siempre con a que me quiere escucharlos a que no que ni la vida de un actor son los Goya y además yo de hecho yo pertenezco a ese ocho por ciento de privilegiados que esto me costó cuarenta años hacernos y y bueno y no perder la pasión sobre todo como usted no me gustaría todo lo que haga lo que me quede por hacer que sea con las tripas como lo he intentado hacer siempre

Voz 0313 29:10 hoy estaba pensando en lo del Goya los Goyas los premios a el Reino en poquitas semanas están dando argumentos para la segunda tercera cuarta parte

Voz 9 29:19 más incluso en la realidad supera

Voz 27 29:21 la ficción y esto es algo que llevo mucho tiempo pensé

Voz 9 29:24 cuando es en alguna entrevista eso perdón por repetir pero lo he dicho de buena frase por tener a esta Fernando lujo te acuerdas que Carles cuando le pillaron aquello de hijo ilegítimo que tuvo el presidente paraguayo tuvo una frase mítica yo creo que era del luego me enteré que era de lo que dijo soy humano por lo tanto nada humano me es ajeno ya tiene su aquel y la verdad es que bueno la la historia de la humanidad en los titulares superan cuarto el guión por delirante que sea así

Voz 27 29:53 Antonio sí para preparar el Reino te entrevistarse tuviste alguna conversación con el Bigotes por ejemplo

Voz 9 29:58 pero si tuviera que hacer una cosa del Reino de ahora tú hablaría con Villarejo y sabia

Voz 1610 30:05 lo que te va a grabar claro

Voz 9 30:08 bueno por supuesto no hay ser humano con quién no quisiera a reunirme mira a los ojos y me parece esencial es decir yo estuve seguramente preguntará quién no entrevistará pues te te pasaría lo mismo sea yo yo siento que perder perdón otra vez petulante o presuntuoso pero que yo yo yo me acerco ahora sé lo que voy a decir

Voz 6 30:30 ah perdón eh

Voz 9 30:33 m no en de intento acercarme con con la curiosidad del periodista los personajes por lo que es lo que además es sí sí pero eso sí y con esa máxima no hay ninguna persona a la que no quisiera interpretar ni ninguna historia que no tenga que ser contada esto es un debate interesante saca Bruno Ganz por lo visto en el hundimiento Le decidió muchas críticas porque humanizado a Hitler pero es que es que lo terrible por terrible que sea y esto lo digo esto desde el punto de vista casi aleccionador para un futuro es que Hitler era un ser humano

Voz 27 31:05 que sí que supongo que nos conforta más pensar que era un demonio era era un ser humano

Voz 0313 31:10 el otro día el el otro día uno en una obra de teatro en en la jauría que están haciendo en el Pavón Kamikaze que esta espiral de la historia muchas ganas de verlas de la manada está muy bien está muy bien y hubo una un un pase con con chavales de instituto y al final en la en el Coloquio uno le preguntó a uno de los actores no hoy como como es ponerse en el papel de un violador de un tan asqueroso como estos

Voz 9 31:29 la inercia mira es que es que son personas

Voz 0313 31:32 al final todos llevamos algo de esto dentro no se trata de que convirtamos violadores a los corruptos ladrones en una especie de gente que está por ahí fuera navegando es que forman parte de nosotros y todos tenemos algo de eso sea que contestó casi lo mismo que tú no

Voz 9 31:46 para ello y bueno este tema es un poco laberíntico hoy tal pero intenta hacerlo con brevedad

Voz 27 31:54 sin miedo al jardín Yemen sin pedir disculpas sí sí sí sí no no no no no siempre te pone

Voz 9 32:00 por por por las cosas gracias yo me reuní con muchas personas con periodistas con con políticos con empresarios y con jueces con alguna persona que están incursos en procesos judiciales algunos pendiente de resolución con el tema

Voz 20 32:17 de del Reino el titular

Voz 9 32:21 a todos de alguna manera evidentemente cometió un delito que a todos les entendí humanamente a todos les les a todo el mundo tiene una razón para hacer algo yo creo que es muy importante para para aprender para tomarse para contar una historia por supuesto lo pienso tanto como actor como lo que me pueda quedar de periodista pero es que para para hacer un mundo mejor que supongo que es el anhelo que tenemos todos los que estamos sí cuando dejamos este mundo creo que es fundamental entender eso quiso acercarse al otro bueno y antes lo decías pero es que os así tenemos si esto lo he dicho en alguna ocasión también si tenemos hemos sufrido porque estos de alguna manera sufrir que un partido político a nivel sistemático sea condenado por corrupción y que haya provocado la primera caída de un Gobierno es la democracia es porque de alguna manera la sociedad lo tolera o de alguna manera la sociedad somos poroso eso esos comentarios con iba a veinte por ciento del PIB de economía sumergida eh ojo al dato son doscientos cincuenta mil el otro se escuche aquí en la SER aunque tramo porque soy muy seguidor de como sabes hablando Alia un técnico de un responsable de Hacienda y creo que eran setenta mil millones de euros lo que se perdían por la de cosas que separen la de una cantidad de escuelas públicas y hospitales públicos que podemos hacer con ese dinero ese es el gran problema en estos años que lleva es tan intenso

Voz 27 33:42 me parece que este de campaña no

Voz 6 33:45 te me carreras cuando porque no estemos campo con Hillary Clinton

Voz 27 33:52 has hecho al menos alguna vez lo de hacer de periodista en estos años tan intensos de Curro claro claro claro claro claro

Voz 9 33:58 sí sí sí es que la realidad es más apasionante esto que me perdone algún director que me pueda hoy pero ha habido mucha veces que digo es que es mucho más apasionante muchas veces la la investigación y tal que luego la esta frase vaso en algo muy de actor pero lo digo desde el corazón muchas veces me interesa más la película por lo que me enseñan que pues lo que yo puedo aportar porque al final lo que también hay más cera que la que arde no

Voz 0313 34:20 los pasa a nosotros con nuestro trabajo también Antonio que lo sepas

Voz 9 34:23 sí sí sí porque además es esa pasión la que te permite luego me entiendo no que como comunicador tú contarla que está escuchando no porque si no no hay manera

Voz 27 34:32 oye qué hacemos con el Málaga desastre no ayer uno cero con el Granada que no no

Voz 9 34:39 exacto tres Málaga vemos como si fuera el Madrid el Barça segunda el equipo de de Emma me temo que no vamos quedan entre los seis primeros tú pero sí por la próxima semana en Málaga después no hay el Depor pobre Depor perdió desastre brutal dio un desastre yo veo poco esperanzado si estimamos Pérez

Voz 27 34:58 bueno pues nada que pregunta todo el mundo a que tienen ganas y luego luego tremenda la entrevista Touré tiras palabras arcano llegará e book ya sabes se habla Javier arcano pregunta tú venga tú primero Antonio de la Torre

Voz 9 35:13 Antonio sí hola hola Juan Antonio

Voz 5 35:17 ahí aquí estoy aquí está la primera pregunta facilita la respuesta

Voz 27 35:23 bien respondida ya a este nivel a este nivel intelectual mio a mí me defiendo bien vale pues siguientes

Voz 10 35:29 te gusta el rap

Voz 27 35:32 con el Rame pasa como con el catalán no me gusta mucho en la intimidad una cosa una canción de Tote King mucho por puro ego porque me citaba pero eso eso te iba a decir eso te iba a decir que Tote King te mencionan un tema hizo muchos raperos que que te seguimos aquí enseguida Tote King cuando lo hizo no

Voz 6 35:50 no no que te seguido datillo y que se habla de ti mucho

Voz 27 35:54 en el Círculo de eso quería ver sea recíproco claras entiendo yo porque acusan al Rattle temas banales claro no me extraña vengan más preguntas Íñigo

Voz 40 36:02 que todo el que más que os órganos si sigo aquí

Voz 0230 36:05 vale que justo es casualidad pero esta mañana

Voz 40 36:08 el AVE en el que yo iba estaban poniendo el Reino

Voz 0347 36:11 esto en casa me encantó pero macho en el AVE con esos monitores de los ochenta parecía serpientes en el avión dicho esto se le preguntemos en nuestra invitada a la semana pasada y me sorprendió la respuesta te han ofrecido algún partido estar en sus listas verán sí sí sí

Voz 1792 36:28 muchos nos muchas uno uno al caballo

Voz 3 36:35 bueno son grabadas

Voz 9 36:37 no no no no no lo digo porque yo porque como eso no me parece una falta y que luego se o lo que sea tal pero sí sí sí que verdad que me vieran si eso me tanteado Arman

Voz 0230 36:48 hola Antonio empezado

Voz 0981 36:50 de tu carrera a principios de los noventa como has dicho y hecho un vistazo hay mb d y he visto que tienes acreditados ciento catorce películas ciento que no es exactamente así pero también entra las series y los perdona así como como actor en series y en papeles y el crédito se diría ciento catorce algo ha ido a ver a la ficha de Leonardo Di Caprio y Ryan Gosling que empezaron más o menos a principios de los noventa básicamente ninguno llegan a los cuarenta

Voz 0230 37:17 entonces claro películas mi pregunta

Voz 1704 37:19 ah sí

Voz 3 37:20 ahí es está muy bien

Voz 16 37:23 pinte algo en común con ellos cabeza tres no cumplimos lo cuarenta ya exacto ellos elige mejor o actúa como pollo sin cabeza

Voz 41 37:35 es pregunta tan genial límite lo primero que con esta cara tu los mismos papeles con esta con este inglés castellano

Voz 9 37:46 es de Caprio es que tengo claro

Voz 0230 37:49 sí

Voz 9 37:50 esto es lo que hay que explicar que es como hongos es que yo hasta hasta hace diez años más o menos hasta que casi cumplió cuarenta con compaginar mi curro de periodista con fechas yo hacía papeles de uno otro deprimido al fondo parroquiano tres taxista ocho tipo que no habla

Voz 27 38:09 yo empecé a tener papeles con nombre cuando ya estos tenían un Oscar recuérdese pero con frases

Voz 9 38:15 el primero el sigue la primera peli tuvo frase la primera peli se me oye pero no se me ve me ve pero no se me oye porque me doblaron memoria si es que es director

Voz 41 38:26 ha prohibido que cuente esta anécdota yo le dije te prometo que voy a hacer

Voz 9 38:29 cosa que me estoy dando cuenta que ya en la tercera la tercera fue la vencida que fue hola estás sola de Iciar Bollain que por fin se ve se me oye estás un poco la estabilidad

Voz 27 38:42 a preguntas Quique hola Antonio

Voz 9 38:45 hola del Reino arranca con con esos

Voz 0313 38:48 de carabineros estupendas yo entiendo que el catering de el rodaje no estaba a la altura de los carabineros pero te quería preguntar qué películas comida mejor

Voz 20 38:58 hombre gordo

Voz 27 39:01 hombre a ver si dices comedia rodando o o Katherine

Voz 9 39:07 sí sí hombre las perdida Almodóvar se comen muy bien Almodóvar tratan muy bien a la gente a a todo el mundo la verdad es un detalle se venga Toni más venga

Voz 0347 39:20 dado que para hacer el Reino de entrevista esté con personas que tenían procesos judiciales pendientes yo lógicamente no te voy a pedir que traiciones ninguna confidencia pero sí me gustaría saber si en general intentaban convencer de su inocencia o eso ya se daba por supuesto

Voz 9 39:37 no no es una muy buen muy buena pregunta por caro cuando mucho va a saber con alguien así dice como el entro porque yo me ha pasado muchas veces esa yo debuté en este género bueno me acuerdo en Padre Coraje fui a ver a uno de los presuntos vuelve a las cosas que estaban implicadas que finalmente luego fueron absueltos y evidentemente una persona que presentó el momento de demostrar su inocencia cuando te acercas a alguien a ver yo me acercaba para mí era muy evidente son persona que tiene proceso judicial pendiente no se trata de que a mí me diera una información que tenía que estar mano de juez pues verán dado supuestamente yo tendría que ha a un juez en en realidad se trata son encuentro donde tu Man buscas cómo se siente la persona mí ni yo me acercaba un poco de una perspectiva humana para septiembre una presión por ver es por así decir todo lo cómo se sienten cómo piensan cómo están cómo cómo se expresan sabes en todo momento en ningún momento aunque la curiosidad está pero soy muy consciente de que son encuentro donde bueno el mundo yo insisto habrá que esto aparece como pero es que todo el mundo tiene una razón todo el mundo tiene un relato la realidad muchas veces aunque circunstancia circunstancias objetivas y se tipifica la ley etc etc y otra cosa física como la ley de la gravedad etcétera todo el mundo la realidad un punto de vista también sí es muy es muy muy alucinante eso yo recuerdo una de las personas con la con la que además a las argumentario pues es un arrepentido es es que yo no era consciente de que eso estaba mal hecho seguramente estaba convencido y esto es una cosa que tiene ver con lo que me enseñó Cristina Rota mi mi maestro cuando yo empecé no la ideología lo lo lo esencial cuando haces con esto intentó contestar a tu pregunta no es un personaje es captar la ideología todo el mundo tiene una ideología cuando ninguna ideología no digo que vote al PP o forma de era una mani ídolo vendían tanto en cuanto conjunto de conocimiento valores un punto de vista para entender la vida si eso tienes el personaje venga Xavi la ultimaba ahí vamos con arcano y el es tus disgusto yo de agradecimientos favorito de los Goya aquel al que daría son Goya a todos los trabajadores públicos especialmente a los maestros a los profesionales sanitarios porque cohesión a la sociedad porque ellos sí que hacen patria consiguiendo que nadie se sienta atrás porque son la guardia pretoriana del estado de bienestar con el que soñaron generaciones y generaciones de españoles joder qué bien

Voz 3 42:08 lo voy pactados

Voz 27 42:10 no voy a decirle me tengo que llevar el crédito no no no no lo tengo escrito pero lo tengo escrito Antonio tú tienes que lanzarle palabras arcano y el cierra la entrevistaba Tú eliges tú me vas lanzando concepto yo lo mando y gusto a ver venga vale

Voz 9 42:24 la rabia

Voz 18 42:26 conmigo cuál cuál has dicho perjudicar forniquen

Voz 1704 42:31 bien bien bien la palabras forniquen ya ya ya ya yo yo yo la pala Ricard porque lo haces en una cama o porque lo que quieres es que me echen de este programa no lo sé realmente yo tengo tanta fluidez que forniquen tanto que me acaban llamando el parroquiano tres pero bueno realmente me pongo afónica porque con esto realmente yo no voy a escapar por eso realmente soy tan bueno es que eso Llum mano y todo lo humano no me es ajeno por eso for niqab Zimmer la siguientes para baña España habló sobre el presidente pero bueno realmente mete espera hace que no tenga ideas se quiere refugiarse detrás de una bandera está pasando me has dicho ahora mismo amor amor por eso ahora mismo me está poniendo de buen humor Gil me dije es España ya amor yo soy el único que puede sentir amor hacia los trabajadores públicos rácano eres un rácano porque ahora mismo estamos buscando sólo un escándalo lo estamos haciendo simplemente lo típico para mí lo rácanos son los que no quieren subir el salario mínimo

Voz 1792 43:27 hemos Convergència hay una conversos

Voz 1704 43:29 ciencia los que lo buscan van en contra de la experiencia pero bueno sí qué pasa cuando piden perdón y luego en pasa sus ideas justifica la unificación que enteras pero me lo está poniendo muy rápido inaudito frontera en realidad para que yo ponga escupir a citó que en realidad yo paso de fronteras los que están dentro fuera los que refugian sus putas ideas en banderas dime las siguientes abrazo

Voz 1792 43:50 no queremos un abrazo lo que queremos

Voz 1704 43:52 de estrechar lazos queremos como todos los miedos en realidad corren hay un abrazo entre los raperos y Antonio de la Torre independencia hay una independencia perdona en realidad visto cómo funciona simplemente que estamos pasando de ronda yo no quiero que te independiza sí que te den el premio Ondas me defiendo que que tiene que acapare el programa lo hacen yo están viendo ahora mismo como se derrama en el pero bueno como sabe toda la gente Antonio de la Torre respetado por ser pensador independiente

Voz 27 44:20 venga a Maicon

Voz 1704 44:22 cerramos Antonio siguiente concepto Lazkano da pena

Voz 18 44:26 Santo

Voz 1704 44:29 las me dice Santos Camilo Sánchez están en el barrio tanto Ryan Colin y Leonardo Di Caprio por eso a toda la gente que pillan el equipo tiene que los santos en los que tiene más peli suena el IPC m Messi como lo está haciendo momento aquí si quiso es para mí un Santos lo también es Tote King bueno simplemente lo hago de nuevo los santos son los que extrae mejores cosas para el pueblo los que cosas te has pesa protesta no hacen arte sólo dedicado a la fiesta y aquí acaba el programa Antonio que usan los social en todas las cosas que tiene que hacer

Voz 13 45:03 sí