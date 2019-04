Flash Deportes SER de las 18:30 (08/04/2019)

a partir de las nueve de la noche se cierra la jornada número treinta y tres de la Liga Un dos tres con el partido entre el Cádiz y el Zaragoza ambos equipos necesitan puntuar si el Cádiz consigue la victoria se metería en los puestos de playoff concretamente en la cuarta posición el Zaragoza se verá obligado a realizar cambios debido a las lesiones necesita puntuar para alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso ya que se encuentra en el puesto número dieciséis con treinta y siete puntos el encuentro estará dirigido por Díaz de Mera y comenzará a las nueve de la noche en el estadio Ramón de Carranza esta semana tendremos cita futbolística entre semana porque vuelve la mayor competición europea esta semana vuelve la Champions y lo hará desde el martes con dos partidos de cuartos de final el Liverpool Oporto los portugueses llegan con numerosas bajas con jugadores importantes sancionados como son Pepe Herrera y el otro partido será el Tottenham Manchester City todos ellos a las nueve de la noche y el miércoles será el turno del único equipo español que sigue con vida en Europa el Fútbol Club Barcelona se enfrentará al Manchester United la duda será la de de melé el francés ha viajado con el grupo y cuando realizó el último entrenamiento se verá si cuenta o no con minutos en el encuentro del partido será el miércoles a las nueve de la noche también a la misma hora tendremos el Ajax Juventus un encuentro para el que todavía es duda Cristiano Ronaldo y el que estará dirigido por árbitros españoles en el césped estarán Del Cerro Grande en el bar estarán Hernández Hernández Martínez Munuera ahí de vuelta a España el Atlético de Madrid presentará alegaciones por la expulsión de Diego Costa en el partido de Liga contra el Barcelona en el ámbito polideportivo les recordamos la noticia de esta mañana el tenista español Nicolas Almagro ha anunciado su retirada a los treinta y seis años de edad Almagro dice adiós después de conseguir trece títulos ATP y alcanza el número nueve de la clasificación

Voz 0423

01:43

lo dejo porque en los últimos años no podía hacer lo que de verdad quería jugar a este deporte me consta de que hechos realidad todos mis sueños lo dejo y quiero hacerlo aquí ante mi gente ante todo mis amigos tenía que ser aquí en un torneo que me hace especial ilusión que sea el último en Murcia en mi región