"¿Y si los políticos escuchsen más a los ciudadanos?"

Voz 0313 00:00 oye cómo vives y cómo cómo analizas tú te lo preguntan allí podría preguntarse a cualquiera ese de esa falta de sintonía de acompañamiento entre los tiempos políticos y los tiempos sociales entre es que en fin parece de populista populista entre los problemas reales de la gente los que los los que preocupan los que afecten a la vida cotidiana y ese otro fuego de artificio de si manos manchadas de sangre que se manos blancas que si asignatura nueva que es Italia igual tú cómo lo vives Michael

Voz 1546 00:26 este bueno he estado viviendo el ultimamente muy intensamente ahora estamos en la precampaña que tiene en España en el Reino Unido hemos estado creciendo del Brexit a ya también en las cosas muy sorprende que la gente y satírica en el Reino Unido qué piensan que hizo el otro día estaban muy agotados pobres sí pero yo creo que hace hace gracia perversa no yo estoy imaginando dar mismo interista May como la la película de Monty Python los en tablas el metro de Londres se de a Tour no cuando está luchando y soldado en el brazo aquí compadre brazo recabar el costo una piara cobarde él ya ha logrado contentar a todo dios se ha no tiene aliado al Cuno cada paso que toma esté en falso esta misma mañana me provocó una unas sonrisas oreja oreja El hecho un vídeo desde su retiro yo defiende semana achaques a al pueblo diciendo lo que estaba intentando hacer un vídeo que dura tres minutos cuando logra decir absolutamente nada pienso que ha sido lo más certera que he estado en los últimos dos años

Voz 1 01:44 por cierto se dice Monty Python no Monty Python

Voz 0313 01:47 lo ha dicho Michael sonrisa de oreja a oreja tal vez la forma en fin más clara Hay precisa que nos viene a la cabeza para que alguien nos escuche es imaginar una oreja si la orejas gigante de más de dos metros de altura y sesenta kilos de peso y esto tiene que funcionar tiene que funcionar seguido sí bueno esta idea que como es lógico tiene su tienen su significado y tiene su mensaje implícito es la que ha pensado Change punto org la va a poner en practica mañana mismo en dos lugares concretos de de Madrid para intentar establecer esa conexión a la que antes hacía referencia entre ciudadanos y partidos políticos ahora que está a punto de de comenzar la la campaña electoral José Antonio rito buenas tardes qué tal bienvenido La Ventana José Antonio ex director de Change punto org y quería que nos contaras bueno primero la estará las orejas porque eso sí que saberlo

Voz 1 02:34 pues mañana va a estar en la plaza de Ópera sí ha desde las once hasta las cinco de la tarde y al día siguiente el miércoles va a estar en la plaza Alonso Martínez pero no es una

Voz 0313 02:42 elemento decorativo sólo verdad es no es un

Voz 1 02:44 otro decorativo no no nos lleva más mensaje hay mensaje y de hecho la la oreja que que efectivamente tiene dos metros tiene incorporado un micrófono para escuchar las reivindicaciones de los ciudadanos que se acerquen mañana y el miércoles a Rusia cuatro dos

Voz 0313 02:59 cualquier persona que de nosotros puede ir mañana

Voz 1 03:01 yo creo que estaría bien que data tal cual Pascual claro así si esa esa es la idea yo creo que es un poco también como decía Robin no ahí los los a los filósofos griegos decían que si tenemos dos orejas y una sola boca es para escuchar el doble

Voz 2 03:17 eh que hablar no de precio más bajo eh

Voz 1 03:21 oye además vamos sabiendo que nos van a grabar no como Villarejo exacto exacto está claro está claro que que se va a agravar entonces ahora en campaña vamos a escuchar muchísimo a los a los político ya les estamos escuchando el entrevistas en mítines bueno pues lo que queremos es que también reciban un poco de está muy bien de los ciudadanos no ya lo reciben durante todo el año a través de de las peticiones desde las redes sociales lo que queríamos era sacarlo a la calle que no sólo lo que en lo digital sino que queda ese símbolo de las de la oreja no la oreja de que además es una es importante que sepáis que hemos estudiado las cuatro orejas de los cuatro principales candidatos de los partidos con representación nacional hay el el la persona que el escultor que la diseñado ha tenido en cuenta las fisonomía es de las cuatro orejas echó la oreja mezcla perfecta entre entre las orejas de Pedro Sánchez

Voz 2 04:06 Pablo Casado al una oreja pactada una oreja pactadas es un acuerdo un acuerdo entre los juguetes gratis no sólo con el material con el material que recoja huesos

Voz 1 04:18 días pues se lo vamos a enviar a sus ha

Voz 3 04:20 a a los candidatos no a sus gabinetes no vamos a escuchar y vamos a a recibir todo podremos conocer nosotros sí claro claro va a ser público oí todo llegará lo

Voz 1 04:30 a los candidatos igual que a todas las peticiones que tienen pendientes de responder y que ya saben que tienen que responder sobre temas de los que habéis hablado aquí en muchas ocasiones un abuso sexuales

Voz 1546 04:40 lo hacía es como el Museo de cero del de La Oreja sólo no los cuatro

Voz 2 04:44 es pues pues si si reprodujera hemos también eso seguramente sería sería un hallazgo que era oreja son unas orejas izquierdos o derechos

Voz 4 04:55 pues esa es una buena pregunta será una década claro claro

Voz 1 05:00 claro eso es una buena pregunta para el escultor yo he visto en algún plano del making of he visto alguna oreja derecha permitiendo que habrá alguno

Voz 4 05:06 Casado pobre y que está

Voz 0827 05:10 pero bueno yo creo que tenía que haber puesto un oído porque porque si no se pueden hacer los orejas no que es posiblemente lo que lo que hagan pero me parece una iniciativa muy rica no porque en el fondo las campañas electorales deberían plantearse así de abajo hacia arriba aquí tenemos a comités de partidos diseñando sus programas electorales yo creo que antes de diseñar un programa electoral había que escuchar qué es lo que quiere la gente y muchas veces nos sorprenderemos no sorprendió cuando hicimos la polémica en torno al aborto no cuando uno va al barómetro del CIS y resulta que cuando les preguntan a los españoles los tres principales problemas de España es que hay pero españoles que responden que el aborto sea un problema para el país y nos hemos pasado quince días discutiendo sobre algo que parecía que estaba ya

Voz 1546 05:53 esto es exactamente la razón para que el Brexit esté como esté por la sencilla razón es es decir que todos vamos a salir los irlandeses no norirlandés es es galeses escoceses los laboristas liberales los bueno todo el mundo los cristianos los judíos todos los ateos los agnósticos todo en el Reino Unido va a salir de Europa sin embargo ha estado negociando durante dos años y siete meses una mujer entre su gabinete conservador cuando viene con su plan pues estar rechazado por la Cámara porque no ha escuchado a todas las versiones posibles cuando seremos todos que salimos no podemos salir con una noción Unica esto es como ha sido durante tanto tiempo es que los políticos no nos escuchan esos hoy dos orejas y ahí es fundamental para que la gente sabe exactamente lo que padece la sociedad himno una adivinanza es la planta noble sobre y además otra cosa cuando lo dejamos en las manos de las dos jefes de campañas ebrios pan a los tríos como yo es decir que que compra ese Sound esa frase ese Fein S S sonora explicaciones demagogia la gente simple como yo a lo mejor lo podemos percibí como bueno lo entendemos no mientes tanto a los que realmente entiende de la política los entresijos de Kelly lo siga es que es que nadie habla hacia ellos es decir que sí

Voz 2 07:32 el voto de vale todo vale lo mismo

Voz 1546 07:38 que es hacen un una cosa como Mazen otros que eruditos entonces vagón ruido hacer el nutrió como yo

Voz 1 07:45 José Antonio vosotros es un buen termómetro para saber si los políticos y los partidos si estas estructuras en fin tan potentes y tan

Voz 0313 07:53 también llegó a mi casa a veces se han vuelto más porosas

Voz 1 07:55 en el tiempo si recibiese Chase punto org un montón de peticiones sugerencias que ahora nos dirás cuáles han tenido más éxito que otras son más que son más permeables a los últimos años se nota ahí aunque sea un pequeño cambio si eso se ha notado desde luego sí es verdad que nos gusta decir que somos un poco el barómetro de si en tiempo real no porque efectivamente se producen un movimiento en dos direcciones por un lado grandes temas para la sociedad que son desconocidos para los políticos luego ocurre que hay muchas peticiones que son eco de lo que los medios de comunicación y los políticos cuentan no pero en el ámbito del de la permeabilidad desde luego desde que desde que cambió en dos mil quince la configuración parlamentaria ha cambiado muchísimo la forma en la que los políticos algo escuchan a los ciudadanos y los ciudadanos se sienten con mucha más fuerza para acercarse a los políticos y en ese sentido tenemos un montón de experiencias de creadoras de petición y creadores de petición que han sido recibidos por todos los grupos parlamentarios que siempre nos hablan de en general educación y exquisitez a la hora de de de reunirse con esos políticos pero luego ya viene el ámbito de las promesas las soluciones que eso ya es otro es otro cantar pero desde luego sí que ha habido un proceso de ciudadanos que se sienten con más fuerza para reclamar a sus representantes políticos que se sienten en la necesidades

Voz 5 09:08 escuchar más y luego según qué casos

Voz 1 09:12 ser más capaces de tomar decisiones también lo que vemos es que si los ciudadanos no presionan continuamente continuamente continuamente los políticos semana olvidar del asunto

Voz 0313 09:20 es antes una perecido escuchar que mencionabas entre

Voz 1 09:23 temas de y de mayor demanda en los últimos tiempos el tema de la eutanasia no sé si a propósito de la historia de José Carrasco en los últimos podáis notado hay también movimiento y ahí hemos notado la evolución incluso de la sociedad española porque la primera petición sobre eutanasia le hizo la asociación Derecho a Morir Dignamente hace más de cuatro años cinco años Hinault funciona no tenía el apoyo que luego han tenido diversos casos como José Antonio Arrabal que también era un enfermo de la que sí

Voz 5 09:49 decidió hoy iría digamos que el vídeo lo hoy El País

Voz 1 09:53 a Luis de Marcos que también su viuda Asunción está luchando por por la eutanasia el caso de Maribel la familia vasca Maribel que era una de lo mismo y si yo ahora porque José María José ya hemos ido viendo cómo paulatinamente desde luego el apoyo social y popular ha ido creciendo conforme también las historias humanas se van haciendo visita pues mira en este asunto concreto de la eutanasia esta mañana aclare el otro día a la semana pasada lo lo hablamos aquí en La Ventana cuando nos topamos con la historia de

Voz 0313 10:20 eh

Voz 1 10:20 de María José Carrasco unos venía a todos el precedente de de Ramón Sampedro no y que hay que hay que en veintiún años haya cambiado tan poquita cosa esta mañana

Voz 0313 10:29 en en en Boiro A Coruña Ramona Maneiro que era la persona que le acompañaba en ese momento a Ramón cuando finalmente pudo encubrir su voluntad de dejar este mundo he ha convocado una rueda de prensa a mí me interesa mucho saber que habrá dicho por el momento en que nos encontramos en Galicia no Apestegui buenas tardes buenas tardes

Voz 0028 10:47 qué tal va a tu dirás convoy a eso

Voz 1 10:50 yo lo que he dicho Ramona como ha dicho muchísimas

Voz 0028 10:52 San sí con una gran entereza como habla siempre ella porque es una mujer muy reflexiva una de las primeras que ha hecho es por supuesto mandar todo su apoyo a Ángel Hernández ha dicho que ha sido muy valiente que es muy jodido esto es textual dar ese paso con la persona a la que se llama que les dio mucha pena verlo esposado algo que a ella no le sucedió Lehman da todo su apoyo y también escuchar el convencimiento de que no le va a pasar nada

Voz 6 11:16 besos abrazos y ánimos y que no le va a pasar nada porque no interesa que se hable mucho del cuento espero que a partir de ahora que sí que que debería de pero bueno

Voz 0028 11:32 tampoco puede decir mucho porque ya pasaron veintiún años y no nos hemos movido una mierda del cuento

Voz 6 11:37 no de verdad entonces eh

Voz 0028 11:41 no sé no sé no sé ojalá porque estas cosas no deberían de suceder así con este cabreo con esta demencia hablaba esta mañana Ramón que ha pedido por supuesto eso que se den pasos que se avance en la legalización de la eutanasia nos ha llamado la atención también que ha dicho que hay muchos casos como el de Ramón como el de María José que no salen a la luz que se hacen de forma clandestina y que ella también les da todo su apoyo porque es increíble en la prisión mediática el boom social que tiene la eutanasia al día siguiente Un de uno de estos casos y que después y ahí el reproche también a los medios de comunicación caen un poco en el olvido ha dicho también que no oculta la envidia que le provoca Ángel Hernández porque él sí pudo despedirse desde su mujer de María José Carrasco de cara al público y agarrando su humano algo que estuvo fuera del alcance de Ramona cuando ayudó a morir a Ramón Sampedro envidia sana que dicen que no hay envidia sana ni ni la buena ni la mala pero bueno envidia

Voz 6 12:35 de qué Ángel pudo despedirse de su mujer en decae

Voz 7 12:40 ahora a al público a la cámara

Voz 6 12:43 y con un agarrando de su mano en sus fue muy bonito sabes los sentimientos encontrados es muy complicado la gente una lo entenderá otras no pero

Voz 1546 12:56 es un vuelco el corazón

Voz 0028 12:57 con este sentimiento veintiún años han pasado Carlos

Voz 0313 13:00 sí he dicho antes hemos bueno ha dicho que en fin que esto sigue siendo una mierda en sus palabras no predicho algo concreto sobre tanto tiempo que haya pasado de lucha por esta causa que no avancemos bueno

Voz 0028 13:10 pues ella ella ha reconocido que que se encuentra agotada que el que le faltan las fuerzas que le flaquean de hecho no pensaba salir a hacer una convocatoria pública como la que ha hecho esta mañana pero lo ha hecho para todos los medios a la vez al mismo tiempo después de recibir cientos de llamadas desde la semana pasada dice que bueno que ella quiere mantener un poquito al margen que han sido muchos años de lucha que sabe que su imagen su nombre va a estar siempre ligado al de Ramón Sampedro pero que quiere dar un paso atrás que está agotada

Voz 6 13:41 que me quería desvincular un poquito del tema ya pensando sólo en mi persona no en mi vida bueno como hay otra gente luchando pues eh que luchó en otros porque yo no yo no pinto nada creo yo sé que es muy difícil Dios desvincular me del tema de la eutanasia porque mi nombre va ligado al de Ramón Sampedro cero es que de verdad no sé si son los años o los kilos pero no tengo muchas ganas muchas veces de hacer de escolar cielos de todas formas os lo agradezco que hayáis venido

Voz 0028 14:15 con ese agradecimiento a los periodistas fíjate que estaban deseando desde hace días hablar con ella se despedía Ramona

Voz 1 14:22 muchas gracias Ainhoa compañera bueno comentarte que

Voz 1546 14:26 hace unas fechas en acento Robinson entrevisté por unos mejores para olímpica aletas al léxicas Elia luchó para tener la eutanasia el permiso y su noción era echar sus cenizas en Lanzarote y su lugar preferido del mundo no

Voz 8 14:44 el jet vivió un calvario

Voz 1546 14:46 yo disfruto que alguien me dijo poquitín una enfermedad degenerativa de que él ya en esos momentos estaba viviendo tres días de cada semana terriblemente mal esto va a llegar al punto cuando va a vivir muy mal durante seis días a la semana no lucho les concedieron los permisos de la eutanasia pero desde que le dieron el permiso se puesto feliz en once en peor Elia ya sabe que está empadronado en su mano dura en sus manos imán generalmente sea pues se ha hecho una una mejora

Voz 0313 15:22 de qué países es belga es Belbel ganó claro

Voz 9 15:24 es uno de los pocos países que el otro día el otro día como entonces el debate tampoco esa pretendía todo este debate Reilly La

Voz 0827 15:30 la Constitución y me di cuenta de que la muerte solamente está en la Constitución para hablar de la pena de muerte para decretar la abolición de la pena de muerte es un poco absurdo no que una Carta Magna que regula los derechos de los ciudadanos solamente hable se preocupe de la vida no se preocupe del momento final de la vida que es la muerte aunque buena hay otro título el artículo precisamente que habla de la vida que dice que una persona no puede ser tome sometida a tratos inhumanos y degradantes y a mi me parece que es inhumano que alguien que llega al final de su vida cuando la vida ya está agotada solamente sufrimiento decide morir que sigamos haciendo vivir en esas circunstancias yo creo que es es un trato inconstitucional y creo que si realmente escuchasen a los ciudadanos pues seguramente no habría ninguna duda en regular definitivamente este problema

Voz 1 16:19 sí de hecho tenemos una una petición iniciada por un médico Marcos un médico argentino condenado en su día condenado en su día por practicar la eutanasia que que pide que no se presenten cargos no es algo que va a ser muy difícil pero bueno ha generado una movilización en torno a esa idea no de no presentar cara dos contra contra Ángel no lo que dice es que lo hizo porque la mala vida no es es una frase muy poética que además el sabéis que está haciendo de sí mismo en una obra del si en Madrid no es el caso si me me me llamó mucho la atención lo que decía la viuda de Ramón el desgaste que supone para las personas que hacen este tipo de campañas esta experiencia no pero también por otro lado nosotros sabemos que es la única manera de que realmente se consiga

Voz 0313 16:59 porque son referentes son referente de estoy escucha

Voz 1 17:01 a nosotros sí que hemos visto en persona no a los políticos cuando se juntan con este tipo de personas las barreras caen totalmente cambia la mirada un poco es imposible que se resistan de todas formas yo estoy delante estate tranquilo con la con

Voz 0313 17:14 eso sí ya sabes cara la van a estudiar en los colegios lo que ha propuesto cabaretera como asignatura troncal además en fin y me imagino que su propuesta un poquito más allá de los valores patrios es lo que uno supone de esta iniciativa no sé si se estudiara en su conjunto

Voz 0827 17:27 dispuso de embargan todos los derechos a la vivienda

Voz 0313 17:29 da a una muerte digna a un puesto de trabajo etc etc pues a lo mejor vete a saber si no surgía hay una ola que nos llevar algún algún corto

Voz 0827 17:37 tome sobre todo lo que es paradójico yo no sé qué con qué nivel de profundidad es estudiar la Constitución supongo que algo se estudiará en la enseñanza básica en la secundaria en el bachillerato no pero es un poquito absurdo que nuestros escolares aprendan cosas de la Revolución Francesa Hinault conozcan cuál es la Constitución que nos rige en estos momentos no la que nos ha permitido avanzar en muchos aspectos Illa que todavía tiene que ser desarrollada seguramente modificada corregida en un futuro pero yo creo que es fundamental porque solamente si conoces tus derechos lo es es exigir que a mi me parece que esto es fundamental no después tener una mirada crítica hacia las

Voz 2 18:15 si dejar de aprender la Revolución Francesa saxo aprenderlo de eso puede parecer algo absurdo

Voz 0313 18:20 a mí me parece un peñasco que a pocos días de comenzar la campaña estemos única y exclusivamente con las patrias con las banderas con las unidades Ilan unidades y las zarandajas me parece una cosa por cierto es que problemas que hay por ahí

Voz 1546 18:34 estoy en lo cierto es que en el Reino Unido si hay una petición de cien mil firmas

Voz 2 18:41 dentro del Aaiún

Voz 1 18:44 bueno eso es dentro de para el Parlamento tiene su propia plataforma de peticiones de hecho hay una que has supera los seis millones de firmas pidiendo no salir efectivamente Brexit no pero es dentro del Parlamento chino pintor no es una iniciativa no es una Plataforma de Iniciativas Legislativas Populares es una plataforma de presión

Voz 0827 18:59 oye tendidos no nuestra particular lista éxitos es decir cuantas peticiones que conseguir una solución al problema

Voz 2 19:06 pues allí en el mundo una victoria cada

Voz 1 19:08 cada hora y en España hay unas dos victorias al día son la digamos la la gran estadística no pero el al final la estadística son las personas que que ganan sus campañas de los últimos el grandes éxitos que que nos gusta mucho contar es la historia de Ana González que igual os suena que ella ha estado tres años luchando para que se cambie el Código Penal y se proteja más a los ciclistas ya los peatones en la carretera ellas una mujer que se quedó viuda porque su marido fue atropellado y ya estado tres años haciendo campaña antes cuando hablábamos de el desgaste que supone

Voz 0313 19:37 para una persona anónima años siguiendo a Camps y el que el atropello se dio a la fuga Soraya hace pena el abandono de la uno a uno a preguntas de cuantos activistas tenéis en la red en España concreto

Voz 1 19:48 hay catorce millones de personas en España es el país más activo el que hay más porcentaje con respecto a usuarios de Internet el que más porcentaje de firmantes activistas hay en el mundo no y eso es increíble porque habla muy bien de que la sociedad española cuando encuentra causas que les movilizan se movilizan importarle un apunte uno de los grandes temas que siempre vemos que tiene un gran apoyo es el cáncer y que generalmente está fuera de las agendas no la investigación del cáncer la investigación en ciencia grandes cánceres mortales que apenas tienen investigación cáncer de páncreas son temas que efectivamente yo creo que cualquier español ha vivido

Voz 5 20:22 cerca a cualquier persona

Voz 1 20:25 Iker generalmente recibe muy poca atención por parte de los políticos no es uno de los grandes temas olvidados