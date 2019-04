Play Fútbol: La reconstrucción de un gigante (08/04/2019)

Voz 1 00:00 a retrasarlo monitor pisa la para la radio a la mierda crearía dos sin no exconcejal militar

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa este es seguramente un lunes raro para el Bayern de Munich por una parte vienen de conseguir una goleada histórica ante el Borussia Dortmund que les permite volver a ser Live eres de la Bundesliga y encarar el final de la temporada con optimismo de cara a ganar el doblete la Bundesliga y también la copa alemana sin embargo es el primer lunes en los últimos años en el que a pesar de que se juegan los cuartos de final de la Champions el Bayern ya no tiene nada que hacer está eliminado nos tenemos que remontar hasta dos mil once fue entonces cuando le eliminó el Inter precisamente en los octavos de final desde entonces su peor participación había sido la de dos mil diecisiete en la que el Real Madrid le eliminó en cuartos de final en saben eres extras todo el mundo sabe que este es el verano que ha llegado el momento de acometer una revolución que la plantilla viene pidiendo desde hace ya un tiempo poco queda ya de aquel equipo que alcanzó tres finales de Champions seguidas entre dos mil diez y dos mil trece el Bayern no será nunca más el de Robben y Ribéry y una larga lista de actores secundarios de primer nivel deberán dejar paso a otros que deben empezar a dibujar el futuro inmediato del club de Baviera será el multimillonario fichaje de Lucas Hernández un punto de inflexión veremos a partir de ahora al Bayern gastar sin disimulo cantidades enormes por jugadores tal y como hacen Barça Madrid Manchester sitio París Anne Germaine cuáles serán las caras nuevas clave en la revolución bávara hoy en Play Fútbol Bayern de Munich la reconstrucción de un gigante sí

Voz 2 02:11 el la película

Voz 0301 02:41 el Bayern de Munich que se tiene que reconstruir ya ha empezado esa de ya se han anunciado dos fichajes yo creo que muy importantes seguramente en la línea en que estaba sufriendo más en los últimos tiempos en el conjunto de de Múnich como son Lucas Lucas Hernández el del Atlético dos jugadores que llegan para reforzar la defensa que insisto seguramente uno de los lugares de las zonas del campo en las que tenía más problemas el conjunto bávaro y dos campeones del mundo además han fichado al delantero Hart pero sobre todo esa reconstrucción tiene que ver con los jugadores muy importantes que van a salir de el club en estos próximos meses ya sean anunció lo que Robben que Ribéry y Iker Rafinha no van a seguir en el Bayern de Munich para conocer un poquito más cómo afronta el ayer esta reconstrucción este la renovación de del modelo y del proyecto deportivo tenemos en el estudio a Marc Coma a uno de los a los que más saben de de Liga alemana del Bayern de Múnich en concreto que que construyó en en todo el mundo una auténtica enciclopedia de de fútbol Alemany de fútbol histórico que tal cómo estás muy buenas

Voz 4 03:54 bien bueno gracias no he Abel

Voz 0301 03:57 sí lo primero por estar aquí pero no sé tú que además no nos engañemos y lo saben los bienes de lo que has estado aquí más veces y demás llevas un poquito en la camiseta de del Bayern primero qué sensaciones te te dejan lo que vas viendo el hecho de que haya gente tan importante los fichajes que que está haciendo el el Bayern con que pinta leves a todos

Voz 4 04:19 bien vendrá decir que es muy amable con con mis conocimientos pero sí que es verdad que me gusta mucho el campeonato alemán y el Bayern en concreto oí mi sensación es que se termina así una etapa importante estamos hablando de una década prodigiosa donde el Bayern siempre ha estado entre los mejores del continente ha jugado siete Semifinales de la Copa

Voz 0301 04:41 Europa en esta última década llegando a tres

Voz 4 04:44 a finales ganando una la del triplete del dos mil trece Pero más allá de los resultados las sensaciones que ha sido una una ruta táctica apasionante derbi fan Hall a pasando por Heynckes y terminando con con Pep Guardiola un viaje táctico muy rico que ha implantado un estilo futbolístico bastante reconocible sello estilístico muy agradable a nivel visual en el Bayern pero que que se terminó aquí se terminó con la etapa de de Pep Guardiola luego con Ancelotti y llegando a Niko Kovac las sensaciones que el equipo se ha empobrecido a nivel táctico que todavía no hay un lenguaje claro en este sentido es decir qué modelo quiere implantar el Bayern a nivel de club para seguir reinando en Alemania volver a ser grande en Europa

Voz 0301 05:42 al final el equipo está acometiendo ese cambio ese ese relevo generacional de una manera interesante porque está firmando jugadores jóvenes enseguida vamos a a los fichajes pero la gente que que se va hay gente que se puede ir Robben y Ribéry es que prácticamente marcaron la manera de jugar incluso por lo menos te diría del del Bayern Heynckes como mínimo aquel Bayern de absolutamente el sello de Ribéry de ir de Robben y creo que también por el hecho de ser Ribéry diez tres jugar en la izquierda se Robben es juegan en la derecha marcaban también la manera un poquito de destacar de todo el el conjunto marcaban como el el equipo se enfrentaban las defensas en cada uno de los partidos sean más importantes de Champions o más regulares de la liga local vaya

Voz 4 06:31 claramente Aquel Bayern era una aquí un equipo granítico por dentro con Javi Martínez y Bastian Schweinsteiger en el doble pivote con Müller jugando por detrás del delantero centro de turno sea Mandzukic yo o Mario Gómez pero donde realmente tenía la superioridad ATA cualitativa era por fuera como dices con sobre todo con la simbiosis que formaban en los pasillos exteriores a Robben con Lahm Ribery con Alá va a se conocían muy bien cuando uno iba por dentro el otro por fuera a el rol de los laterales también era muy importante en este sentido porque interpretaba muy bien las excursiones interiores de sus respectivos extremos ahí ahí radicaba el potencial de este valle que yo creo que durante muchas temporadas pudo disfrutar de los mejores extremos del panorama europeo como digo a complementado con ese rol tan importante de dos laterales también determinantes en fase ofensiva como como la Amy David Álava todo esto deberá reconstruirse claro

Voz 0301 07:32 dando por los extremos Robben y Ribéry que han marcado como jugaba el Bayern en los últimos años han sido prácticamente el el sello que hacía reconocible a al equipo pasara del entrenador que pasara sabías que en las bandas estaban Robben y Ribéry eso se ha acabado no sé si te convencen abrí coman cómo se va a reconstruir a acometer esa reconstrucción a través de los extremos del Bayern

Voz 4 07:57 sí me convencen abrí coman como dices que mantienen unas condiciones extraordinarias lo que debe mejorar sobre todo es la toma de decisiones en finalización de la jugada pero es uno de los futbolistas más capacitados para sacar ventajas en situaciones de uno contra uno su problema claro es lo que comentas tú sus recurrentes lesiones pero si está bien físicamente es un jugador altamente desequilibrante y también es un futbolista que te jugar por dentro por fuera que tiene un perfecto dominio de de ambas piernas te puede salir también por dentro buscar línea de fondo en la derecha la izquierda está aportando goles esta temporada también y de desequilibrio vayan a fichar ya Alfonso Davis en la anterior mercado de invierno es un extremo canadiense de sólo dieciocho años que pinta bien pero claro tampoco puedes darle a él toda la responsabilidad y la intención de del club es fichar a no doy van locos por este futbolista inglés del Chelsea ya lo reconocieron que en el pasado mercado invernal también lo intentaron el Chelsea quiere retenerle mira contrato en dos mil veinte veremos qué pasará pero Salihamidzic que es el director deportivo del Bayern está loco por este futbolista y lo entiendo porque eso un jugador con altas capacidades también internacional absoluto con Inglaterra todavía muy joven del mismo año que Alfonso Davis está mirando también el mercado francés en nombre de Nicolás PP también está apuntado en rojo pero aquí hay hay más dudas sobre si ese futbolista indicado sobre todo en espacios reducidos porque es un jugador a determinante en contragolpe con gran zancada pero en el club tienen a sus dudas si ante defensas cerradas es el jugador más indicado para dar ese punto de desequilibrio

Voz 0301 09:38 sí que han visto claro que tenían que acometer esa renovación en la defensa ya son oficiales los fichajes de Babar también de Lucas Hernández y no sé si el de Lucas puede ser un cambio un punto de inflexión el equipo que hasta ahora no gastaba demasiado en la mayoría de sus fichajes era muy comedido a la hora de de realizar grandes dispendios económicos por futbolistas pero con Lucas se ha gastado ochenta millones de euros por un central ya hemos visto que esa Dina Mónica ha cambiado los equipos grandes están pagando millonada en grandes cantidades por centrales porque están viendo que es muy importante tener a los jefes de la seguridad de del equipo de de máximo nivel pero a nivel ayer puede ser un punto de inflexión un cambio en lo que hemos visto en la política de fichajes que habíamos visto hasta ahora empezaremos a ver un Bayern que gasta lo mismo que los Barça Madrid City París Saint Germain en en grandes fichajes

Voz 4 10:37 el Bayern con esta inversión ha duplicado casi el fichaje más caro hasta ahora su historia queda contento liso que costó cuarenta y un millones y medio os vamos a los ochenta kilos por Lucas Hernández es verdad que el Bayern es un club modélico en en su gestión patrimonial y presupuestarias Luque que tiene doscientos diez millones en caja o sea que para fichar no necesita pedir créditos pero también es consciente del club que deberá invertir por eso lo que estás diciendo por estará al mismo nivel que otros grandes del del fútbol europeo este verano apuntan desde Alemania que el gasto estará entre los doscientos incluso trescientos millones de euros se lo puede permitir el Bayern no cada verano pero este es el verano para acabar de rejuvenecer esta esta plantilla interpretan en Munich que Lucas Hernández es un futbolista diferencial defensor zurdo central lateral te cumple distintos roles campeón del mundo con sólo veintitrés años era el hombre indicado según los directivos del club bávaro

Voz 0301 11:46 teniendo a Davy da lava en la izquierda así que parece muy claro que el fichaje de Lucas va encaminado a que sea central y que sea uno de los pilares del equipo en los próximos años en el caso de Babá me asalta la duda mar de sin Le han firmado para que sea lateral derecho como fue con Francia la Francia campeona del mundo en el Mundial de Rusia o para sí ayer también central es muy importante porque sin firman para ser lateral derecho Kimi volvería al centro del campo Si le han fichado para ser central vamos a seguir viendo a a que mis en el lateral derecho y creo que es tan importante que que puede marcar esa decisión también el futuro del Bayern de Munich

Voz 4 12:28 Kimi hija tiene la aspiración de ser medio centro en el Bayern Él es consciente de que puede desarrollar un rol también muy importante y protagónico actuando desde el lateral pero se siente más cómodo jugando de mediocentro porque participa a con más constancia del juego tiene una para panorámica mejor para para elaborar y tejer juego ofensivo disfruta más en esa posición

Voz 0301 12:52 con Alemania se lo están poniendo un poco está tirando bastante Jiménez de Kimi medio centro ultimamente

Voz 4 12:58 ya confirmado el seleccionador que que no tiene intención de moverlo de allí del centro del campo un poco química quiere hacer a el mismo rol en el Bayern claro desde mi punto de vista sin conocer tampoco si seguirá la temporada que viene o no lo más indicado amigo de ver sería optar por una línea de cuatro atrás con la derecha suele Lucas Hernández de centrales y alaba de lateral izquierdo son cuatro jugadores muy complementarios y que pueden a dibujar distintas formaciones en el sentido que si das vuelo a la alaba en la izquierda te quedas el tres para cerrar atrás osea que seguramente muchas situaciones sería un lateral más corto para cerrar con tres él suele por dentro y Lucas Hernández entonces entonces los movimientos de de

Voz 0301 13:46 Kimi el extremo en el sector diestro

Voz 4 13:49 no servirían para equilibrar la amplitud y la profundidad que no te ofrecería porque estaría pendiente de cerrar con tres porque alaba su turno sí que tendría vuelo en la izquierda sea que son jugadores Pavarotti Lucas Hernández cree que te ofrecen distintos módulos tácticos estas situaciones no dos dos campeones de del mundo titulares con sólo veintitrés años que te pueden jugar distintos roles determinados momentos puedan ser centrales eso podrán ser laterales pero en mil once tipo yo lo que veo es Un actuando de lateral corto para entendernos y la pareja de centrales suele Lucas Hernández

Voz 0301 14:24 veremos si finalmente pasa el centro del campo no Joshua Kimi es una posición en la que no se ha acabado de establecer ningún jugador mira que viene Thiago Alcántara lo lo escribía ayer en Twitter Marc de jugar su mejor partido que lo he visto yo con la camiseta del Bayern ante el Dortmund estuvo cumbre pero no sé si los planes del Bayern pasa por la cometer muchos cambios en esa zona ancha de del campo en el centro de de el campo o no me han dicho que el Bayern muy

Voz 4 14:49 el seis lo que pasa es que ese rol como estábamos comentando lo podría desarrollar perfectamente Kimi al lado de Tiago porque el Bayern necesita creación

Voz 0301 14:57 interior también juntando de estos dos

Voz 4 15:00 colistas esto lo tendrías que mis con Thiago y vayan a tiene confianza en que se recupere bien de su lesión es un jugar todavía joven María XXV años de este verano Ígor también tiene por su importancia en el futuro está la incógnita de James si el Bayern va a ejercer o no la opción de compra que tiene sobre el jugador colombiano en caso que en el caso que James no se quede en el Bayern en el Bayern tiene la intención de fichar a ACAI Jaber seguramente no este verano

Voz 5 15:32 no

Voz 4 15:32 pero ya han hablado con el representante que es el mismo de ser China abrí también la conocen que la intención del jugador es es fichar por el Bayern es un futbolista todavía muy joven con diecinueve años que puede desarrollar distintos roles de de interior de centrocampista ofensivo zurdo como James sería un opción también a tener en cuenta de cara de cara el futuro del Ajax que podría jugar por dentro también zurdo veremos si si la sorpresa el vayan fichando a un centrocampista un perfil más defensivo pero la intención del club es mantener a a Javi Javi Martínez como mínimo una temporada más ahora mismo la intención es esa nos queda

Voz 0301 16:09 en la delantera y el banquillo Lewandowski va a seguir seguro o opción no no no

Voz 4 16:15 imposible de hecho están hablando con él para renovarlo más allá del dos mil veintiuno un par de temporadas más lo digo porque esa

Voz 0301 16:21 y también de la posibilidad que firmaron a haber Net

Voz 4 16:25 con con Verne era hay un acuerdo con el representante en realidad termina contrato en verano del dos mil veinte osea están ahora negociando con el Life ICCA la cantidad económica porque quiere venderle este verano para sacar rédito veremos si termina llegando este verano o el que viene pero en principio tiempo Berners jugador ha del Bayern lo ven más con un rol de segundo delantero manteniendo Lewandowski para fijar los centrales Hibernian merodeando por allí buscando la profundidad aunque yo lo veo más como un once en el Bayern un equipo tan ofensivo hoy propositivos como lo veo más para sacar ventajas por fuera con su cambio de ritmo y velocidad aunque no tenga uno contra uno que no tanto para jugar como nueve de referencia pero es otro jugador de futuro que en principio si no cambian las cosas a jugará jugará del Bayern

Voz 0301 17:13 volviendo al inicio de tu discurso a qué quiere jugar el Bayern va a seguir siendo Niko Kovac Michel el técnico va a tener un modelo definido el Bayern de Múnich a partir de ahora un modelo de juego claro y definido a qué quiere jugar el nuevo Bayern Marc

Voz 4 17:30 esta es la gran pregunta y no tengo respuesta que es verdad porque tengo mis dudas que Niko Kovac sea el entrenador indicado para liderar esta revolución a nivel de de plantilla con los fichajes que que llegarán sobre todo porque ha tenido una temporada entera para enseñarnos a cuál es su libreto cuál es su modelo de juego yo todavía soy incapaz de radiografiar a qué quiere jugar el Bayern la primera pregunta que debería responderse el club en función de esto acabar de perfil dar la plantilla porque los nombres son muy ilusionantes los jugadores que están en la cantera vayan también tiene un par o tres de juveniles apunta de este nombre Joshua Third se un delantero holandés todavía muy joven Baptista Mayer tiene jugadores importantes en categorías juveniles del Bayern llegarán jóvenes futbolistas fichajes muy ilusionantes pero quién los va a dirigir y que querrá sacar de estos jugadores a nivel de modelo de juego esa es la gran pregunta que en los próximos meses espero que tengamos respuesta

Voz 0301 18:27 veremos cuál es la la respuesta queríamos hablar de la reconstrucción de un gigante la reconstrucción de un grande europeo como es el Bayern de Munich ha sido un placer hacerlo con mayor hasta la próxima más muchas gracias a vosotros que vaya bien vamos a seguir con el programa enseguida vamos con toda la Champions y con mucho más en Play bueno

Voz 7 18:49 El fútbol Cadena SER pum

Voz 8 18:51 tocó

Voz 5 18:57 en

Voz 0301 19:10 llegan los cuartos de final de la Champions League vaya semana de partidos en la máxima competición europea que tenemos mañana martes Liverpool Oporto y Tottenham Manchester City para el miércoles queda el partido del Barça jugará en el campo del United en Old Trafford IS Ajax Juve que es un auténtico clásico mazo de la historia de la Copa de Europa por cierto como pasa habitualmente cuando no juegan equipos españoles en directo Play Fútbol desde las nueve menos cuarto desde el horario habitual de la Champions histórico estaremos con vosotros sé contando dando es lo que pase en Anfil y en el nuevo Golf Harlem Nuevo Estadio de del Tottenham para esos dos partidos Liverpool Oporto y Manchester City con la narración de José Palacio de de Joan Tejedor y los comentarios de José David López de Aritz Gabilondo de Fermín Suárez también de Alex de Llano vamos a analizar lo que nos viene por delante precisamente con algunos de ellos por ahí anda ya el gran José David López hola David qué tal muy buenas

Voz 10 20:08 muy buena vengo encantado a Aritz Gabilondo

Voz 0301 20:11 en el el diario As Salarich qué tal muy buenas por aquí está también en el estudio en este caso Fermín Suárez qué tal Fermín cómo estás

Voz 8 20:17 qué tal muy buenas ciegos bueno empezamos si os parece

Voz 0301 20:20 de la eliminatoria de del Barça se que el partido del miércoles pero

Voz 11 20:23 lo apetece es todo un clásico también de la Copa de Europa

Voz 0301 20:25 dos finales de la Champions han enfrentado a Manchester United y Barça mucho antes se habían enfrentado en finales de Copa por ejemplo es un auténtico partidazo en el que David no sé si BS al Barça favorito claro o no

Voz 12 20:40 sí sí desde luego

Voz 13 20:42 no sólo por por la capacidad que que está teniendo también de mantener buen nivel competitivo más allá de de algunos momentos al mejor en el que no parece que el ideas te tan tan bien es que matizada o que esté dando buenos réditos vistosidad y demás pero es cierto que sigue compitiendo a muy buen nivel que además acaba de quitar de enmedio esta semana pues digamos nave las vías que le quedaba todavía por cerrar como es la Liga te puedes centrar ya creo que completamente es una muy buena noticia y desde luego les le quita un peso enorme de de cara a esta eliminatoria creo que incluso el hecho de empezar el primero fuera de casa pues en casa le le ha beneficiado ese sentido también y además se siendo sinceros el Inter pues es verdad que ha mejorado vida entonces de consolas caer también en resultados que él que en imagen pero es cierto que lleva justamente tres cuatro semanas una versión bastante más floja de lo que hemos visto en algún momento de renacer digamos clase el post Mourinho y que incluso ahora esta volviendo a encajar bastante goles dejando muchas dudas defensivas que a mí siempre me ha parecido el mal endémico de este equipo dependiendo de en algún momento de forma altos que han tenido algunos jugadores en este tramo final de temporada levantando habló sobre el renacer un poco de Lukaku de la aparición de papá por momentos que se discutirá demasiado la importancia de Ander Herrera creo que evidentemente al límite de edad para competir que sobre todo en casa lo va a hacer pero que en una doble eliminatoria sería un poco ingenua no decir que el Barcelona favorito

Voz 0301 22:11 en esta eliminatoria ha dejado muy muy importante para los para el bien del Manchester United lo que puede hacer que que es una de las caras visibles no de la mejora de del equipo tras la llegada de de Solskjaer en una retransmisión que hicimos llegaste a decir que le veía en un nivel parecido al de un hombre en no sé si es exagerado o no pero los números es verdad que te están dando la razón y que es muy evidente que es un jugador ahora mismo fundamental para el United llega tocado para para la eliminatoria

Voz 14 22:41 así si en dado dije exactamente que le veía al mismo nivel no no sino que no le veía lejos de del nivel de AP son dos jugadores tanto él como Ander Herrera que creo que son dudas los dos vamos a ver si llegan ambos son dos jugadores fundamentales y han sido clave en este resurgir del del United uno por la consistencia ha quedado al centro del campo y por lo que ha liberado a Pogba que que ha conseguido dar su mejor versión con Consol precisamente porque tenía un jugador como Ander Herrera acerca que le hacía mucho el trabajo que él tiene que hacer cuando no está el otro raso por evidentemente primero cuando coma nueve luego ya con Lukaku también integrado en el equipo y el más tirado un costado pero diferencial y que es fundamental osea que sí cuenta con ellos dos Solskjaer la verdad es que va a ser un United mucho más temible para para el Barça es verdad que quizá desde el día del sorteo ahora se ha desinflado un poco el el United no oí veamos más favorito al Barça de lo que él lo veíamos entonces pero hay que recordar que este equipo ha eliminado al PSG remontando un cero dos fuera de casos a que es incuestionable que se trata de un grande de Europa y ya los grandes de Europa siempre cuesta mucho eliminarlos

Voz 0301 23:52 decía en una entrevista hace unos días Louis Van Gaal en la BBC que no es tan diferente la manera de jugar del United de Mourinho al nuevo United de Solskjaer Il lo comparto bastante usada se está hablando mucho de la alegría del Manchester United no deja de ser un equipo que es verdad que que en partidos de Premier igual ataca un poco más pero sigue siendo un equipo muy táctico que intenta hacerse fuerte sobre todo a través de del orden de de la defensa en eso ha mejorado un equipo yo creo más ordenado que está cometiendo menos fallos de lo que de los que cometía con con Jose Mourinho por por la razón que que sea así que me cuesta mucho Fermín no ver un guión de partido todo a pesar de que el United es un grande de Europa a pesar de que el partido es en en Old Trafford en el que aunque sea por momentos el equipo espero un poco agazapado atrás y sobre todo no en caso de que se recupere jugador como que en transición ofensiva es es potentísimo posee intentará aprovechar ese esos momentos en los que el Barça quede un poquito desdibujado en el en el campo a nivel de

Voz 8 24:52 deposición es que es cierto que que el Barça es favorito es evidente pero como como tú dices la la Champions son momentos y nos lo ha demostrado sobre todo la la fase anterior en que no hay un equipo que que pueda someter

Voz 0301 25:04 en el total en el cómputo total de la de la elimina

Voz 8 25:06 Soria hizo dependerá de esa ventana abierta de tu momento si lo aprovechas Si eres productivo si acabas de meter un gol de materializarlo idea aprovechar ese estado de gracia ida surfear sobre esa ola competitiva que tú puedas tener a favor en un determinado momento el Barça ahora parece intratable vienen una muy buena dinámica para que no pierde ni a tiros y además el hecho de situarse la Copa de Europa como como punto referencial esos muy positivo y aparte cuando se acerca un dia

Voz 1038 25:32 Grande ellos tienen ese compromiso defensa

Voz 8 25:35 tuvo que les da un plus son perfectamente conscientes de la situación del repliegue de las ayudas de las vigilancias y creo que si consiguen situarse muy bien en ataque y después tener presente los peligros del Manchester en el contragolpe creo que el Barça tiene tiene mucho para para esta eliminatoria a esta hora

Voz 0301 25:54 todavía no sabemos si va a viajar o no Guzmán de melé que puede ser muy importante en la eliminatoria todo apunta que al menos titular en Old Trafford no será porque lleva tres semanas largas sin jugar un solo minuto y como decía Eric muy importante ver si ese o no en el United RAE como hemos comentado también ojo Ander Herrera eh porque Matic ya no es el futbolista que abarcaba tanto terreno como antes me dejó muy importante la presencia o no de Ander Herrera yendo a lo del martes ese Tottenham Manchester City David partidazo en teoría con el City favorito pero bueno el año pasado el eliminó también un equipo inglés como fue el el Liverpool pero en teoría por cómo llega el momento de gracia sobre todo en el juego en el que llega al equipo de Guardiola a pesar de que se estrena ese nuevo White Hart Lane en Champions League favorito el equipo de Guardiola cómo lo ves

Voz 13 26:44 si ves que el City estaba muy fuerte arriba en en Premier que no ha dejado prácticamente titubeo demasiado notorio a lo largo de toda la temporada que las copas pues ha llegado a la final con este caso ya la ha ganado con la anterior es decir una sensación de que además los días grande sigue compitiendo mejor de lo que lo hacía en los años anteriores no se deja dudas Si tampoco resultados negativos en días verdaderamente se está jugando cosas muy importantes Guardiola está repitiendo una y otra vez el hecho de que estar vivo ya en todas las competiciones a estas alturas es un sueño que que que tienen ellos de especiales para poder ganar todo porque evidentemente ya la lupa está puesta en a ver si iban a ser capaz de ganar los cuatro títulos para los que están compitiendo es decir es una aureola de en torno a temporada absolutamente histórica del City esto es una presión añadida que evidentemente Guardiola intenta despejar como puede complicado ya en este tramo final de temporada pero verdad que no creo fíjate que que le haya gustado demasiado que le haya tocado se conocen perfectamente eso es muy bueno pero también es muy malo sobre todo cuando tiene una idea tan tan fija como el como la de Tzipi que que para alterar tiene muchos factores de jugadores pero no tanto de idea decir no no va a romper nunca la ideología que tiene Guardiola más allá de cómo le proponga el rival el partido yo con lo cual por ahí creo que que tiene algo más Pochettino que ofrecer alguna nueva alteración que puede que condicionan un poquito algún momento concreto como fin evidentemente no hay ningún equipo que esté sometiendo demasiado al resto con lo mejor de manera prolongada a lo largo de toda una eliminatoria y en ese sentido sobre todo como local en esta Champions se mostraba bastante fuerte con lo cual el doy por hecho que se va a jugar todo en en este martes si consigue irse con una ventaja aunque sea de un gol le veo opciones claras al al Tottenham por el hecho precisamente de conocer muy bien al rival de que además creo que precisamente entre ingleses en este tipo de de detalles se tiene respeto que incluso se le puede venir un poco encima al Tzipi por ahí evidentemente siempre mirando desde el foco idea de digamos el enfoque que hace claramente al favorito en esta eliminatoria sino casi me atrevería decir como hemos dicho el principio uno dos tres de los candidatos más claros

Voz 8 29:06 es que me parece interesante lo que comentaba David a propósito de la de la riqueza de del sistema o de los matices del planteamiento de de Pochettino y creo que es la eliminatoria de la de la riqueza porque me parece

Voz 0301 29:17 bastante significativo como es capaz de

Voz 8 29:19 de alterar el sistema de variar lo de matizarlo Pochettino de Enrique hacerlo eh jornada tras jornada ir sin seguir un patrón demasiado claro IS esa capacidad camaleónica de adaptar de seducir a al al jugador y de convencerlo del planteamiento de que salga bien con cierta regularidad me parece un éxito de de Pochettino

Voz 0301 29:37 veremos cómo acaba de organizar a su Tottenham

Voz 8 29:40 sin defensa de cuatro en defensa de tres contra un City que parece que las cartas las tiene a priori más enmarcadas en cuanto a planteamiento inicial pero después es realmente imprevisible con la cantidad de jugadores que en un momento pueden aparecer es cierto que en hay un mega ultra crack en el City pero hay tantos jugadores que es difícil que nadie tenga al día

Voz 0301 29:58 claro porque está De Bruyne está Bernardo Silva está

Voz 8 30:01 Silva está Sterling está acusado Gan es que hay tantos que te pueden San hay tantos que te pueden decidir en un momento que es complicado que el City o esta vez no no está ante su gran oportunidad

Voz 14 30:11 yo no ve al City tan tan favorito como decís vosotros osea el me parece un gran equipo

Voz 15 30:18 eh para torneos largos pero luego

Voz 14 30:21 en días como estos y por ejemplo lo hemos visto y en general los equipos de Guardiola eh el año pasado le eliminó al Liverpool bien eliminado además hace un par de temporadas creo que fue el Mónaco también saque esa presión a veces le le juega en contra cuando hay una eliminatoria en juego como es este caso y luego hay que recordar también que el Tottenham el año pasado o hace dos no recuerdo bien estuvo a punto de eliminar a la Juventus el año pasado el año pasado sábado jugando bien y le eliminó pues casi por una carambola bueno por errores suyos verdad pero lo tenía prácticamente en la mano el el tótem aunque es un equipo muy hecho es quizá lo lo contrario al al cite Guardiolas es un conjunto pues hay que tiene las ideas muy claras que defensivamente se arma bien hay le va a poner yo creo que las cosas complicadas es verdad que el City pues está haciendo una gran premier pero insisto en la experiencia me dice que estas eliminatorias generalmente a al City o al Bayern cuando estaba Guardiola se le suele atragantar

Voz 0301 31:17 no no lo veo tampoco tan favorito real

Voz 8 31:19 al City Joe la eliminatoria la veo cincuenta y cinco cuarenta y cinco como mucho a favor de del equipo de Pep

Voz 0301 31:24 yo diría sesenta cuarenta a favor de del City pero sí que es verdad que tiene toda la razón nariz Nos consta de hecho que que no le hizo demasiada gracia no le hizo ninguna gracia a Guardiola que le tocará un equipo inglés en este caso que le tocara el Tottenham a alguna duda en teoría lo normal es que vuelve al Kun Agüero a a ser titular ya superada la la lesión y luego bueno hay seis jugadores en el Manchester City Fernandinho abundó dan de Brooklyn Silva Bernardo Silva ahí Sarney Sterling son siete jugadores de los que tienen que que salir cinco hay que cargarse a a dos de ahí veremos el medio centros Fernandinho quién son quiénes son los interiores y Silva y De Bruyne en teoría podrían ser los titulares Bernardo Silva caerá una banda dice jugarían un sitio Sterling Nissan en el que seguramente Sterling sería el titular pero vamos a ver qué por qué opta a Guardiola que tiene también la baja de cine en el lateral izquierdo al margen el Manchester City hay un Liverpool Oporto partidazo en en Anfil David en el que es verdad que son baja jugadores me parece que muy importantes para para el Oporto como es el caso de Pepe como es el caso de Herrera a nivel defensivo va a ser un buen día para medir por ejemplo ha militado que no ha tenido que jugar todavía partidos de la exigencia del que va a tener mañana eh

Voz 13 32:44 si viene casi que levantando la temporada el Oporto esos últimos tiempos quizás sin sin dejar una imagen demasiado vistosa ya hemos visto que les cuesta mucho cada partido sacarlo adelante pero afirma que adopta consiguiendo resultados muy buenos digan Pita a claramente está jugando la Liga con chica cara a cara en no no cede digamos tiempos pese a la presión en Champions ha dado un paso adelante en la ronda anterior evidentemente había muchísimas dudas de si iba a poder seguir creo que en ese sentido el Oporto ya está tocando el límite absoluto de lo que le permite la plantilla la competitividad y casi pedía la existencia de la escenario europeo ahora mismo eh entorno a ellos es decir esto es muy positivo desde el punto de vista que poco basta tener que presionar qué cinismo estás jugando mucho más liberado que un Liverpool que tiene el foco no no quiero que se me entienda mal

Voz 10 33:36 sí porque le Hércules lo que sino no pasa

Voz 13 33:39 más grande de Inglaterra de hecho en en Europa pero yo estoy seguro que si hoy en día a Clos le pones afirmar una cosa a otra o vea quiere pasa mamá papá decirle al ser cierto o la premier evidentemente lo lo primero va a ser la Premier con lo cual creo que en ese sentido es algo favorable aeropuerto pero tiene tanto yo tanta buena pinta cuando se le ha exigido a este Liverpool además en en Champions en los últimos años ha sido donde verdaderamente creo que sea digamos curtido la buena identidad y y el buen el trabajo que después se ha desarrollado en la Premier que verdaderamente las setas dispositiva llegar un antes Champions Premier y eso es algo que que es muy importante en lo que es la aureola la mística de equipo por tanto yo veo evidentemente favorito al al Liverpool quién además por aquello de ser un equipo que se mueve también al contragolpe y cuando no necesita ser dueño de la pelota te va bien donde los partidos a a donde quiere la mayoría de las veces por lo menos lo está logrando en eliminatorias esto lo que quiero decir con esto que evidentemente incluso en la vuelta en dragado Le es un equipo que que está abierto a hacerte daño en cualquier momento

Voz 0301 34:48 ardid al final tiene la baja lo lo decíamos de de Pepe eso va a llevar a militar va a jugar en el centro de la defensa y la baja de Héctor Herrera que está muy bueno tanto si más que sonando yo diría que está bastante cerca de fichar por el Atlético de Madrid aunque tiene otras novias parece ser en en Europa llegado a Aznar también para

Voz 14 35:07 el de las digo si quieres porque estuvo el otro día con el dueño de Pachuca pues venga

Voz 0301 35:13 verdad es verdad si del porcentaje suyos quieren

Voz 14 35:15 el Nápoles y el Atlético de Madrid tres tres grandes

Voz 0301 35:19 sí sí gran grandísimo si tres equipazo sí bueno un jugador que lo ha demostrado con su selección que es un futbolista clave para México clave para el Oporto también una baja no sé si demasiado dura ante un equipo que presiona como lo hace el el Liber

Voz 14 35:31 muy duras las dos por por el escenario más que nada en este tipo de partidos necesitas gente con

Voz 0301 35:37 cuajo no yo creo que tanto PP como actores

Voz 14 35:40 era además por las demarcaciones que hubo que ocupan unos central otros mediocentro son dos piezas fundamentales para salir airoso de Anfil que sería lo que necesita no el Oporto y es un poco lo contrario que decía antes de hoy Guardiola me parece Klopp me parece un gran estratega de eliminatorias así como este año me está sorprendiendo para bien que el equipo se está manteniendo en pie durante todo el año en la Premier es algo que también por ejemplo en el Dortmund pues criticábamos no esa falta de continuidad que tenía en campeonatos largos pero en eliminatorias es un técnico excelente ahí y además con el hecho de jugar la vuelta fuera de casa con el contragolpe que decía David que tiene este equipo pues creo que es claramente favorito está sufriendo más de la cuenta los últimos partidos ha ganado de hecho prácticamente todos a partir del minuto ochenta pero también me parece una gran seña identidad ésa no es un equipo que sepa sufrir que nos entregue como ha hecho muchas veces el Liverpool estos años que vaya por todas las competiciones en las que está vivo que es Premier y Champions ni más ni menos que vaya con la fe que está yendo en los últimos partidos

Voz 0301 36:42 tres partidazos en los que hemos analizado en la tertulia de Play Fútbol ese Manchester United Barça para el miércoles el Liverpool Oporto y el Tottenham Manchester City enseguida vamos con Axel a ver qué es lo que puede dar de sí ese Ajax Juventus también el miércoles como siempre un placer hasta la próxima

Voz 14 36:58 un abrazo a David hasta mañana

Voz 10 37:00 todo hasta mañana gracias Fermín dudaba

Voz 8 37:03 los chicos

Voz 17 37:04 un Dan Dan Dan Dan demandan bando sean han dilapidado afronta a manta

Voz 14 37:19 no cesa de gusto

Voz 18 37:21 ahora

Voz 0301 37:25 lo dicho para el miércoles tenemos ese otro partidazo entre taxi Juventus Un partido que huele a final de Copa de Europa en los noventa no fue con victoria para el Juventus la última final que ha ganado el el equipo italiano yo es un auténtico partidazo las eliminatorias que más me gustan de estos cuartos de final de la Champions League en Movistar Liga de Campeones lo va a comentar Axel Torres este próximo miércoles ya está con nosotros aquí también para analizar el el encuentro y la eliminatoria en en el global hola qué tal muy buenas

Voz 0267 37:58 hola Bruno qué tal muy bueno para empezar una

Voz 0301 38:00 eliminatoria que es verdad tiene un favorito claro en la en la Juventus están las apuestas de la mayoría como uno de los tres al menos máximos candidatos a llevarse el trono europeo esta temporada pero no sé si lo ves igual con un Ajax con la moral por las nubes por haber eliminado al Madrid por haberle ganado al PSV por aunque sea por diferencia de goles haber recuperado el liderato de la Liga holandesa a este último fin de semana un Ajax que no tiene nada que perder en esta eliminatoria a mi se me antoja que va a ser una eliminatoria muy bonita

Voz 0267 38:29 sí sí ya de por sí es un equipo desacomplejado de La Haya y en el momento mental actual aún más no por todo lo que has indicado por la exhibición ante un gigante ante el tres veces campeón de Europa consecutivo como es el Real Madrid sí eso ya te daría la moral necesaria para poder desafiar a cualquiera sin ningún miedo y siendo muy consciente de que tienes posibilidades de pasar pero es que además en en la liga local han dado la vuelta a una situación difícil una situación que parecía casi definitiva no y lo han hecho a base de de goleadas han alcanzado ya los cien goles cien goles a favor aunque sea la liga neerlandesa sólo hay que ver que el PSV Eindhoven que es el otro candidato al título y que están empatados a puntos está muy lejos de esa cifra anotadora no por lo tanto un equipo que se encuentra pletórico con jugadores en un gran momento de forma lo de Tadic es espectacular si lo reivindicamos antes de la eliminatoria ante el Madrid para mí como el mejor jugador de de la plantilla en ese cruce se salió este último partido ante el Willem II la verdad no marca ninguno Tadic pero está en los cuatro goles está en los cuatro goles media apunte ando ejerciendo esa influencia tremenda entre líneas tomando las mejores decisiones elige vienen todas las jugadas ir por todo ello creo que el Ajax se siente capaz dicho lo cual yo si tuviera que dar un favorito daría la Juventus

Voz 0301 39:58 es un equipo más serio evidentemente defensa son equipos incomparables absolutamente ya hay algunas dudas sede década la a la eliminatoria el partido de de ida sobre todo por lesiones en los últimos partidos decía a Nedved justo después del partido entre Juventus sí Milan que acabó ganando la Juve por dos goles a uno que tuvieron que frenar para que Cristiano Ronaldo no no jugara el partido contra el le tuvieron que frenar sería muy raro no verle en el en el partido de de Amsterdam este miércoles no Axel

Voz 5 40:31 sí sí las noticias que vienen

Voz 0267 40:33 de Turín ya desde hace algunos días indican que sí que iba a estar para para el partido contra el Ajax que incluso se insinuaba esa posibilidad del Milan pero creo que es muy razonable teniendo la ventaja de tiene la Juventus en campeonato doméstico recelo darlo creo que no habría tenido sentido ahora mismo el foco tiene que estar en en la Liga de Campeones y sobre todo ya el propio fichaje de Cristiano Ronaldo se hace pensando en la Champions no cien cima en la Liga tienes veinte puntos de ventaja tienes que que guardar pelo apurar las opciones de que estén Play to o lo más cercano a la plenitud para ese partido contra contra los neerlandeses luego luego también se puede hablar de de de lo que ha despertado en la Juventus esta lesión de Cristiano Ronaldo ha despertado a a Moix que en como fenómeno absoluto ha tenido más minutos debido a esa lesión de Cristiano ha marcado prácticamente en todos los partidos y ahora mismo yo creo que se cuenta con él para tener un papel importante en la eliminatoria es otro argumento más que tiene la Juve que Ci nos lo preguntan después del cruce entre el Atlético de Madrid o el día del sorteo no habríamos citado a Moi se queden como como un argumento de la Juventus para pasar ronda por hubiésemos pensado bueno no está preparado todavía para eso no va a jugar nada con lo que tiene arriba es impensable que tenga minutos yo ahora mismo veo que si la Juventus tienen algún momento necesidad de ir a hacer gol para para remontar para acabar de ganar la eliminatoria es una opción más que viable pensar en que pueda tener minutos y pensar que con sus condiciones de poderío físico

Voz 1038 42:16 C de potencia de agresividad

Voz 0267 42:19 la capacidad de finalizar determinación precisamente ante una defensa más bien blandito como la del Ajax se le puede dar muy bien a qué

Voz 0301 42:28 ese una irrupción tremenda la de Moix a quién en las últimas semanas aprovechando esa baja de de Cristiano Ronaldo en el partido contra el Milan probó en este caso Allegri con una delantera en la estaban Djukic con bala gobernar de es que un unos metros por detrás también se hablaba de que en caso de que Cristiano no llegara al partido contra el Ajax podrías optar por por ese tridente a mí no me parecería ninguna locura Axel que entrara ese Ken como dices de de titular es un jugador me me me paro en porque es una figura vamos por todo lo que ha pasado dentro del campo y también en lo extra futbolístico en el campo del Cagliari de la que se ha hablado mucho en los últimos días a nivel sólo futbolístico Axel tú leves porque ha jugado lo te lo pregunten en varias posiciones tú le le es más como un delantero centro con un jugador capaz para con capacidad para jugar en banda le Le leves evolucionando hacia ser delantero centro o no

Voz 0267 43:27 yo creo que tiene condiciones para ser nueve

Voz 20 43:29 por por el poderío físico porque

Voz 0267 43:32 que desde luego resiste gana duelos cuerpo a cuerpo con los centrales por determinación a la hora de golpear es decir tiene lo más importante en un nueve cuando tiene opción de tiro dispara sin dudar sin pensar dispara con mucha confianza eh su pegada es tremebunda ya mis condiciones me recuerda Lukaku de los primeros tiempos a ese Lukaku que surge con dieciséis años en el Anderlecht que le vemos en Premier League en Wes Brown en su primera cesión ya deslumbrando por pura frescura por por ser una fuerza de la naturaleza superior a mí me recuerda a ese a ese look Caco por lo tanto si partiendo desde banda tiene capacidad tiene tiene arrancada tiene tiene esa ese poderío para para iniciar una jugada desde muy lejos sí ir hacia adentro y lastrar pero pero creo que puede ser perfectamente punta yo yo es el típico jugador que que lo pondría en el campo hombre en la Juventus tiene mucha competencia

Voz 20 44:34 Le diciendo que tenga esa capitulación sí pero

Voz 0267 44:37 lo que que me inspira confianza en la posición que sea luego ya modificará ese esquema lo harás a convivir con otro de la mejor manera posible pero es un jugador que tiene que estar cerca del gol porque tiene gol

Voz 0301 44:52 en el último partido en liga holandesa Frankie de John tuvo algún problema en el tobillo pero parece que va llegará a ese partido de la eliminatoria eh contra la la Juventus es un partido que decirnos pues no vamos a repasar la historia de de la Copa de Europa Axel tenemos un precedente precioso con ese Ajax Juventus final de la Copa de de Europa en este caso en mil novecientos noventa y seis venía la Juve a principios de los noventa de de ganar bares dos Copas de la UEFA el Ajax se había sido campeón contra pronóstico prácticamente eliminando ganando en la en la final con ese gol de Kluivert al Milan el año anterior jugaron en el Olímpico de Roma ganó la la Juventus en los penaltis el Ajax jugó aquel día con Vandersar con sí Louis Blind Frank de Woody Bogart en defensa con Ronald de de Davis se ha jugó tan bien el man en Musampa fin Idi a ir arriba jugaban Manu a ir en la Juve salió en este caso Marcello Lippi con Perú en la portería Ferrara pesó todo Torri Cheli Bud en la defensa Paulo Sousa Didier Deschamps Antonio de Del Piero y arriba Biaggi Fabrizio erraba en el y una gran final de de la Champions es la última eh Axel que ganó la la Juventus desde entonces todas las que ha disputado las ha perdido

Voz 0267 46:14 sí creo que que oyéndonos un poquito a lo que era ese momento muy diferente al actual es decir el Ajax creo que era favorito era favorito por ser el campeón de Europa porque venía de humillar al Real Madrid en una eliminatoria legendaria y aunque se podía llegar a la conclusión de que la Juventus tenía mucho oficio porque el once cada recital sobre todo está repleto de jugadores con experiencia jugadores que que dominan la profesión más que destacar por grandes virtudes técnicas has hablado de pesó todo ha saltado de de Bier como ha hablado de descansas hablado

Voz 0301 46:55 el Richelieu campo de muchos

Voz 0267 46:57 jugadores de contención incluso Antonio Conte por supuesto con su recorrido bueno creo que era un equipo más atractivo el Ajax creo que era favorito es decir creo que fue una sorpresa ganar la Juventus más allá de que es verdad que en esa época los equipos italianos eran muy fuertes será sino la mejor liga del mundo estaba cerca de serlo y hay en cualquier caso creo que que se encaraba a la final de de de de una igualdad como mínimo de plano de grandeza que ahora mismo es imposible vislumbrar es imposible ver a Ajax Juventus en en la misma esfera en el fútbol europeo no por lo tanto es un precedente bonito para recordar los un precedente que desde luego tiene que motivar a unos y a otros pero pero no tiene nada que ver el fútbol del noventa y seis con el fútbol de dos mil diecinueve no para para un equipo neerlandés es mucho más difícil competir contra contra una Juventus ahora mismo por lo tanto creo que eso ha cambiado bastante

Voz 0301 47:58 una eliminatoria en la que va a enfrentar en esta ocasión en dos mil diecinueve Ajax y a Juventus un grupo de chicos con talento y sin nada que perder ver como lo es el el año Max contra un candidato clarísimo a llevarse la Champions y un equipo más serio y que tiene a Cristiano como es la la Juventus lo vamos a disfrutar en Carrusel de también de Movistar era de campeones con Axel Torres hasta la semana que viene Axel muchas gracias un abrazo un abrazo

Voz 0267 48:25 Bruno hasta luego