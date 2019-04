"Ser negro en Libia era casi un delito"

Voz 0313 00:00 hoy es lunes el lunes tenemos esa costumbre es un poco como el día oficial de quejarse de quejarse pero chorradas por volver a la rutina por levantarse pronto por la prisa no tenía tiempo era el lunes el lunes a me parece mejor día a la semana porque puede ocurrir de todo todavía en el resto pero en fin digamos que es el día oficial del que GIS eh no querría caer en discursos manidos pero hoy en La Ventana de los libros vamos a contar una historia que creo que es de verdad el antídoto perfecto contra los que se lamentan de de tonterías este libro lo ha escrito un hombre negro la puesto como título Viaje al país de los blancos cuenta una historia de supervivencia de superación de más cosas el libro lo edita Plaza Janés empieza exactamente así

Voz 1 00:49 sé que nací un martes no sé de qué mes ni de qué año porque mi tribu eso no importa lo que sé con seguridad es que nací en un país africano de clima tropical llamado gana mi pueblo en la región de Hebrón a fuego distrito de chamán está en medio de la selva rodeado de frondosa vegetación es una zona muy fértil sé que hay una semilla suelo brota una planta cuando nací mi madre murió en el parto según la tradición de mi tribu los Wallace que viven al noroeste del país cuando esto sucede sea abandona el niño porque lleva consigo una maldición se les deja morir por fortuna Mi padre llamado Seydou

Voz 2 01:26 que también era conocido como Bossi formada para

Voz 1 01:28 de la familia real de la tribu íbera chamán por lo que pudo salvar mi nuestro antepasado lejano era el Rey que había fundado el Reino de agua de él habían salido las cuatro ramas familiares conocidas como cuatro puertas que gobiernan por turnos nosotros pertenecía a una de esas puertas como chamán Mi padre no comulgaba con la fe musulmana sino que siguiendo la tradición de las tribus africanas era animista creía que los dioses están por todas partes en la naturaleza los ríos son las montañas y que tienen alma los balas tenemos nuestro propio documento de identidad Se trata de una hendidura en la mejilla derecha un pequeño corte que nos hacen al nacer así nos podemos reconocer entre nosotros es importante en una batalla puede servir para que decidan a batir por ser el enemigo o por el contrario proteger T por ser miembro de la tribu pero

Voz 0313 02:24 por qué no sería el primer milagro de vida

Voz 1 02:27 era la primera vez de las muchas que he estado a punto de morir

Voz 0313 02:36 el buenas tardes bienvenido La ventana cómo estás amigo muchísimas gracias qué tal muy bien fíjate que hace un minutito estábamos aquí contando anécdotas si riendo y con en fin Nikon y con alegría por por esas historias tan tan banales y nos ha cambiado absolutamente el el rostro a todos porque además ya conocemos el contenido de viaje al país de los blancos pero escuchar el el arranque de lo que fue tu vida el arranque es ese el final para quien quiera saberlo es que hoy tienes una ONG propia de la que hablaremos después pero entremedias hay un montón de páginas y me gustaría que la resumieron un poco a los a los oyentes de de La Ventana tu por cierto en qué momento empiezas a tener interés o crees que el país de los blancos es un buen sitio al que al que había

Voz 2 03:19 está muy bien antes de nada un pequeño inciso de que no tenemos que dejar de reír dolor absoluto porque creo que las cosas más importante es el concepto de tiempo cada minuto que pasa no vuelve a escribir cada minuto cada momento esto auténtico problema para nosotros

Voz 0313 03:39 tú cuánto te sientes atraído por el por lo que llamas

Voz 2 03:41 el el país de los blancos por Europa diría que fue la primera vez cuando estuvo jugando con mi juguete dimos un avión que volaba con mis amigos y no entendía por qué la Viena de capaz de volar mientras que mi juguete no era capaz de moverse por sí solo ni un centímetro cogió una piedra los trece arriba me cayó encima literalmente en la cabeza suerte que no era tan grande en el hizo tanto daño ha sido no estaríamos aquí hablando de mí yo creo que fue la primera vez que tuvo la curiosidad entender por qué el hombre blanco estaba tan capacitado cuál es la diferencia entre el hombre blanco yo pero tú empiezas este viaje hacia el país de los blancos muy pequeñito

Voz 0313 04:22 muy muy joven verdad la primera etapa está haga Gareth cuenta

Voz 2 04:25 Nos cómo fue esa primera etapa y yo creo que cuando tenía nueve años cuando marché el pueblo la ciudad después de haber visto aquel avión desde la ciudad fui a esta capital de tuvo una suerte y ver la televisión pero una vez hice justamente pues la primera partido de fútbol que vi que eran Barça que jugaba no y aquí tuvo la curiosidad de querer ir al país de los blancos no tienen medios económicos entonces claro recomendaron que si fuera Libia tendría un sueldo el mes hasta entonces trabajaba solamente a cambio un plato de arroz propinas

Voz 4 05:04 pero antes de llegar a Libia como fue el camino a los trece años que hasta ni

Voz 2 05:09 ayer se Hair que es donde empieza el de cierto Sahara tuve la mala suerte de caer en manos de traficantes de inmigrantes les dijeron que en tres días llegaríamos con unos las Rovers es que utilizan para Farias cierto fue horrible pero realmente ir íbamos diecisiete personas para cada uno de esto es

Voz 0313 05:33 no era estamos hemos íbamos Pío

Voz 2 05:36 la lata de sardinas no pierden

Voz 0313 05:38 el caso es que nuestra abandonaron después de cinco horas sin mire ciertos José abandonara cuarenta y seis personas y cuánto sobrevivieron al suelo

Voz 2 05:47 seis conseguimos llegar el destino final

Voz 0313 05:49 después de tres semanas sin contar

Voz 2 05:52 los cadáveres que iba encontrando grupos distintos

Voz 0313 05:57 en el libro How debe contar que ahí se quedan seis también cuenta que ellos lo llaman el camino del infierno a ese viaje cuenta una cosa que me ha impresionado mucho como el primer paso en el camino del infierno ya es terrible no llegan a un lugar en el que alguien les coge un puñado de tierras en la enseña dice esta tierra que pisas es de tu país te pertenece nosotros tienes que pagar por ella le dan una paliza al más fuerte del grupo para escarmentar a los demás de tienen que dar lo poco que tienen cuando cuando no se ven perdidos en pérdidas porque se rebelan contra el supuesto guía que eso supone que les está dando en el desierto vueltas quién sabe con qué pérdidas intenciones lo intentan atacar ataca el a uno con un cuchillo desaparece y ahí se quedan tirados claro lo que os diga que no hay que dejar de reír lo digo todo esto para que se vea que tiene doble mérito

Voz 4 06:50 bueno yo creo que razones para estar mal hay millones creo que lo más importante es a pesar de todo ser capaz de levantar cada mañana con la ilusión de que mañana estará mejor

Voz 0313 07:03 oye cuando llegas alivia fíjate Libia hoy es un país del que estamos hablando los informativos porque haber un un riesgo cierto de de han confluido una guerra a gran escala están bombardeando la capital aeropuerto está cerrada cederá Deraa tú cuándo llegas a a Trípoli aparte de que durante el camino ya sólo cuentas en el en el libro se se topa de bruces con el con el racismo más descarnado no hay un momento donde fin Le empieza a sangrar la nariz sin sin parar bueno una cosa que ocurre paran para pedir ayuda no yo les dice que no podían tocar la sangre de un negro correcto porque era como tocar la sangre de un de un Perú

Voz 2 07:37 sin duda realmente

Voz 4 07:40 en estas detalles fuera

Voz 2 07:42 una de las cosas que realmente me chocaron mucho porque sí que es verdad que en mi tribu Mi padre era me Mista pero en cambio N madre era musulmana antes sí que rezaba vamos ineficiente musulmán incluso hasta Keystone a los primeros siete años seguía haciendo Rajoy si eso sí que es verdad que después ya dijo el hacerlo no cuestiones no pero creía que el Corán está escrito en árabe por lo tanto a llegar a Libia que es un mundo árabe pues me cogían en bandeja no hay obviamente a topar me con ese tipo de racismo fue muy muy duro de asimilar

Voz 0313 08:17 vamos a rememorando un poco el viaje cuánto tiempo tardas en llegar a Libia

Voz 4 08:22 tardé tres semanas diecinueve les con uno que iba de guía se enfrió alterado lo que tal como quien cuenta de Fábregas

Voz 2 08:31 pues intentamos poner fin a su vida porque creíamos que habíamos son para marcado un camino sin salida por lo tanto en nuestro se califica como está nuestra vida para poner fin de tal manera que este persona este de guía no volvería llevar nadie hacer esto yo y cuando llegas alivio entre poli que te encuentras me encuentro que realmente no tiene nada que ver con lo que me habían contado en encuentro con vivir en la calle en un país que no hablo su idioma no conozco a nadie le toca vivir en guetos en situaciones muy muy inhumanas ser negro

Voz 4 09:09 jo

Voz 2 09:10 el delito practicamente no no cuenta no contar con el grupos conflictivos Mambo es también que le llamamos no eh que les cuando tienen la calle dice Asma tal tal hace más menos les llamamos no porque claro son grupos y digamos pues rebeldes bueno para ellos la culpa le el culpable el porqué que da fija dijo dar subsidios a las familias y libios fueron por culpa de los africanos no que vinimos a trabajar entonces una paliza y nadie detenido no tienes derecho a hacer nada no en fin realmente vivir en Libia durante cuatro años es librarse de una batalla cada día Juana

Voz 0313 09:53 tiempo estuviste Libia dice cuatro años practicamente cuatro años cuatro año y como como conseguís de sobrevivir vivir como te alimentadas como te si me lo permites los lo de la sonrisa como te divertidas tenías cómo era tu día a día

Voz 2 10:06 diversión prácticamente no existe no hay Ares no existe nada de esto sea así que había conexiones que son los guetos donde te vas y te encuentras gente Negrín negros como tú entonces podría compartir al menos algunas vivencias conjuntas no pero prácticamente no existía en Libia es verdad que tienen las conexiones donde vendían marihuana más alcohol y también tienen mujeres y al principio con con con como que llega a Trípoli con uno de los levanta Koons que son los que llevan más años viviendo en esos países pues bueno acabe viviendo la esas casas es también una gran suerte Kaká ve escapando

Voz 4 10:47 eh

Voz 2 10:48 situación que me cuesta dar explicación porque una de las es momentos que me dijeran ves a buscar agua sale con una

Voz 0313 10:58 eh

Voz 2 10:59 pitones al pozo buscará Eva en la vuelta esgrime que la casa estaba rodeado de policía conseguir escapar en aquella situación en Libia no existe los derechos humanos por lo tanto si ya es un delito existir más bien con marihuana o vivir en esta casa no

Voz 0313 11:15 siguiente etapa después de Libia antes de propio de red de llegar a España

Voz 2 11:19 ya afortunado duro bueno he segunda etapa fue la segunda vez que caí en manos de la mafia no quienes dijeron que el cuarenta y cinco minutos llegaría al paraíso Céline de Trípoli pagando cuando mil ochocientos dólares finalmente acaba finalmente acabó Costa en el dos mil cuatro y dos mil doscientos porque tuvo

Voz 4 11:38 que pedir ayuda a un primo una vez que llegue entre eh

Voz 2 11:44 Marruecos Argelia al Geria porque me que es en de enero en manos de la policía la mafia pues eh la vida o la muerte intentes tuvieron que conseguir un contacto suyo que fuera a perseguir un primo que leyó Libia facilitar el contacto le llamaron les en el teléfono para que escuchara que yo estoy en sus manos itinerantes opciones el dinero o la muerte que prefería deprimo es un cuento

Voz 0313 12:10 ese error lo que nos estás explicando eh es una historia de miel

Voz 4 12:13 a todo esto la realidad es que esto las vivencias concretas para entretenerse Nani en cambio lo que es la crueldad las torturas de este viaje pertenecen actos treinta africano esto es la única forma de dar voz a las desgracias que ocurren en su camino

Voz 0313 12:38 la llegada a Fuerteventura es a la segunda no hay dos intentos de llegar en patera a la primera el primer intento no sale bien

Voz 2 12:43 además pierdes a un amigo exactamente verdes son muy buen amigo el Musa con quién quería compartir tu de hasta entonces Musa muere en el intento más de ciento cincuenta sientes personas que iban aquella pecar patera nadie sobrevivió el segundo intento ocurrió exactamente lo mismo porque el mire del mar las dos pateras que íbamos el otro también no no ofreció tampoco sobrevivió nadie dos días cuarenta y ocho horas prácticamente sin gasolina

Voz 4 13:10 las olas por pura casualidad nos llevó a final al año

Voz 2 13:15 dice Ari Fuerteventura no hay en poco

Voz 0313 13:18 la cosa no poco bastante o no o no cambia tanto

Voz 2 13:21 sinceramente la verdad es que en el cien centros de internamiento de extranjeros desde periodista de cómo llegué para mí aquello eso en un hotel de cinco estrellas

Voz 0313 13:32 es una cama me imagino a una cama

Voz 2 13:34 echar tiene algo a su sobrante incluso para escucharme porque hasta entonces me acordaba la última vez que había luchado no tiene ni para beber Cobas orillar entonces sí que es verdad que cambia mucho

Voz 4 13:47 pero

Voz 2 13:48 pero yo creo que lo que hay que tener en cuenta

Voz 4 13:51 es que cada minuto en esta patera dos días sin saber qué vas a llegar suele la agonía de pensar que en dos noches voy a caer en cinco voy a estar muerto sólo está agonía te mata mucho antes de caer la l'Aigua cómo estás hoy

Voz 0313 14:10 es feliz

Voz 2 14:12 sí es el más el hombre más afortunadas de planeta voy a tocar el Euromillón soy consciente de ello por eso tengo el obliga

Voz 0313 14:18 porque te has librado muchas veces de la muerte de verdad por todo lo que

Voz 2 14:21 cuentas librar batallas pero a la vez creo que es una auténtica oportunidad para poder

Voz 4 14:29 de civilizar

Voz 2 14:31 estos tres mundos es como si hubiera vivido siglo XV siglo XIX siglo XXI a la vez

Voz 5 14:37 a usted le da trabajo porque cuando llegas a a Barceló a amparo a Barcelona has en el metro

Voz 0313 14:43 tal dices que te lo que tú lo que vas a hacer es si no recuerdo mal médico ingeniero y piloto de avión queda un montón de Hacienda

Voz 2 14:50 hacer blanco para mí ser blanco hay un ingeniero ser los a los bancos exacto para si creía que ser blanco era ser eso no sí que es verdad que después la suerte la segunda gran oportunidad que tuvo es que una mujer la Montse acabó acogiendo como ese fueron perro en la calle después de un mes malviviendo por las calles de Barcelona donde a ver al parecer que es mucho más duro vivir en aquellas condiciones pero te lo juro que vivir en la ciudad de Barcelona claro delante de tantas personas que Larrea viendo hay una

Voz 0313 15:25 eso me curioso que cuenta en el libro cuando llega saluda todo el mundo porque es la costumbre que tienen saludar a todo el mundo claro por la calle una actividad pues normalmente por no no si a alguien te contestaría pero normalmente no no te contestaba nadie no

Voz 2 15:38 sí exacto una de las veces me sorprendió justamente fue esto que pensé pero eso es blanco Dios para mil ser blanco era un dios no y al ver que saludaban los dioses no te digo que es raro que los blancos no quiere reaparecer sus dioses no entonces no son las dioses tal como yo imaginaba no estás digamos ilusión de que había es llegar al país dos blancos se perdió seguir el otro día

Voz 0313 16:02 estaba estuvo aquí en este mismo micrófono eh un hombre senegalés sí contaba una historia una historia en algunos puntos parecida a lo ocurrido aquí decía de hecho trabaja en ello que su máxima obsesión es que la gente joven de su país no vi no ve a Europa como un espejismo que sepa exactamente lo que es y luego decida si quiere venir o no pero que no crea que esto es el paraíso tú también estás en una en una yo no hay de Aparecida verdad

Voz 2 16:31 yo el año dos mil doce monté una ONG firma alimentando mentes porque mi mensaje tan sencillo y tan directo claro es que si tú me alimentas la barriga me estás viendo el hambre para un único día en cambio si alimentas lamente me está haciendo para más de cien años eso es justamente lo que quiero destacar la cooperación desde que acabó la segunda guerra mundial lo que ha hecho la ONU general el año cincuenta y uno me parece lo que es la política que establecieron para la cooperación internacional es justamente lo único que han conseguido es conseguir que la África sea independiente del Occidente lo que no puedo pues nunca se haría nunca prevenir a tu casa a distritos como tiene que hacer las cosas quién soy yo es absurdo me parece una falta de respeto totalmente lo que hay que hacer es incentivar la curiosidad entre esas personas son ellos que saben lo que realmente les hace falta el ejemplo clarísimo propia hermano con ligue aquí se quiera vender las cárceles de ahí que mis pasos hasta Libia no fue fácil convencerle ya que el paraíso su casa pero una vez que entendió el mensaje claro la educación la alimente la mente no el barriga a qué políticas en la mejor uno Isar El País Le cogieron co presidente de la Unión de Estudiantes el país durante muchos años actualmente tiene uno que es la primera plataforma digital que permite hacer pagos con telefonía móvil

Voz 0313 18:02 a a cualquier compra

Voz 2 18:04 no puede realizar no parece un ejemplo magnífico

a a cualquier compra

Voz 2 18:04 no puede realizar no parece un ejemplo magnífico

Voz 0313 18:07 porque además es muy cercano