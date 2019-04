Los otros "hermanos" de Daniel Drexler

Voz 2

00:02

me mañana de otoño muy lluviosa la hermana mujer de los cuatro hermanos Drexler fuimos criados todos en un entorno muy musical sea sea del lado de ni papá otro gran melómano coleccionista de musical todos desde muy chiquito de ir a lo habría que estudiar un instrumentos piano y sufrió este a estar decidirán repasar todos los psicodrama Pinzón una gran fuente de aprendizaje de música inglés otro emitirán de miran pasiones la selección musical la cura Uría musical aparte es la encargada de la musical de la Fiesta de la familia que no son pocas en Hoy Daniel se caracteriza por ser es un gurú de podremos decir de la mexicana es el encargado de de acercar a la familia un montón de gente valiosa que va conociendo en el mundo a través de los viajes de los cuales yo disfruto personalmente muchísimo una fuente inspiración brutal para en todos los aspectos no sólo los musicales sino que culturales admiro su capacidad de composición sus letras su profundidad su tenacidad