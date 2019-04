Play Basket: "Las españolas reinas de Europa" (08/04/2019)

Voz 1 00:00 bueno

Voz 0699 00:36 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos al programa número veintiséis de la décima temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro empezamos a tener a estas alturas daño muchas certezas de por dónde puede ir la temporada del Baloncesto en general voy a empezar por lo que sabemos sabemos que Real Madrid Panathinaikos Efes Barcelona CSKA Baskonia hay Fenerbahce Zalgiris son las eliminatorias de cuartos de final de la Euroliga previas a la final four sabemos que sólo el equipo de Obradovic parece favorito hoy sabemos que sin Llull seguro en lo primero partidos en casa será más complicado para el Real Madrid estar en esa final sabemos que el Berisha ha ascendido a la Liga Endesa sin esperar más el ascenso más rápido de la historia más reciente de la Liga LEB los de Curro Segura se han pegado un festival en la categoría de plata del baloncesto español en la categoría de oro sabemos que va a haber tortas por evitar el descenso histórico lo sucedido días atrás en Guipúzcoa donde el GBC perdía por veinticuatro antes del descanso Illes remontó el partido a un Estudiantes que se ha metido con esta derrota en un lío de tres pares de nadie sabemos que en la Liga día la Liga femenina ya se han definido los playoff y el descenso nos San Adrià que perdió por tres ante Perfumerías y no pudo salvar la categoría de las eliminatorias de cuartos que empiezan este miércoles pintan bonitas Guernica Valencia Basket y Cuddy la Seo Guipúzcoa con muchísimo respeto a las otras dos que sabemos en la NBA que Stephen Carrie mes las vetaba lentillas porque tiene una enfermedad en la córnea que le hace ver borroso claro un alucina exhibiendo borroso anotaba así ahora va a ser el terror de los rivales viéndolo todo claro un ratito desde que el angelitos las lentillas anota casi un quince por ciento más desde la línea de tres así que que se vayan preparando siempre para vosotros valoraba muy especial por cierto lo primero gracias escucha esta semana es el EGM de la radio general pero la Audiencia han podcast de cada programa de cada minuto este pasado mes de marzo Play Basket ha sido escuchado por casi cincuenta mil usuarios únicos en las distintas plataformas y sabiendo que somos un montón de programas los que competimos por ello el hecho de que nos escuchen tanto nos hace sentirnos muy felices dicho esto no presumir sino von por compartir el vértigo de que no soy gay tantos cuento que hoy no se esperan cinco protagonistas cinco muy feliz espero mucho porque ya han alcanzado digamos objetivo a estas alturas de temporada vamos a hablar de cómo un jugador puede anotar seis puntos en ocho segundos para una remontada a que le lleva a luchar por un título el de la ley la liga universitaria americana Texas Tech Virginia se van a jugar el Campeonato llames tenemos que analizar las eliminatorias de playoff de la Euroliga la recta final de la temporada regular de la NBA como se ha puesto en la Liga Endesa en su lucha por el playoff por evitar el descenso fuera de lo básico vamos conociendo detalles por ejemplo sobre la selección masculina absoluta en el camino del Mundial de China Lituania va a ser nuestro primer rival en un amistoso que se va a jugar en Pamplona el próximo dos de agosto el líder de nuestra selección Pau Gasol hablaba esta semana pasada de su rarísima temporada que desemboca en el Mundial de un posible regreso al Barça de Gaudí hasta más lejano con los compañeros de móvil

Voz 1692 03:54 cuando salvo que ello se ha comentado mucho no se ha hablado de momento desde que me fue el Barça en el dos mil uno is algo que yo siempre he dicho pues que sería bonito que lució

Voz 3 04:06 yo no soy el

Voz 1692 04:08 pero cada vez que va pasando el tiempo es más difícil que avanzo y quiero seguir jugando en la NBA cuando la Nerea pues es más complicado no ha habido nunca

Voz 0699 04:17 pero

Voz 1692 04:18 sé que a veces a puerta porque está menos haber abierto muy pocos

Voz 0699 04:21 el Barça no sé pero estará con la selección en este primer partido de la gira Ñ en Pamplona el dos de agosto por si os pilla cerca y os apetece pero os apetezca sea apoyar al primer equipo español que tiene opción de título europeo esta temporada que nosotros Valencia Basket en la Eurocup en la segunda competición en importancia del baloncesto europeo el martes empieza a luchar por ganar Alba de Berlín al mejor de tres Isère Valencia equipo de Euroliga la próxima temporada empezamos poniendo el termómetro precisamente al equipo de Ponsarnau ante una cita no hemos buscado uno cualquiera en el equipo taronja con Fernando San Emeterio ha pasado un rato nuestro compañero Miguel López Veiga

Voz 4 04:57 buenas buenas Pacojó qué tal estamos aquí con once

Voz 5 05:00 Fernando San Emeterio eh bueno

Voz 1692 05:02 me como llegáis para esta final bien bueno

Voz 5 05:06 eh con ganas e después de estar dos semanas de parón de Eurocup con ganas y con ilusión como se afrontan todas las finales concentrados sabiendo que es un gran equipo oí que tenemos que hacer las cosas muy bien para poder ganar lo que supone

Voz 0200 05:20 estar ahí

Voz 5 05:21 bueno se supone que las cosas se han hecho muy bien hasta ahora sí bueno todos queríamos esa final estamos ahí y ahora hay que mucho trabajo por hacer todavía para llevarnos el título si llega

Voz 1894 05:32 buenas sensaciones después de haber ganado al Mora Banc se

Voz 5 05:36 independientemente es otra competición pero Brown siempre es quizás es mejor llegar ganando pero bueno hemos ido durante el año capaces de cambiar el chip de una de una competición a otro

Voz 1894 05:46 supongo que será en muy importante sería muy importante levantar el título de también eh volver a jugarla

Voz 5 05:52 la Euroliga sí sí sería importante evidentemente pero bueno para eso todavía queda mucho trabajo tenemos ese primer partido el martes que es el que hay que tenemos que intentar ganar

Voz 1894 06:03 cuáles son las claves para parar este Alba Berlín que llega al nivel que llega

Voz 5 06:08 bueno ellos son un equipo muy de Aíto no juegan muy muy en transición muy alegre por ahí intentando evitar intentando que no que no jueguen a su ritmo puede ser un factor clave muchísimas gracias siguen

Voz 0699 06:22 pero gracias Miquel gracias al menos apetece mucho que el primer título grande europeo de la temporada venga para casa y a ver si Valencia lo logra nos sentimos felices con ellos y con su participación la próxima temporada en la Euroliga pero yo que os apetezca disfrutar con nosotros de todo esto con el mejor equipo de comentaristas que sería la envidia de la NBC para qué

Voz 4 06:41 en el baloncesto todo coordinado

Voz 0699 06:43 dirigido por la gran Marta Casas como controlado desde la técnica por el gran Alfredo Moreno todo prologado por el gran

Voz 1269 07:04 a ver especifico en el baloncesto que plan personal le interesa el Hollande y muy buenas Pacojó cómo está

Voz 0699 07:09 Álbum Pop Cate tu desempeño personal tendría su tiro

Voz 1269 07:12 bueno ya cuando esté en situación desesperada a nivel laboral puede intentar algo si no no si no lo evitamos lo mejor pero hacemos aquí te dejamos atrás en el balón

Voz 0200 07:21 pues mira yo creo me amén presionado no lo de Zalgiris de Zalgiris en esta última semana Hay sobretodo en los últimos seis partidos de Euroliga no ha ganado los últimos seis partidos se ha metido con un merecimiento tremendo por parte de de todo el equipo y por supuesto de su entrenador ya servicios pero se ha metido en los playoffs eh ganando por ejemplo ganó en Tel Aviv por dos puntos en Atenas Olympiakos lo que ha supuesto también que Olympiacos quede o le ha empujado fuera por cuatro y esta victoria en cancha del Real Madrid es un equipo que tuvo que rehacerse que reformarse fueron Michi Si Kevin Pangos llamaron a Walter Herrmann y bueno pues un equipo que incorporó al al jugador de Burgos León Thomson que que ha tenido a Brandon Davis que hizo un partidazo aquí en Madrid como estrella pero quiero alabar el trabajo de Lacy que vicios no aumentarlo el año pasado en faena y este año con la competencia que en Euroliga meterlo en playoffs creo que es muy destacable

Voz 0699 08:21 alguien así que Vicious lo mejor de la semana el protagonista de los últimos siete días antes pues

Voz 0200 08:28 por supuesto me llamó la atención el partido de Nacho Martín en Santiago con veintinueve puntos siete rebotes pero no voy a quedar han por ser un poco más original con el General Manager de Brooklyn Nets se llama son Marx fue jugador neozelandés pívot eh lleva tres años como responsable de operaciones de Brooklyn ese encontró un un marrón auténtico porque era una franquicia que tenía ya entregadas todas las rondas importantes deberá futuras Si bueno pues ha hecho un equipo de saldo por así decir fichando a gente como John Harris de Vidic Aris le ves eligiendo en el draft Jarrett Talent el traspaso de de Angelo Russell con los Lakers

Voz 0699 09:10 el caso es que un equipo

Voz 0200 09:12 fue muchos jugadores de complemento a anoche aseguró el playoff vuelven a los playoffs si creo que también tiene un mérito espectacular no con la elección de UQS el ex del Barça en el número cuarenta valdrá el traspaso de Mark Carroll bueno despidió a Bargnani Joe Johnson Jarrett Jack que bueno pues era hipotecas que tenía la franquicia lo ha hecho muy bien un modelo de gestión y veremos a Brooklyn Nets en los play

Voz 0699 09:38 es verdad que mirándolo fríamente es el mánager general de los Nets la progresión de Río

Voz 0200 09:43 sí era muy complicado lo que tenía por delante pero pero lo ha hecho fantástico en tres años Kenia Atkinson también entrenador bueno todo muy bien y por eso están también y además tiene la oportunidad de fichar grandes jugadores el próximo bueno

Voz 0699 09:56 vale Iker recomiendas para los días que vienen por delante

Voz 0200 09:59 pues mira como de Euroliga no hay como de NBA no sé nada porque empiezan los playoffs el sábado pero no sabemos ni con

Voz 0699 10:07 te partidos de eliminatorias mirada

Voz 0200 10:09 supuesto me quedo con un partido de Liga Endesa el que se jugará el domingo a las siete y media aquí en Madrid entre Movistar Estudiantes y Cafés Candelas Breogán que bueno pues es un partido determinante para la lucha por la permanencia bueno hay una victoria de de diferencia entre estudiantes y Candelas Breogán el he he visto el calendario que tiene por delante Breogán es terrible así que es una gran oportunidad para el equipo gallego que ahora entrena Tito Díaz ibamos a ver cómo reacciona estudiantes ante su público

Voz 0699 10:39 vale lo último delante como cada semana una encuesta de Play Basket que aquí tu opiniones como diría Mourinho muy top que equipos de los que ahora mismo tienen factor cancha en la NBA ves que lo van a pasar mal abriendo los playoff

Voz 6 10:53 interesante Inter

Voz 0200 10:55 es pues yo creo que Denver Denver podría pasarlo mal Inti íbamos a ver el enfrentamiento entre cuarto y quinto en el Oeste que parece va a ser por la ayuda de yo creo que ahí es donde más opciones a priori habría de de bueno encontrar una teórica sorpresa no que ganar al equipo que no tiene la ventaja de campo

Voz 0699 11:13 más al Oeste que el estes es nada sí

Voz 0200 11:15 sí porque yo yo creo que Boston es favorito contra Indiana en ese enfrentamiento cuarto quinto

Voz 0699 11:20 es lo que hay es bueno bueno sí creo que va

Voz 0200 11:22 esto va jugar con ventaja de campo pero lo veo favorito

Voz 0699 11:24 vale y y gracias Anthony

Voz 0200 11:27 placer pues con las recomendaciones de Antoni Daimiel

Voz 0699 11:46 a seis de abril el Betis

Voz 6 11:48 su sufría su particular Feria de Abril que le como

Voz 0699 11:51 el equipo de la Liga Endesa con mucho aún por jugar dentro de la Liga el equipo de acuerdo asegura retornaba a la máxima categoría en un ascenso exprés que sellaban con una victoria ante Canoe Lluís Costa es el base de ese equipo dejó Manresa para divertirse para tener más bola para ascender

Voz 6 12:07 mira ha hecho un pleno pleno total

Voz 4 12:09 hola muy buenas hola muy buenas

Voz 0699 12:12 muy bien te hemos puesto el saludo de un amigo para que ya tenga

Voz 4 12:14 es la alegría completa vale

Voz 1938 12:16 eso te iba a escuchar Nacho Martín digo así lo dice él lo tenemos que hacer caso todo el mundo

Voz 4 12:23 pues ya sabes deja beber Tunçeri en favorita a partir del vale

Voz 1938 12:27 está hecho de enhorabuena eh muchísimas gracias

Voz 4 12:30 Juan prontito Swiss que bien no

Voz 1938 12:33 sí la verdad que sí ha Nos lo veníamos oliendo un poquito desde hace unas semanas pues la verdad que hasta que no lo tienes no te te acabas de creer del todo y ahora sí a súper felices Si la verdad que muy contentas por lo que hemos conseguido

Voz 0699 12:44 qué temporada Don eh hay que decirlo en mayúsculas esto es un ascenso exprés

Voz 1938 12:48 sí la verdad que redonda la temporada no y al principal objetivo era era ascender ya lo tenemos hoy también en febrero creo Éramos la Copa Princesa con un cómo no

Voz 7 12:58 la fiesta del baloncesto en San Pablo llegó mucho

Voz 1938 13:00 me dices no la verdad y la temporada redonda y a ver si podemos la tercera mirarle de la mejor manera posible

Voz 0699 13:05 bueno récord histórico de triunfos consecutivos de la competición dieciocho el título de la Copa Princesa tenéis la posibilidad de ser el mejor equipo de la historia de la Liga LEB Oro con treinta triunfos y únicamente cuatro derrotas en fin que está temporadas la deberíais enmarcar Jules

Voz 1938 13:18 será verdad que sí que al Príncipe temporadas lo dicen y seguramente nadie lo creería Jíménes después de las tres primeras salidas que tuvimos empezamos con dos derrotas y tan sólo una victoria en la Liga entraran muchas dudas pues la verdad que que el trabajo desde ese momento fue fue implacable y ahora ya tenemos el ascenso kárate récord muy muy bonita serías el mejor equipo de la historia

Voz 0699 13:40 estaba yo muy osado diciendo dejó Manresa para divertirse bola y ascender no sé si lo ha dicho bien y lo puesto en orden más o menos era lo que tenía en la cabeza

Voz 1938 13:51 al final era era poder seguir disfrutando del baloncesto no era el objetivo y la verdad que que sinceramente no me esperaba vivirla también que todo fuera tan bonito y la verdad que me decía es el es el correcto del mundo y así que llame ya le va bien creo que la guinda

Voz 0699 14:09 hubiera sido bueno a ver qué me vas a decir mira cuanto antes estábamos mucho mejor pero si hubierais ascendido en casa aquellos un fiestón de varias eh

Voz 1938 14:16 pero la verdad que sí a la gente de No pregunte yo he tenido la suerte de vivir las dos cosas en ascender en casa el año pasado con Manresa y ascender a domicilio con

Voz 1576 14:24 Burgos y la verdad que evidentemente pues

Voz 1938 14:26 vivirlo en casa con tu gente pues es mucho mejor pero mira como ya conseguimos la Copa Princesa delante de nuestra afición y lo disfrutamos pues mira más grandes mejor ya lo lo viviríamos es su tarea para la semana que viene en casa ante el es nuestro así que creo que será la ceremonia ya lo disfrutaremos

Voz 0699 14:43 viendo que ha ascendido con dos equipos el lema sería aún Lluís Costa en su vida siguiera usted ascender

Voz 1621 14:49 la verdad que sí

Voz 9 14:51 que pueda quedar aquí el año que viene y me quiere aquí

Voz 1938 14:54 en el Betis muchos años en en ACB

Voz 0699 14:56 tenía ya la duda cuando porque ya desde hace tiempo se lleva diciendo bueno pues el Betis no se sabe si va a ser esta jornada la siguiente cuando cuando va a ascender eso desde dentro del equipo cómo cómo se lleva quiero decir cómo se hace para no desconectar Tate decir bueno mira como ya lo tenemos de esa presión no no esa presión en factor de distracción en donde todo el mundo ponemos en la Liga Endesa la próxima temporada con cómo lo habéis sorteado

Voz 1938 15:21 la verdad que ha sido así es complicada no porque encima ya llevamos muchas jornadas con con cinco de diferencia y con nuestro competidor que era Bilbao y la verdad es que lo que decías tú no la el jugador la persona tiende a relajarse para verdad que esto lo ha manejado perfectamente el cuerpo técnico y en ningún momento nos ha dejado relajarnos y la semana pasada es día podíamos ascender Si nosotros ganamos si Bilbao perdía pues no fue así no y el primer bache porque tuvimos en nuestras manos lo lo hemos completado oí lo que teníamos toda vez que no queríamos seguir alargando una semana más

Voz 0699 15:54 no imaginaba Oye no te voy a pedir que elijan entre papá y mamá es decir entre Manresa y Sevilla pero son dos ciudades muy distinta porque Manresa es pequeñita pero todo el mundo vive para el Baloncesto Sevilla es muy grande y hay mucha oferta de deporte alrededor se nota eso se nota como un poquito diluido el baloncesto en Sevilla con respecto a lo intenso que se vive Manresa Llull

Voz 8 16:13 sí

Voz 1938 16:13 sabes lo veis esto no Manresa es una ciudad muy pequeñitas y no hay nada más entonces pues ahí desde siempre ha habido habido mucha siquiera baloncesto pero por eso por la baja oferta que hay no encajarían en Sevilla puesto de la contra es la antítesis no ahí dos equipos de fútbol que son

Voz 1621 16:28 a ser gigantes cuesta mucho competir

Voz 1938 16:31 ir con ella también si a esto le sumas las dos puestos de sendos consecutivas de consecutivos del Betis pues aún lo hace la hace más complicada no yo creo que esta temporada hemos conseguido devolver un poquito la afición a a la ilusiona esta afición y ojalá sea para quedarse y pueda haber un balance esté muchos años y enganchar

Voz 1576 16:50 público he leído mensajes en Twitter de

Voz 0699 16:53 Nacho Martín Jaime Fernández Cristian día Miquel motos todos decían más o menos vuelve Luis está donde debe estar nadie se lo merece más en fin que oye primero te quieren mucho segundo demuestran que eres muy bueno

Voz 1938 17:09 bueno yo creo que es lo primero que a la segunda

Voz 4 17:11 la mezcla es día la suerte B

Voz 1938 17:14 ver compartir momentos básicas con estos jugadores que has nombrado y la verdad que guarda mal andamos otra una muy buena relación y muy bonita y muy fuerte que a pesar de esta era la distancia pues sabíamos que esto en nuestras vidas y seguimos en contacto cuando cuando Podemos nos seguimos viendo

Voz 0699 17:29 yo soy yo ahí vieron tan bestia

Voz 1938 17:31 los es totalmente gracias a darlas

Voz 0699 17:34 la última yo estuve crees que supone para el club y para la gente de Sevilla al volver a la élite del volver a la a la Liga Endesa ACB

Voz 1938 17:40 pero que esto dará una ilusión renovada no yo el año pasado tuve la suerte de compartir vestuario con Jordi Trías que mito del baloncesto el primer día que llegó el esas allí viviendas tenemos que tomar el descenso este como una oportunidad y no como un un fracaso ya encima intenten tomar desde el primer día cuando mira aquí Sevilla no teniendo en trece ética las palabras de Demi amigos y la verdad que ha sido no fuese un descenso me parece que se acaba el mundo aquí incluso no sé si no se llegó a peligrar el baloncesto pues ésa sea revertido la situación y ahora la gente está volviendo a disfrutar la afición está más que nunca y ojalá esto es para quedarse como te he dicho antes

Voz 0699 18:18 vale la última Si hubiéramos metido una cámara en El Vestuario de el Betis en Canoe en Madrid después del partido que hubiera visto esa cámara

Voz 1938 18:28 pues sobre todo ilusión y mucha mucha alegría no felicidad después de siete meses trabajando toda la gente que estaba allí dentro codo con codo sufrir mucho sudar mucho y aunque la gente se crea que que ésta era fácil porque llevamos la verdad cinco victorias de diferencia de fácil no había nada hay ya siga también pues pues todo ese trabajo que se vea reflejada en un día como

Voz 0699 18:50 pues yo enhorabuena que permanezca mucho tiempo en la élite que tú puedas vivir

Voz 4 18:55 vale pues mucho llevar a diez voy a ver a un abrazo un abrazo pues de la alegría de un jugador con el objetivo cumplido

Voz 0699 19:01 sí vamos a viajar hasta un cuatro ciudades diferentes de Europa con un objetivo por cumplir el de ser campeón de la Euroliga

Voz 0699 19:24 en el Port de la Euroliga femenina no tendrá ningún equipo español en la lucha por el título a cambio respira participación española por los cuatro costados y no es esta una forma de hablar cuatro equipos que llegan a la cita cuentan en sus filas al menos con una española importante eso la que no tiene dos y eso el que no añade entrenador español desde el banquillo así que una española mínimo va a ganar la Euroliga de esa temporada por situar esto se disputa entre el doce y el catorce de abril es decir este finde en la ciudad húngara de Sobrón insisto en el dato eh pase lo que pase una española se detrae la Euroliga podría ser Alba Torrens podría ser

Voz 6 20:05 hola Alba muy buenas o muy buenas podría ser Ana Cruz hola Ana muy buenas podría ser Queralt Casas hola qué tal muy buenas

Voz 12 20:20 la buenas o podrían ser Leticia Romero

Voz 6 20:23 hola Atleti muy buenas olas que lo primero muchas gracias a las

Voz 0699 20:28 cuatro El por estar con nosotros en Play Basket

Voz 6 20:31 es un lujazo alguna como

Voz 13 20:33 como Alba buena a repetir Salva eh

Voz 14 20:38 sí sí estamos aguantamos

Voz 12 20:41 el resistencia otra

Voz 7 20:46 pero bueno la verdad es que

Voz 14 20:48 yo pensaba no soy con las mismas ganas

Voz 4 20:52 que que la primera Ana

Voz 0699 20:54 también repite sí que sea por mucho tiempo no

Voz 12 20:57 claro hombre a ver si el año que viene me llamáis otra vez es buena señal

Voz 0699 21:02 encantados de llamar encantador añadir a al gente nueva como Letizia Atleti en qué notas que esta es una semana diferente cuanto de especiales haber llegado ya está aquí

Voz 12 21:13 bueno yo creo que para mí para mi equipo pues es súper especial no bueno sobre todo pues eso

Voz 7 21:20 muchas ganas de vivirla de

Voz 12 21:23 yo se nota en los entrenamientos ese es él

Voz 1621 21:25 el nerviosismo buena

Voz 15 21:28 y nada estamos muy contentos

Voz 0699 21:31 qué tal la tuya también es la primera Final Four sí vale eres anfitriona de la Final Four

Voz 16 21:39 sí es la segunda B

Voz 17 21:41 fíjese que se disputa quién soplo pero sí bueno lógicamente me faena y muy contenta de que se celebre aquí

Voz 0699 21:48 vale cuando unas anfitriona que le prepara las amigas quiero decir que ese va en contra

Voz 13 21:52 Clara Ana Letizia

Voz 4 21:56 Diango

Voz 16 21:58 les damos a poner algo en la comida en el hotel para al menos Alba para no no sé yo

Voz 17 22:07 nosotros no no creo que tengamos mucho tiempo porque al final ha pues aparte de los partidos también hay bueno me entreno y tal

Voz 16 22:14 pero lógicamente

Voz 17 22:18 si quieren a tomar un café y tienen tiempo para ir a comer o lo que sea pues no es muy grande pero bueno el centro es bonito así que invitadas estamos

Voz 0699 22:25 vale Alba yo esperaba un poco más espléndida Krall pero bueno lo ha intentado ya estaba eh

Voz 18 22:31 no yo he tomado yo he tomado yo tomaba nota feo lo que no

Voz 0699 22:42 Alba Si después de comer notas un retorno Gijón de quién te vas a acordar pues te iba a decir

Voz 16 22:47 ahora ahora lo tiene muy claro luego de moda es lo vale porque si pasa algo raro

Voz 0699 22:55 vale esto se no preocupa en podcast vale entonces no que entonces lo que pasa es que se puede echar p'alante Ipad tras más veces fastidia bueno Alba para nosotros que se que se pasa es muy especial saber que cinco española van a luchar por la Euroliga que os vais a encontrar en las pistas para ti para vosotros también mola mazo cuando Fez con alguna compañera como como rival

Voz 18 23:16 bueno yo

Voz 0699 23:18 depende si ponen al guardia

Voz 18 23:19 conviene que en algún momento tengo que dependerá que era muy bueno mola mola pero

Voz 14 23:28 yo no como entonces días no yo creo que lo que hay que nunca hay que valorar es es eso no que ahora mismo ya cinco jugadoras españolas en en los mejores equipos de Europa compitiendo por esta Final Four con entrenadores españoles también casi en en cada equipo pues yo creo que que eso dice mucho pues el buen momento no en el baloncesto español y bueno la verdad que es un motivo de alegría

Voz 0699 23:56 Ana sois de cruzar mensajitos durante la semana para entre vosotras quiero decir calentando la cosa

Voz 12 24:03 no se podría se podría hacer pero la verdad es que no os dejamos bastante tranquilitas ya suficiente tenemos

Voz 4 24:12 eso queda para cuando os ves en persona y tal comentar la jugada no

Voz 12 24:16 exacto en Flandes pues eso antes del bueno hoy te relaja un poquito tan no hace falta que te porque mucho esas

Voz 0699 24:23 ah y buscan la primera Euroliga Ana cuantas Final Four llevas tú

Voz 16 24:29 ah pues creo que ésta va a ser

Voz 17 24:32 mí me Marta

Voz 6 24:34 la cuarta de oro que ostenta creo yo qué sé yo creo que sí

Voz 4 24:38 me mira soy tan vieja que de acuerdo que jamás ya ven vaya no no eso es

Voz 0699 24:45 no te con eso ya te lo digo yo me voy a enfadar si seguimos por ese camino lo que pasa es que de vez en cuando cuando un acumula muchas citas grandes lo que hace es que que se queda en el tintero alguna pero quería preguntarte porqué ganar el título esta semana sería por ejemplo al Vaticano

Voz 15 25:01 porque ganarlo hombre pues porque

Voz 12 25:06 eso era lo que tenía distal de todas las entrevistadas no haber sería especial pues porque

Voz 15 25:13 sí sí sí

Voz 12 25:13 bueno supongo que todas no todas han tenido pues una tiempo

Voz 19 25:17 nada dura no Krall cambiando X

Voz 12 25:20 tipos pero bueno nadie viven curso durante ocho años os a ocho meses no sabes lo que es eso yo creo que eso se merece una recompensa no entonces yo creo que mis compañeras deberían pedirme nada si fuera verdad fuisteis alegraría me que yo nada nada

Voz 0699 25:42 no es Kursk

Voz 12 25:44 pues si tú lo peor que te puedas imaginar pues más

Voz 4 25:49 sí vale osea que por unas vacaciones no me lo voy a recomendar no

Voz 8 25:52 sí

Voz 17 25:53 no no está precio lo suficiente como para o no recomendar pelo

Voz 0699 25:57 vale yo también te quiero mucho ha jugado tuvo Balboa llevarla cuenta

Voz 15 26:07 yo diría también que hace seis

Voz 14 26:12 pero un pues también había

Voz 1621 26:14 hay algunas lo creo que sí

Voz 14 26:17 yo creo pero no estoy segura

Voz 4 26:20 vale yo he y que sería

Voz 0699 26:22 Dati ganar esta Euroliga

Voz 14 26:25 pues lo que te decía un poco un poco antes no que que que verlo pensaba ya preparando la la la maleta Hay voy a esta Final Four con con muchísima

Voz 15 26:40 no yo creo que que

Voz 14 26:43 que esto es una de las cosas más importantes no que es igual que ella ya has jugado igual que ya ha ganado al final estas en este momento es como decía Ana también a finales una temporada muy muy muy larga con con momentos mejores momentos peores pero con un objetivo no quiero estar en esta faena y por fin llega llega el momento no

Voz 15 27:06 para mí sería un buenismo

Voz 14 27:08 es especial poder conseguir este este título también se lo difícil que es cómo conseguirlo muy bueno intentaré disfrutar de cada momento oí después de hacer un buen trabajo en la pista

Voz 0699 27:25 el Athletic cuando tú piensas ahora en en el próximo fin de semana que es lo que más te ilusiona lo que más ganas tienes de de vivir después de escuchar a Anaya Alba que ya han vivido varias

Voz 18 27:37 pues yo creo que el ambiente no yo creo que

Voz 15 27:39 al final otro equipo

Voz 12 27:43 que tienen todos la misma Lucio

Voz 15 27:46 bueno ves a mucha gente que que conoce todo el mundo del del mundo de baloncesto oí yo creo que es muy muy

Voz 12 27:54 bonito de vivir

Voz 15 27:56 sí yo creo que se eso no el ambiente

Voz 9 27:58 es un sueño El

Voz 0699 28:01 está en una Final Four y encima estar de anfitriona sabiendo que vas a tener al público detrás

Voz 16 28:07 sí la verdad es que bueno haber

Voz 17 28:09 sí es verdad que se disputan en pero luego es verdad que hay ahí aficiones de de todos los equipos y también creo que eso es muy bonito no

Voz 16 28:18 y eh

Voz 17 28:20 sí la verdad es que me hace mucha ilusión es como un sueño no somos conscientes de que es muy complicado porque al final pues son los cuatro mejores equipos de de Europa no

Voz 16 28:32 pero pero bueno

Voz 17 28:35 la ilusión y las ganas pues eso no no va a faltar seguro entonces a disfrutar de de cada momento de el fin de semana no sólo en el momento del partido sino bueno pues como dice el ambiente y bueno ver soplón lleno

Voz 16 28:49 de de gente y de los diferentes afición

Voz 17 28:52 sí sí

Voz 12 28:52 sí con mucho la verdad

Voz 0699 28:55 el Ford Ana que recuerdas tu de tu primera Final Four así que te venga a la mente a después de escuchar a Letizia ya que con ese brillo de de ilusión de su primera vez

Voz 20 29:06 Dios digo creo que fuimos muchos nervios

Voz 12 29:09 muchos nervios porque es eso la primera vez que lo vive

Voz 15 29:11 veces eres como nos pilla no entonces bueno es

Voz 20 29:17 lo que tienen que intentar yo creo que es disfrutar de todo no lo dentro de pista fuera de pista incluso pues es el de del camino que te lleva hacia aquí de los entrenamientos el partido todo todo entonces bueno yo creo que es el momento este es el momento de la temporada no nada de lo hecho hasta aquí sirve si llega el momento oí bueno y no estás a la altura entonces bueno yo si tuviera que aconsejará alguien sería un poco pues que dejaran los nervios ha hablado hoy se dejasen llevar

Voz 0699 29:49 el Alba tú el el Consejo es el ritmo el tratar de olvidar los nervios sin disfrutar de lo que venga

Voz 14 29:55 es bueno yo siempre digo no que un nerviosos hay unos unos nervios que son buenos no que es un poco eso es Hay esas ganas de jugar yo creo que que eso por supuesto que es que es lo más importante no es la primera

Voz 16 30:11 era una segunda o o La

Voz 14 30:14 hola qué linda faena Alphonse no ahora

Voz 16 30:17 una hora después decir que no

Voz 14 30:19 no que en momentos cuando cruzamos la pista al

Voz 1576 30:23 no no deja ver un partido de baloncesto no

Voz 14 30:25 no al final es lo que he estado haciendo durante toda la temporada porque estamos viviendo durante muchos años y al final pues bueno intentar está en el en el partido conectado intentará hacer más más cosas

Voz 0699 30:41 oye que era el cómo es lo que no escuchamos con dos enfrentado en la cancha con compañeros y amiga de la selección es decir si una que está haciendo un partido estupendo se cruza con la otra dice oye mira frena un poquito o como si no conociera is

Voz 16 30:56 hombre eso que cae como he dicho también antes y el partido no porque bueno nos conocemos de encima no sólo otra vez España lo hacemos decir mucho muy de correr así muy agresivas entonces como no tiene pereza pero casi no les venderá juegan a a Alice

Voz 12 31:14 sí es como bueno sabes que vas a sudar

Voz 16 31:16 a mi hija correr detrás bellas no entonces algún comentario así

Voz 15 31:21 sí

Voz 17 31:22 así sí que cae siempre

Voz 0699 31:24 los duelos individuales Leti tú tienes claro

Voz 4 31:27 cómo se puede parada Ana

Voz 21 31:32 y me la rodilla eh lo débil de Ana yo creo que que bueno que como dice Queralt

Voz 12 31:50 es además una de las jugadoras que que no para quieta y bueno tienes que tienes que estar con ella todo el rato el intentar que bueno que no te metan muchas canastas pero sí

Voz 6 32:07 pero si ya va contra quiero decir que que hay que hacer para

Voz 0699 32:12 en al Atleti

Voz 20 32:14 bueno pues un poco lo mismo no porque ella sí que parece pues que va a su ritmo no poco así en un momento pum te te descuidas literalmente la cara no entonces bueno habrá que estar pendiente de ella en todo momento y sacarla un poco de partido El Betis

Voz 6 32:36 no no le responde es cortito pero sí lo entienden todo lo he Queralt hilo de parar Alba

Voz 18 32:47 bueno lo que tengo claro es que necesitaré ayuda de mis compañeras no al final

Voz 16 32:53 cómo se para porque no gracias a Dios juega de tres videojuegos de

Voz 4 32:58 ya no me toca era el Betis

Voz 16 33:01 venderla pero no lo sé pues yo creo que te dice es muy complicado así que todas en general tendrá que ser una defensa

Voz 12 33:11 el equipo más que que individual

Voz 0699 33:13 ay qué hacemos con Canal

Voz 18 33:17 los se pone las pilas a correr duro ya me veo Stoner durante dos es que el pero espero descansar los días ante alguien por tienen porque

Voz 14 33:37 a correr un poco de Pedro Gerald

Voz 0699 33:41 vais a correr las cuatro bastante Ana y haber no te voy a meter presión vale pero el Dinamo vuelve a ser uno de los grandes favoritos el año pasado no pudiste llevarnos el título después de recuerdo e una Euroliga perfecta hay más ganas incluso que que otros años por ahí en esa ciudad magnífica que escucha

Voz 8 33:58 sí

Voz 17 34:00 hombre yo creo que siempre hay ganas no siempre gana el año pasado

Voz 20 34:04 el año pasado fue un poco agridulce no yo creo que que tampoco llegamos en nuestro mejor momento tuvimos algunas lesiones entonces bueno yo creo que el equipo ahora llega bien llevado con ganas pero pero bueno siempre pues con máximo respeto a todos los equipos porque estamos pues eso los cuatro punteros Mi tanto Prada como soprano no que que a priori pues se les puede traer un poco como el tribal no dijeramos porque no sólo rusos porque está como todo muy estereotipo todo no ya el plan de Rusia la gran potencial habla habla

Voz 4 34:40 sí veo en realidad porque

Voz 15 34:43 bueno al final

Voz 20 34:46 el efecto pues de la presión también te puede jugar malas pasadas entonces bueno hay que hay Kiko en respeto a cualquier equipo y yo creo que que los cuatro que que nos hemos metido en esta Final Four no nos merecemos estar allí pues porque nos lo hemos trabajado entonces bueno

Voz 0699 35:02 recordado certeza echar no todavía no eh todavía no dejarle echarse el fin de semana demuestra está a punto de echarse vale

Voz 4 35:10 si te decía que me lo han dejado botando y paso una entrevista balones

Voz 0699 35:12 esto el símil está bien después de ponerme cursi lo bien que me lo has puesto si en tu equipo no estuvieran Marta gay con no lo dirigiera el seleccionador español cuanto más de duro te sería sufrir aquello

Voz 20 35:28 madre mía bueno es es muy duro era una así a los españoles que estamos aquí tenemos momentos de varios los viajes son muy pesados pero bueno eso que dices que al final hecho que esté Marta Lucas también está César y bueno casitas casi todo el cuerpo técnico español no lo estés entrenadores son españoles entonces hace todo un poco más llevadero pero bueno sí que tiene esto comentó decir madre mía cómo ha acabado yo aquí

Voz 0699 36:00 Alba estaba pensando que esto lo hicimos el año pasado lo estamos haciendo este año ojalá lo hagamos el año que viene y que dure muchos años pero realmente qué significa para el baloncesto español tener tanta representantes en la cita más importante de la temporada nos falta un equipo pero es como si nos faltara porque entre vosotras sois un equipo completo

Voz 14 36:20 un poco también lo que comentaba antes no yo creo que que es de valorar de valorar que ahora mismo en los mejores equipos de estemos hemos cinco jugadoras españolas también los entrenadores no yo creo que que al final es un poco el reflejo del buen trabajo de buen trabajo tanto diríamos individual de las jugador de los entrenadores pero también del trabajo que se está haciendo en en en la Federación en los clubes en España yo creo que sí

Voz 15 36:49 que qué es

Voz 14 36:51 este hecho hoy también los éxitos ahora ahora mismo de estos últimos años con con la selección el hecho de que no es no la la única de los años

Voz 1938 37:01 cambio de representantes españoles sino que

Voz 14 37:03 que ya es como un poco una constante no soy yo creo que que eso lo que demuestra es el el el buen o que se está haciendo

Voz 0699 37:12 Alba hablábamos con Ana de el tiempo que lleva fuera tú también llevan mucho tiempo fuera llevas a una le entra morriña de vez en cuando cómo se eso testar

Voz 6 37:21 tan lejos de casa tanto tiempo

Voz 14 37:27 bueno por una parte del claro claro claro no honrado que sino que una parte pues echas de menos tu casa echar de menos a tu familia tus tus amigos pero bien al final es estás viviendo tu sueño no estás y bueno en uno de los mejores equipos de Europa luchando por títulos de estando al máximo nivel teniendo la suerte de poder jugar con las mejores jugadoras del mundo y contra también por tanto al final

Voz 22 38:05 no no lo podría decir

Voz 14 38:07 es un un un sacrificio o sino que que es una manera una oportunidad ir como un todo común el baloncesto como en la vida claro que siempre hay momentos mejores momentos terrores Illa momentos pues pues bueno también si hay que hay que superarlos no pero pero bueno la verdad que que es toda una experiencia un tanto me ha hecho crecer tanto en la pista común como

Voz 12 38:35 la Bella momento el momento peores bien

Voz 0699 38:38 Play Basket en esta entrevista el momento promesa que Krall primera Euroliga ponte en que la ganas que serías capaz de hacer por ganar la primera Europa

Voz 12 38:49 no

Voz 4 38:50 buena pregunta esa bueno una buena respuesta

Voz 16 38:53 no soy no soy muy atrevido a otros digo a me preguntaron este vino no se puede si no supe encontrar una respuesta exacta pero sin hacer nada realmente malo podría hacer cosa ya que bueno a ganarlo ligas bueno sueño no entonces acepto acepto eh

Voz 15 39:19 opiniones consejos bueno aceptó acepto iniciativas

Voz 4 39:23 vale acepta sugerencias y mal hecho porque aquí hay mucha gente que está pensando para sí

Voz 12 39:27 ya

Voz 18 39:30 esta creo que Ana

Voz 16 39:36 tú no tú no piensas no

Voz 4 39:39 vale entonces no vale entonces no sé no aceptamos la sugerencia de otra parte de Osaka

Voz 18 39:44 acepta todo el menor las lejana olla vi inscribirá me gusta

Voz 4 39:51 es tú sabrás Ana porque lo dice neocon no entiendo por te entiendo este gato que te tira no

Voz 18 39:59 eso lo iba a sugerir que ese Rapace la cabeza pero vamos a ver

Voz 4 40:03 es que claro ya se lo cogí me vale Letizia te aconsejo que tú elija una vale quiero decir voy a hacer la misma pregunta tu tu elige te una no vaya a ser que dejemos la sugerencia abierta y elijan

Voz 0699 40:14 tú que sería capaz de hacer por ganarla

Voz 4 40:17 ya

Voz 12 40:18 yo me teñía el pelo

Voz 6 40:22 vale

Voz 18 40:25 rubia platino duro puedes opinar

Voz 16 40:36 eso es vetada en todos lados

Voz 6 40:41 qué color entonces azul pero el azul sabes lo males si oxidados

Voz 18 40:47 a ver a ver un momento me teñía el pelo de azul negro parecido es morena notable

Voz 0699 40:55 Nos

Voz 4 40:55 pues mucho cambio va a no parece como una promesa muy arriesgada no

Voz 16 41:01 bueno rojo vale

Voz 4 41:04 vale rojo sí vale vale rojo yo creo que roja está más en el término de Ana Ana bueno al van a vosotros estáis experimentadas tal os atrevéis a hacer alguna promesa por ganar una Euroliga más

Voz 12 41:17 no yo creo que eso no va tal que soy promesas pero eso ya no no nacen

Voz 4 41:26 sobre herencias no acepta de nadie no no no hay nadie vuelva tampoco no

Voz 18 41:33 algo pero yo sugerencias sugerencias aceptó pero no yo también yo creo que me una a nadie tampoco prometo proveído nada

Voz 4 41:41 no vale

Voz 0699 41:44 en la Final Four se disputan soplaron ya hemos dicho que a ver yo lo sé por experiencia como periodista vale ni a los periodistas nos da mucho tiempo hacer muchas cosas así que imaginada las jugadoras pero si fueras la jefa de la Oficina de Prensa de soportaron Queralt que no nos podríamos perder o que no se podrían perder tus compañeras de entre comillas la visita a la ciudad

Voz 16 42:04 bueno ha dicho que eso es muy pequeño pero es verdad que el centro es mucho

Voz 12 42:09 con así bares restaurantes Si yo soy pero ya te digo en diez minutos lo tiene recorrido

Voz 16 42:15 Ponce es como tú dices mal tiempo te diría que tenemos Viena aquí al lado que es una ciudad que me encanta pero ya te digo pues pasear por el centro café en la terraza

Voz 4 42:29 además es que que bueno

Voz 12 42:31 puesta allí

Voz 15 42:32 pues pues es ese ese día

Voz 4 42:35 has escuchado en mucho mucho el buen tiempo está aquí ha dicho que era al vale

Voz 12 42:40 sí sí yo vivo pues la está lloviendo aquí Moscú me lo todo esto no atraiga a la lluvia de Partiendo de semana bueno creo que es porque lo ha mirado

Voz 0699 42:52 en sendos cheques maravilloso bueno para ver baloncesto es genial para todo lo demás no no mucho voy terminando voy terminando no porque me apetezca sino porque el podcasting que en algún momento atención Alba define M en una palabra o en plan cortito Anna Cruz

Voz 15 43:15 energía

Voz 0699 43:17 Ana define en una palabra o un plan cortito a Queralt

Voz 15 43:22 en eléctrica

Voz 0699 43:24 vale que define en una palabra o un plan cortito a Letizia

Voz 24 43:30 a mí

Voz 16 43:33 madurez

Voz 0699 43:35 vale Leti termino contigo como defiendes tu Alba Torrens

Voz 4 43:43 pasean perfecto

Voz 0699 43:46 este es el momento en donde cerramos el podcast Valley si os quería decir vosotros las algo esto no se va hoy vale entonces si queréis cruzarnos algún mensaje

Voz 4 43:55 adelante mono seguro no a ver algo algo más faltas a lo mejor se escucha un poco vale pero pero lo mismo no se Alba si quieres mandar un mensaje a alguien tan

Voz 0699 44:08 los este es el momento vale

Voz 18 44:13 cada vez sabe aquí

Voz 4 44:14 vale Ana tú si lo quieres mandar tú una alguna sugerencia o de promesa no vale vale vale si tú quieres alguna

Voz 12 44:24 no no eso lo dejamos aquí vale

Voz 4 44:27 tú imagino que siendo la más te milita no te vas a horas que asaltar la banca ahí es decir mapas quiero decirle no sé no

Voz 6 44:34 no no no no

Voz 12 44:38 podría pero no

Voz 0699 44:39 vale chicas este verano tenemos Eurobasket que

Voz 23 44:44 ya

Voz 0699 44:45 se estamos en la propia de una final four y no pregunta este por el Eurobasket pero al by cañitas

Voz 12 44:53 sí

Voz 14 44:53 sí por supuesto que un una competición

Voz 15 44:57 la selección sea la que sea siempre siempre enanos

Voz 12 45:05 lo mismo la verdad es que pues cada verano es como una historia nueva entonces pues con las mismas ganas de siempre

Voz 0699 45:12 Leti que es lo que más mola de juntarse con estas

Voz 12 45:17 pues sí nada

Voz 25 45:20 es un buen hombre

Voz 15 45:23 siempre hay uno de jugadoras que que se yo

Voz 9 45:27 tienen unos no

Voz 15 45:29 si ya es un poco como vamos a verano

Voz 0699 45:33 tal he dejado partí la más chunga

Voz 8 45:35 sí

Voz 0699 45:36 si tienes que elegir este año entrenaron una Final Four y ganar una Euroliga al margen de matando por la pregunta que eliges

Voz 16 45:42 no te refieres a Euroliga Euroliga no se pueden las dos

Voz 0699 45:49 hombre si te lo hago así pues te lo dejaría muy fácil

Voz 4 45:51 no esto pregunta no puede sí

Voz 12 46:02 si es verdad que la Euroliga sería la primera ahí quizás él

Voz 16 46:07 bueno más que bueno diría Un poco más complica pero pero claro es que Eurobasket ya sólo estar es no poder estar en el equipo sería un sueño es a ganarlo sería

Voz 18 46:19 pues imagínate que difícil a preguntas que nada

Voz 4 46:24 ha cruzado que no lo hace pues no se puede elegir no se puede elegir

Voz 16 46:30 todo

Voz 4 46:32 es que al vaya no tiene muchos tiros pegados valen entonces quedado ya sabía yo lo tenía que hacer para todo el día en que perdón vale me me cae fenomenal te lo juro

Voz 0699 46:44 es igual de dicen que has que chicas ha sido un placer si de verdad espero esto volver a poder repetirlo el año que viene lo único chungo que que tengo es cómo cerrarlo porque no podéis ganar las cuatro así que os voy a desear mucha suerte y que gane la mejor la que más se lo merezca la que bueno en fin es muy complicado que la que gunner te vale

Voz 4 47:11 gracias gracias como dice Marta Casas

Voz 12 47:14 el lunes llamamos

Voz 4 47:17 ya ya las demás estamos humor

Voz 0699 47:19 esa para darles la enhorabuena de la misma manera Anna Cruz Alba Torrens Queralt Casas Leticia Romero muchísimas gracias por estar en Play Basket

Voz 12 47:27 yo soy de salud

Voz 0699 47:30 yendo de baloncesto femenino español de muchos quilates en Europa en realidad pasando un rato con cuatro internacionales hemos hecho la primera parte de este Play Basket chungo va a ser súper verlo pero vamos a intentar seguir en esa línea sin movernos de Europa

