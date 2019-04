Hora 25 Deportes: El Barça se pone el chip de Champions (08/04/2019)

Voz 0501 00:00 en cinco deportes con Jesús

Voz 0919 00:11 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos un día más muchas gracias escuchar el programa esta semana en la que vuelve la Liga de Campeones se juega la ida de los octavos de final donde ya sabéis solamente tenemos un equipo de nuestra liga un equipo español el Fútbol Club Barcelona que jugará el próximo miércoles el partido de ida de su eliminatoria en Old Trafford ante el Manchester United luego a las otras eliminatorias son Tottenhan City Liverpool Oporto a Jack Hughes mientras tanto la Liga está prácticamente sentenciada después de la victoria del Barça ante el Atlético de Madrid si el pasado sábado en el Camp Nou la distancia a falta de siete jornadas parece inevitable imposible salvo una catástrofe rocambolesca el Barça va a ganar también esta Liga será la octava Liga quedan en los últimos once años en las últimas once temporadas el Barça ha ganado ocho Ligas el Real Madrid ha ganado dos

Voz 1 01:09 el Atlético de Madrid ha ganado una

Voz 0919 01:12 por eso llama la atención que Simeone después del partido el sábado tras la expulsión de Diego Costa por insultar gravemente al árbitro aunque él dice que se lo dijo a sí mismo etc etc Simeone y el Atlético tiraron de historial para decir que siempre que jugaban con el Barça pasaba algo raro claro los árbitros las sesiones de once partidos

Voz 0501 01:37 creo que hemos recibido siete expulsiones pero bueno la verdad que si dijo eso me parece muy bien la decisión del árbitro me sorprende cuando otros árbitros lo vemos por televisión que mucho futbolista dicen un montón de cosas no los expulsa hay veces que mediar un poquito en el equilibrio emocional quizás por casualidad cuando vemos la televisión y que el plan hablarlo

Voz 2 02:06 no lo he visto cuando dice que otros jugadores que hablan no nos expulsa igual creo costado pienso en alguien en concreto

Voz 0501 02:12 todo lo que ustedes ven no lo comentan lo echaron una torre a torre luchan un icono del fútbol mundial por lo FAO Richard de puede ahí no pueden echar a todos

Voz 0919 02:21 hay otros jugadores que hablan y los árbitros no les echan muy claro hay que tener un rasero diferente porque a nosotros yo es que cuando escuché eso me acordé de quién me iba a acordar pues de de de otro que cuando el Barça ganaba sin parar

Voz 1120 02:37 decía lo de por qué un equipo esta tiene un fantástico equipo de fútbol necesita una cosa que asocia todos Dover yo no entiendo de fútbol es parte jugar igual con reglas iguales para todos es igual para todos después gana lo mejor pero porque hoy en un partido equilibrado en un partido que está para hacer porque porque hacerlo que ha hecho sólo el árbitro puede responder pero no puede responder

Voz 0919 03:08 curioso que Mourinho dijo aquello después de un partido que el Barça ganó dos cero al Real Madrid ya habían expulsado a Pepe Ci Simeone lo dijo después de un partido que el Barça ganó dos cero al Atlético de Madrid ya habían expulsado a Diego Costa Mourinho Heron lloro once Ligas han ganado ocho el Barça yo creo que la superioridad torneo a tantas jornadas parece claro luego ya si los árbitros Italia a mí la regla para los los mismos etcétera etcétera bueno seguida hablamos de la última hora del Barça de cara a la Champions y del recurso va a poner el Atlético de Madrid a la expulsión de Diego Costa o recuerdo que hoy a la jornada en Segunda División con el partido que juegan a las nueve el Cádiz y el Real Zaragoza y como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp atención que gente que empieza a defender a May

Voz 3 04:09 hola qué tal soy Manolo desde Murcia y fijar un poquito en pasa Mayte que se exprese las mujeres que diga lo que quiera estamos en un país libre cada uno puede revertir su opinión no TJUE está ya sabe mantequilla y otra cosa a ver si Valverde deja ya de hacerla llorona macho que parece que las Carmelitas y no tengo nada contra la carmelitas que nadie se me estrés seguirá porque yo me crié las Carmelitas y me dijeron aquello de él que no llora en fin ya sabes un saludo grande desde Murcia que bien está lloviendo en la capital del Segura por cierto no diga gallego Liga Gállego

Voz 0919 04:54 eso se lo había inventado Kiko dejado vuestros mensajes

Voz 4 04:58 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 5 05:11 tú veinticinco buena Gallego el llamo un poquito internado de escuchar el larguero los y lo quiero lo pones mañana te lo he dicho ya en varios comunicados que la manía que tienes a a Simeone es por demás San Diego Simeone es por demás creo que no me vas a poner esto porque no te vas a atrever pero es indignante que llegas a Talavera con esa mala intención de que tú no trabajas antes aquí por favor tienes una tirria tanto a Simeone a Talavera como el Atleti como es tampoco objetivo

Voz 6 05:44 a favor basta ya de Hora veinticinco Deportes

Voz 4 05:48 se hizo hachas nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 05:54 la sangre yo le dije a Talavera eso porque Talavera decía que yo cuando si Mourinho se quejaba de los árbitros yo les daba la razón yo entonces le dije no no saca la cinta Talavera que que no

Voz 7 06:07 no no cuando el Barça ganaba una Liga

Voz 0919 06:11 no puedes decir no es que los árbitros italo se puede equivocar hundía pero tanto Mourinho como Simeone decir que siempre hay

Voz 7 06:19 cosa rara cuando jugábamos en el Camp Nou ID más llevar

Voz 0919 06:23 ocho ligar de once la superioridad azulgrana es evidente dejémonos de tonterías

Voz 7 06:29 y un beso para Talavera empezado

Voz 0919 06:42 así que la afirma que sólo tengamos un representante en los octavos de final el Barça que jugará el miércoles en Old Trafford con el Manchester United el viaje será mañana pero ya tenemos lista de convocados de Valverde para ese partido decisivo Adrià Álvarez buenas tardes hola

Voz 8 06:56 Diego qué tal buenas tardes pues si tenemos lista de convocados con la novedad de den velé que está en esta convocatoria pero todavía no tiene el alta médica y que la reciba dependerá de las sensaciones que tenga en el entrenamiento de mañana por la tarde en Old Trafford si la evolución sigue siendo buena los médicos le darán el OK para poder jugar en principio los minutos porque parece Pizzi que vaya a estar en el once porque lleva cuatro semanas sin pisar un terreno de juego por esa lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda Valverde se lleva a veintidós jugadores a Manchester toda la plantilla menos Vermaelen Rafinha que están lesionados viajará incluso todo hubo que no puede jugar la Champions y el Barça como decía va a entrenar mañana por la tarde en el estadio del Manchester United y antes hablarán en rueda de prensa Valverde Gerard Piqué que vuelve once años después a la que fue su casa durante tres temporadas cuartos

Voz 0919 07:46 al final no octavos hay mañana habla Piqué

Voz 1038 07:49 mañana Lapique pique interesante interesantísimo porque a Piqué

Voz 0919 07:52 si le preguntas por cualquier cosa va a contestarle

Voz 1038 07:55 que le venga en gana eh bueno pues fabuloso en los cuartos de final con esa eliminatoria entre el Manchester

Voz 0919 08:01 pasa pero es que tenemos otra muy buenas mañana se abren las dos primeras Tottenham Manchester cite Liverpool Oporto Bruno alemán buenas tardes hola Gallego muy buena el duelo de la Premier Tottenham City ahora mismo el favoritos el City pero cuidado con los de Pochettino

Voz 0301 08:15 si Guardiola no lo tiene nada claro ha dicho hoy en rueda de prensa que tiene jugadores de muchísima calidad al todo puede pasar perfectamente lo que le ocurrió el año pasado contra el Liverpool en el partido en el que los tres primeros tiros del equipo de clon fueron tres goles partido marcado por el estreno en Champions del nuevo White Hart Lane el City recupera en principio al Kun Agüero que ya ha entrenado con el equipo llega con el sueño de ganar los cuatro títulos no drama evidentemente encomendado a sus estrellas a Kenia Ericsson para tratar de sacar un buen resultado mañana y encarrilar la eliminatoria en el otro partido Liverpool Oporto examen de nivel para haber militado que no tendrá a Pepe como como compañero en la defensa hice mide además al tridente del Liverpool a Mané ha Salah ya afirmó Nino además de PP también es baja Héctor Herrera así que panorama complicado para los portugués con Casillas

Voz 0919 09:00 la portería del Oporto para el miércoles que era también el partido entre el Ajax y la Juve todo el mundo pendiente de Cristiano Ronaldo llega no llega

Voz 1038 09:08 cómo está llega a dicho Nedved que de hecho

Voz 0301 09:11 se le tuvieron que frenar porque él quería jugar quería ser titular en el partido de sería contra el Milan le dijeron eh altas instancias de del club que no tenía que forzar que es esperar hay jugará contra el Ajax que era el partido más importante así que a pesar de esa lesión muscular que tuvo Cristiano va a jugar todo apunta a que va a ser así en el partido en Amsterdam también llega entre algodones de John el jugador que ha firmado el Barcelona que se lesionó en el partido del pasado sábado en el tobillo pero parece que también va a poder ser titular

Voz 0919 09:39 que eran veinte minutos para las nueve esto es Hora veinticinco Deportes en la SER seguimos

Voz 9 09:44 la OTAN los votos de la novia Javi te prometo hay que Tarantino que te amaré tal como eres durante cuatro años yo es que nuestro amor es a todo riesgo por lo menos el primer año así de seguro

Voz 10 09:53 así de simple como las ofertas irresistibles de los siempre Cléber desde Skoda toda la gama con cuatro años de garantía y un año de seguro a todo riesgo incluido del uno al trece de abril oferta válida para unidades en stock informa tienes Skoda punto es

Voz 11 10:06 amor llamar a Securitas Direct para que nos pongan una alarma que no porque la semana que viene Semana Santa ni para cuatro días que nos vamos fuera quiero irme tranquilo no quiero estar pensando sino gana entrar a robar haya meterá

Voz 2 10:17 el Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres Leo calculan una INEM Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 12 10:30 cuando abres la nevera para coger una ventanita pero Socós al Shakhtar Tate Tres Chocolates estas pensando con el estómago que si puedes pensar con el estómago puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire limpio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 0919 10:57 en el Atlético de Madrid se plantea presentar alegaciones a lo que dicen el acta Gil Manzano de la fusión a Diego Costa intentando evitar que la sanción sea más amplia de lo que le gustaría los rojiblancos siguen dándole vueltas a lo sucedido en el Camp Nou Miguel Martín Talavera buena estar

Voz 6 11:15 de qué tal Gallego buenas tardes hoy se van a presentar esas alegaciones ya han presentado de hecho y bueno con

Voz 1576 11:22 como tú decías lo que dijo en el campo eh Gil Manzano que gastarnos la televisión lo que dijo Diego Costa no concuerda con lo que puso en el acta por ahí va ir un poco la defensa de los rojiblancos para que la sanción del el punto de lagartos sea lo menos posible un Diego Costa que no se ha ejercitado hoy el protagonismo ha sido para el tridente ofensivo del Atlético de Madrid Costa las alegaciones por la sanción y porque no se ha ejercitado Antoine Griezmann tampoco lo ha hecho este por una noticia bastante mejor y es que ha sido padre del segundo hijo de nombre Amaro Griezmann ir tercero Álvaro Morata en el entrenamiento vespertino pero las molestias en el tobillo que tiene maltrecho que a punto estuvieron de alejarle del Camp Nou lo han mandado a la caseta y ahora mismo es duda para el próximo fin de semana donde recordemos no va a estar digo Costa no bastar Thomas Le Mar no bastara Thomas Party no bastar Josema Jiménez veremos a ver si puede estar al

Voz 0919 12:13 Diego Costa que ha hecho trabajo específico pero es decir terminó sin problemas físicos el partido no terminó muy pronto sí pero tenía

Voz 6 12:19 problemas musculares en la semana por lo tanto la han hecho un entrenamiento personalizado vio los vimos

Voz 0919 12:25 la copiando en una pizarra no voy a volver a destino

Voz 6 12:27 pero esto es mil virus virus que sus periodistas

Voz 0919 12:32 gracias talado en Barcelona

Voz 1 12:35 en Barcelona Adriá Albets y también ve mal que se insinuó desde el Atlético de Madrid que los árbitros cada vez que juegan allí etcétera etcétera no

Voz 8 12:43 lo ha expresado públicamente el portavoz del Barça Josep Vives hace unos minutos ha calificado de injustas e inadecuadas esas insinuaciones de Simeone le ha mandado un mensaje bastante claro al Atlético de Madrid le recomienda que tire de hemeroteca para revisar otras acciones que en este caso beneficiarán a su equipo escucha

Voz 14 13:01 es la historia y la hemeroteca pues creo que a veces nos deja a todos buen evidencia a todos a nosotros también sí claro quiero recordar que en este estadio en último partido de Liga jugamos contra el Atlético de Madrid hace unos cuantos años y hubo una jugada que podría decidir la Liga que fue un error arbitral entendemos nosotros sí que nos perjudicó suscrito un campeonato y nosotros no hemos hablado normalmente de eso no hemos hablado de eso

Voz 6 13:24 hablar casi casi de una psicosis o hablar

Voz 14 13:26 que hay una tendencia premeditada para hacer algo pues bueno estoy yo creo que nos parece que es cuanto menos injusto es absolutamente inadecuado

Voz 8 13:33 pues esta es la respuesta del portavoz del Barça a estas acusaciones del Atlético de Madrid

Voz 0919 13:38 el que no haya hablado de los árbitros alguna vez para quejarse que tire la primera piedra vamos con otras cosas que nos deja la jornada por ejemplo ese anuncio de Joaquín Caparrós después de que su equipo el Sevilla ganase en Valladolid de que padece una enfermedad crónica Nos dio un poco de miedo Caparrós contando eso en directo pero para que veáis que es un día normal más en la vida de Caparrós hoy el Sevilla ha vuelto a los entrenamientos y allá estado Caparrós bajo la lluvia dirigiendo sin problemas la sesión ante Ortega buenas tardes qué tal muy buenas

Voz 1870 14:10 me voy con lo último gallego a las ocho menos cuarto ha colgado en su cuenta personal de Twitter Joaquín Caparrós este mensaje quiero agradecer las innumerables muestras de cariño que estoy recibiendo en esta vida todas las victorias se consigue luchando Nocilla que el Sevilla sonada que Joaquín Caparrós padecía esta enfermedad leucemia crónica pero el entrenador quería mantenerlo en la más estricta intimidad en el ámbito personal pero la Rómulo orgías Adif paraba y ha querido atajar las especulaciones por eso lo dijo ayer efectivamente hoy bajo la lluvia ha entrenado con normalidad con el equipo y lo hará pensando en el derbi del sábado

Voz 0919 14:39 ese partido en el que a él le hierve la sangre nos encanta que Caparrós pueda seguir porque es una de las figuras de nuestro campeonato otro sonido de la jornada lo consiguieron ayer nuestros compañeros del partidazo de vamos en Vallecas cuando antes de que empezase el partido entre el Rayo y el Valencia mientras Marcelino Se acercaba desde la salida del túnel de vestuarios a ocupar su lugar en el banquillo visitante tuvo que aguantar que un par de energúmenos a un metro de distancia

Voz 15 15:10 a un metro de distancia le evitaran para desearle la muerte sí a un entrenador de fútbol

Voz 0919 15:17 así sonaba y terminan cantando los otros que estaban alrededor Marcelino hijo de tal

Voz 15 15:40 realmente es terrible que haya gente que vaya al fútbol a gritar eso pero que tienen en la cabeza y sobretodo que tienen en el corazón la Liga va denunciara a estos señores que

Voz 0919 15:56 ese palacio el Rayo va a tener que idéntico

Voz 1038 15:59 es buena si qué tal muy buenas tardes Gallego la Liga y la Federación de Fútbol van a denunciar tanto al Comité de Competición como Antiviolencia esos insultos sobre el técnico del del Valencia y hay que recordar que el Rayo Vallecano

Voz 0919 16:11 no ya tenía abierto un expediente disciplinario por

Voz 1038 16:14 de mostrar la afición visitante en este caso el Atlético de Madrid los aficionó el Atlético de Madrid por mostrar bandera racistas y xenófobas en el partido ante el Rayo Vallecano en Vallecas el la el Rayo el consejo de administración del club está Reunidos de las seis de la tarde tratando de identificar a las tres personas que realizan en suelo insulto de eso a la persona mayor que aparece con una muleta que tiene un bigote ese señor ya le tienen identificado ya saben quiénes abonar al Rayo lado el Rayo son abonados del Rayo no pertenecen a ninguna peña pero todavía están tratando identificar a las otras dos personas que están alrededor de ese hombre luego tomarán las medidas eso han dicho en un escueto tweet que han publicado en la cuenta del club en el que decían que estaban reunidos que van a adoptar las medidas que se estimen

Voz 0919 17:00 otra imagen sitúa de la jornada es la de Cazorla el jugador del Villarreal llorando amargamente después de haber errado un penalti en el último instante del partido ante el Betis tuvo que ir su entrenador Calleja a consolar a todo un veterano con el fútbol que tiene con lo que ha ganado Cazorla ayer llorando por fallar el penalti Calleja tuvo que decirle

Voz 16 17:22 de todo colorido triste por el una responsabilidad que ha tenido el fallo de penalti el acierto también debe de Pau pero tiene mucha experiencia tiene muchas tablas tiene a todo el vestuario todo el mundo dándole ánimo oí cuando la confianza ha depositado en él porque a esto un revés pero no es cuestión de un jugador sino de todos

Voz 0919 17:43 sí porque además tiene que pelear todavía con el Villarreal madre mía cómo va a estar la lucha por la permanencia en Segunda División tenemos una destitución y un partido primero nos damos una vuelta por el caddie Real Zaragoza que dentro de unos minutos cierra la jornada cómo está el ambiente Edu Martín buenas tardes

Voz 17 17:59 hola qué tal muy buena partida Zabala cero dos equipos que tienen aspiraciones diferente Él caddie pujante influyó el Zaragoza alejarse de la zona caliente de la tabla a Lope Álvaro Cervera no les vale empatar y necesitan la victoria para colocarse cuartos mientras que los adictos pero antes quieren vencer al CAI para abrir brecha con el descenso sólo están a cuatro puntos del Extremadura a las nueve de la noche en Zaragoza las previsión de lluvia pero más de doce mil espectadores que congregará en el estadio Ramón de Carranza de Mera

Voz 0919 18:31 si un equipo que está en puesto de promoción para el ascenso el Depor cambia de entrenador Adrián caudal

Voz 18 18:38 muy buenas están Donato González chiquillo de nuevo es José Luís Martí ex del Tenerife es la puesta donde porque se que se caía y que necesita agarrarse ese ascenso a la Primera División ya ha sido presentado y esto decía el ascenso

Voz 0919 18:50 pase lo que pase toda la unión de todo el mundo

Voz 19 18:53 los aficionados de los directivos de la fresa de los pelos

Voz 0919 18:56 jugadores vuelvan al mismo sitio

Voz 19 18:58 todos queremos es el ascenso da igual cómo se consigue

Voz 0919 19:01 pero lo importante once minutos para las nueve seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER y están aquí

Voz 2 19:08 una simple llamada a los bomberos acuden para salvar tu hogar del fuego pero cuando el fuego desaparece y el humo se desvanecen ellos Eva

Voz 20 19:15 y te quedas solo entonces sino tiene seguro a quién Jonas evita lo llamando a línea directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com un acompañaban quitar

Voz 2 19:30 es lo que más importa con una norma visita oye Cardeña ganamos si nos ponemos una alarma

Voz 1120 19:35 y eso

Voz 21 19:36 pues para vivir tranquilos ya no sólo por los rojos que también ahora te vas cuatro días de casa y cuando regresa se metido gente a vivir

Voz 2 19:44 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan una INEM Securitas Direct punto eso recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 22 19:59 Hora veinticinco Deportes

Voz 24 20:03 Jesús Gallego

Voz 0919 20:09 el polideportivo lo habríamos con tenis porque llevábamos un año sin decir que Garbiñe Muguruza había ganado un torneo como el ganarlo pues aquí contarlo Miguel Angel Acebes Ray muy buenas tardes

Voz 25 20:21 sí yo voy a estar después mira si hay un torneo no le pedía al menos ganar un título y un partido final con una Azarenka que no ha podido mirarlo pero es un título finalmente y eso da moral sí creo que era la espabilar un poquito sí que fue de Muguruza que mucha mucha falta de así hay decir que es música hoy ha dicho adiós al tenista Nicolás Almagro

Voz 0919 20:50 que se deja ya el circuito profesional dentro de nada empezaremos a hablar de Montecarlo el próximo domingo vuelve Rafa Nadal a las pistas de tierra vuelta al País Vasco hoy primera etapa que ha pasado Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 0802 21:04 muy buenas tardes era Jesús que una alemán que se llama Maximilian que esa pedirá Xaus manda que tiene un futuro más que prometedor por delante ha sido dos veces subcampeón del mundo sub veintitrés de contrarreloj se hoy en Zumárraga bajo la lluvia una crono muy exigente de apenas once kilómetros y el alemán del Bora ha sido el más rápido excepcional la actuación de los grandes favoritos sobre todo de esquí de Jay de a la Philippe o del último ganador del Tour de Fatah Yeray Tomás el mejor de los nuestros a Jon Izaguirre que ha abordado también en la crono Mikel Landa se ha dejado algún segundo más de unen en un principio previsto mañana se disputa la segunda etapa en la que va a defender Soul Man el liderato el maillot amarillo una jornada que sale de Zumarraga que finaliza en gorra hice muy cerquita de Pamplona en Navarra sobre ciento cincuenta kilómetros

Voz 0919 21:49 a bonita la Vuelta al País Vasco y aquí lo iremos contando gracias Marquínez baloncesto mañana se juega el partido de ida de la final de la Eurocup que enfrenta al Valencia con el Alba de Berlín la idas en la Fonteta así que Fran Guaita

Voz 15 22:02 la mañana tiene que haber un ambientazo

Voz 0919 22:06 para intentar sacar una buena ventaja de cara a la vuelta buenas tardes así es Gallego buenas tardes se va a llenar la Fonteta más de ocho mil doscientos espectadores como

Voz 26 22:14 decías ante Alba de Berlín el equipo que dirige un mito español Aíto García Reneses don Alejandro es la octava Final europea para Valencia Basket hasta ahora tres victorias y cuatro derrotas Guillem Vives baja de última hora por un problema muscular en el aductor

Voz 0919 22:29 mañana el primero de la serie de La Fonteta el viernes

Voz 26 22:32 es el segundo en Berlín si hiciera falta un tercero el próximo lunes día quince de nuevo la Fontaine

Voz 0919 22:38 realmente don Aíto García Reneses el entrenador español de lava de Berlín está eh una lección cada vez que sale a la cancha tiene setenta y dos años Aito García Reneses y ahí está llevando lejos a un equipo de la liga alemana de baloncesto NBA a Javi Blanco buenas tardes Gallego muy buenas hoy no tenemos partidos por qué porque

Voz 6 22:58 qué se juega la final de la Liga universitaria y aunque

Voz 0919 23:02 es un acontecimiento espectacular en el deporte norteamericano

Voz 6 23:05 no puede haber gente que no se lo crea pero es que Estados Unidos se paraliza con este partido con la final de la ley para que se hagan una idea los oyentes se disputan el Ibex Bank Stadium que es la casa de los Minnesota Bains de la NFL un estadio de fútbol americano que es mitiga que setenta y tres mil personas setenta y tres más Sada van a asistir a un partido de baloncesto se enfrenta a los Cavaliers de Virginia contra los Red Riders de Texas en ninguna de las dos universidades ha ganado todavía el título Isabel disputar a partir de las tres de la mañana de hoy

Voz 0919 23:34 ayer gallego del área de destacó la victoria de Toronto contra Miami con un buen partido tanto de

Voz 6 23:38 como de Ibaka echarlo sin Billy venció a Detroit sigue teniendo opciones de meterse en los play off gordos Gaona Clippers ha asegurado ya la primera plaza del Oeste Houston impuso a Phoenix y puede robarle ahora la segunda plaza a Denver que perdió anoche y Milwaukee ganó Atlanta sin Pau ni Mirotic

Voz 0919 23:55 gracias Javi en el Play Basket de esta semana Marta Casas pero vamos a hablar de los playoff de la Euroliga todavía quedan

Voz 1509 24:00 me hemos empezado ya a hablar un poquito de esos playoff a analizar los emparejamientos en donde vamos a tener a tres equipos españoles al Barça el Real Madrid al Baskonia también a repasamos todas Actualidad de la NBA de Estados Unidos que te ha contado Javier Blanco pero tenemos otra cita más esta semana gallego y es que se disputa la Final Four de la Euroliga femenina con al menos una representante española en cada uno de los cuatro equipos al menos una también con entrenadores españoles y entonces esta semana en playback que nos hemos propuesto por qué no juntamos empezamos ya hablar de esa final por con una representante de cada equipo total que hemos juntado Alba Torrens Ana cruza que era el casas ya Leticia Romero ya han empezado a jugar la Final Four de la Euroliga en pleno

Voz 0919 24:37 nivelazo del baloncesto femenino español y en el Play Fútbol de esta semana pues bueno mucha Champions evidentemente que ya vuelve aquí los cuartos de final no

Voz 0301 24:44 claro analizamos toda la previa de los cuatro partidos que esta semana con José David López con Aritz Gabilondo con Fermín Suárez con los analistas habituales por cierto que mañana tenemos Play Fútbol especial en cuanto acabe Hora hora25 Deportes Gallego que la gentes enchufe en la que quiera disfrutar de de la Champions con con Play Fútbol

Voz 0919 25:01 han City y el Liverpool Oporto dos partidazos recordaba

Voz 0301 25:03 además la mítica final del noventa y seis entre el Ajax y la Juve que se vuelven a medir esta semana con Axel Torres y analizamos también las claves de la reconstrucción de un histórico como es el Bayern de Múnich que va a vivir este próximo verano una revolución una transformación muy importante de su plantilla empezando por ese fichaje de Lucas Fernández el jugador del Atlético

Voz 0919 25:22 el Madrid lo escucharemos gracias Bruno estaba esta semana cerramos el programa con lo nuevo de TM Impala la psicodelia australiana de teme Impala sabes hacia eran un poquito más para bailar otras cosas que nos dejemos en este lunes Toni Lope

Voz 23 25:58 partido es justo que empieza a las nueve en la Premier League juegan Chelsea West Ham uno de los derbis de Londres el Chelsea Si gana entrarían puestos de Champions se pondría tercero en la tabla aunque con un partido más que doten a mí Arsenal Chelsea es que para titular también Azpilicueta qué es capitán en el banquillo estará pero hay en el volcán en el banquillo el portero Adrián Lucas Pérez y además la selección femenina hasta entrando en Inglaterra Astor mañana juega amistoso contra la selección inglesa una buena piedra de toque además de la del pasado viernes contra Brasil para experimentar de cara al próximo Mundial femenino de este verano y mañana segunda equipación que tener señalaba antes la primeras La Roja es bastante bonita pero es que la blanca que Álvez antes es mucho más bonita la han elegido las jugadoras la han hecho las jugadoras

Voz 0919 26:40 queda fenomenal gracias Toni aquí lo dejamos y hora25 con Ángels Barceló a las once y media El Larguero nosotros volvemos mañana ocho y media gracias por escuchar un saludo de Gallego esta mañana

Voz 3 26:53 los gallegos Brigada llegó