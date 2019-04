Voz 3 00:00 va de lado

Voz 1880 00:36 eso vamos que hoy sabremos cuándo y cómo se

Voz 1667 00:39 serían los debates electorales pero va a haber que esperar hasta el miércoles en principio

Voz 1880 00:43 yo sí en principio desde el PSOE la idea era explicarnos hoy el calendario si esos debates iban a ser de Pedro Sánchez frente a los líderes del resto de partidos a nivel nacional incluyendo o excluyendo a Vox pero no está nada claro tampoco dicen si finalmente se va a producir ese cara a cara Sánchez casado aunque la idea en inicios que no

Voz 1667 01:02 luego le preguntaremos a José Luis Ábalos al secretario de Organización del Partido Socialista bueno de eso ha hablado Casado esta mañana ID debates habla la cara B de hoy

Voz 1880 01:11 eso es esta mañana Pablo Casado ha dicho que Pedro Sánchez no quiere debatir con él porqué

Voz 4 01:15 cobarde el único no es no de Sánchez ha sido el que nos ha dado a no debatir la cobardía del perdedor la cobardía del que sabe que está escondiendo la propia liquidación de su nación para permanecer impunemente en el poder

Voz 1880 01:31 José Luis Ábalos el secretario de Organización de el PSOE ha respondido de miedo nada

Voz 5 01:36 lo de tiene miedo estoy observando algunos comportamientos muy infantiles por parte de los líderes de la derecha y la profe también le tiene manía seguramente pero nos lo creemos de verdad ese era por eso porque se le tiene miedo al señor Casado

Voz 1880 01:49 nosotros no vamos a contestar a esa pregunta Pablo hoy como decías la cara B responde a que es un debate la primera canción de la cara B de hoy es lo de Stewart que tampoco quiere hablar de eso bueno vamos primero a este tipo de debates en los debates políticos para después quedarnos con el concepto genérico sobre los debates políticos estado hablando con David Dolly es sociólogo y ex miembro del consejo directivo de la Asociación de Comunicación Política ha preguntado qué tienen de especial qué tienen de particular

Voz 1781 02:42 el debate político es uno de los hitos más importantes en cualquier campaña electoral los dos motivos primero porque es la escenificación la representación litúrgicas y podemos decir de la contienda no casi como un ring de boxeo donde los combatientes se exponen ante el público que les está viendo en este caso millones de personas que a través de las televisión esos escucha a través de las radios y segundo porque el nivel de riesgo y disposición de los candidatos es muy alto ya que allí están sin sus asesores directamente en Amberes las las respuestas ayudándoles a dar respuestas están demostrando la capacidad que tienen tanto para recibir ataques devolverlos como para proponer medidas que puedan convencer a los electores para que los votos

Voz 1880 03:28 pero el M ha contado también que los debates se preparan profusamente que hay poco espacio para la improvisación pero que ahí técnicas como por ejemplo entrenar posibles preguntas y respuestas au ataques inesperados preguntado también cuál ha sido para él el mejor debate político de la democracia española ya me ha dicho que este mayo mil novecientos noventa y tres cara a cara Aznar González

Voz 1781 03:47 no yo creo que el primero que hubo entre Aznar y Felipe González por la exposición y que tuvo o no tuvo audiencias millonarias porque fue muy intenso además de ser una gran novedad en el panorama televisivo español o el primero el gran debate que vimos españoles yo creo que sigue la tiene en la retina de todos los los televidentes y radioyentes escuchó mucho por la radio también

Voz 1880 04:10 es hoy radioyentes también fue la primera vez en la que dos aspirantes a La Moncloa se enfrentaban en un debate televisivo fueron más de dos horas hilo moderaba Manuel Campo Vidal

Voz 6 04:19 esto sólo lo empleo es decir señor Aznar diga alguna vez que lo que va a hacer el problema del vacío político acabo de de Tumblr González no es mejorar la gestión mejorar la calidad osea que nos bien te garantizo debe ningún plan garantizar a los es no sirve no tienen no es porque no tiene alas no estamos esperando a conocer suyos eh

Voz 1667 04:39 a ver si nos da tiempo después de repasar otros debates electorales pero vamos ya con el concepto Sara un debate que

Voz 1880 04:44 mira la RAE como primera acepción de debate aparece controversia como segunda contienda lucha o con mate si nos vamos a la rama que los define en comunicación Se entiende por debate el acto propio de la comunicación humana que consiste en la discusión acerca de un tema polémico entre dos o más grupos de personas yendo a la etimología que siempre nos encanta es una palabra que viene del latín y está formada por el precio eso de que es de arriba abajo y But muere que es batir golpear sea golpear de arriba abajo ahí es nada

Voz 8 05:20 sí

Voz 7 05:26 eh

Voz 10 05:32 bueno está hablando de amor Prestes el top tonito mi háblame es como se titula este tema del Tour Willie John que aquí quién canta es James Brown escúchame y deja hablar de oye me quedo con eso que golpear derribo es bonito

Voz 1667 05:44 está bien Mayoral director del Departamento de Periodismo y Comunicación global de la Universidad Complutense de Madrid muy buenas noches Javier muy buenas noches te ha sorprendido también eso de golpear de arriba a abajo bueno el conocidos y eso es la definición etimológico pero que como se definen comunicación lo que son

Voz 8 05:59 debate pues a partir de ahí yo creo que es muy importante la de etimología para saber para manejar el concepto de de debate un debate en realidad es una confrontación de ideas el término latino yo creo que nos hace pensar en esa en esa energía en esa violencia no de la confrontación en realidad Nos llega de bastante antes de de la Grecia clásica en en cualquier asamblea se ponían a pelear las ideas los argumentos en la hipótesis yo creo que bastante optimista de que King ganaba el argumento que ganaba era el mejor señaló

Voz 1667 06:36 Milá hará una discusión en que ese parece aunque ese diferencial

Voz 8 06:38 la discusión bueno en realidad en todo debate hay algo de discusión en sentido contrario creo que no no no no toda discusión tiene debate pero la diferencia fundamental yo creo que puede estar en el hecho de que un debate presupone de algún modo alguno audiencia que en definitiva es la que va a dirimir cuál es el argumento que va a ganar una discusión podemos discutir a dos personas y no hay nadie más pero el debate siempre se proyecta hacía un audiencia y esa proyección a veces se multiplica porque a veces es muy interesante que se hace un debate para la televisión pero luego el debate se reproduce en las redes sociales y se genera otro debate y ese red debates muy interesante hay técnicas no para enfrentarse un debate sin duda sin duda bueno desde siempre lo ha habido no el debate en el debate se estudia desde desde la antigüedad clásica y uno de los libros más influyentes en la sociedad occidental es la retórica Aristóteles que que no deja de ser un manual para debatir tengo una parte de de dialéctica pero sobre todo de retórica de cómo expresar

Voz 11 07:42 tiene que haber siempre posiciones antagónicas usted no se puede hacer un debate sobre un tema en el que más o menos todos piensen lo mismo

Voz 8 07:48 lo tiene que haber posiciones diferentes porque sino es un ejercicio de redundancia bastante

Voz 1667 07:52 no pero antagónicas lo diría yo tanto tiene que haber pluralidad en los argumentos en las ideas que serán de manejar

Voz 8 07:59 quizá la la búsqueda de ángulos absolutamente opuestos tiene que ver con la búsqueda de un de un espectáculo de algo que sean más llamativo algo que sea más visible no más más

Voz 11 08:08 pues yo motivo por prueba subir cuando nosotros con nuestros amigos por ejemplo estamos debatiendo sobre cualquier tema a esto también le podemos llamar debate sin duda sin duda porque eso también es un debate en comunicación con distintas posiciones aunque no sean antagónicas del todo con el ánimo de persuadir a los demás sí sí claro que sí el afán persuasivo es fundamental

Voz 8 08:27 si hay algo que esté prohibido en los debates aparte de mentir Se supone Se supone que mentir está muy mal no está prohibido está muy mal dentro y fuera

Voz 1667 08:35 debates pero no sé si

Voz 8 08:37 tanto como prohibido pero desde luego lo más delicado lo peor puede hacer en debates no saberse adecuar al contexto comunicativo en el que se inserta ese debate escapada de Cuarte al al marco en el que se va a insertar el debate lo estás haciendo fatal

Voz 1880 08:53 Javier cuando hablaba esta tarde contiguo creo que ponen ponía un ejemplo que es el que pone a tus alumnos para explicar que son los debates vamos a escuchar esto

Voz 12 09:05 los más jóvenes no lo recuerdan pero bueno es la sintonía la apertura no de la clave que tenía la clave para que tú las sigas poniendo a los alumnos

Voz 8 09:12 pongo en clase la clave para que vean un debate clásico debate en el que había expertos que iban a hablar de una materia que conocía con bastante profundidad e inmediatamente después pongo cualquier fragmento de una tertulia actual entonces la cara de los alumnos es de desconcierto absoluto no porque que tiene que ver esto del debate con la tertulia pues tiene poco que ver porque en realidad una tertulia es otro marco completamente diferente en el que se busca un espectáculo es un espectáculo audiovisual que a veces tiene mucho mérito y otras no tanto pero a veces tiene mucho mérito y ahí los los las personas que van como expertos Nova en realidad como experto porque sepan mucho sino porque han sabido encarnar un personaje que engancha con una audiencia

Voz 1880 09:53 ahora en en los debates no son personajes sino que son expertos todo el mundo está hablando arista quiénes son tema de mil novecientos sesenta y seis de Fred Neil que apareció en la banda sonora de un montón de películas hicieron muchas versiones y esta es una de ellas la de Diamond todos me hablan yo no oigo nada son los ecos de mi mente música vamos por ejemplo este donde hemos que hablen ahí está Hugh Laurie yo lo traigo de vez en cuando porque me encanta es el doctor House Éste es el título de El disco Let sentó también de este tema realmente no es tanto aunque hablen que de Batman que nuevos queremos escuchar sino un que hablen que a nosotros nos va a dar igual lo que digan de nosotros

Voz 13 10:48 a Angola

Voz 1880 10:50 su cara cada día

Voz 1667 10:53 González del noventa y tres tienes algún otro momento de los debates electorales

Voz 1880 10:57 para democracia vamos a ir súper rápido el debate a cuatro de dos mil quince Con Soraya Sáez de Santamaría Pablo Iglesias Pedro Sánchez y Albert Rivera

Voz 14 11:04 como se nota señores que no estaban ustedes aquí hace cuatro años hace cuatro años este país estaba al

Voz 7 11:10 por de dio un rescate a agente catalán castellano cierto

Voz 1880 11:15 era fue el campeón de debates de dos mil uno ganó la Liga de debate universitario cuando tenía veintidós años cuando estaba estudiando en la facultad de Derecho en dos mil quince aquel año también hubo un debate a dos cara a cara entre Rajoy y Sánchez vale la pena escucharlo cuatro años más tarde por ver cómo cómo ha pasado el tiempo no bueno mejor dicho lo que ha pasado no

Voz 15 11:34 de tiempo porque el presidente del Gobierno señor Rajoy tiene que ser una persona decente y usted no lo es hasta ahí hemos llegado eso señor Rajoy de primero Si usted creía que yo tenía que ver dimitido no era digno de ser el presidente del Gobierno España su obligación como líder de la oposición era presentar una moción de censura yo desde luego lo hubiera hecho mire yo soy un político honrado como mínimo tan honrado como usted como mínimo jamás me ha citado nadie en ningún juzgado ni jamás me acusó nadie de apropiar me de nada

Voz 1880 12:07 bueno hubo uno anterior que era en dos mil ocho creo otro cara a cara con Rajoy Rajoy Zapatero lo bien que iba hasta que dejó de ir bien usted no le ha dado cuerda al reloj

Voz 16 12:22 el reloj se ha parado pero ahora aquí minutes no se preocupó por la economía en cuatro años si hemos tenido tres debates del estado de la nación en sus discursos que son largos

Voz 1667 12:31 cursos para la historia se sumarán más esperamos en la campaña a partir del jueves con que cerramos Sara

