No manchen de sangre

Voz 1985

00:00

sería mucho pedir que los políticos no utilizasen un lenguaje violento sería mucho pedir a Pablo Casado que retirase su frase de ayer contra el presidente del Gobierno en la que le atribuyó que prefiere las manos manchadas de sangre a las manos manchadas de blanco por qué no vuelve el presidente del PP al lenguaje educado que sabía emplear cuando era vicesecretario del partido de Mariano Rajoy sirve para algo insultar al rival mejora siquiera un ápice la vida de los votantes les ofrece así un proyecto entusiasma ante les hace aflorar lo mejor de su intimidad será mejor España si todo se apuntan a ese lenguaje acaso lo peor de la historia de la humanidad no lo han brindado los demagogos primero con palabras y después con lo que tuvieran a mano es acaso justo para el líder de un partido el socialista que dejó mucha sangre propia la lucha contra el terrorismo y por la pacificación es equitativo para un partido cuyo gobierno con Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba al frente y con muchos conservadores apoyándoles lograron acabar en dos mil once con los crímenes de ETA es inteligente que el Partido Popular que también sufrió en carne propia dos zarpazos de los atentados y de la muerte rompa de esta manera por interés cortoplacista lo que debería ser un pacto de sangre en este caso de sangre de vida de los partidos constitucionalistas puede Casado presentar a su partido con estas credenciales como un partido centrista y moderado imagina alguien acorta Adenauer a Helmut Kohl o Angela Merkel usando las palabras de Pablo Casado