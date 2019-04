Ábalos: "Con la actitud de Pablo Casado no se habría vencido al terrorismo"

Voz 1667 00:00 quiero saludar al secretario de Organización del Partido Socialista José Luis Ábalos buenas noches

Voz 1 00:05 muy buenas noches aquí achacan esta dureza

Voz 1667 00:07 hasta que el líder del Partido Popular la que ha desplegado hoy Pablo Casado contra el presidente del Gobierno

Voz 1 00:13 bueno pues yo creo que hace tiempo llevó una dinámica cada vez más basada descalificación cada vez más ritmo bueno aumenta hoy yo creo que no ha ponderado claramente el sentido de sus propias palabras esos pero no creo que de todas forzado datos que va conociendo sobre la campaña electoral pues no son bueno imagino que hay parte de la desesperación pero también hay parte tinglado Francia porque recurrir al gesto de las manos pintadas de blanco hay que recordarle que esto fue una expresión espontánea de los estudiantes tras el asesinato de Tomás y Valiente lo cual no creo que vale la pena reseñar cuál era su orientación ideológica

Voz 1667 01:05 pero hasta dónde puede calar ese mensaje de Casado señor Ábalos no entra en los convencidos los que ya saben que van a votar sino entre los indecisos que iban a ser decisivos al menos así lo apuntan las encuestas el próximo veintiocho de abril

Voz 1 01:18 mire son resulta sorprendente que pudiéramos vencer al terrorismo con la unidad de todos los demócratas pagando un tributo muy importante sangre y el sufrimiento alguien para obtener algún rédito electoral tenga que recuperar aquello Imaz en la clave del enfrentamiento con esta actitud creo que devastó al señor Casado nunca hubiéramos venció terrorismo y además yo quiero hacerle también la reflexión de que estamos jugando los la convivencia con esta forma de actuar no yo esperaría que alguien que pretende aspirar a presidir el Gobierno de la Nación tiene que lanzar un mensaje más o menos de confrontación e hiriente como este porque el Partido Socialista ha puesto muchas víctimas frente al terrorismo una de las cuales hacía referencia al mismo y creo que eso exige un poco de respeto eh la verdad es que la conclusión es que al parecer de mucha tristeza tener que fundamentar una campaña electoral con estos despropósitos

Voz 1667 02:22 señor Ábalos que va a pasar con los debates entiendo que el presidente del Gobierno va a participar en algunos de esos debates nos puede adelantar ya cuáles

Voz 1 02:32 bueno no vamos a decir esta misma semana esta mañana sirve como Ricardo y claro la semana electoral y como suposición no obstante ya lo pueda aclarar que nosotros somos muy partidarios de los debates constructivos pero desde luego no vamos a participar en espectáculos lamentables que margen la dignificación de la representatividad política lamentablemente lo digo y creo que para nada es edificante lo que has visto lamentablemente espero que no sea un anuncio en la campaña electoral que nos espera

Voz 1667 03:06 eso es un no a un cara a cara con Pablo Casado

Voz 1 03:09 no eso es simplemente es una petición una solicitud de de que por favor utilicemos un lenguaje más edificante pensando en los españoles y las españolas en su futuro y no tanto en la imaginación la ocurrencia entorno de insultos

Voz 1667 03:25 entonces por qué descarta descartan un cara a cara con Pablo Casado

Voz 1 03:29 bueno señor Casado tiene mucho interés cara a cara forma parte de su estrategia electoral nosotros tenemos también que acondicionar esta posición a nuestra propia estrategia electoral lógicamente ahora yo lo que puedo es decir es que estamos observando una especie de primarias de la derecha donde hay tres formaciones políticas que se están disputando el liderazgo de esta formación que bien convendría saber que esta alternativa alternativa pasa por la suma la alianza de estas tres derechas tiene servir de las tres yo creo que deberían compartir tiempo

Voz 1667 04:07 pudo decidir el presente bueno eso quiere decir que Pedro Sánchez estará en algún debate con Vox o no

Voz 1 04:14 bueno que el presidente en algún debate lo que tenemos que ver exactamente cuál las

Voz 1667 04:22 el otro tema con el que están presionando sus rivales políticos ese con el tema de Cataluña con su estrategia para afrontar el independentismo ese no es uno de Pedro Sánchez a un referéndum en Cataluña el que recuperó ayer el lema con el que construyó su imagen política está increíble ahora como entonces

Voz 1 04:42 bueno he yo creo que si lo llevó hasta sus últimas consecuencias como bien sabéis voz y recordamos su pulso no contradecir aquella posición hice retiró el Congreso planteando su renuncia por lo tanto yo creo que en aquella ocasión ya dio te estima coherencia y evidentemente pues la mantendrá como en otras ocasiones pero lo que está claro es que nosotros no contemplamos para nada favorecer ni pues evitar la independencia de Catalunya lo hacemos España sin Catalunya no entendemos lo que exponía

Voz 1667 05:20 y una cosa más señor Ábalos Ciudadanos de momento mantiene el veto al Partido Socialista creen que seguirá si tras el veintiocho de abril hoy muchas hoy las dos encuestas que se publican hoy les dan opciones de gobernar con mayoría absoluta si optan por la vía de Ciudadanos una vía por la que usted mismo veía con malos ojos hace hace algunos días en en otra entrevista ustedes mantienen esa la mano tendida a ciudadanos después del veintiocho de abril

Voz 1 05:49 bueno yo no es que no hubiera un único bueno me con malos ojos que respondía ante la tesitura de otras independentistas eso no tenía como apoyos de investidura sin mediar ningún tipo de pacto acuerdo que eso es lo que yo manifieste otra pero es lo que otros han querido deducir de ello yo pienso que en este tema sinceramente la decisión la tiene que tomar ciudadanos son ellos los que nos tiene que decir que quiere hacer de mayores por lo tanto es la decisión que tomaría yo creo que de todas formas cuando el pueblo español haya manifestado pues todos deberán tomar nota de esa decisión y actuar en consecuencia