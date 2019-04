El fin de la Guerra Civil Estadounidense

Voz 1

00:00

el día nueve de abril de mil ochocientos sesenta y cinco fue un mal día para unos cuantos y uno teóricamente muy bueno para muchos más que me diréis bueno esto se podría aplicar a cualquier día de la historia y habernos faltaría razón pero es que ese nueve de abril Se acabó la guerra civil norteamericana y a diferencia de lo que pasó en nuestro país unos setenta años más tarde ahí la guerra la ganó el bando que quería más progreso completamente los estados del norte de los Estados Unidos querían abolir la esclavitud mientras que los del sur veían la esclavitud como imprescindible para mantener su estilo de vida estilo de queda pues pasaba por tener a cientos de miles de esclavos afroamericanos trabajando en las grandes plantaciones que eran la base económica de la América del Sur no la continente sino la parte sureña de Estados Unidos y al querer imponer el presidente Lincoln la supresión de esta práctica en un país claro recordemos que sepa Boné ha de ser el país de la libertad puestos de Estados del Sur decidieron formar otro país que no tuviera tanta libertad ida ahí a la Guerra civil pasaron pues cuatro años hay más de un millón y medio de muertos hasta que terminó esta guerra que después de diversas derrotas viendo que la situación ya era irreversible el general Robert Lee Se rindió pues tal día como hoy un nueve de abril Si bien el hilo su distintas tuvieran efectivamente Un mal día hace ciento cincuenta y cuatro años no se puede decir ni que la suerte cambiara de la noche a la mañana para la población afroamericana ni que muchos estados del sur aprendieran a tratar a esa población como iguales de hecho muchos siguen sin haberlo aprendido