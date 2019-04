El ratón que ordenaba el garaje de un jubilado

Voz 1491 00:00 si viene Rafa Muñiz nerviosa porque dice que nos tiene preparada una sorpresa para el martes que viene que vamos

Voz 1 00:05 alucina estos días hola es que nos dijiste eso también en el último programa con quién nos iba a dar noticias de una sorpresa pero que es exacta

Voz 1772 00:11 bueno lo oficial la daré a lo largo de la semana los oyentes tendrán que espera el próximo martes para ver qué de especial tiene el zoológico del próximo martes ya vosotros todavía no voy a decir nada así que os voy a mantener con la intriga pero lo decía como

Voz 1 00:28 anejas la información parece es de Sálvame dando cebos ahí contenidas especial para el Zoo loco de dos semanas

Voz 1772 00:36 todo el mundo atento al próximo martes para ese zoológico que va ser muy especial

Voz 1491 00:40 bueno pues ya nos ponemos habitualmente nerviosos por el concurso de Zoo loco bueno pues sólo así ahora empezamos la sección aún más tensionado hilos tiene maravillados a mi enamorada la historia de de este ratón Brittany lo que cada noche ayudar recoger el garaje de un jubilado de setenta y dos años que ha tenido que grabarlo para que su familia se lo crean

Voz 1772 01:04 sí se llama Stephen es un británico que vive Bree esto en el Reino Unido desde hace un tiempo pues venía presenciando un fenómeno paranormal Él que es bastante desordenados iba todas las noches a dormir dejando su garaje patas arriba no contó ayer casi tornillos y clavos por en medio de la mesa sin recoger resulta que a la mañana siguiente todas las mañanas encontraba con que alguien había metido todos esos utensilios en su sitio en una caja blanca

Voz 2 01:33 pues bien

Voz 1772 01:33 Nos decían que se trataba de un fantasma así que Stephens se puso a investiga

Voz 3 01:37 dar colocó una cámara en el garaje y fue cuando descubrió que fue un pequeño rato en el que ordenaba sus utensilios durante la madrugada y el ratón recogiendo esas utensilios suena así

Voz 4 01:49 ah

Voz 1491 01:53 pero de verdad que verá el ratón en quién es maravilloso cómo sale de la cajita blanca eligen

Voz 5 01:59 tornillo adecuado lo vuelve a meter

Voz 1 02:01 la recogiendo un poco todo lo que durante dos horas

Voz 1491 02:05 sí tiene despertó desperdigado

Voz 1 02:07 por encima de la mesa es cierto que es un poco tierno pero el al no lugar a Haski si no te gustan los ratones si te las quitó

Voz 1491 02:15 a un ratón que me a casa mientras esté aquí en las radios

Voz 1 02:18 te lo digo de esas una rumba no de estas que te limpian de este es que es lo mismo una

Voz 5 02:22 arrumbar pero pero con vida

Voz 1491 02:25 biológica bonito esto vial

Voz 1 02:27 Stephen le acusa este ratón Mickey de nombre si bien pelo o no el vídeo del jubilado

Voz 1772 02:34 se ha hecho viral lo han visto millones de personas entre ellos Marina Fernández Illa que tanto le gustó Marina que hablase de la cadena trófica la semana pasada si tuviéramos que hacer una cadena trófica del ratón quién ideal

Voz 1 02:45 después el gato del catas hay Macao acordar de Tommy Jerry me encantaba Tommy Jerry yo también podía pasar horas viendo esa serie los capítulos repetidos queda divertidísimo

Voz 1772 03:03 pues hablamos efectivamente de gatos y de un nuevo descubrimiento científico recordaréis hace unas semanas supimos ya porque tiene la lengua áspera con espinas los gatos y hoy os voy a descubrir otra cosa a ver los gatos reconocen su nombre cuando les llamas otra cosa ya es que de quieran

Voz 1 03:19 el caso es que no les da la eso es lo que te estás Turquía vivos

Voz 1772 03:25 dichas si el comportamiento a veces arisco y frío de estos felinos dejaba esa duda los científicos no de si los gatos de verdad eran capaces de reconocer su nombre o no porque a veces pues hacen caso otras no pero si si son capaces de distinguir y reconocer su nombre y lo distinguen de otras palabras de la misma longitud y entonación incluso cuando quien la pronuncia es una persona desconocida para ellos saque confirmamos que saben cuál es su nombre otra cosa es que ya te quieran hacer caso pues cuando les llamas serán

Voz 1 03:55 a mi perro son perro gato porque tampoco responde hasta luego cuando quiere no exactas respondes a la ronda ni sabemos que sí que responden por su nombre y los gatos saben que les estás llamando sino te responden eso ya es otra cosa pero él sabe que está es una cita muy buenas noches el rápido que viene y esto lo ha hecho un descubrimiento una investigación de la Universidad de Tokio venga adelante una cosa de la próxima semana va

Voz 6 04:27 no va a haber concurso no

Voz 1 04:30 curso AGEDI narra raza buenísima imponen pero estudiando a estudiando no se mueve ya tanto bueno el de hoy yo también creo que es complicado ya puede loco especial para que compense la falta la pelota como loba compensaba vamos a escuchar el sonido de hoy a ver que qué os parece que es

Voz 7 04:52 Reino afronte

Voz 1 04:55 es el mamífero más grande de Europa también vive en Norteamérica vamos a ver si vamos a escuchar cuernos elefante un acelerante no aparece en películas del Oeste tiene Buffalo uy es un búfalo es parecido a un búfalo es parecido ya se espera pareció Búfalo vive en el bosque tres años muy bien

Voz 6 05:18 muy bien

Voz 1 05:22 enhorabuena Marina Sun bisonte que los bisontes estábamos escuchando Brafman pueden llegar a pies Ana mientras más grande de Europa Europa si llegan a ser más grandes todavía en Norteamérica pueden llegar a pesar una tonelada de cenar renacer antes en Europa pues anotó avanzó claro los bisontes europeos son menos robusto de dado o no te puedo decir nada Marina sigo vale contando cosas de los es que tal vez el interesante es el único que tiene información Rafa muy claro para eso guitarra para eso cuenta lo que pasa con los distantes son nómadas es decir que va mirando en función de sus necesidades el alimento que que engancha en Europa la Primera Guerra Mundial atención estuvo a punto de acabar con esta especie así y al término de la contienda apenas quedaban sesenta ejemplares de bisonte europeo en todo el continente ha recuperado si se ha recuperado entonces bueno por eso suerte pero que ya veis lo que hacen las guerra oye los neandertales no dibuja a los bisontes en las ya en roca uno de los primeros animales uno no no voy a dar clases de Historia que no tengo ni idea que sí que sí

Voz 1491 06:28 bueno lo que nos desde Irán los neandertales eran los somos ya puede no sé yo si claro está en los bisontes por ejemplo de de Altamira no eso es bueno son impresionantes a las cuevas de Altamira

Voz 1 06:40 es verdad muy bonita yo dentro no estado pero estado vamos conozco nada entre es que ahora no puede entrar ya se podía detecta te has ido y esto pero hay una

Voz 6 06:50 ya mal acuerdo que es absolutamente

Voz 1 06:56 el reproduce fiel lo que absolutamente fiel a la original aquí lo digo porque yo la primera vez que fui y me llamó muchísimo la atención lo enorme

Voz 1491 07:04 es que son los bisontes yo pensaba que eran pinturas mucho más pequeñas y son prácticamente a tamaño real por eso marcha al tamaño del mamífero más grande de Europa que costó sorprende más

Voz 1 07:15 Juan Muñiz pues que además nos tiene preparada una sorpresa ya que eso

Voz 1491 07:20 no me quedó dos semanas en el en el

Voz 1 07:24 Podium porque claro como no hay concurso la semana que viene pues el premio va a ser una visita a la Cueva de Altamira pues me encantaría día a la semana

Voz 6 07:32 bien ya veremos ya veremos ya veremos

Voz 1491 07:34 ah sí