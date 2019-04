Álvaro Benito: "Lo que ha hecho Diego Costa, lo ha hecho mas veces, unos días te sancionan con amarilla otros ni te sancionan y otros te expulsan"

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 2 00:06 hay que reírse a las doce y treinta y cinco hora menos en Canarias ya está por hay Raúl Ruiz a que ahora viene por allí se oye cómo ha sido lo de el coche Cañete lo lo has tenido controlado todo no no no no no no no a ver

Voz 3 00:20 a las la película era que era cuplés eran dos tramos de dos tramos de peso chispeante se fusiones escuche configuración de agua en el primer tramo no llovió mucho y entonces perdí tiempo quieren segundo ya empezó a llover mucho y dije pues ésta es la mía que tengo que recuperar no porque la verdad que el coche cuando lo configura agua pues va muy bien y entonces venía fuerte Artà ciento sesenta según Masó menos si veo pues que hay un puente muy estrecho pero que no se puede aprobar rápido

Voz 4 00:48 el arquitecto y no Sarkozy no

Voz 3 00:51 a Nadal el coche pasa pasa por el charco porque te estabas porque

Voz 4 00:55 no porque estaba esperando bien en el agua claro entonces bueno

Voz 3 01:01 y entonces pues lo único que hizo fue que levante el pie del acelerador su momento simplemente pero confiar que pasaba y cuando lo quiso echar código como empieza a notar pues eso plan vivaz flotando ahí pueden entrar controló luego las dos primeras pero ya la la nación el segundo bandazos que pega pues ahí me fui me fui

Voz 1375 01:25 no te llegas a salir de la calzada se encuentra el árbol se Paulao a otro no lo has dejado en en en la querían campeonato el tiempo

Voz 3 01:32 por eso digo las dos primeras veces la verdad que estuve hábil me me salió bien y luego ya cuando pierde el control cuando trompeta pues hay mucha suerte porque Dios quiso que se quedara de toda la carretera no contra al punto que había un lado ni cuenta el Puro cabía

Voz 4 01:46 mi madre mía

Voz 1623 01:49 fue un milagro hola Raúl otra vez Cañete te acuerdas cuando te grave coges tu Lacroix Esta

Voz 3 01:54 bueno bueno bueno bueno bueno Raúl Bynum agravaron el primer rally que corrigió de otro

Voz 4 01:58 hola

Voz 5 01:59 y a veinte a veinte fuera a ver muy recto con un muro casi a la cuneta corriendo pero eso

Voz 3 02:12 no fue culpa mía eso fue una avería que tenía el coche que al dar toda la dirección se bloqueaba las ruedas porque eran muy anchas y pegado a la carrocería y me fui recto

Voz 6 02:22 para que esto

Voz 0104 02:24 el repique tiene más riesgo director deportivo o el

Voz 1375 02:27 al latín

Voz 1623 02:28 yo creo que tres fama director deportivo porque más si jugando como cuenta Rafa iba a casa a tu madre Cañas yo está tu madre yo tras de sí pero es verdad Álvaro Kike otra de él grabé sí que llevó de copiloto a su mujer les ya cañones

Voz 4 02:48 sí

Voz 3 02:50 la brecha se eso se cierra cuidó cariño cuidar

Voz 4 02:56 Sonia los mejores años de ensayos pero bueno afortunadamente

Voz 3 03:02 mira ese día ellas hasta que hemos llegado

Voz 4 03:04 me habéis visto esa imagen de la verdad que ha manejado bien el coche pero bueno ahora vendrán con su historia de fútbol pero hay que hablar de esto

Voz 2 03:11 bueno a lo que pasó en el en el Camp Nou no sé si

Voz 1375 03:16 Quico Tur que fue decisivo lo de Diego Costa porque lo que se irá que se comportó viene el Atlético sin Diego Ghost

Voz 0967 03:22 sí hombre también condiciona el Fútbol Club Barcelona no con el tema de que le valía el empate y hubo un momento en que se quedó en el segundo tiempo en tierra de nadie

Voz 7 03:30 pero yo creo que todo iba

Voz 0967 03:33 ah no encaminado lo que es un partido largo nuevo con el Atlético Madrid jugando con los cuatro pivote ahí en medio haciendo el equipo estrecho y saliendo a la contra y después con el tema en el segundo tiempo no era aspecto físico vi muy bien al equipo rojiblanco yo creo que que hubiese dado muchísima más guerra Manu

Voz 4 03:50 jugando con con pero

Voz 0967 03:52 no tengo ninguna duda que se hubiese dado muchísima fama querré ir y condicionó mucho sobre todo en el segundo tiempo

Voz 3 03:58 es todos los compañeros me cabrea no quiero decir no

Voz 4 04:00 lo digo en este caso pero no sé si habéis tenido algún compañeros ha tocado alguno que de sangre caliente que dice joe para templar un poco gancho para Vogue que que que que que que esto no es bueno para nuestro equipo de pelear me bueno lo tuvieron que separar un partido así

Voz 0967 04:13 no está prescrito no no cojas el bacalao pelea yo me quedo con lo que veo en donde me mete no pero bueno compañero que me dio autoexpulsó en una jugada que se le fue la pinza hay salvó Rosembor al mando se le fue la pinza querría seguir jugando pero

Voz 3 04:28 bueno a descansó oye que

Voz 0967 04:31 estaba dándose masajes dije que encima te va a dar masaje sostuvieron que separa obra de Juan vizcaínos muerto estaba allí vizcaíno importa ese pararse resbaló con la cuota de Taco y se cayó entonces ya todo el mundo con Juan Vizcaíno pero entramos con una calentura porque ya te digo que con más alto es que no había dejado dos cero calmando no había dejado el minuto XXXII con con el jugador en una jugada en un corte que no venía a cuento que mezclar lanzó un guantazo Si yo no sé

Voz 4 04:57 entiendo que los pues no está bien lo que dice yo no

Voz 0967 05:01 hola igual que a él pues se me fue muy claro pero que lo de Costa

Voz 4 05:04 viendo que alguno diga a algún compañero días Jover no sé eh que te puede pasar a cualquiera cualquiera se puede calentar pero flaco favor hacer equipo no

Voz 0749 05:13 al compañero Manu no les gusta eso es entiende muchas situaciones que puede haber en el campo una patada una entrada fuerte balón vivido oí hasta muchas veces cosas que suceden pero sobre todo en el tramo final del partido en el momento que tasa el partido en el lugar donde fue un insulto al árbitro yo he enfada que quieras o no el jugador lo percibe su compañero también no hay después para reprochar dentro del vestuario O'Shea dependiendo los líderes que Asia pero sí enfada en el en el primer momento porque aparte no venía a cuento de dónde estaban iban veintinueve minutos el Atlético Madrid lo está gestionando bien el partido no estaba siendo muy superado había igualado la fuerza Xavier igualado también las situaciones estaba el partido bastante bastante parejo otra cosa es cuando ya queda muy poco minuto y por ahí goleado muchas veces salta el cable

Voz 0104 06:05 pero no era el momento yo lo que creo mano es que ya que el arbitraje está evolucionando muchísimo los aspectos del juego el jugador tiene que saber cuál es el listón a que listón atenerse cuál es el baremo que se utiliza cuál es el rasero que identificativo para ser sancionado me explico Diego Costa lo que lo que realizó el otro día en el Camp Nou seguramente lo habrá realizado en otros partidos lo habrán escuchado otras veces el Se puede hacer el loco se ha encarado con los árbitros dijo Diego Costa porque es el ejemplo de este fin de semana pero me extender a otros muchos jugadores y unos días

Voz 0967 06:42 te sancionan con amarilla otros días no te sancionan con

Voz 0104 06:44 nada y otro día pues te expulsan como como sucedió en el K

Voz 8 06:47 no yo creo que tiene que que que es que

Voz 0104 06:50 estar claro a estar muy claro el el jugador que con un árbitro será amonestado siempre ir la manera de erradicar y que el jugador sepa realmente cuál es el comportamiento cuál es el listón cuales identificativo que tiene que usar para cada cien

Voz 3 07:04 pero no se define en la mirada de hecho no cuando se retiró al terreno de juego esa es la opinión profesional de este tipo hacia

Voz 8 07:12 como como como Dios

Voz 3 07:14 está en marcha si sólo vale saluda inglés mira claro claro

Voz 4 07:18 totalmente ahí está la definición Grace

Voz 3 07:21 de lo que piensa cualquier profesional sobre ese tipo de acciones cualquier jugador del Atlético de Madrid cualquier entrenador

Voz 4 07:26 y mira y mira que si hay un tío que defiende Acosta es el Cholo Simeone pero claro te hace ahora no me acabas de jorobado

Voz 3 07:32 me disculpa eh

Voz 4 07:36 y luego en el partido pues pues pues eh es que esa sea Se acabó la Liga ahora sí que ahora sí que se acabó lo que se daba yo creo que era el momento en el que la única la última bala que le quedaba al Atlético de Madrid pero pero se acabó yo creo que estaba encarrilada la

Voz 0967 07:49 exacto y ahora está sentenciado hasta sentenciar que con el empate también hubiese estado sentenciado y con cinco puntos y el gol average y viendo el calendario pues mira tiene todavía la aspiración y ilusión a pesar de que todavía sigue al Fútbol Club Barcelona muy pero que muy favorito para conseguirlos me parece el mejor equipo de esta temporada una vez más el el equipo de Valverde que tiene subrayó no es virtuoso bonito y maravilloso pero es sólido pues tiene arriba que no y seis goles en todas las competiciones me dice el amiguete la va por allí que era uno cero como íbamos perdiendo dos cero tan escuchando pero nada más

Voz 0104 08:27 por ello la competido poco no yo creo Real Madrid Athletic han puesto poco difícil porque si ya de por si el Barça creo y pienso que no ha necesitado ser brillante simplemente ser ser fiable y tener al al Joker hemos hablado muchas veces de de lo que supone enterado me siento filas pero yo creo que no le han competido como como

Voz 1623 08:46 en competir el Atlético Madrid y sobre todo el

Voz 0104 08:48 el Madrid por supuesto que tendría que haber estado ahí hasta las últimas jornadas mínimo no pero creo que no que no ha sido el mejor año en el campeonato doméstico ni de Atlético y Real Madrid

Voz 3 08:57 oye rarito estuco lo buena gente que es bueno tú como la tu alguna de las las insulta a un árbitro no

Voz 7 09:04 y la verdad eh

Voz 1623 09:07 por eso tiró la es es si tú me una alguna alguna vez y porque dije ahí va la madre que me parió son eso es lo que dice adiós le costaría hijo dice

Voz 4 09:22 esta madre que me parece yo dije ay para la madre que me para

Voz 1623 09:25 te iba porque se dice mucho oro en La Rioja se mucho es hoy bola cojones es decir no se hizo y él entendió

Voz 4 09:33 era la que puso entonces sí que lo hizo

Voz 1623 09:35 desde luego ya no estar pero pero porque me sentí joe impotente la única vez que te pasa en de insulta a un árbitro así si harán expulsarle muchas veces claro nosotros Olmo decía que te

Voz 4 09:47 entonces lo que se traduce te lo digo pide traductor y te queda dicho esto titulado

Voz 1375 09:53 a vosotros también porque generalmente en la prensa X no es que hay jugadores que tienen pábulo que no se que no traten a todos por igual en el campo vosotros también creéis que hay árbitros que se ponen más firmes con depende que jugó

Voz 4 10:06 o que o Shark Suárez Ramos que decía la les

Voz 1375 10:09 no a ver si trata a todos por igual porque a costarle cojan la matrícula enseguida como futbolistas habéis visto que hay jugadores que tienen

Voz 4 10:15 en mayor manga ancha para este tipo cosas au no para mí si eso es ahora mismo más permisivo

Voz 0749 10:25 no es que sucede ahora sucedió antes iba a suceder en el futuro para mi hay jugadores con experiencia hay jugadores con concierto galones hay jugadores con mucha experiencia eh

Voz 4 10:35 uno tiene en determinado equipo tan

Voz 0749 10:38 bien que los árbitros hacen la vista gorda ir por hacen que no escuchan hacen que no ven alejan de la acusada Hinault permiten ese tuya mía ir por ahí a uno más joven a un equipo inferior a un equipo más pequeño cuando recién debutan por ahí no le permiten a pero creo que eso existió en la época nuestra existe a existir más adelante

Voz 3 10:57 Gustavo no hace falta que comparece jugado es A

Voz 9 11:00 el mismo o a mí o al Kiko com

Voz 3 11:04 veinte veintidós años los árbitros te permite muy poquito inmediatamente pero ya están con la amarilla

Voz 0749 11:09 por eso deseamos la edad

Voz 3 11:12 dos de cuatro años y claro pues bueno te estaba permite mucho más te daban explicaciones dijo una restó acuerdos Mejuto que va a pasar de hombres Cañizares que tu hermano es árbitro también

Voz 1623 11:30 claro claro sí sí seguirá pasando si seguirá pasando

Voz 0967 11:34 o con el caddie en Málaga y me mandó el arbitro a tomar por el culo justo así como yo te lo digo claro título relevante de Kenitra tocado año

Voz 6 11:46 el de colores color el apellido no

Voz 0967 11:54 me di la vuelta del animal

Voz 2 11:59 empezamos oye más cosas y creéis que dejamos

Voz 1375 12:03 el Atlético el Barça Atlético cree y ahora pregunto por el resto de equipos y más jugadores en la parte de abajo sobre todo pero creéis que en Madrid puede hacer un proyecto nuevo entorno a Benzema o necesita

Voz 4 12:13 a alguien a su lado para construir un nuevo proyecto decidan vence pero sí

Voz 0104 12:18 cierres son goleador goleador

Voz 4 12:21 el problema no pueden tirar con Benzema arriba solo

Voz 0104 12:24 de haber Vigo hablo como no el problema es que si vas tienes que jugar con un delantero al lado de Benzema tienes que cambiar el sistema del equipo y tienes que buscar jugadores para ese sistema la gente muchas veces de puertas para afuera se piensa que esto es la es tiene algo parecido a la Play Station que todos los buenos juntos y

Voz 0967 12:45 y un equipo pues tiene que ver

Voz 0104 12:46 es ciertos ensamblaje sin engranajes para que la cosa funcione incluso para que los jugadores puedan sacar sus mejores virtudes Benzema yo creo es un jugador que puede jugar perfectamente con otro delantero que sea más de área más rematador porque él tiene la capacidad de bajar descolgarse salir a banda de hacer muchas cosas incluso este año está demostrando que también puede pisar más seria que ahora lo que le le demandamos no claro que hay que jugar con otro y no se puede fichar gol pero lo que está claro que los jugadores que que juegan al al lado de Benzema sigue tienen que subir sus cifras goleadoras porque lo que había dicho antes mirar a diferencia de de la pareja por ejemplo Messi Suárez

Voz 4 13:22 a los atacantes del Real Madrid es que hay una de las claves de la

Voz 0104 13:24 diferencia de puntos

Voz 0749 13:27 no no si Cañete

Voz 4 13:30 antes jugaba Benzema de nueve pero en el fondo normal no porque no hubiera Cristiano no el que metía los goles pero ahora que que que que hacer fichajes

Voz 1623 13:36 nueve goleador lo pones por detrás del nueve Hugo cómo sea yo cuando se marchó

Voz 3 13:41 Cristiano pudo creer ni me acababa de creer que no fuera fichada nadie el Real Madrid finalmente significa Mariano que yo creo que no es decir para nada cristiano ni en forma ni un goles ni en nada ni liderazgo ni nada yo siempre dije vamos a ver si se marcha Cristiano no se va a poder pensar con un solo jugador quizá con dos tampoco pero mínimo hay que jugó al que firmar dos futbolistas que tengan gol en el equipo y ahora después de esta temporada donde el Real Madrid no ha podido competir en ninguna competición ni Akal al nivel que se le espera en ese puesto

Voz 4 14:15 más todo lo que tiene que

Voz 3 14:17 que firmar futbolistas con presencia en el área y con gol que hay que hay tirar de datos y darse cuenta quiénes son los hombres que que llenen regularmente haciendo goles que acompañen a Benzema no tengo ninguna duda porque no

Voz 4 14:30 hombre que vayan marcando goles del resto de los jugadores

Voz 0104 14:32 pero ahí radica el segundo problema antes de que intervengan Gustavo Kiko que que jugadores hay en el mercado que que

Voz 0749 14:39 puedan el Real Madrid asegurarte

Voz 0104 14:41 la posibilidad para la posibilidad alta de hacer una una cifra cercana a los veinticinco treinta años

Voz 3 14:48 hola que habérselo pensaban dejar marchar a Cristiano entonces

Voz 10 14:51 pero lo que es es evidente

Voz 3 14:53 de es que ahora mismo tú analizas a cada uno de los jugadores del Real Madrid yo veo que hay un futbolista que es Bay muy irregular con sus cosas que sal al campo pensando en hacer gol que hay otro jugador que es Benzema que a este año y lo que tiene que hacer gol y los demás salir al campo pensando que tienen que hacer cosas pero no goles no tiene mentalidad de hacer gol de ir al gol

Voz 0967 15:15 y es que a este Benzema lo que sí le daría de la manera que está jugando esta temporada sería también compañero alrededor que vayan surtiendo ley marcando llegando y haciendo cosas porque hay que estamos viendo un Benzema que a este nivel si la compañía en cuatro jugadores que este año lo han acompañado Ni Modric no ha acompañado Gareth Bale no la acompaña o cross no va acompañado Marcelo cuando juega por banda inquina Ghani Asensio claro de sumar ahora tú rodea a Benzema de gente que le puede surtir que puede generar fútbol yo estoy con Alvarito con el claro dice oye con un complemento perfecto puede jugar de diez de nueve y media lo que quiera Gemma viene genera pero tienes que cambiar el dibujo porque si juega de Segunda un nueve goleador y donde donde pone hilo que hizo Alvarito Ike nueve porque claro como fácil no encanta llenó la boca apoyó otra vales de Hurricane una en doscientos la millones debajo levantó que ya tiene treinta y tanto y ha bajado el pistón que delantero también yo creo que tendría la mira puesta en rodear bien a lo mejor a Benzema que a lo mejor te traerá a ese nivel que es que yo no buscó no encuentro se nueve que pueden decir la gente que que ninguna duda puede jugar Benzema arriba

Voz 4 16:24 oye decías eh Santi la semana pasada me parece Parejo el jugador más en forma de la Liga yo digo pues la verdad es que está que está que lo borda este momento espectacular y Canales también dar pero anoche me decía Dani Garrido no te parece que está mejor ahora que la semana que lleva ya para alguien mejor que ya esta semana no hay nadie claro

Voz 3 16:41 no no hay dos cosas que son han sido tremendas en esta jornada de en este en este en esta trilogía de tres jornadas no primeros es una cosa brutal brutal que después de tres meses sin jugar este chico jugué tres partidos en una semana al mejor ritmo incluso que todos que los vertidos que estar en el terreno de juego haga cinco goles y dos asistencias y su equipo gunner siete puntos que venía de no hacer goles con Jan esquiva los dos primeros partidos ir por supuesto de no ganar hace mucho tiempo me parece una brutalidad lo positivo y luego también quiero resaltar una cosa de esta tecnología porque mientras el sábado hace ocho días ahora nueve con hoy es lunes ya el Villarreal estaba al descanso de parte del Balaídos ganando cero dos y estaba a siete puntos del Celta fuera de él a siete del descenso bueno pues ese partido que inicialmente el Villarreal estaba cuatro que con la victoria era diez iba ganando otros que era lo normal acaba perdiendo los Villarreal dos partidos después pierde empata un partido en casa frente al Barcelona con un cuatro dos ganando con dos goles milagrosos de Ruipérez porque son Pilar

Voz 9 17:50 Barroso todos los y el PIB para colmo el domingo ayer fallón el penalti

Voz 3 17:56 falla un penalti en el ochenta y se coloca en posición de descenso ya lo que pasa en Villarreal en estos tres partidos esta semana ha sido de verdad de brujas

Voz 4 18:09 fíjate Cazorla llorando ayer no es difícil le de un triple mazazo como a ver cómo van a ver cómo se recupera de momento están ahí con con opciones pero pero pero tremendo y es verdad lo que dice y aguas pasarlo como como está como está Yago Aspas que es muy difícil parece está baje con jugadoras así usted

Voz 0749 18:24 aparte de lo que potencia a su compañero

Voz 4 18:27 dos

Voz 0749 18:28 siendo líder y marcando la diferencia un poco los más allá de los cinco goles dos asistencias sino que hace mejora Maxi hace mejor al compañero y lo que condiciona al rival no lo mismo estaría guapa e en el campo tener que marcarlo a él por lo que significa en cualquier momento te la puede liar a no estar él el Celta se potenció mucho con él fíjate que tenía buenos jugadores pero él es el líder natural en ese sentido hizo mejora el equipo se siente mucho más tranquilo los resultados empiezan a ayudar ahora puede quitarse esa mochila que tenía anteriormente porque ser fuera el descenso con dos puntos de diferencia es verdad que visita al Wanda Israel no va a estar en ese partido base de un partido sin Jawad ver como responde el equipo pero sí es verdad que después de que unos partidos complicados en el campo y seguramente mejor físicamente porque tres meses no es fácil volver de la forma que volvió ante ante estos equipos la verdad que es la nota más positiva este fin de semana sobre todo sentimos que lo necesitaba como agua de mayo

Voz 2 19:29 con qué te quedas Kiko de de todo que quitando los grandes evidentemente Yago Aspas y no sé

Voz 0967 19:35 luego también por ejemplo a la cuarta plaza besa

Voz 4 19:38 crees que a aguantar el Getafe con el acoso de Sevilla y Valencia

Voz 0967 19:41 hombre lo veo complicado pero claro también lo compró lo veía complicado y fíjate donde sigue estando el Getafe no que tiene un partido ahora contra el Valladolid Valladolid tiene que jugar en el Sevilla después creo que tiene también

Voz 4 19:52 les voy a preguntar por el Valladolid les voy a preguntar qué

Voz 0967 19:55 de hombre a mí me da una sensaciones muy buena lo que es el el Getafe el Barça que también en el Sevilla pues no se está cogiendo poco a poco también moral lo veo llegando al tramo final siendo muy fiable y estable pero no sabría decirte por el Valencia tiene la Europa League también la mira muestra en la final de Copa del Rey Getafe yo creo que tiene la Portu la oportunidad de Suite de su historia evidentemente de de ser consciente de que si puede ser este año en el que se meta a lo mejor no lo veo complicado sobre todo ya te digo hasta por el Sevilla me parece a día de hoy Julito

Voz 4 20:28 pero claro está jugando por supuesto sin falta no sé qué faltaba uno de los Álvaro

Voz 2 20:34 no sé con qué te quedas en esta joven está

Voz 0104 20:38 yo creo que ha incidido en en varias cosas y sobre todo lo el Villarreal que está jugando muy bien que estos tres partidos ha realizado un buen fútbol seguramente para haber conseguido muchísimos puntos y haberse alejado del fantasma del descenso hacían de que de que siempre el el la tostada por el por el lado de la mantequilla este año no que si algo puede salir mal les sale mal no cuando se te pone esa nube negra encima pues es difícil quitarte la no hay lo sentí mucho la que que que ya Lime las imágenes justo después de haber fallado el penalti pues estaba totalmente fuera del partido Novak Calleja gritándole es la banda Santi que quedan cinco pero no reaccionaba estaba absolutamente ausente no pinta mal van a sufrir ahí de lo lindo y luego pueblo de Aspas que yo creo que es el calificativo de Superman se queda corto tiempo por lo que hice cañi que venir de de no competir en tres meses y hacerla este nivel a su jugador estratosférico ya comenté que a mí me parecía el mejor delantero nacional no tengo ninguna duda hay por lo de arriba yo estuve viendo el partido en Getafe y es que es increíble como equipo y hay que elogiar una cosa que se fue a por el partido que muchas veces le tachan abordarlas de cosas que no es el otro día con cero cero en el marcador dejó tres puntas en el en el campo hasta el final

Voz 4 21:55 Molina Geli Mata se fue

Voz 0104 21:57 yo apretando en campo rival hasta el final con un derroche tremendo y por el partido y consiguió el botín de los tres puntos me parece un equipo ser muy difícil

Voz 0967 22:05 Mohamed Gul ya hay un equipo

Voz 0749 22:08 porque también me está sorprendiendo y esto a ver si coincide Santi es el Leganés

Voz 4 22:11 totalmente si el día de entrenadores mira lo que hizo con el Alavés y lo hubiera

Voz 0749 22:16 T E aparte lo que lo que es el equipo lo difícil que era cogió un equipo que venía dotado unos automatismo determinado continuadora de nuevo con el con mensaje nuevo con dinámica nueva con con un montón de cosas nuevas sin embargo está compitiendo muy bien está Salvà bueno practicamente sino por las sensaciones que está transmitiendo el equipo y Sirona

Voz 4 22:39 a una plantilla Gustavo que digas porque el Celta tiene a Jawad pasa hasta el Rayo tiene Raúl de Tomás el Villarreal fíjate vaca Two cuece Cazorla yo qué sé todos tienen asuntos pero el Leganés

Voz 1375 22:49 dice un amigo de ésta es un equipo insólito donde al final ahí están remando todo es mirado con cuarenta puntos

Voz 3 22:56 hicimos muchísimo mérito que el cambio de ciclo no haya sido traumático

Voz 4 23:00 sí totalmente os voy a preguntar por el bar pero lo dejamos cual próximo día porque si no no vamos a enredar yo estoy de acuerdo con Cañete yo yo yo me cogió un globo aquí malos son a veces que Kiki

Voz 3 23:12 para mí el error el error enfermedades puede Mantovani porque para mí es meridianamente claro que fuera

Voz 4 23:19 que no que no que no lo comentaba con así

Voz 3 23:21 treinta y me decía no puede ser Santi tiene que haber una imagen que no sea la que hemos visto en televisión digo ya pero es que las tres imágenes y yo lo he visto meridianamente

Voz 4 23:30 claro fuera a lo mejor sí a lo mejor hay una imagen donde le parte la pierna en el punto de penalti pero yo sinceramente soy asustar hoy me yo no ahora mismo no

Voz 2 23:40 Gil pero bueno me voy con con Raúl

Voz 4 23:44 la historia es que si nos importa

Voz 1623 23:47 a cuál estudio y pues bulla

Voz 11 23:50 vamos a hablar con dos entrenadores que están en Tarragona uno en el fútbol profesional ya sabes quién es Enrique Martín soy intentando sábado con la lechuga tremenda con con Pitu más que es un entrenador que lleva ahí toda la vida entrenando peleando y hace unos años ya les detectar una enfermedad que va en silla de ruedas pero el tío siga entrenando en la silla de rueda

Voz 4 24:10 oye no avisado Kiko sí porque la hemos puesto en la tele Enrique Martín Cañete Álvaro y Gustavo escucharla explica el entrenador del Nàstic luego vamos a hablar con él pero escucharles

Voz 8 24:20 no me gusta las lechugas a tierna buena eh y ese es mi equipo que le falta alinearlo bien en qué sentido la sal el vinagre y el aceite

Voz 4 24:35 a posición y tal le hace ser un alza

Voz 8 24:38 estaba como la de hoy Thatcher Pitu no y eso es lo que queremos que la ensalada está esté rica hasta el último día de chorradas lo que he dicho pleno

Voz 4 24:54 hasta tres minutos dicho chorrada

Voz 2 24:59 jugador escuchando estuviera ahí en el fondo que me quiere

Voz 4 25:02 ahora hablaremos querer un abrazo Gustavo Kiko una mirada mañana seguimos en El Larguero