Pitu Más: "Mi objetivo es llevar a mi hija al altar"

Voz 1 00:00 el vamos reportaje tu bueno ya hemos dicho que nos íbamos a ir a Tarragona esto mucho dolor meter un poquito de historia antigua Tarraco fíjate que estamos juntos allí somos sale no somos ningún neófito tengo una amplia bibliografía ustedes a mis trullo estos escasez entonces para hablar con los entrados uno están en el Nástic de Tarragona todos ya lo hemos oído es Enrique Martín ahí peleando con la victoria de semana creo que están así lo va a volver

Voz 1806 00:32 tienen un viaja a Almería y ahí está peleando y otro se llama José Antonio más si él le conocen como Pitu es un entrenador muy conocido allí en Tarragona entrenado en muchísimos equipos e lleva muchos años en esto del fútbol pero hace unos cuantos le detectaron un tumor in ese tumor le fue oprimen no la la médula y termino en una operación eh como él dice entre entró andando y salió ansía ruedas pero eso no le impidió seguir entrenando ahora entrena a los salesianos del AMPA del colegio San Pablo ella curiosamente hace hace unos días se conocieron Enrique Martini ir Pitu más no IAM contaba Pitu pues que ahora le queda un dolor crónico cara no nos contará llevar eso cabo día a día eso es es muy muy muy difícil detectarlo te ponen en dos mil diez y dos mil nueve años dos mil diez no sé cómo bueno Pitu

Voz 2 01:29 esto ahora no se José Antonio Pitu más hola hola buenas noches Manu

Voz 1806 01:33 así es no Pitu que tú me me contabas que en traste e al quirófano andando Illano volví estandar

Voz 3 01:42 no salí en de ruegas eh bueno en principio al cabo del mes de la operación me enviar un nada a la Cushman que es un centro de lesiones medulares y hay pues bueno que no quieres estuve cuatro meses y ahí pues me hicieron un nombre al iba tanto psicológicamente como físicamente porque claro fue un palo muy duro encontrarme en una situación que ello bueno me esperaba que no Operación Ubú fuera una una cosa más sencilla claro que no esperaba quedarme en sea porque no tienes ahora

Voz 1375 02:17 sesenta y un años a que te pasó con con cincuenta hay dos

Voz 3 02:21 de los cincuenta y dos años viste

Voz 1375 02:24 yo creo que dijiste algo así sino corrígeme cuando te ocurre algo así tienes dos opciones sobrevivir y tirar para adelante

Voz 3 02:31 pues sí eso es tal tal como suena es duro estuvo decirlo pero sí la gran suerte que tengo es todo miento no me me Gran Familia eso te ayuda mucho eso yo creo que es todo el juego el acople de del fútbol el fútbol también pues me ayudó me ayudó mucho a tirar hacia diamante todo todo lo que son a nivel de entrenadores a nivel de los niños sobre todo los niños lo que es la inocencia eso es súper agradecido

Voz 1375 03:03 claro entrenador de del equipo alevín B del colegio San Pau de de Tarragona y actualmente bueno te quedaste en ruedas de después de esa operación no te puedes levantarte de la silla y eres capaz de caminar concierto con ayuda no

Voz 3 03:15 estoy estoy en ellos Lidia rehabilitación debía con veintitrés de bueno sino hacerla es dificultoso pero sí llevó a hacer una apuesta pues me facilita mucho más pero yo estoy en ello porque como tengo un objetivo Principado que sobre todo esto luchando por ello que se casa mi hija este año

Voz 2 03:36 no me digas se entonces cuando casa septiembre no en septiembre se en septiembre

Voz 3 03:41 entonces quiero acompañarla al altar pues cogido el brazo y lo que que a acompañar de un bastón

Voz 1375 03:48 mujeres objetivo ahí está ahí yo le le Levy levantase con con ayuda de su segundo hijo y el coordinador allí de de de la escuela sí

Voz 3 03:58 Jordi Bargalló Ángel Fernández

Voz 1806 04:01 es impresionante no como se levanta claro tal los pasos que da en aquella ocasión tuvo la la la oportunidad de conocer a a Enrique Martín porque Enrique Martínez sólo entrenador lleva ya muchos años en esto del fútbol pero los en tierra todos esa tanto en el fútbol profesional como futbolista como entrenador también Le con lo contaba la experiencia el propio Enrique que sufrió te acuerdas un infarto cuando estaba nuestras

Voz 1375 04:24 a cuatro años

Voz 1806 04:26 pero Enrique que está por ahí Enrique buenas noches Enrique

Voz 4 04:31 buenas noches a todos cómo estás Enrique

Voz 3 04:33 buenas noches agrave la gracia y Raúl se conocieron

Voz 1806 04:35 se conocieron se conocieron gracias a ellos pero bueno ya claro claro que sí estamos ahí sí sí sí sí me contaba Enrique que que esto está bien presionaba lo de lo que te contó de que el objetivo que tiene

Voz 4 04:49 sí la verdad es que bueno ese objetivo que que yo creo vamos estoy convencido de que lo va a conseguir con con la fuerza que tiene pues es algo sensacional no porque bueno yo he tenido también la la fortuna de poder pues bueno acompañar a una de mis hijas alguien que sobre el año pasado y la verdad es que es es un momentazo bueno es impresionante y bueno sitio desde aquí le voy a dar toda la fuerza del mundo para que se cumpla ese deseo que seguro que lo va a cumplir por de va a sacar fuerzas de donde no hay hay seguro que lo va a llevar adelante y es un momento pues eso impresionante no

Voz 1806 05:35 es que parece así como fácil pero nos contaba Enrique a mí Pitu que me gusta que contará es que a él dice es es se levanta si lo lo he visto pero esto no es fácil porque al día queda un dolor crónico Él me decía oye que te llamaremos sobre la una no te dabas dice y yo no duermo si el dolor que tengo es es tremendo

Voz 1375 05:55 había todavía hoy fíjate cuéntale

Voz 1806 05:57 Manu Pitu que es que que te paliar el dolor como co cómo lo haces que cuida cuéntale a porque a mí me eso me me dejó sorprendido yo creo que a Enrique también

Voz 3 06:09 pues sí fue en principio dar las gracias a Enrique pues sobre todo también por la vitalidad el mero hecho de tener haber tenido una conversación goleó eso también tierno que las te ayude al que una persona haya pasado un trago de estos pues esto te motiva más también no bueno en principio en segundo lugar es el dolor crónico que es un dolor neuropático IS Dolores un dolor que es que las veinticuatro horas del día yo no puedo dormir porque el dolor me despierta el dolor tengo que tomar relajantes para poder dormir para paliar el dolor me hicieron le pusieron un euro estimulador

Voz 2 06:52 sin yo por dentro de la médula ósea

Voz 3 06:54 llevo unos cables con unos electrodos yo tengo una batería en lo que es en el vientre y eso me está despuntando descargas eléctricas y entonces pues eso quiera este hombre llevaba a tomar casi casi cincuenta pastillas diarias entre morfina conciso nada mal para los espasmos bueno quedarte queda en unas secuelas

Voz 2 07:17 que sea por dentro por dentro de la médula perdona llevas cables y electrodos y una batería en unas tomar una pequeña pila no es como es de este modo

Voz 3 07:26 por para

Voz 2 07:27 que esto está dando unas descargas eléctricas al mando a distancia

Voz 3 07:30 sí yo me tengo que cargar cada diez o doce días como bien me pongo el cinturón convivir con una hacer una esto me me cargo IBEX Floyd común provocó

Voz 1806 07:43 es que yo quería contaros esto porque claro porque estamos hablando uno se pone el bienes y ha de ruedas tal se pone piedras esto iba un trabajo detrás de un dolor y un sacrificio tremendo no yo quería que

Voz 1375 07:55 quedar hay por lo menos a mí me impresa

Voz 1806 07:58 no yo creo que Enrique también porque lo comentábamos no Enrique

Voz 4 08:01 sí sí es profesional de cuando te cuenta esta historia padres parece de película pero es pura realidad de las siendo impresiona muchísimo pero algo sí claro que sí no

Voz 1375 08:14 que es mejor ante con perdón se bastardo de la noche dos tíos como estos que que fíjate por lo que está pasando uno por lo que ha pasado otro Enrique Martín tú sufrió ese síndrome coronario agudo luego tuviste que abandonar si no me equivoco uno Osasuna Las Palmas porque hacer un gol llevaron a una urgencia sin embargo los dos entradas el fútbol y droga del fútbol esa bendita droga que es decir quiero esto no me lo quita nadie Cúcuta

Voz 3 08:43 queda el fútbol da vida además yo tengo un lema que lo se lo cogió a un compañero de la gran que es Diego Ballesteros no el ciclista a nivel de de minusvalía participan Campeonatos de España en tengo un lema que es querer es poder Illescas dos si quieres puedes eh

Voz 1375 09:07 lo está demostrando vamos

Voz 1806 09:10 yo lo he visto porque claro la poner porque dices cómo entrena es que yo lo he visto que ha cogido adaptado la silla le ha puesto una rueda delante es como una moto y entonces vamos poniendo los conos los conos las picas si ir dando los petos a los chavales con la con con la sierra es como si fuese una moto trayendo el dominio que tiene dejando los conos y todo esto se Enrique tuviese una moto por la banda

Voz 4 09:33 sí sí súper rápido yo ya le vimos ahí poner los bonos a una leche que no veas que bueno y preparar el terreno súper rápido oye Enrique de es tal que por la banda también corre paralela

Voz 1375 09:44 así motos y motos no le hace falta la moto y cómo va tu equipo Pitu cómo va

Voz 3 09:49 bueno pues a los chavales vamos primeros eh sí sí intentando al menos conseguir ascender el bien

Voz 1375 09:58 Enrique como va ahora mismo asiento de la permanencia de la victoria de llegas te en octubre del año pasado como lo ves lo que quieras

Voz 4 10:05 bueno pues con mucha o con mucha fe en en sacarlo adelante son momentos apasionantes que a los de uno está bastante habituado oí y bueno yo me siento precinto e que que llegamos en el momento oportuno y con la preparación pues de la idónea no hay bueno yo creo que vamos a llegar yo creo que vamos a llegar a salir

Voz 1806 10:33 Enrique Hermoso hizo lo de

Voz 1375 10:36 ensalada cuando dijiste que ya me voy mi libro empieza ahora cuando llegó al Nàstic llevamos seis escribiendo la página de libro

Voz 1806 10:49 pero lo del ensalada ha salido

Voz 1375 10:52 la manos oído Pitu lo has oído

Voz 5 10:54 si a esta noche hecha estarán yo me he preparado

Voz 2 10:58 ha dicho a alguien a partir diciendo

Voz 1806 11:02 esto después partido os gusta la lechugas se hacían una buena en mi equipo que les falta alinearlo vía de sentido la sal vinagre aceite y entonces esa composición y tal le hace ser una ensalada como la de hoy y eso es lo que queremos que la ensalada está destellos rica hasta el último día chorrada lo que dice

Voz 1375 11:32 claro yo te entiendo lo que dice porque es una sala tierna es la tierna hay que echarles a no sé qué pero luego te ha quedado el remate final te ha quedado bien no

Voz 4 11:40 lo bueno a medida que vayamos avanzando pues iremos añadiendo pues son un poquito de interés

Voz 2 11:47 no es uno a uno los huevos duros hay un poquito de a ver que esto es un poquito de cimenta también está bien de felicitarse por la victoria del domingo

Voz 6 12:03 lo que te tengo que decir que te tengo que felicitar porque el equipo se ha visto tiene otra imagen Ny y hay un cambio muy importante en la verdad

Voz 2 12:13 bueno a ver si llegamos a saber doce al final lo cual ha

Voz 4 12:17 los dos bueno yo que son los símbolos todos los

Voz 1375 12:20 mucha suerte mucha suerte Enrique Martín que sigue dando mucho que hacer todavía en el fútbol español un abrazo y suerte en las que queda de temporada Enrique chao una gracias muy amable y te has Antonio Pitu enhorabuena por cómo va su equipo y a seguir peleando para que esté en septiembre acompañando a tu hija en la boda cogido gusto andando

Voz 1806 12:37 dar

Voz 2 12:38 muchísimas gracias y estoy seguro que lo voy a conseguir