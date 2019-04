Enrique Gómez Bastida: "Es imposible que alguien sancionado puedan pasar a levantársela"

Voz 1 00:00 El Larguero con Manu

Voz 2 00:03 Carreño la hay tres uno a menos en Canarias enseguida estamos con Raúl que está por aquí pero antes le quiero dar un paso rápidamente a Carlos Arribas compañero del país que hoy ha escrito un artículo hablando de el que fuera director de la Agencia Española de Protección para la salud de Enrique Gómez Bastida de lo que en su momento al parecer intentó Bastida con el doctor Celaya para qué

Voz 1375 00:34 bueno de la tarde las prácticas ilegales de Contador incluso aunque no las llevara a cabo

Voz 0522 00:40 un poco surrealista que hemos leído en ese artículo del país está el compañero Carlos hola Carlos Arribas muy buenas bueno un en ese artículo viene a contar esto no que Bastida intentó que Pedro C

Voz 1375 00:54 Playa

Voz 0522 00:55 colaborara probando que Contador

Voz 1375 00:57 no sólo se había ganado parado para el Tour de dos mil diez que es lo que dice sino por lo que fue sancionado dos años sino que antes también había recurrido a sustancias dopantes

Voz 1955 01:05 eso es lo que declaró Pedro Celaya en el tribunal ante el tribunal del TAS en el que declaró como testigo y que después le condenaron a continuaron con una con una suspensión a perpetuidad para poder ejercer la medicina deportiva con deportistas federados

Voz 1375 01:22 en ese información al hayas tenido acceso es algo que no ha declarado ahora Cela que sino que declaró en su momento en unas eh en una declaración que ha tenido que ha visto la luz ahora en este artículo tuyo

Voz 1955 01:32 sí exacto una declaración jurada con lo cual hay que darle la la condición de que es verdadera no porque declaró como testigo no iba a inventarse una cosa así que tampoco es tan extraña ha visto cómo cómo había actuado el la Agencia Antidopaje Americana para de Estados Unidos para lograr que se sancionará a Armstrong también de por vida no logrando que que otros compañeros ciclistas de Armstrong declararan contra él a cambio de que no se les sancionará ellos me ha sorprendido la misma mecánica exacto bien hay que entender queda en dos mil catorce cuando se llevó a cabo este un año después de lo de el juicio de la Operación Puerto que dejó en toda Europa y en todo el mundo la idea de que en España no se luchaba contra el dopaje porque no se haciendo a nadie supongo que sería una forma de decir bueno como que no si vamos a intentar que que se sancione incluso esta gran figura deportiva era Alberto Contador

Voz 1375 02:27 claro que justo imperecedera canción

Voz 1955 02:30 sí playa médico derivas postal en dos

Voz 1375 02:32 mil cuatro cumplía una sanción de ocho años por su participación en el caso Armstrong en dos mil dieciséis Durante la vista ante el TAS de el recurso de la Agencia Mundial Antidopaje Cela vaya narró su reunión con la en esa reunión cuenta Carlos Arribas en el artículo El País dice Zelaya dijo entonces Zelaya ya conocido hoy esta este testimonio dijo Zelaya fui a Madrid a una reunión con la Agencia Española Antidopaje en la que me ofrecieron quitarme la sanción si declaraba contra algunas personas aunque fuera mentira fui a la reunión porque pensé que tendría la oportunidad de decir la verdad pero allí vi que el acuerdo de cooperación que me ofrecían implicaba a cierta persona les dije que si tenía que hablar de esa persona sólo podría decir algo positivo cosas positivas sobre él pero ellos me respondieron que para arreglar mi asunto tendría que decir algo negativo sobre esa persona aunque no fuera verdad me desilusione tanto que me fui de la agencia y le preguntan cómo se llamaba esa persona de la que le pidieron que diera información negativa dice Zelaya era un ciclista su nombre Alberto Contador y luego dos años después dijo Zelaya Carlos no me hace gracia participar en esta farsa por eso me desahoguese en mis declaraciones y cumplir con la ética de mi de mi profesión en todo sin juzgar a nadie sin atentar contra la salud de nadie y manteniendo el secreto profesional

Voz 1955 03:55 exacto de Zelaya yo creo que cuando vino a Madrid porque le llamó la agencia pensó que más que colabora que la colaboración no consistiría tanto eh en denunciar a algún ciclista en en cuyo aquí pues tuvo como de tratar de trazar políticas de lucha contra el dopaje de cómo acabar y tal entonces en ese sentido quizá ingenuamente se equivocó cuando directamente como habían ofrecido a otro médico a Luis García del Moral pues lo que se busca son nombres para para poder continuar con otra contra el dopaje sancionando a grandes

Voz 1375 04:34 entonces el director de la Agencia Española de Protección para la salud era Enrique Gómez Bastida que está en sintonía El Larguero señor Gómez Bastida buenas noches

Voz 0312 04:42 buenas noches gracias por atender

Voz 1375 04:45 la llamada de la serie de Larguero corrobora lo que dice el artículo que hoy firma Carlos Arribas en el país

Voz 0312 04:53 bueno con ciertos matices lógico en Pino aparte parte que lógicamente al Ministerio ofrece colaborar mintiendo y ni siquiera había una una operación contra nadie específico el año dos mil catorce

Voz 1375 05:07 eso no

Voz 0312 05:09 bueno se se vaya a dar su versión que que bueno que no creo que sea muy ajustada a la realidad es como esa en el marco de un procedimiento de defensa en en el TAS lo que ocurre en el año dos mil catorce igual que ocurrió durante los años siguientes hasta dos mil seis practicamente es que me por parte de la Agencia se situó en el principio de actuación príncipes actuaciones que no podía haber investigaciones internacionales que afecta sin españoles en los que la administración en este caso la Agencia Antidopaje no interviniese al menos como mediador en ese caso había habido una sanción en el caso fans Klaus muy fuerte era el caso paradigmático a nivel internacional la agencia americana lógicamente al líder con lo cual se contactó con con bueno con tanto con el doctor haya como con más que estaban relación directa o indirectamente con el caso Camps Krohn hizo estoy poco la situación de cada uno de cada uno eran que la Agencia Mundial tenía establecido un protocolo que era la ciudad sustancial cómo ocurren los procedimientos de corrupción política que es el reconocer unas hechos para nosotros la colaboración internacional Iker españoles esa colaboración puede a través de la agencia era un tema clave dúos de otro tema clave más que tener un gran caso el caso de la Operación Puerto y que en aquellas fechas todavía se esperaba él podía resolver de una forma satisfactoria ya que actualmente todavía sigue pendiente tiene esa resolución satisfactoria era confirman testimonio varios testimonios tanto deportistas como de médicos au cualquier tipo de personal de apoyo que reconociese en España haber practicado prácticas dopantes y que el Comité de rachas era algo que habían hecho los utilice vivir porque era ha dicho que había ocurrido en Holanda con otros ciclistas que ocurren en diferentes países y que sin embargo en España no teníamos un testimonio de ese calibre como fiel se produjo luego en ese proponiendo metas

Voz 1375 06:52 sí pero perdóname pero tenía usted indicios o sospechas de que Alberto Contador se había dopado antes

Voz 0312 07:00 el veto contra ente Alberto Contador había sido sancionado

Voz 1375 07:03 sí correcto pero ya digo antes pero antes de

Voz 0312 07:07 antes eso sí bueno nosotros fe lo que sí sabíamos era el de una serie de cuestiones con las que social López Laya con lo cual se preguntó no solamente porque ciclista concreto nipón equipo concretos tortugas trayectoria se ha desarrollado con deportistas

Voz 1375 07:24 pero sobre Alberto Contador pero sobre Alberto Contador tenía usted sospechas o indicios concretamente sobre él

Voz 0312 07:30 nosotros en el que vivimos inicie una investigación ningún útiles en concreto pues estamos apoyando lo que una agencia internacional en una investigación concreto

Voz 1375 07:41 le ofrecieron le ofrecieron a eliminar toda su sanción si él hablaba

Voz 3 07:47 es imposible todas la sanción

Voz 0312 07:51 eso no cabe esta posibilidad legal no es posible no es eliminar toda sanción sin ningún procedimiento

Voz 1375 07:57 clara que le ofrecieron quitarle la sanción si declaraba contra algunas personas aunque fuera mentiras eso es verdad

Voz 0312 08:02 quién no lógicamente no apriete que de las normas internacionales te permite reducir las parte de tu sancione excepto los que ya esa en fin a partir de Aparecida luego la gente española aparte parte de ese procedimiento sino que se invite a mediadora con lo cual lo único que se ofrece es ponerle en contacto con la agencia norteamericana para ver si la información que podía tener él qué era lo que se estaba gestando su disponibilidad a colaborar pues ya se ve interés en este procedimiento para poder valorar en su caso una posibles reducciones en fin es imposible alguien sancionado pasar la reducción a nada es lo que no cabe no cabe la trama tienen contra las dos últimas y luego las dos últimas sí terminó sí

Voz 1375 08:41 en cree que Alberto Contador fue salvo ese caso que provoca la suspensión por dos años un ciclista limpio en su carrera

Voz 0312 08:48 es una cuestión de de mi opinión económica opinión quiero montes investigaciones sobre diferentes deportistas llegan embarcó en investigación que dé lugar a un procedimiento sancionador de opinar o no porque al final uno peeling gratuita en respecto independientes me tienes que haya supone pone está en juego la deportista Iragi más de Alberto Contador la pelea del deporte ahora bien ahora bien es función de antidopaje bien de forma autónoma o bien coronando con en el caso llevar a cabo todas las prácticas de investigación para determinar claramente las circunstancias ya no ha habido ningún expediente posterior

Voz 1375 09:25 Alberto Contador si volviera atrás haría lo mismo exactamente lo mismo

Voz 0312 09:30 sí claro en una obligación de la agencia esa fe de investigaciones cobrar la gente internacional y tratar de dar apoyo en cualquier actuación que afecte español extras por supuesto

Voz 4 09:38 Enrique Gómez Bastida muchas gracias

Voz 1375 09:40 bueno nosotros buenas noches un saludo el ex director de la Agencia Española de Protección

Voz 4 09:44 a la para la salud pues nada Carlos no sé si habrá más información mañana en el país en los próximos días sobre Esther

Voz 1955 09:52 pues por ahora no hay ninguna novedad no hay ninguna reacción no parte de la que hemos tenido ahora de director

Voz 5 09:59 o sea que no

Voz 1955 10:02 para en teoría no deja de ser un caso cerrado ya ha habido sanciones nadie parece dispuesto a a volver al reclamar para no sé no sé quién podría levantar ahora la voz contar otra historia