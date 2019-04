El Larguero (08/04/2019): Charlamos con Gerard Deulofeu y el Sanedrín de exfutbolistas

Voz 0104 00:00 para el deporte en la SER después de Hora Veinticinco aquí arrancamos hasta la una y media cuándo llegará

Voz 1375 00:41 Torres con el faro pero ahora mismo tiempo para el deporte en El Larguero con los dos protagonistas de este lunes escuchando ya El Larguero iban a estar enseguida con todos los otros porque seguramente en visto unas imágenes que han provocado vergüenza en todos los que lo hemos visto enseguida vamos a estar con los protagonistas como digo de esta de esta imagen en una semana que nos va a llevar a va a Old Trafford a Manchester donde el Barça va a viajar mañana para el partido de ida de asalto de cuartos de final de la Liga de Campeones el United recibe al Barça único equipo español que nos queda en la máxima competición europea viaja en velé que es novedad sin el alta médica pero viaja ya el al resto de Al ritmo que el resto compañeros también tuvo que no está inscrito pero también viaja solo son bajas Vermaelen Rafinha baja importante del United Ander Herrera que noches eh rompió y que se va a perder las tras dos semanas por una rotura muscular el Atlético viajará Champions después del partido contra el Atlético que ha sentenciado la Liga el Atlético sigue erre que erre con Diego Costa va a recurrir al acta de Gil Manzano porque dice no se ajusta a lo que se ve en los vídeos con lo que redactó el colegiado en el acta luego os contaremos la última hora de ese asunto Por otra parte en el mismo Atlético de Madrid Álvaro Morata decir que sea retirado el entramado con molestias pero no parece nada grave luego contaremos la última hora con Miguel Martín Talavera ya hay nuevo entrenador del Deportivo de la Coruña les José Luís Martí eh Pep Martí el ex técnico del Tenerife coge al equipo en zona de play off lleva siete jornadas sin ganar el Depor pero sigue en zona de play off es quinto con cincuenta puntos aunque en esta racha negativa Joyce ha cerrado la jornada trigésimo tercera en Segunda con el Cádiz tres Zaragoza tres el Cádiz séptimo acariciando la zona de play off el Zaragoza décimo sexto con treinta y ocho puntos luego estaremos también con una e información que tiene que ver con lo que ha publicado El Mundo es que la Guardia Civil acusa a otro vicepresidente de Luis Rubiales en este caso Antonio Suárez de desviar fondos de la Real Federación Española de Fútbol yo creo que el presidente de la fracción tiene trabajo por delante y tiene que hacer una buena limpia pero creo que bastante buena porque es verdad que tiene parte de su equipo pero tiene mucho heredado y creo que Rubiales no ha completado todavía el trabajo hay que darle tiempo evidentemente pero hay que hacer una buena limpia repito información del diario El Mundo acusado otro vicepresidente Antonio Suárez de desvío de fondos de la Federación eh cierro esta portada de de El Larguero contándonos tres cositas interesantes de tenis acuerdo para que Madrid ojo albergue el Masters mil de tenis hasta el año dos mil treinta y uno el acuerdo expiraba en dos mil veintiuno Se va a alargar no nos un error diez años más yo soy un torneo estaba en el alambre que no se sabía muy bien se podía cambiar decida o no porque parecía que no



Voz 1375 03:42 dar con la organización el dinero lo que se pide bueno pues feliz noticia yo creo que excelente noticia para el deporte eh español y para especialmente los madrileños Diez años más estará el Mutua o el Master mil veremos y con mutua con otro sponsors los próximos diez años hasta dos mil treinta y uno en Madrid mañana se iba a producir por cierto la escenificación del acuerdo pero se ha aplazado por problemas de agenda es un asunto absolutamente cerrado y oficial Garbiñe Muguruza ha ganado en Monterrey primer título del año Nos alegramos rigor la mala racha nuestra atención tal les sienta muy bien lo de levantar trofeos y hay que seguir yendo a Garbiñe Muguruza levantar títulos que es lo que mejor sabe hacer y Nicolás Almagro de treinta y tres años trece títulos en su haber ha anunciado que se retira para terminar en ciclismo vuelta al País Vasco Max Chapman se ha impuesto en la crono de Zumárraga Jon Izaguirre el mejor español ha sido séptimo Nos vamos con los protagonistas de de de este lunes en un día en el que se nos ha ido un trocito de la radio española ha fallecido



Voz 1375 04:42 pasó por muchos medios fue un auténtico todo el terreno narrador de fútbol yo he crecido escuchando muchos partidos a Héctor del Mar en esta casa donde estuvo casi una década luego estuvo también en Radio Intercontinental entre otros muchos sitios y acabó en Mediaset en Cuatro en Telecinco seguramente muchos chavales lo recuerden narrando también la lucha libre poniéndole una pasión a todo tremendo como le ponía en la vida pasión a lo que hacía delante de un micrófono durante fuera descanse en paz Héctor del Mar que hoy se nos ha ido suele tener bueno veinte sí

Voz 3 05:39 qué zancadilla muy viene ese cuenta Piqué llegado perfectamente al rostro de su oponente yo estoy por

Voz 4 05:46 qué Benito porque he venido aquí estoy no me gusta tanto como Benidorm me voy nos vamos

Voz 1375 05:53 bueno un trozo de nuestra radio del periodismo y del espectáculo y del deporte sino salir hoy un abrazo a toda la familia del gran Héctor del Mar descanse en paz once treinta y seis Raúl Martín Presa presidente del Rayo Vallecano buenas noches

Voz 0455 06:05 buenas noches que me diez segundos solamente estoy con usted

Voz 5 06:09 el otro

Voz 1375 06:33 a once y treinta y seis una menos en Canarias enseguida nos metemos en el asunto de la Champions de la previa del Barça contra el United luego estarán por cierto por aquí como todos los lunes Kiko Narváez Santi Cañizares Gustavo López y Álvaro Benito en el habitual sanedrín de los lunes qué hacemos con los futbolistas pero queríamos saludar al presidente del Rayo Vallecano pero dar la enhorabuena por esa victoria ante el Valencia en un partido presidente que no ha dejado una imagen vergonzosa que esperamos no volver en más estadio seguramente muchos no sepan la imagen de la que estamos hablando y el sonido del que estamos hablando que tuvo lugar en ese Rayo Valencia cuando unos aficionados estaban detrás del banquillo de Marcelino decían esto al técnico del Valencia

Voz 8 07:35 luego se suman algunos otros insultos a esas voces eh

Voz 1375 07:38 presidente ha sido un día largo imagino con

Voz 8 07:41 con muchas llamadas con hablábamos

Voz 0455 07:52 ha sido identificado buenas noches

Voz 9 07:55 buenas noches presidente

Voz 0455 07:57 bueno hemos identificado a un aficionado si no es por parte bueno porque esa personas acerca los acercado a las oficinas de prueba para pedirle disculpas y a entregar entregar una una carta de su arrepentimiento no con lo cual pues bueno los hemos no hemos decidido hemos decidido pues retirarme recién ruede temporalmente su condición taponado estamos intentando identificar pues las otras dos personas pero bueno pues con la dificultad que tiene la dificultad que tiene que no tenemos ningún elemento por decirlo así de reconocimiento facial en la base de datos pues disponemos de si son abonados pues de el el nombre apellidos DNI número de abonados de las personas disponemos es decir pues ya estamos intentando pues identificar a las otras dos personas

Voz 1375 08:46 en este este que me dice usted que han identificado lo han ido identifica ustedes lo ha sido el el que D

Voz 0455 08:54 Nos ha ido esa persona voluntariamente al club a pedir disculpas a las ha entregado pues bueno los desocupados mediante una carta pues pues a esta ciudadana se relaciona estaba bastante bastante dolido bastante afectado esta persona es bueno pues es el atendido es la escuchado digo no pero al menos decido que un hecho así no podía quedar por parte del club sin ser sancionado puesto que esta es una imagen que que no se debe repetir en el campo de fútbol nada justifica la violencia por la violencia verbal es otro tipo de violencia pero nada nada nada nada justifica la la violencia pudo lo cual con lo cual le he pues claro hemos tenido hemos tenido que intervenir pues pues de de una forma al final pues esto lo están bien todo esto lo los niños los muchas muchas jóvenes que está formando desde luego esta no puede ser ejemplo de nada sino todo lo contrario

Voz 9 10:00 ningún tipo de violencia tiene ninguna justifica

Voz 0455 10:02 acción lógica lógicamente no tengo que poner

Voz 1375 10:05 tenía un punto ni una coma a veces que hemos discrepado por por por como porque hemos pensado de manera diferente porque algunos problemas abstenido en ese estadio con otro tipo de aficionados pero en el Rayo ha creído conveniente no hacer ningún común o simplemente pública o la carta de este aficionado que ha escrito de su puño y letra Avis publicado su carta pero el Rayo no ha hecho ningún comunicado ya ha creído conveniente hacer un comunicado rueda de prensa pidiendo disculpas a Marcelino o al Valencia

Voz 0455 10:30 hombre nosotros y sobre todo nosotros los que te a quién tenemos que pedir disculpas Fire tramos por lo que no tengo ningún problema públicamente en este caso lo que decano difícilmente puede pedir disculpas por actos digamos que no ha hecho para si alguien se ha sentido ofendido pues vamos sin ningún problema de personalmente el nombre de los aficionados que hayan falta al respeto que la pasa Marcelino es decir lo que hayan hecho ya dejar a nadie tiene porque soy insultado ni tiene justificación ni tiene justificación alguna es decir por decirlo así nadie se debe tomar la justicia por lo menos es esto es vocalmente por lo tanto es decir de lo que queremos sobre todo que es todo evitar previamente intuyendo lo pues yo hice declaraciones como en modo en la presentación de la hacen mi casa

Voz 10 11:22 sí sí pacíficas

Voz 0455 11:24 dice yo una presentación pidiendo a todos los aficionados aunque no estuvo subieran bien unos ocho pues del entrenador del Valencia que no hicieron mucho que hace que la gente se centrase lo olvidase que la gente se centrase tan sólo en animar el equipo que la gente que la gente es es decir esto ese pero bueno nuestro entrenador también de la previa al partido pues la es decir pasar de rueda de prensa también la tuvo en la misma en la misma línea pero bueno al final de desde el Rayo también cuántos estaban produciendo digan los pues insulto se nuestro servicio de mi intervino solicitando a todo el público pues que por favor eso no se debe hacer es decir nadie tiene porque soy insultado en el deporte creo que tenemos que dar ejemplo de tener la violencia verbal la violencia jamás está justificada por mucho que está justificada la violencia verbal violencia tenemos que intentar erradicarla cuando me lo mira Si la persona está venido evidentemente no puede quedar impune sino lo hemos asumido nítido pero bueno se de por lo menos a mostró un arrepentimiento venido prácticamente prácticamente Yolanda

Voz 0725 12:36 además avergonzado por todo lo que he visto su madre

Voz 0455 12:39 eh yo a tal pues bueno pues una persona de de las arrepiente tal por lo que hay que hacer es que esto no vuelva a pasar nunca más que pongamos todos es decir desde el club desde las medio la Liga la Federación intentar poner todos los medios sobre todo para educar y para concienciar a que es un tema lo espero

Voz 1375 12:57 pero para eso pero para eso es Raúl perdóname sois clave y vosotros es que esto es que sois clave en esto porque fíjate lo que ha pasado en la Premier hace unos días catorce gamberros no no cuantos era no doce haciendo haciendo el gesto en la grada como si el avión de Emiliano sale de la argentinos extra ya estrellar hay tal y mofándose de la CIA de que había tenido en el que perdió la vida el jugador argentino que sí fue delante sacar di bueno el club los identificó expulsados de por vida de del estadio por eso digo que en esto sois absolutamente claves porque claro el próximo queda el próximo el próximo aficionado que vaya a un banquillo a decirle a un entrenador ojalá te mueras ojalá pues igual se lo piensa dicha Txapote aficionada hoy que chapeau quiero decir nada la justifica pero al menos ha tenido el el valor de reconocer que se ha equivocado ya han pedido perdón a Raúl es que en estos sois clave vosotros los los dirigentes y vosotros material mal mal

Voz 11 13:47 eso

Voz 0455 13:48 yo llevo yo llevo yo me eché muy presente al Rayo Vallecano es la primera vez que esa persona temporalmente su condición de abonado es decir por lo tanto fíjate lo hemos toman series y creemos que es un ejemplo que no debe dar y más yo creo que una decir porque es que además lo que pasó y no es representativo de la mayoría

Voz 9 14:07 ya le afición de la fisios de Vallecas yo

Voz 0455 14:10 poca aquí todo el mundo nuestro estadio es bien recibido y aquí pues se puede pues bueno pues a las ver primero lo más grave es que puede dar mandar un mensaje a la sociedad como comportamiento normal y eso no es un comportamiento anormal comportamiento reprobable

Voz 9 14:28 totalmente Bloc con lo cual pues

Voz 0455 14:31 por eso las hemos reunido hemos decidido actuar y lo que van a ir ya esperemos y sobre todo vamos a conciencias desde aquí vamos aprovecho de micrófono

Voz 9 14:42 pues para pedirles por favor ha

Voz 0455 14:44 a todos los aficionados que van al estadio de Vallecas a todos nuestros abonados que por favor que por molestias en cualquier día que porta en una decisión de la ermita unos justa que porque creen que alguien pueda un entrenador un jugador sea comporta indebidamente de que no nos relajemos es decir que que mantengamos a educarse Iker entre muy jamás en el pacto porque es un tipo de violencia cada tolerar ningún tipo de violencia ni nada justifica ningún tipo de violencia

Voz 1375 15:15 por si alguien por si alguien lo sabe muy bien vamos a ver esto porque ha sido bueno muchos lo han querido justificar porque cuando Marcelino la temporada dieciséis entrenaba al Villarreal llegamos aquella última semana os acordaréis seguro oyentes El Larguero en la que jugaban Villarreal Sporting el Marcelino entrenaba al Villarreal y se pasó la semana diciendo hombre si gana al Sporting salva al Sporting por eso bueno pues ganó el Sporting aquel partido la mujer de Marcelino puso lo que puso en redes sociales y el Rayo se fue a Segunda y muchos entendieron que aquello había bueno por aquello que en su momento se lo dijimos a Marcelino que que que creo que estuvo fatal que no estuvo bien pero pero eso no quita que que que ahora

Voz 0455 15:52 no no es que ahora no es hablar de eso claro por eso digo nada en claro

Voz 12 15:56 por eso digo que muchos dicen los que Marcelino bueno que tendrá que ver lo que hiciera Marcelino Tomir ultima

Voz 0455 16:02 hasta entonces totalmente para esa no es una sustancia que si alguien actual pues tocarla un asesinato cuartos está claro

Voz 9 16:13 por esta regla de tres admitan salir con unas J

Voz 0455 16:16 está la calle

Voz 1375 16:19 para que viaje por una vez podemos estar de acuerdo y que no te felicito vulgarmente

Voz 13 16:24 la sustituta

Voz 1375 16:24 sabes me dejas un segundo solamente que está José David Palacio José David muy buenas olas

Voz 1619 16:30 qué tal muy buenas Manu creo que está a tu lado

Voz 1375 16:33 de ese hombre que imagino no ha pasado Buendía porque sin justificar nada de lo que ha hecho viendo la imagen por la tele ha sido el primero que por su propia iniciativa ha ido al club a decirle al Rayo me arrepiento pido perdón en privado y públicamente no si estamos en Entrevías

Voz 1619 16:49 en el restaurante Casajuana con el abonado seis mil novecientos setenta y tres es el abonado que firmaba esa carta de arrepentimiento que se marchaba a las oficinas del club es Andrés o la Andrés qué tal muy buenas noches qué día usted

Voz 2 17:04 pues vale todo el mundo llamándome como si hubiera cometido algo raro pero bueno

Voz 1619 17:12 pero usted ha escrito esa carta arrepintiéndose porque sea visto sea reconocido en esas imágenes de la televisión por supuesto

Voz 2 17:19 por lo visto digo esto tengo que ir a pedir perdón inauguró API perdón hacer el escrito que es presentarlo la oficina del Rayo malo

Voz 1619 17:32 te escucha ya en sintonía de El Larguero Andrés holandés

Voz 1375 17:34 es buenas noches bueno que años tiene usted sesenta sesenta ahí toda la vida muchos años socio de el Rayo toda la vida toda la vida nunca le había pasado lo que le ha pasado no en este partido lo nunca cuando ha visto las imágenes que has sentido pues

Voz 2 17:56 pero en principio yo no le daba importancia pero luego cuando me he enterado que lo habían captado por las palabras pero bueno las palabras que dijo todo el mundo ignora yo solo pero bueno daba mala suerte que coge el David pues bueno

Voz 1375 18:16 qué quiere usted decir algo al presidente al rayo aunque ha mandado esa carta de arrepentimiento pero ya los aficionados del Rayo que escuchan porque les digo una cosa se ha equivocado ha sido una imagen vergonzosa viéndolo por televisión pero usted es el primero que sabe que se ha equivocado arrepentido no sé si quiere decir algo a los aficionados del Rayo o a su presidente que escucha Raúl Martín Presa

Voz 2 18:34 claro pues en primer lugar y quiero pedir perdón a toda la afición del Rayo por el acto que comete y luego a continuación al presidente Ramón Martín Presa le pido perdón por lo que le pueda ocurrir al Rayo de verdad que esto unido un acto que rima

Voz 9 19:01 presidente todo yo creo yo

Voz 0455 19:04 lo primero a lo poco también lo hiciésemos gente pues no es justificación pues bueno una además personalmente poco por lo que dimos varias personas que estaremos entre ellos yo diría si fea poco sirve sí esté harto somos capaces esto los medios desde el culo tal Manresa sabe que esto no puede quedar impune dice lo hemos visto ya sólo comunicamos rumbos es este acto sirve pues para que no vuelva a cometer para concienciar todos los abonos dos del Rayo pero no sólo los abonos del Rayo a los alguna de un fútbol que estos hechos no se deben producir nunca más repito nunca más en ningún campo de fútbol todos quizás estamos es decir estamos intentando pedir algo ya se debe insertar mi entrenador me insultaron jugador porque represente yo tiene el el Barcelona juega en Madrid remesas escritas distintas ideas o hoy de las políticas ha salido se pueden superar una persona no se puede hacer gritos de mono la persona por tener distrito por lo pie no se puede esto yo creo que estamos todos por la docencia tentar a intentar concienciar a la gente nada justifica la violencia verbales ningún tipo de que atacarla pero hay que atacarla

Voz 13 20:28 las bases de este país pasión

Voz 0455 20:31 pues como es poder por ahí no por lo menos parece ser que lo ha entendido porque por ahí no se puede por ahí no se puede ir más de unas camino por mucha razón que alguien que se tenga eso jamás está justificado no tiene justificación alguna uno no debe rebajarse uno deben perder cuatro uno de los nuestros

Voz 13 20:49 derecho de insultar a nadie jamás

Voz 0455 20:51 juntar ni mucho menos a otras cosas pero jamás es decir nada que es echarle como delito penal en el código de bueno pues por lo menos o por lo menos también de todo lo grave pues es agradecer con una persona lo admita tenga el valor pude dijo se cosa ante toda España mediante la afición del Rayo pues dos hechos malos

Voz 9 21:12 no esperemos que esto no vuelva a suceder nunca más

Voz 1375 21:17 la llama mucha gente Andrés imagino Dollé no

Voz 14 21:23 pasábamos el día no van Diango

Voz 1375 21:27 los relatos de error el simple error que he cometido acaba hasta el gorro del teléfono todo el mundo llamándole no lo tendré que hacer

Voz 2 21:35 más de lo más cosas que he dicho durante todo el día Lopo es decir a mi me gustaría que un día ve pues tu cara a cara con Marcelino para pedirle disculpas por las ofensas que le pude

Voz 1375 21:52 pero bueno se lo puede pedir ahora el este seguro que estará escuchando

Voz 2 21:55 lo yo ahora mismo de verdad que Marcelino

Voz 1619 22:00 Tanto Ci tanto a tu mujer como a tu suegra

Voz 14 22:08 punto mano por eh

Voz 8 22:13 como digo rectificar es de sabios y es lo que está haciendo Andrés aquí un aficionado el Rayo que lleva toda la vida yendo a Vallecas y que y que

Voz 1375 22:20 ha escrito esta carta que seguramente muchos chavales que están oyendo Larguero sepan que pagar una entrada pagar una entrada parieron recinto deportivo no te da derecho hecho aplaudir va a pitar odisea no te da derecho a decir barbaridades no no te cuando compran la entrada no te lo pone que te de derecho lo que hay que hacer es que los presidentes hagan lo que ha hecho en este caso el Rey que otras veces parece que da miedo que cuidado con esto que no se pague Andrés le agradezco mucho su testimonio y su sinceridad su arrepentimiento y Gracia bueno un abrazo Andrés socio seis mil novecientos setenta y tres del Rayo Vallecano un abrazo hasta luego Martín Presa pues nada

Voz 15 23:02 sí sí

Voz 1375 23:03 veremos a ver si si ahora la suerte os acompaña en lo deportivo que estáis ahí en en plena pelea también no no no sé si a favor del bar o no con todo lo que estábamos hablando anoche

Voz 9 23:13 es una soy un con respecto a lo deportivo si ahora mismo

Voz 1375 23:15 os dijeran que os quitan el bar en lo que queda de aquí a final de Liga preferirías con Baros sin bar

Voz 11 23:21 sinceramente sí pero yo soy un fiel defensor del bar yo soy un fiel de defensor del Bari

Voz 10 23:28 sí yo creo que el bar bien usado vas así justicia es decir el problema el problema es que que es decir yo creo que hay que una criterios hay que tener hay que tener muchas muchas reuniones muchas conversaciones mira me estás preguntando no había hablado antes mira templo el el sábado en el sábado en nuestro estadio así un penalti a favor de Valle de a favor del Valencia en Vallecas que que le pitan a Gálvez es una jugada pues tal vez ni toca al futbolista es decir es una jugada que no fue revisada por el bar es decir cuando cuando así se revisa vamos que yo la está haciendo la pantalla porque tienen una adelante por dices oye pues eso nada esa no sólo no es penalti sino que es tarjeta por simular para cuadrar del Valencia muchos ejemplos de Coppola muchos pero sí

Voz 9 24:18 porque está fresco es decir sí

Voz 10 24:21 les va a minar detenido también han tenido errores otros equipos que se han quejado nosotros intentamos no quejarnos pero te poco o vamos ahora nos hemos quejado respetamos pero yo creo que sobre todo las cosas ECI y aprovecho y creo además estará pregunta que naces en era una criterios y segundo no dar miedo a intervenir en el vas no dar miedo si hay que ser el bar pero con pantalla que parece que la pantalla hasta cómoda espantapájaros muchas veces se que levantarla blanquear diez pie pero el Levante en la pantalla del pues añade veinte el partido y no pasa nada pero pero sí pero lo que no puede ser que por por por miedo o por usar poco la pantalla porque no señalar que el partido

Voz 9 25:02 si no se aclare el jugar remató el riesgo de no aclara

Voz 10 25:05 en qué jugada porque habrá partidos que no habrá hay que hacerlo no creo que hay que levantar en un tiempo siete veces la pantalla para ver pues mira dos minutos por cada vez que se levante se añaden catorce minuto mar tres cambios diecisiete a final del partido no pasa nada porque es tiempo que no han jugado y habrá que añadir el descuento que sepa que para eso están los descuentos maté a veces tres minutos será mucho ya veces quizá

Voz 9 25:29 sí sí sí sí yo

Voz 10 25:31 creo que hagamos desde mi punto de vista claro que Kusa del bar precursor lo sin miedo If acusarlo muchas veces pues lo muchas veces chupo con falta eso y quizás pues tener criterios que quizás los clubes con la hablamos con los jugadores no tenemos

Voz 9 25:46 habla hablaremos hablaremos de lo deportivo

Voz 10 25:48 pero la opinión que en otras ocasiones ha ordenado al Martín

Voz 1375 25:52 gracias por atendernos en el larguero y también que os digo que hay que chapeau la decisión de los presidentes cuando ocurren este tipo de cosas hay que tenerla también con los ultras tampoco echar leña al fuego que no es cuestión hoy de de de de tirarnos los trapos sucios pero hubo una frase de más peligroso que el piloto Lufthansa que eso también hace que que a los aficionados no no les ayude mucho hablando de Marcelino en su momento

Voz 16 26:15 pero mira yo es que los recuerdas completamente en esa frase hizo esa frase esa frase fue tuya que diciendo que argelino tenía más peligro que un piloto lo has de tipo de frases que algo se dicen gratuitamente y luego hacerlo

Voz 10 26:25 hace es una frase adecuada que ya lo dije en su día

Voz 13 26:28 pero yo yo es la frase no

Voz 10 26:31 compare una digamos una situación

Voz 16 26:33 el Villarreal el imán argelino era el piloto

Voz 10 26:36 sabes por parte de de de empleados instituciones que el ejemplo pues no fue ni mucho menos sola ya lo dije en su día y además lo dije públicamente

Voz 9 26:46 totalmente el ejemplo pues pues com

Voz 10 26:49 a la intención pero no fue el ejemplo pero yo creo además y hasta si me yo creo que ella además lo digo lo dije el otro día lo dicen públicamente yo lo que pasa hace tres años yo creo que esto haya pasado tiene que ser lo que pase cuando cuando Marcelino vuelvo a Vallecas cada uno pero tras oficinas pero nos tenemos que comportar como gente educada con diligencia con educación y yo estoy contenta pero con EMI con todo arrancamos los insultos de todos los de todos los campos hacen cosas como la novena

Voz 9 27:26 estoy seguro que se arreglará presidente un abrazo

Voz 1375 27:28 sí gracias por estar en El Larguero un abrazo Raúl Martín Presa director el presidente del Rayo Vallecano Palacio cerramos a pensar en el siguiente partido el Rayo

Voz 1619 27:36 sí a pensar en el siguiente partido el Rayo que es lo importante en el club en mantener la categoría y también por saber si sirve este ejemplo de Andrés para las otras dos personajes de veinte de identificar el Rayo Vallecano y que ellas mismas vayan a las oficinas del club también mostró su arrepentimiento

Voz 1375 27:52 es un abrazo Palacio

Voz 1 27:54 un abrazo hasta luego eh Antón Meana muy buena hola qué tal muy buenas

Voz 1375 27:56 aviso a navegantes porque se endurecen las medidas que se imponen a los clubes para decidir quiénes viajan identificación donde se sientan esto no puede salir gratis correcto y hablando de bien

Voz 15 28:06 ya en el fútbol no es un tema tan claro como éste de un seguidor que le

Voz 1372 28:11 localizan por insultaron entrenador de manera lamentable como ocurrió en Vallecas pero a nivel global la UIP ha enviado hoy un nuevo formulario

Voz 15 28:18 de seguridad a los clubes de Primera y Segunda División estos hasta la fecha

Voz 0231 28:23 tenían que enviar el nombre y el DNI década aficionado que viajaba a un campo rival haber un partido

Voz 1375 28:31 el DNI nombre y DNI de la afición

Voz 0231 28:33 aunque que viaja a ver un partido para tener localizado al seguidor de turno que vaya por ejemplo con el equipo X a la ciudad pues bien desde hoy cada club tiene que facilitar más datos como el número de socio en caso de que lo sea si forma parte de alguna peña agrupación para mí lo más llamativo el sector en el que se ubica en su estadio

Voz 1375 28:55 no adonde viaja sino no me ocupo habitualmente campo

Voz 0231 28:57 su nombre DNI número de socio si es de una peña de que Peña este me llama mucha atención en qué parte del estadio local tiene su abono con esto lo que intentan es ubicar zonas calientes que de repente no hayan un listado sin conocerles cincuenta sesenta cien que están sentados en la misma fila en el mismo sector en un estadio que eso a lo mejor no es tan como grupo violento o no tienen prohibida la entrada al estadio pero todos juntos pueden levantar sospechas que viajen en bloque a un partido esto repetimos lo ha enviado hoy la unidad

Voz 15 29:34 intervención policial a los clubes de Primera y según

Voz 0231 29:37 da esto lo han reenviado aficiones

Voz 15 29:39 unidas a las peñas oficiales pues

Voz 1375 29:43 información que nuestra Antón Meana sobre lo que queda de temporada a partir de ya se aplica para los aficionados que viajen con equipos para que tome nota todo el mundo y esto de comprar una entrada y pensar que por comprar una entrada tienes derecho a todo

Voz 0231 29:54 cada día bastante más complicado

Voz 1372 29:57 Nos recalcan las peñas Manu que es preocupante que en España te pidan todo esto

Voz 0231 30:01 con no sean nominal las entradas Inaxio comprueben el torno si el que entras Manu Carreño o Antón Meana y que al final acaban juntando se en los viajes aficionados normales con ultras radicales irse generan en la grada problemas entre supuestos hinchas del

Voz 15 30:18 el equipo fíjate lo que pasó en el fútbol inglés hace décadas

Voz 1375 30:21 ya te lo que pasa ahora ni un incidente del que la Liga

Voz 15 30:23 pero vamos de por vida Se acabó si es otro el futbol inglés

Voz 1375 30:28 tenemos que hacer aquí lo mismo desgraciadamente pues habrá que hacer lo mismo es que no queda otra manera las doce en punto juega el Barça en Manchester el miércoles vámonos que hay Champions extrema

Voz 3 33:33 sí

Voz 1375 33:36 son las doce y cuatro hora menos en Canarias tenemos mañana primeros partidos de los cuartos de final de la Champions juega en el Tottenham y el City Liverpool Oporto estos los partidos mañana a las nueve tres equipos ingleses los de Pochettino contra los de Guardiola Liverpool contra el Oporto de Casillas yp para el miércoles juegan Ajax Juventus de Cristiano Ronaldo en Old Trafford Manchester United Fútbol Club Barcelona con qué novedades los de Valverde hola Adriá Albets muy buenas

Voz 0017 34:04 hola Manu qué tal muy buenas pues con la novedad principal en la gato día de manden velé que todavía no tiene el alta pero seguramente la va a recibir el miércoles antes del partido dependerá de las sensaciones que tenga el francés mañana durante el entrenamiento en Old Trafford pero parece que evoluciona bien de su lesión y que podría tener unos minutos en este partido frente al Manchester United es un partido importante un partido grande por eso Valverde

Voz 1375 34:29 lleva a todos sus jugadores veintidós

Voz 0017 34:31 menos a los lesionados Vermaelen y Rafinha viaja fíjate incluso todo hubo que no está inscrito en la Champions pero Valverde le da máxima importancia evidentemente a este partido a las diez de la mañana de mañana sale el vuelo del Barça rumbo a Manchester el equipo como decía entrena a las siete de la tarde española en Old Trafford ya antes hablarán en rueda de prensa Valverde Illes Piqué que once años después vuelve a la que fue su casa durante tres temporadas así que siempre interesantes muchas lo que puedo decir el central del del Barça

Voz 3 35:05 pues

Voz 1375 35:07 habló no el central del Barça sino Josep Vives portavoz de la junta directiva del Fútbol Club Barcelona para hablar de varias cosas entre otras las quejas del Atlético de Madrid después del partido en el Camp Nou y también lo que dijo Fernando Roig el presidente del Villarreal en la jornada entre semana diciendo que los grandes le van a robar jugadores empezando por lo del Atlético no

Voz 0017 35:25 sí tenía ganas la verdad basa yo creo de responder públicamente a algunas de estas insinuaciones o acusaciones y hoy pues lo ha hecho Josep Vives primero como dices le ha mandado un mensaje claro a Simeone y al Atlético de Madrid y le ha pedido Vives que tiren de hemeroteca para ver que los árbitros se pueden equivocar a veces también a favor del Atlético como pasó en el año dos mil catorce escucha vives

Voz 23 35:49 la historia y la hemeroteca pues creo que a veces nos deja a todos buen evidencia a todos a nosotros también porque claro quiero recordar que en este estadio en último partido de Liga jugamos contra Atlético de Madrid hace unos cuantos años y hubo una jugada que podía decidir la Liga que fue un error arbitral entendemos nosotros y que nos perjudicó y que los quiere un campeonato cambio nosotros no hemos hablado normalmente de eso no hemos hablado de eso y hablar casi casi de una psicosis o a hablar de que hay una tendencia premeditada algo pues bueno esto yo creo que nos parece que es cuanto menos injusto es absolutamente inadecuado

Voz 0017 36:21 bueno pues este mensaje para el Athletic y el otro sin que le preo

Voz 9 36:24 juntar anotaban enterando ahorro en dicho lo dicho totalmente de acuerdo con

Voz 15 36:27 el se está bien

Voz 1375 36:29 desde que el árbitro que te puedan perjudicar pero insinuar que cada vez te vas al Camp Nou pasado que Esteban no sé cuánto pues hombre entiendo que el Barça sale dígame que qué pasa que es es que a veces te perjudican y a veces se benefician como pasa en todos los campos y en todos los todos los equipos y habló también de lo que dijo Fernando Roig no sé por qué el presidente del BID

Voz 0017 36:47 la Real acusó al Barça de robarle a un jugador de la cantera Ibex ha dicho que el Barça ni roba ni ha robado jugadores y así ha respondido a esa acusación del presidente del Villarreal Fernando Roig

Voz 23 36:57 lo que hacemos es lógicamente captar talento pero lo hacemos creo que manera muy transparente y lo hacemos cómo lo hacen muchos otros clubes no somos únicos a la hora de hacer eso pero lo hacemos digamos cara a cara hemos dicho al principio y lo queremos subrayar el Villarreal es un equipo con una cantera magnífica

Voz 0749 37:12 con su equipo que Rafa técnicamente de maravilloso

Voz 23 37:15 de qué forma jugadores pero lo que es también es cierto es que

Voz 1375 37:19 estas declaraciones no se pueden tolerar porque son falsas

Voz 23 37:21 sencillamente es así por lo tanto Manu vives

Voz 0017 37:24 confirma lo que ya contamos en la SER lo explicó Santi Ovalle que el verano pasado Brian Fariñas este jugador de diecisiete años de la cantera del Villarreal pidió marcharse del club para irse al Barça lo que hizo el Barça fue ficharle pero sin ningún tipo de presión y no pasó nada más Ésta ha sido por lo tanto la respuesta de hoy de Josep vivos a Fernando Rocha el presidente del Villarreal

Voz 1375 37:43 que además siempre son quejas cuando uno pierde Isaac nunca no son quejas en un escenario normal no voy a ganar el partido y no pierdo yo y me acuerdo del árbitro hoy pierdo y me acuerdo de que se me quitan chavales jóvenes pues igual que hace el Villarreal exactamente igual exactamente tal con otro perfil con otro bueno a esas dos cosas ha contestado hoy el el portavoz de la Junta Josep Vives mientras la novedad deportivas que viaja DVD en el rival en el United

Voz 1 38:09 la novedad deportivas que no va a estar ante heredera Álvaro de Grado

Voz 1375 38:12 Esther muy buenas

Voz 0674 38:14 hola buenas noches efectivamente había dos grandes dudas con respecto a la posible alineación de Solskjaer una era la de Ander Herrera que en teoría no va a estar en el partido de este miércoles ya no estuvo el otro día contra contra el Wolverhampton por una pequeña lesión también se está hablando mucho de del futuro el centrocampista del Manchester United se dice que eh

Voz 1619 38:34 bueno puede acabar en el París Saint Germain la próxima temporada ya que acaba ya que acaba contrato y la otra de las eh

Voz 15 38:38 de de los grandes interrogantes de del equipo de de Solskjaer

Voz 0674 38:43 a ras for que tampoco estuvo contra el Wolverhampton y que es uno de los referentes en el frente ofensivo de un equipo que por cierto de las últimas quince jornadas de la Premier es el

Voz 1375 38:52 no prácticamente mejor equipo del campeonato

Voz 0674 38:55 junto con el Manchester City han sumado treinta y cinco puntos por los treinta y seis de del equipo de Pep que consiguieron clasificarse a los octavos de final contra todo pronóstico contra el Paris san Germain después de haber perdido cero dos en el en el partido de ida Ike aunque empezaron muy bien con la nueva etapa del del técnico noruego en las últimas semanas han caído un poco más y ahora mismo son sextos en la Premier aunque metidos de lleno en la pelea por lo que han hecho lo más difícil

Voz 1375 39:18 que era meter al equipo en eso dice Álvarez en la pelea por la Champions después de que Mourinho

Voz 8 39:21 lo dejara como los zorros como suele dejarlos

Voz 1375 39:24 de momento los equipos que coge pero ahora ha hecho lo más difícil ahora es verdad que han bajado un poco pero ahí está haciendo un gran trabajo veremos a ver qué pasa el miércoles hasta mañana Álvaro de Grado un abrazo

Voz 15 39:33 buenas noches adiós mañana encontramos la última la de ellos

Voz 1375 39:35 Maite y ahí estará ella mañana Adrià Alves con aquí en Manchester para esa previa del partido del miércoles en Carrusel deportivo con Dani Garrido a las nueve ese partido y en el Atlético de Madrid del que ha hablado Josep Vives de las quejas de los atléticos que dicen Miguel Martín Talavera muy buenas qué tal muy buen

Voz 1576 39:50 las pues se siguen ratificando siguen ratificando evidentemente cada vez que han ido a Barcelona ahí sólo hay que tirar de hemeroteca que datos pues es raro que terminen con con once futbolistas en cualquier caso ya se quiere pasar página se quiere centrada en siete partidos que es ante el Celta de Vigo donde o cambia mucho a película catorce jugadores de campo para poder a preparar ese partido el Atlético de Madrid porque evidentemente dio costaba ser sancionado veremos a ver el miércoles con cuantos partidos pero es que también están sancionados Jiménez y más Party Thomas le mar además sigue lesionado y la mala noticia es que Álvaro Morata empezó a entrar en esta tarde con sus compañeros y a los quince minutos se ha resentido de esas molestias en el tobillo en el esguince que se hizo en el encuentro frente al Girona

Voz 1375 40:34 ha tenido que retirar por lo tanto veremos

Voz 1576 40:37 ver tampoco ha estado la otra parte del tridente que es Antoine Griezmann esto sí por una buena noticia porque ha sido papa de su segundo hijo Amaro Griezmann talla

Voz 9 40:46 los de una foto no sí sí sí sí

Voz 1576 40:48 de la mano del recién nacido y por lo tanto bueno pues ya tiene a su hija mía que además da la casualidad que hoy cumpleaños

Voz 1619 40:54 hombre el mismo día que nació su hija pues ha nacido

Voz 1576 40:57 a su hijos había fijado qué puntería no sólo no son en la portería rival

Voz 1375 41:02 tenido la clavado el tío la niña y el niño en el en el mismo día con cuántos años de diferencia cuantos eh pues creo que tres tres tres añitos bueno bueno pues nada felicidades para para Antoine Griezmann y el Atlético que sigue insistiendo en que van a defender esa expulsión de Costa porque el árbitro no puso en el acta lo mismo que escuchó en el campo e iba a ser uno de los motivos en la defensa de

Voz 1576 41:21 te han presentado hoy las alegaciones recordemos que el miércoles falla el Comité de Competición no han querido esperar a la sanción de competición para hacer de recurso han querido alegar antes y va a ir un poco por ahí no concuerda lo que dice el entró en el campo y las imágenes de televisión con lo que dice Costa y mucho menos con lo que dice el acta o sea que por ahí aunque no han querido tener las alegaciones en secreto en silencio sólo para para el club pero bueno va ir la defensa por ese sentido no para que no sanción en agosto a que saben que le van a sancionar pero sí para que el caigan lo menos partido

Voz 0231 41:54 un abrazo Talavera hasta luego hasta mañana Chacho las doce y doce en

Voz 1375 41:59 Lleida estamos con Kiko Narváez Álvaro bonito Gustavo López y Santi Cañizares que el he visto por cierto en el rally que va a hacer un derrape con el coche controlar el el coche que me ha dado no se fija que el tío es que

Voz 24 42:10 no no no le da miedo pero no para alguien el coche ahora

Voz 1375 42:13 ahora nos contará cómo está Cañete y hablamos de la jornada Liga como siempre en el sanedrín de los futbolistas pero antes de ir con ellos cuatro está por ahí uno de los buenos futbolistas que ha dado este país y que y que está haciéndolo muy bien en el fútbol inglés Gerard Deulofeu

Voz 12 42:27 buenas noches horas como estamos bien muy bien

Voz 1375 42:32 contentísimo con con ese golazo que me triste ayer con ese Watford que se ha metido en la final de de la Copa de la FA Cup para jugar contra el City de Guardiola

Voz 0725 42:46 estoy encantado tanto por aquí con con cosas bonitas importante pasar a la final contra contra el que sabemos Seron sufrimiento pero

Voz 1375 43:00 pero a lo mejor vamos a ver cómo ha ido el día hoy qué tal doce y cuarto ahí las once y cuarto no tienes casi las once y cuarto

Voz 12 43:07 sí sí sí pero he podido venir a Barcelona y en se debe única

Voz 0725 43:13 a a a mi hija yo esperando

Voz 1375 43:19 a ello en Inglaterra dijo estar ahí

Voz 12 43:22 una presión el Barcelona como la tierra tira la tierra

Voz 1375 43:29 está la peque

Voz 12 43:31 bien bien si no cuanto K cuántos años tiene

Voz 0725 43:36 pues mira justo en dos días el diez de abril hace un día hace dos añitos

Voz 9 43:43 dos añitos juego de izquierda caído la baba cuando lo has visto

Voz 0725 43:48 sí porque el hecho el hecho de un bastante dinero

Voz 1375 43:53 buenas noches

Voz 0725 43:54 Paul tienes incluso del buenos iguales pero pero bueno contento de verla con nadie lo mejor están tan bonitos ahora es una locura

Voz 9 44:06 has dicho que ibas a entrar en el o no ella no aguantaba dormida despiece no como se llaman como se llama Sara vivió Dios ara el gol de ayer no lo vio te aquí de un par de veces ya fue ya quedó frita no ha dicho Pedro pues favor

Voz 0725 44:24 me dio la boca el tiempos

Voz 9 44:30 bueno sí

Voz 0725 44:31 mi padre ahí viendo aquí

Voz 9 44:34 madre mi estar aquí pero no joe qué bueno qué bueno

Voz 1375 44:37 de qué hago este que él pues a los dos son buenos pero el primero es una pasada eh

Voz 9 44:42 no sé si el más bonito de los que has hecho

Voz 0725 44:45 justo

Voz 0455 44:47 yo cuando lo pensaban

Voz 0725 44:50 bueno adiós al no son Juan gol por supuesto pero tampoco obligaba a tanta esto porque lo digo estoy otro para esto

Voz 9 44:58 claro pero ahora

Voz 0725 45:01 como les ha juntado en la isla pero pues tampoco mejor

Voz 9 45:10 claro por eso por eso eso lo has puesto la niña advirtió mira sana que está todo el mundo abrazo

Voz 12 45:15 hoy lo hemos metido hoy lo hemos puesto una tele en cuatro a

Voz 1375 45:17 ya con Kiko y decía Kiko vaya vaya golazo que metió el tío macho vaya golazo de mete y además no era un partido cualquiera en un partido para meter al equipo en la final

Voz 0725 45:26 sí la verdad es que contento salir del banquillo y no pude aportar al equipo empatamos el partido a último minuto con con el penalti la

Voz 9 45:43 no

Voz 0725 45:47 la pero otras que me buscara porque porque el rival estaba cansado y sabía ningún cualquier cualquier acción podía matar el partido

Voz 1375 45:56 que entrase en el partido en el minuto sesenta y seis Joyce perdiendo cero dos que vamos luego es verdad que Javi Gracia dijo lo que acabas de decir tú que estaba di

Voz 9 46:06 reconoce que estamos un poco mosca no por ser suplente