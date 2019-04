'Oh, Carol!' de Neil Sedaka

Voz 0084

00:21

mil Se Dacca con todos los elementos un éxito adolescente al amor perdido es una composición que habla de su ex pareja la también cantante Carole King que habían salido en sus guías de instituto en Brooklyn Quinn que ya tenía otra pareja el que estaba destacando ya como compositora para otros artistas se sintió ofendida en Le devolvió los honores con O'Neal una parodia de la canción que mostraba sus deseos de ser la señora ese Dacca O'Neal te llamado por tanto tiempo nunca soñé que me escribiera una canción Soy Carol vivo en Tennessee nunca esperaba que me recordase el tema de quien apenas tuvo trascendencia pero ofendió a ese Dacca también cree además tuvo que compartir oficina en Nueva York con Kim es su nuevo novio Iber poco a poco como su carrera despegaba mientras la suya Si va atascando cosas del destino