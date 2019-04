Sergio: "En la escuela pública de mis hijos un 70% de los profesores son itinerantes"

Voz 1

00:00

mi nombre es Sergio Jiménez hecho trabajando desde dos mil cinco hasta dos mil doce público aquí en el Real de la Jara un pueblo de la de la Sierra Norte de Sevilla y bueno cuando terminó ese periodo pidió de China han hecho pues lo que era dos hermanas aquí cerca de la capital basado en unos años llegaron dos niños nuestros hijos nuestros dos seguidos y así decidimos co es una vez que bueno el entorno para que era el campo hay nos acordamos pues el de su periodo en el radar de ganar allí en el en el avión proyecto educativo fantástico que ella dejó iniciado bueno que decidimos volver al cole con los niños esté hecho el objetivo sigue en pie el gran prueba de la escuela pública lo que sucede es que para eh educativos es la itinerancia que que hay en el profesorado en este centro en particular porcentaje de de maestros itinerantes llega hasta el setenta por ciento es decir una auténtica barbaridad porque claro además ya ellos tienen Joan digamos una actitud un poco colaborativa sólo por su situación ya no sólo por la falta de de vocación sino por la situación en la que están hecho se traduce en un caso de energía que se en el peor que hay que es el de la gestión de personal inició hace muy muy penoso oí en ocasiones lo imposible y se definitiva en la escuela pública