¿Y si ganan las elecciones?

en de blanquear lo que no es posible magiar prefiere manos manchadas de sangre

Voz 1727

00:21

a manos pintadas de blanco de los defensores de la dictadura franquista que encabezan algunas listas del partido de extrema derecha con el que se dispone a pactar no hizo ninguna mención el líder popular puede que con esta violencia verbal tapones alguna hemorragia de votos en dirección a Vox pero pero al precio de eclipsar su programa convertir al PP en una caricatura la campaña en un circo de no ser además nada original Se parece a Rajoy a Rajoy hablando por ejemplo de Zapatero en el año dos mil siete no