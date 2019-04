Falsas creencias en la alimentación

Voz 1 00:00 cambiamos y nos vamos a la cocina hay muchas viejas creencias que nos pueden acarrear más de un disgusto recuerda en el caso de los espaguetis que causaron la muerte de un joven pues hay muchos más casos

Voz 2 00:12 Isabel más triviales

Voz 0927 00:14 el Urueña muy buenos días hola buenos días qué tal

Voz 3 00:16 el responsable de el portal local

Voz 0927 00:20 blog gominolas de petróleo tecnólogos de los alimentos experto en seguridad alimentaria oye nos ha encantado una cosa que has escrito en Consumer con los que tenemos muy buenas relaciones sobre muchas de esas cosas que que a veces los consumidores pensamos son le damos importancia tienen mucho que ver con con la seguridad alimentaria en casa en nuestras prácticas verdad algunas cosas ya hemos hablado en alguna ocasión Miguel Ángel

Voz 4 00:42 sí así es bueno muchas gracias pues escribí sobre algunas ideas que tenemos en la cabeza hay que nos hacen comer mal en el sentido de hacer la comida más inseguras

Voz 0927 00:53 es que por ejemplo pensamos muchas veces que la industria alimentaria nos envenena en muchas muchas veces somos nosotros no los que hacemos mal las cosas no la industria alimentaria a la que criticamos aquí por otras cosas pero evidentemente por muchas de muchas de estas que vamos a comentar nada no

Voz 4 01:07 Asier solemos preocuparnos demasiado de la presencia de pesticidas de antibióticos de hormonas de alimentos en realidad no deberíamos preocuparnos tanto porque lo que nos dicen los resultados de los controles es que esos análisis esos alimentos son seguros

Voz 0927 01:24 sí sí sí lo que pasa que bueno nosotros también

Voz 4 01:27 tenemos parte de responsabilidad en esa seguridad alimentaria y bueno tenemos que cumplir nuestro papel

Voz 0927 01:33 bueno te parece que hagamos un repaso a todas estas falsas creencias o cosas que comentábamos los consumidores y que no tienen desde luego o muy poca o ninguna base científica eh venga vamos a por ejemplo lo que no mata engorda lo bueno bata gorda o de algo hay que morir

Voz 4 01:47 bueno cuando dudamos si comer algo o no cuando esa tortilla lleva muchos días en el frigorífico de venga nos leamos la manta a la cabeza bueno a veces mata lamentablemente hombre es muy poco frecuente pero puede ocurrir no sólo que mate sino que nos cause algún a algún problema serio a veces pensamos que puede quedarse en una simple diarrea pero bueno poder mucho más allá

Voz 0927 02:13 mucho más allá toda la vida se ha hecho y casi nunca ha pasado nada aún nunca ha pasado nada

Voz 4 02:17 también es otra de las ideas pues decimos bueno pues toda la vida se ha bebido leche cruda de nunca ha pasado nada hombre pues sí que pasaba lo que pasaba que se nos olvida

Voz 0927 02:26 ya ya siempre pensamos que lo que decíamos que fuera es donde puede haber problemas como en casa en ningún sitio craso error no

Voz 4 02:34 sí también pensamos por ejemplo mira comete estos huevos que son caseros que los han puesto mis propias gallinas y bueno pues ahí no se siguen unos controles que sí que se sigan en la industria alimentaria o cuando cocinados en casa pues a veces descuidado hemos ciertas cosas que bueno pues en la industria o en buenos restaurantes sí que se hace bueno en buenos restaurantes me refiero a los que cumple

Voz 0927 02:58 sí sí sí sí sí sí hilo de lavarse las manos por ejemplo eso de bueno no se daba a la gente a la mano dice no sin no he tocado nada sucia nunca sabemos ni muchas veces nos damos cuenta y hay que lavarse las manos tú lo ha insistido aquí más de una vez permanentemente cuando estamos en la cocina manipulando alimentos

Voz 4 03:13 así es a veces estamos pues estrujar unos un poco la cabeza van no hace falta que me lave las manos que total no tocado nada sucio y bueno nos costaría menos lavarnos las manos y editar nos esas era rompedora de cabeza que tampoco llevan a ningún sitio es un simple gesto que puede ahorrarnos muchos disgustos

Voz 0927 03:31 esa comida que se queda por ahí incluso que metemos en la nevera y mucha gente piensa un calentón listo pero no es así verdad hay que calentar lo bien porque incluso calentando lo bien no se matan todos los microorganismos que es lo que ha pasado por ejemplo con lo el reciente caso éste de los spaghetti famosos que murió un chico joven aunque el caso fue hace muchos años

Voz 4 03:51 así es a veces pensamos lo descuidar la higiene o la seguridad alimentaria pensando que bueno en la sartén en todas las bacterias bueno no tiene por qué ser así hay bacterias que son resistentes al calor con que producen toxinas que son resistentes al calor que fue lo que ocurrió con este famoso caso de los espaguetis así que lo ideal sería tener precaución incluso aunque vayamos a cocinar los alimentos

Voz 0927 04:14 a cocinar los bien calentarlos perfectamente como por ejemplo

Voz 4 04:19 pues por ejemplo que el huevo quede cuajado que la carne quede bien hecha sobre todo el pescado también que quede bien hecho sobre todos los alimentos de origen animal te recomienda pues una temperatura de al menos sesenta y cinco setenta grados en el centro de la alimento durante un minuto que bueno tampoco vamos a estar con el termómetro pero bueno generar eso que quede bien cocinado por dentro

Voz 0927 04:41 ya sí son comidas preparadas que sean que las hemos hecho hace unos días guardado de la nevera los restos y tal qué pasa si ha pasado por el frigorífico hay problema también

Voz 4 04:51 pues a veces pensamos que el frigorífico para el tiempo y hombre no es así lo que hacer ralentizar el crecimiento de los microorganismos y luego deberíamos tener una precaución de no mantener más de tres días las obras por norma general

Voz 0927 05:07 luego calentar nada suficientes

Voz 4 05:09 mente tener un buen calentón pues si es un guiso birlo antes de comer

Voz 0927 05:14 Miguel Ángel y lo que hemos preparado lo hemos congelado debemos hacer el mismo proceso de calentar lo bien como decías antes a aunque haya estado congelado

Voz 4 05:23 pues sí en el congelador sí que podríamos decir que tiene el tiempo en el bueno en el aspecto microbiológicos no en el aspecto bioquímico porque se siguen produciendo reacciones de errancia miento por ejemplo pero al descongelar sí que puede aumentar ese crecimiento de microorganismos deberíamos descongelar en el frigorífico siempre consumir antes de veinticuatro horas dando un bueno cocinando suficientemente o calentando suficientemente

Voz 0927 05:50 a tiro de las fechas de caducidad y eso que dice es que sabemos que mucha gente no lo respeta ha pasado unos días dice bueno tampoco pasa nada no si puede pasar

Voz 4 06:00 sí puede pasar es sobre todo si se trata de una fecha de caduco

Voz 5 06:04 eso

Voz 4 06:04 ahí sí que deberíamos respetarla bueno a pies juntillas en el caso de la fecha de consumo preferente pues se puede ser un poco más indulgente pero bueno tampoco se trata de descuidarse lo recomendable respetarlas siempre

Voz 0927 06:18 oye eso de que no huele mal así que estará bueno esto es totalmente mentira no hay que tener cuidado

Voz 4 06:23 esto es muy importante además porque una de las pruebas que consideramos infalibles para saber si un alimento está en buen estado es leerlo o incluso probar un poco consideramos que si no huele mal o no sabe mal está en buenas condiciones y no tiene porque ser así ni muchísimo menos hay microorganismos como salmonela Campillo váter la histeria los más peligrosos y los que pueden ser más frecuentes que no provocan alteraciones en las características organolépticas del alimento es decir no alteran su sabor no altera su aspecto no alteran su olor así que mucho cuidado con eso hay

Voz 0927 07:01 muchas intoxicaciones por por descuidos de estos por cosas que vemos un poco tontas o desconocimiento relajación en cuando manipulaba las comida cuando la elaboramos

Voz 4 07:11 pues sí que hay muchas y además solemos pensar que suceden en restaurantes au fuera de nuestra casa en la cierto es que el nuestra casa donde más ocurren también es lógico pensarlo porque es donde más veces donde más número de comidas hacemos donde más habitualmente comemos pues mira por ejemplo de Campillo bacterias y que es la la infección alimentaria más frecuente hubo en el año dos mil dieciséis alrededor de quince mil casos pero bueno hay otros que no lo virus por ejemplo que ni siquiera está bien documentado porque muchas veces no vamos al médico pues son miles y miles de casos muchos más que Campillo bacterias entonces sí que es muy frecuente lo de cuidamos mucho más prestamos mucha menos atención que a los contaminantes de origen químico que nos dan más miedo