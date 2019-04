Juan Bravo: "La bajada de impuestos este año tendrá un coste de 10,7 millones de euros para las arcas de la Junta de Andalucía"

Voz 1727 00:00 le agradezco a Juan Bravo consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía buenos días hola muy buenos días que haya querido estar con nosotros el anterior gobierno socialista aprobó el año pasado con la la actual ministra de Hacienda como consejera por cierto ampliar la excepción a la hora de pagar el impuesto de sucesiones en Andalucía de doscientos cincuenta mil euros a un millón es decir estaba unificada al noventa y nueve por ciento la herencia que recibiera un heredero por debajo del millón de euros hoy eso va a cambiar porque la Junta aprueba un decreto que mantendrá esa bonificación pero para todos también para quienes reciban una herencia por encima del millón de de euros sin límite consejero le digo dos datos que pone el PSOE en las últimas horas sobre la mesa dice esto sólo beneficia a trescientas grandes fortunas andaluzas es así

Voz 1 00:51 bueno me lo que hay que explicarle a todos los andaluces que aprovechó la oportunidad que nos dan de contarlo es que nosotros hemos respetado la situación que se había aprobado anteriormente que tenía una bonificación del cien por cien y lo que hemos establecido que para el conjunto del impuesto de sucesiones alcancen el noventa y nueve por ciento de bonificación pero más importante la segunda parte que es la que realmente afecta más directamente a todos los andaluces hemos bonificado en un veintinueve por ciento las donaciones para cualquier donación que sea del grupo uno del Grupo II de parientes directos vaya bonificado al noventa y nueve por ciento para que un padre le pueda dar a sus hijos por ejemplo diez mil euros sin ningún problema donde antes tenía que pagar setecientos ochenta y dos euros hoy a partir del jueves que entre en vigor la la norma al decreto pagará siete con ochenta de los

Voz 1727 01:37 pero esto no lo estaba bueno sacado ya consejero no esto no estaba bonificado

Voz 1 01:40 en donaciones no donaciones había tres casos muy concretos para actividad económica para un inmueble cuando era discapacitado algún caso más concreto pero no estaba bonificado ese es el gran hito de este decreto en materia de sucesiones y donaciones ampliar en la el régimen de bonificación a las donaciones para que los hijos los nietos los padres los abuelos puedan donar se libremente sin sin tener que utilizar otros artilugios fiscales que serían lógicamente no deseables votos los no nosotros lo que pretendemos que la gente libremente pueda donar el dinero a sus hijos a sus nietos a sus padres porque además creemos independientemente de lo que ustedes comentaban anteriormente de la ideología que es lo que provoca es actividad económica provoca consumo provoca generación de empleo y eso es la vía por la que nosotros entendemos que la rebaja fiscal es positiva

Voz 1727 02:30 consejero tienen calculado cuánto van a dejar de ingresar con esta supresión

Voz 1 02:36 pues sí claro lógicamente como usted comprenderá cuando hacemos un un proyecto de este calibre la que tenemos las rebajas no solamente del impuesto de sucesiones y donaciones porque ese era un compromiso adquirido por pues por Ciudadanos Partido Popular iba un acuerdo de investidura también con voz pero lo hemos ampliado como usted sabe a una rebaja del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas a una rebaja también en transmisiones patrimoniales orientada a las familias numerosas de una rebaja en actos jurídicos documentados en el supuesto de la renuncia al IVA que permite una mayor capacidad económica de los empresarios profesionales de las pymes de los autónomos en sus operaciones

Voz 1727 03:12 dígame que el conjunto de tu esto

Voz 1 03:14 tiene un coste para las arcas pero es para las arcas de de la Junta de Andalucía de diez coma siete millones de

Voz 2 03:20 el año dos mil diecinueve

Voz 1727 03:22 diez millones diez coma siete millones de euros en el año dos mil el presidente Moreno Bonilla anunciaba la semana pasada en un desayuno informativo que hoy sí va a aprobar esta eliminación en la práctica del impuesto de sucesiones veinticuatro horas después usted lo sabe Javier Imbroda compañero de de de gobierno de gabinete consejero de Educación y Deportes anunciaba que el precio de la guardería en Andalucía tendría que subirse no dio fecha es verdad pero llevaba diez años congelado usted entiende que se entiende fatal esto de bajar impuestos en herencias de más de un millón de euros y subir el precio de las guarderías

Voz 1 03:57 no sé lo que creo que lo entienden los andaluces no tiene el sector de la educación de cero a tres años es que durante diez años hayan tenido congelada la cuantía que tenían de concierto durante diez años congeladas y subirle el IPC que se había acordado aproximadamente uno quién significaría más hoy para esas plazas y además dos acuerdos en las que se les compensaría con una cuantía de mil euros por cada uno que tampoco les pagaron después está firmado eso es lo que los andaluces no entiende lo que son los andaluces sí que entienden es que cualquier ineficiencia nuestra gestión del gasto público no puede llevar a automáticamente una subida de impuestos que es lo que veníamos haciendo hasta ahora nosotros nuestro compromiso es cada vez que nosotros consigamos ahorrar un euro en el presupuesto que vaya a aquello que todo el mundo comparte que es la sanidad la educación el empleo la dependencia rebajar impuestos entonces nuestro compromiso es que con que el la obligación no se la traslada al ciudadano que no que la obligación las mismo nosotros hálito de ser más eficiente con los recursos

Voz 1727 04:58 me confirma por tanto que suben las guarderías no esto me lo confirma que sube alegrías no

Voz 1 05:03 no no creo no creo que haya dicho eso

Voz 1727 05:05 el consejero lo dio por hecho el consejero de Educación lo dio por hecho sin fecha

Voz 1 05:09 lo que lo que estamos diciendo es que la Junta tiene que asumir el compromiso que tiene establecido escuelas Escuela de Educación entre en actualizar esa partida que lleva diez años congelada es el compromiso que tenemos de la Junta Andalucía con ellos atendiendo a que claro como excediendo por qué ellos saben no han aparecido diferentes situaciones las que nos encontramos con pagos que la anterior administración nos ha dejado pendiente mire usted preguntaba cuánto cuesta la reforma fiscal yo le he dicho de año dos mil diecinueve diez coma siete millones de euros eso sería nos permitiría pagar esa reforma fiscal diecisiete veces solamente con la sentencia el metro de Sevilla por ejemplo para que usted me pregunte cómo lo pueden hacer o significaría 3DS cuatro veces perdón los pagos de intereses que hacemos por no cumplir nuestros nuestros compromisos de pago en plazo o significaría prácticamente diez veces cuando tengamos que devolver a la Unión Europea sino conseguimos y los fondos europeos el tranvía en San Fernando Cádiz nosotros pretendemos ser más eficientes para con ese ahorro esa obligación que lo ponemos como administración de ser más eficientes seguir mejorando la gestión de los recursos públicos de Estado de bienestar ustedes han conocido

Voz 1727 06:12 los Ajero exagero Seron sé que ustedes tiene siempre muchas ganas de hablar pero yo tengo que terminar cuando todo esto que están poniendo en marcha empieza a dar frutos volvemos a hablar para comprobar como usted dice cuánto de eficientes han sido pero no me acaba de quedar claro si ustedes van a renovar lo que le tienen que dar a las guarderías desde la Junta pero sí quienes llevan a sus hijos a las guarderías van haber subido lo que pagan cada mes o no va a subir o no lo que pagan las familias

Voz 1 06:39 no sólo a repercutir a las familias se lo que es nuestra pregunta

Voz 1727 06:41 eso es lo que quiere saber las familias van a pagar más o menos por las guarderías no correcto clarísima la suya

Voz 1 06:48 Vida es un compromiso que asume la Junta Andalucía para intentar revertir la situación que ha provocado los últimos diez años en que les han tenido congelados la subida del IPC examen sin cumplir unos compromisos firmados por escrito por dos veces nosotros vamos a intentar Gianella tuvimos una pero unión con alguno de los colectivos para intentar estudiará de qué manera podemos asumir cuanto antes esa recuperación porque evidentemente eso más elementos externos como la subida de impuestos que anuncian el Gobierno socialista o la subida del Salario Mínimo Interprofesional provoca lógicamente distorsiones es su capacidad de atender sus compromisos con la financiación que les tienen desde hace diez años

Voz 1727 07:23 a las familias me dice que no y aquí queda agrava adicto que las familias no Juan Bravo es mini consejero ministro iba a decir consejero de Hacienda

Voz 1 07:30 la tanto de le agradezco que haya

Voz 1727 07:32 dónde en a ser buenos días