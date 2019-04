Flash Deportes SER de las 14:30 (09/04/2019)

Voz 1509

00:00

hoy es el turno de la Champions hoy comienzan los partidos de ida de cuartos de final de la mayor competición europea con dos partidos ambos a las nueve de la noche se disputarán en Inglaterra el Liverpool Oporto será uno de los encuentros más especiales ya que el guardameta español Iker Casillas jugará su partido número ciento setenta y seis en Champions los portugueses llegan a este encuentro con bajas importantes como la de PP Héctor Herrera ambos jugadores se perderán el partido de ida por acumulación de tarjetas amarillas el Liverpool por su parte no podrá contra con Robert son también sancionado este encuentro tendrán más presencia española ya que estará dirigido por Mateu Lahoz en el césped y Gil Manzano en el bar también hoy a las nueve de la noche tendremos el Tottenham Manchester City Guardiola buscará su pase a semifinales por primera vez con el conjunto inglés estos partidos serán hoy pero mañana será el turno del único equipo español que sigue con vida en Europa el Fútbol Club Barcelona se enfrentará el Manchester United de melé ha viajado con el grupo recibirá el alta médica hoy mismo y se verá si cuenta o no con minutos en el partido también a la misma hora tendremos el Ajax Juventus un encuentro para el que todavía es duda Cristiano Ronaldo y que estará dirigido por árbitros españoles en el césped estará Del Cerro Grande y en el bar estará Hernández Hernández además de esto tenemos una última hora el seleccionador argentino Lionel Scaloni se encuentra herido de gravedad tras ser atropellado en Mallorca cuando circulaba en bicicleta en el ámbito polideportivo nos centramos ahora en el baloncesto vía a partir de las ocho y media de la tarde tendremos el partido de play off de la Euroliga entre el Valencia Basket el Alba Peggy ni en ciclismo tendremos la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco con una distancia de ciento cuarenta y nueve kilómetros con inicio en Zumárraga y finalizará en la localidad navarra de gorra esto por el momento más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo en todas las emisoras de la Cadena SER