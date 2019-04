Voz 1018 00:00 eso Michavila presidente de la empresa a Michavila que tal como está buenas tardes muy buenas tardes qué le parecen los datos de este barómetro del CIS con esos dieciocho mil cuatrocientos sesenta encuestados es una muestra suficientemente amplia como para tener una foto fija definida o usted que está con algún borrón intencionado

Voz 0930 00:17 a ver hay hay muchas cosas en el atletismo pero me primero de tener en cuenta es que el campos de hace un mes antes de que se cerraran las candidaturas para empezar y y luego en la parte positiva es que después de tantos meses negándose a hacer cocina Ferry influencia esta vez sí que han decidido hacer influencia con lo cual los datos que ofrece es decir son bastante más creíbles que lo que venía ofreciendo tradicionalmente que artesanos hasta el punto de que yo anticipo que va a ser la primera vez en una década en la que el señor Tezanos se desvíe menos de ocho puntos con su propio partido porque incluso para hacernos una idea con el método que él siempre ha defendido y con este propio campo el Partido Socialista su partido tendrá un treinta y seis por ciento del voto ahora por fin hace lo que se hace en todas las encuestas del mundo y lo que hemos hecho también en todo el sector en España y aplica todas las variables para estimar voto en le está dando al Partido Socialista o treinta por ciento el voto nosotros en hacer lo vemos incluso por encima por lo que no descarto que a pesar de horquillas tan amplias es decir tiene cosas muy inéditas como viene siendo algunos viene acostumbrando el señor Tezanos por ejemplo horquillas de dieciséis escaños no lo hemos visto nunca o que haya sitios como Ceuta que con un solo escaño pues pueda dar tres posibles partidos ganadores pues realmente dices os podéis haber ahorrado las las encuestas

Voz 1018 01:46 claro que lo que pasa que con un treinta y ocho por ciento de personas que no tienen decidido quién van a votar o no lo quieren decir es muy difícil fijar más las cosas no

Voz 0930 01:53 no pero con un cuestionario que tú has llevado al cuestionario ya hecho dieciséis mil entre seis mil y al final el cuarenta y ocho por ciento de la muestra te está diciendo hoy tules gasas permitiendo en el en el propio diseño el cuestionario de estas permitiendo que no se decida le estás diciendo algo bueno está indecisa no intentas luego rebañar reconoce otro tipo de preguntas para ver entre qué partidos está indeciso pues al final resulta que tienen a la mitad del electorado sin poder saber lo que vota idea hay que salgan disparos tan y tan anómalo

Voz 1018 02:26 pero en principio coincide básicamente un poco lo que usted me comentó que en las que era muy pero y hace algunas semanas de que en el PSOE por debajo de treinta por ciento muy difícil no dos preguntas digamos más políticas muy concretas un usted cree que con estos datos el PSOE Pedro Sánchez está haciendo una buena campaña

Voz 0930 02:41 bueno eso habrá que verlo la noche electoral lo que es evidente es que el que tiene claramente más opciones pero muchísimas más opciones de estar en La Moncloa es el señor Sánchez sin mayoría absoluta y que puede depender o bien del voto de ciudadanos o bien del voto de Podemos con un voto nacionalista que no será tan elevado como las encuestas

Voz 1018 03:00 a Pablo Casado esta Pablo Casado se está equivocando con ese acercamiento a Vox

Voz 0930 03:06 bueno es que se existe ya es una realidad ahora es decir está estimando Guillén y está consiguiendo a pesar de que respondan muy pocos entrevistados que va a agotar los sitúa entorno al once por ciento o más o menos con eso tiene que lidiar al Partido Popular igual que tradicionalmente el Partido Socialista

Voz 1018 03:23 José usted cree por tanto que los puede sacar más votos más escaños de los que augura el CIS

Voz 0930 03:27 no no más escaños lo veo muy difícil lo que sí digo es que esta vez a diferencia de Andalucía el sí sí ha sabido estimar que algo creíble en respecto a Vox lo que también es creíbles que por primera vez vuelve de nuevo o Bono no por primera vez quiero decir habido veces que Tezanos ha puesto a Partido Popular e incluso por debajo de Podemos ahora aquel partido alternativo a al Partido Socialista es el Partido Popular es algo que vemos todas las encuestas y es algo que cualquiera que cuando que España

Voz 1018 03:56 le agradezco una vez más ocupa ya la tarde usted no toma café con Tezanos es evidente

Voz 0354 04:01 bueno yo si me invita los tomos eso es FAS mesas redondas con el luego las entrevistas dicen que no me conoce nada pero bueno será que los emails que mentira pues no no sabía yo se los entregaba pero bueno se dice Dilar gracias y además en antena con ustedes si mismo problema