Sonido Zen y el Gin y el Ya

suena Madrid arroba Cadena Ser punto com las bases se encuentran en Radio Madrid punto es

el jefe en el teatro King y quiénes nos llamen nos cuenten sus mejores anécdotas con sus jefes les evitaremos a verle al teatro ya pueden ir cogiendo cita nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 1 01:23 pues mira el primero porque es un solista es Daniel Font Gorri es hoy no Daniel Font es no ir mal no es Word VOR ríes

Voz 2 01:34 que toca en el Retiro normalmente al lado del palco

Voz 1 01:36 Cio de cristal hace tiempo que decidió vivir de su arte dice sujetan pan que es su instrumento es una suerte de OVNI dos caparazones de meter apegados con una zona plana el centro alrededor de ese instrumento circular hay otras siete áreas circulares donde se sitúan las notas y un agujero central es en cualquier caso un instrumento de percusión a pesar de tener genes alemanes Daniel vive en España porque dice que los teutones son demasiado cuadriculado si eso sí dice que mantiene el pasaporte germano también

Voz 1515 02:08 se hace pasar os hace llamar panda mundana que tenemos banda qué tal hola a vernos has metido en el estudio dos platillos volantes explican

Voz 0026 02:17 es un poco más pues aquí tenéis sometido dos platillos volantes que se llaman Ham pan nada son instrumento que fue inventado en el año dos mil a raíz de de otros dos instrumentos que ya existían steel pan de Trinidad y Tobago mezclado con él Gata indio que es una una vasija de cerámica con un orificio a la derecha presionando siga golpeando digamos el agujero debido a la resonancia Gem Folch genera una una frecuencia digamos que el Hampden pan por la parte de arriba tiene tiene este círculo de de notas por debajo tiene esa influencia Agatha que es este orificio que os comento para generar otro tipo de de percusiones y a raíz de que a Ariz de que fue criado ese instrumento tan pues esto fueron raro una de su muchos se fueron a a viajar no en los años setenta en uno de sus viajes llegaron ahí a Trinidad y Tobago descubrieron que los chavales allí estaban empezando a hacer percusión con unas latas de petróleo que se encontraban en en el mar de toda esta industria petrolera empezaron a hacer muecas empezamos a trabajar con ellos a raíz de ahí surgieron estos instrumentos esta pareja de de suizos e cuando vieron esto se lo llevaron a a Suiza estuvieron durante treinta años fabricando instrumento fue una especie de de de epidemia allí en en Suiza todo el mundo empezaron a surgir bandas de destino era mi demás ir aquí es donde el la historia ya depende de las anécdotas ellos mismos en algún vídeo cuentan que es a raíz de un músico de Gata que conocen que es hacer caso a su taller B que es fabrican los Still Rambla encanta el sonido pero él dice no habría manera de que yo pudiera tocarlo con la mano y a partir de ahí los los fabricantes de pan al que así se llamaba la la primera casa aquí mientras instrumento generaron instrumento para para esta persona y poco a poco fue evolucionando en lo que conocemos hoy como campan enorme

Voz 3 04:15 visualmente es es muy curiosa porque es verdad que como noni es como un platillo volante si es un instrumento de percusión melódica no correctos

Voz 0026 04:24 momento de percusión melódica es percusión porque el el sonido las migraciones salen puramente de la propia percusión con él de la mano contra el metal cada cada zona que ves cada agujero que ves una una zona un área tonal que se llama donde se aloja una frecuencia en concreto una nota en concreto cada OCU cada agujero que ves es una una nota diferente y la vibración el sonido digamos se produce por la vibración de la menor

Voz 3 04:50 le acompaña bien a otros instrumentos quiero decir puedes hacer un concierto ahorro ya de guitarras también con un piano

Voz 0026 04:56 es donde donde está un poco el límite de ese instrumento que tiene un timbre y una sonoridad muy bonita pero el límite que tiene digamos es que no es cromático sería un un un límite a nivel de armonía ya que vienen configurados en una tonalidad y en una escala en concreto se puede llegar a tocar de manera cromática pero ya necesarias tres instrumentos aproximadamente

Voz 1515 05:16 Dani estos días nuestra compañera Mirian ha estado haciendo seguimiento de cómo te mueves por las calles de Madrid así que vamos con tu carta de presentación muy bien muchas gracias

Voz 1 05:28 estamos en el Retiro o vimos el agua de las fuentes del estanque frente al Palacio de Cristal de repente con las voces infantiles a lo lejos una música mágica

Voz 4 05:44 me di percusión me dio metálica

Voz 1 05:47 son dos los músicos que tocan este instrumento tan desconocido

Voz 4 05:57 es el año dos mil catorce un corrillo Se forma ante tanta novedad de dónde sale esa música que atrae como las sirenas la música va desvaneciendo

Voz 5 06:29 y por fin

Voz 2 06:55 los aplausos

Voz 7 07:00 pasa un año

Voz 1 07:07 el parque y los músicos son los mismos

Voz 8 07:14 sólo cambia la ubicación estamos cerca de la fuente de la alcachofa

Voz 4 07:37 qué tendrá esta música que se hace tan atractiva una mujer toma su móvil y grave la actuación el resto del corrillo queda o muy lado Daniel ahora está solo observa la audiencia y sonríe sabe que los tiene a todos en la palma de la mano y continúa tocando

Voz 10 08:22 y al final

Voz 1515 08:27 Daniel con el virtuoso bueno pues este es un año así ha sido un año en la vida profesional tocando en las calles de Madrid de este músico le tenemos ya listo con estos dos instrumentos les recomendó que lo vean porque en un ratito lo vamos a colgar también en nuestra web en Radio Madrid punto Es es curiosísimo son una especie bueno casi parece un Grill de barbacoa hay dos mío venís lo van a poder ver también no sólo a actuar en la antena de la radio sino el vídeo que vamos a colgar en Radio Madrid punto es y en nuestras redes sociales en Madrid en un ratito hacemos una pausa Miriam Carlos estéis listos enseguida Daniel

Voz 4 09:12 bueno aquí continuamos

Voz 1515 09:13 los en este tiempo que celebramos cada martes para celebrar la música de nuestros músicos callejeros que le ponen color música Lamadrid con Carlos Rioyo su

Voz 11 09:23 esto con un tipo muy especial antes Mirian la hecho un recorrido por cómo va tocando por diferentes lugares de Madrid fundamentalmente en el Retiro le tenemos aquí con sus instrumentos que sigues Daniel

Voz 12 09:37 y bueno que vas a tocar

Voz 1515 09:40 luego lo van a poder ver en las redes sociales escucharlo está bien pero es que verlo tendrían que verlo aquí en el estudio es espectacular pues voy a tocar un tema

Voz 0026 09:47 hasta que se llama El Pájaro Loco composición de el último disco en el que estoy trabajando nadaba Un siete por ocho así

Voz 1515 09:55 muy especial intentando sacar todas las posibilidades que tiene el instrumento sonoras para poder dar a conocer nunca habíamos tenido un instrumento es bueno yo no había visto nada así en la vida me alegro de ser el primero en un ratito miran lo sube a nuestra web Radio Madrid punto es lo pueden encontrar también nuestro espacio en Facebook nuestro espacio en Twitter de ir por el Madrid no quiera Daniel

Voz 1515 12:00 se queda la gente cuando pasea esto es muy del retiro de un sitio tranquilo no sé que en la calle Preciados y has podido hacer esto alguna vez una vez has vuelto por qué qué pasó

Voz 0026 12:12 porque es que es un instrumento que de verdad necesita un poquito aunque este tema que tocado es un poquito más más Cañete en general el sonido y el volumen no es lo suficiente como para tocar en sitios así de Centro de Madrid lo lo mejor suele ser un poco de intimidad sí sobre todo también por que es la mejor manera en la que te llega la vibración de de este sonido cuando cuando está rodeado de de una Calamita es cuando suele

Voz 3 12:36 sí está claro que no es para el rastro y es fácil aprende a tocarlo es un instrumento de percusionistas

Voz 0026 12:41 pero es relativamente fácil de tocarlo es decir las habilidades percutir más que tengas las pues de cualquier instrumento las puedes aplicar a ese instrumento

Voz 1 12:50 y armónica

Voz 0026 12:51 está hablando es muy fácil porque tiene una una tónica central una escala y alrededor de está tónica que está relacionada entonces a nivel armónico simplemente tienes que aprender un poco como como tu instrumento funciona si no conoces demasiado de música puedes tocarlo sin demasiados conocimientos luego también se le puede aplicar como que como a cualquier otro instrumento puedes componer específicamente como te digo con dos instrumentos más crear un un instrumento cromático en el que puedas componer en cualquier escala cualquier eh

Voz 1515 13:21 para quien quiera verlo en directo en directo cuando te tenemos donde próxima cita en las calles de Madrid

Voz 0026 13:27 pues en las calles de Madrid me podéis encontrar cualquier fin de semana en el Palacio de Cristal del Retiro hay que bonita o podéis echar un vistazo al punto es una web en la que hay que crearlo como el propio instrumento H de West la ha de Alemania N de Noruega de Dinamarca Pe de Polonia de Alemania viene de Noruega bien Samphan punto es hay tenis toda la información sobre

Voz 3 13:50 venga curiosidad son muy caros

Voz 0026 13:54 esto hay un rango bastante grande se estamos hablando de que tienes ahí encima cuánto cuesta son dos mil aproximadamente

Voz 3 14:02 bueno lo que nos hace como una producción industrial sino no

Voz 0026 14:05 esto es artesanía esto es artesanal ahora hay ciertos agentes en el mundo que están tratando de mecanizarlo el el asunto pero esto es un objeto completamente artesanal y afinado a mano por los propios

Voz 1515 14:19 por eso lo si en un ratito que lo vamos a tener a partir de las dos en nuestra web en Radio Madrid punto Es Jay podrán ver bueno la espectacularidad del instrumento Daniel Panda para los amigos es esto alias muchísimas gracias a vosotros Mirian vamos a hacer una pausa para que pruebe la siguiente banda quiénes son danos un primer titular entre coche y andén entre el andén Si yo creo que sí podemos saber dónde tocan y qué tipo de música hacen

Voz 4 14:51 a Rande era parranda era vamos a ver arrabales

Voz 1515 14:54 a mí me encanta venga pues vamos a hacer una pausa después de abren en encontrar el Fénix con Daniel Aranda vamos a bailar una pausa prueban nuestros músicos entre coche y andén otra de las bandas de música callejera de Madrid con Carlos Rioyo y con Miriam Soto volvemos enseguida Hoy por Hoy Madrid Marta González Novo

Voz 17 15:13 que sólo hasta Alaska sin suma no sólo hundiendo

Voz 1515 15:39 bueno vamos ya con la segunda de las bandas seguimos aquí con nuestros espacios suena Madrid vamos a recordar Miriam como pueden participar estos que están escuchando son los segundos de nuestros invitados tocan fundamentalmente en el Metro Se han llamado se llaman entre coche y andén quién quiera participar venir a las próximas ediciones de los martes de este suena Madrid como

Voz 1 15:59 Nos tienen que escribir suena madrid arroba Cadena Ser punto com suena a Madrid

Voz 1515 16:04 arroba Cadena Ser punto com

Voz 2 16:07 musicalmente en qué lugar se encuentra en estos chicos pues hemos dicho que son barrenderos a Valero como los gatos de los Calixto gatos chicos Arrabal Eros qué tal hola hola qué tal lo miras en que clasificación os encontréis mejoró en varias no tenemos una una etiqueta que es súper es sencilla hacemos canción latina fresca Parra en la Cavallero eso es así no sé por qué no las aprendido mire con lo que yo quiera que lo que era por donde solemos encontrar

Voz 1515 16:37 pues tocamos

Voz 2 16:40 en muchos en muchos escenarios uno de los escenarios en la calle que son poco donde no se verá dime

Voz 1515 16:44 no después del reportaje por qué Mirian os investiga durante una semana entera para ver cómo es vuestro día a día y dónde y a quién es como hacéis disfrutar así que vamos a ver cómo ha quedado este es un grupo que tiene solera

Voz 18 16:58 al final la ves tú eres tú te pediré cantando que es una de este entierro

Voz 1 17:12 ya les encontramos animando las fiestas de la cerveza en la plaza de Las Ventas es dos mil nueve cuando

Voz 18 17:23 que la cosa está muy mal beca

Voz 1 17:25 hay un gran tumulto pero el público parece estar pasando siendo muy bien

Voz 18 17:35 no me han ser amistad cuando besos por fases

Voz 1 17:47 dos años después les encontramos en plan pasacalles en el entorno de la plaza del Dos de Mayo

Voz 19 17:57 hago de sola un rabo

Voz 1 18:07 contamos con el gordo Ayaso jalarle Quinn a la guapa todos bailando alrededor de doy Velarde

Voz 18 18:23 yo no

Voz 1 18:26 pero es que entre coche y andén se hacen un homenaje a sí mismos aunque sea con el mal de amores

Voz 18 18:34 se acostumbra cantarle entre sombra

Voz 1515 18:47 vamos a repetir porque igual no sea oído bien

Voz 18 18:52 entre el Consell sombra

Voz 2 18:58 a ver otra vez

Voz 18 19:00 no hay cantarle entre el Consejo sombra

Voz 1 19:07 estoy cante cantaré entre el coche que ese fue mi sombra en el andén entre coche y andén faranduleo de barrio

Voz 18 19:30 no cantaré con mi sombra

Voz 2 19:36 sí lo creamos entre todos eh bueno chicos cómo nace esta formación haber contarnos pues bueno nosotros tenemos una larga trayectoria en muchos frentes proyecto pero entre un reto personal de cuando llega a Madrid empecé tenía ahí las inquietudes con mis canciones y como no me atrevía mucho digo voy a empezar a probar el metro a ver qué pasa no

Voz 21 19:59 igual que la reacción una maravilla

Voz 2 20:03 es una maravilla la verdad es que fue una experiencia que venía yo un poco con eso en mente es verdad que también vengo del mundo del teatro en la calle junta un poco todo y ahí empezaron a las nacieron mis primeras canciones y a partir de ahí en metro empezar localizaron la banda bueno hasta ahí hasta día de hoy

Voz 1515 20:18 os conocisteis porque vienes con dos acompañantes de la formación

Voz 2 20:20 pues nos conocemos de Madrid aquí ninguno como suele pasar ninguno somos de Madrid es una representación de Canarias en la revista de Andalucía ello con los tiene una orquesta o trabajamos rico también otros de unos locales de ensayo inmuebles engañar y me lo tengo aquí una citas a ver si Everis pero tengo y la verdad me un poquito más bonita y así ha quedado hasta hoy

Voz 3 20:43 oye sería serías capaz de seguir Messi lo digo atención estación en curva

Voz 22 20:48 la extensión en curva

Voz 2 20:50 a veces digo el nombre lo dice me suena me suena ve tenga cuidado en introducir el pie entre coche y yo realmente en aquella época eran poco más joven pensaba que era un hombre que se me había ocurrido a mí yo voy a escuchar una voz y lo puse pero no después me he dado cuenta que no algún de habría que hablar con el metro de Madrid a ver si no nos ayudan oye pues por qué no están de centenario Nos tocáis algo de lo que suena en el Metro pues claro tenis alguna estación fetiche favorita o alguna línea tenemos tenemos varias La Latina tenemos

Voz 21 21:21 el el vamos a la a sol y cómo se haya arriba al túnel enorme la línea verde de la de la Alameda

Voz 2 21:32 es una si no no vale más bajos te te despiste con la lo nombre es bueno los túneles nosotros sólo ponemos en el lo que son los túneles largos y embajadores con con la ese perdona a él gusta ponernos los túneles ponernos en medio que no salgan en todos los sitios vamos a y ahí los pasajeros son más generosos son un no se trata sólo de ser generosos para nosotros es una forma de de poner no de darnos a conocer es el respeto del público promocionarlo Si perder el respeto al me lo recomienda muchos músicos espacios amplios para qué les escuche bien claro claro pues venga vamos a escucharos que vais a cantar pues de nuestra vamos a hacer una que se llama el yin

Voz 1515 22:12 el ya estamos de entre en la primera de las actuaciones así como medio hacen con nuestros ovnis y ahora esto del Jenny Jean esto también esas valeroso puede bailar bailar todos los gastos sin venga pues vale

Voz 15 22:55 pero me remito a aquel tiempo canalla te espera los tocara

Voz 15 24:04 alterna con cualquier parecido no me da la gana de tac tic tac bebiendo agua pasada los mismos errores las mismas canciones Taquan Dean lleve me he hundido de hecho

Voz 27 24:52 antes con vida

Voz 22 25:42 pues bien la gente nos canta

Voz 1515 25:44 esto en el metro de les invitéis a cantar ellos eso siguen

Voz 21 25:49 ahí cógelo

Voz 2 25:52 parte de nuestra música también están los cena con el tema de la animación es que tenemos que la gente participe colabore que se lo pase bien es gordo que no gusta que yo les recomiendo que después en un ratito

Voz 1515 26:01 no lo vean también la actuación en directo a subir me irían a las redes sociales a nuestra web Radio Madrid punto Es nuestro espacio en Twitter también en Facebook me ha contado Mirian que tenéis un símbolo que simboliza la cabra

Voz 2 26:14 ah sí mira al partido no estaba bien mi Miriam es una buena periodista y no tiene abuela la la cabra tenemos dos discos a nuestra nuestras canciones y el primero llama la cabra tira al monte y la cabra con bueno un poco como símbolo de locura en aquel en aquel momento de cómo estaba la cosa nos lanzamos a hacer un disco con todo lo que teníamos que ahí está la bueno si no siguen a través de las redes es una ilustración que hizo un artista a mí con nuestros llama pachucho una una maravilla nuestra cabra la queremos mucho la tenemos a la esperando fuera en el estudio

Voz 3 26:49 ha hecho mucho es un gran ilustrador

Voz 2 26:52 pues claro perfectamente Le hemos tenido es tener actúa

Voz 3 26:55 exponiendo para tu chorro en un festival que hacemos en en las calles también nosotros en Madrid he visto que lo que hacíamos canciones de amor con humor nací en algún momento me recuerdan a La Mandrágora Javier Krahe Piera en estas cosas buen que pero pero algo hay por ahí

Voz 2 27:11 son artistas que que he escuchado mucho quieras no a la hora de componer pues algo te queda artistas que admiro porque os venís a Madrid porque tú te vienes a Madrid pues mira a mi me gusta Tarragona están en aquella época cuando yo me movía de Tarragona después

Voz 28 27:27 me vi en las Islas Kadaré muchos años y vine pues con el proyecto musical en aquel momento venía a tocar el bajo el cantautor catalán hay venía pasaron los meses y mira Man va pasando la vida pasan los años de aquí estamos haciendo nuestras canciones voy conociéndolo sí

Voz 1515 27:44 bueno a quién le apetezca disfrutar de vuestro sonido Arrabal héroe en el metro de Madrid decirnos hora día estación

Voz 2 27:53 si digo la verdad que tengan yo les digo una hora exacta lo vamos no me una aproximación poco a las circunstancias casi todos los fines de semana estamos también en el Rastro

Voz 29 28:05 las hay en el metro de Madrid por lo que te decía el Alinha cinco a la línea cinco y en el túnel

Voz 22 28:14 Javier eso acacias hay muchas gracias tanto no hablo