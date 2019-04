"No vemos lo que pasa cuando un hijo se queda solo"

Voz 0313 00:00 es curioso como a veces pueden encadenarse los relatos se oye bueno acabamos abrí la ventana ya lo han escuchado con una incursión en el teatro de de mayor realismo el más actual a partir de esta historia de la manada y ahora vamos a seguir con otra historia escrita en este caso en el último escalón de la violencia machista que es el de la muerte el del asesinato sí una obsesión tenemos aquí en La Ventana ya hace tiempo que lo pusimos en marcha es intentar que esas vidas robadas no caigan en el olvido que podamos saber recordar que rodeaba que había detrás de no sé de Rebeca de Leonor de gloria de Rosa de estrella de Romina nombres todos ellos de mujeres que han sido asesinadas en este dos mil diecinueve hubo otro nombre el de Seseña Sesé Mateo que murió hace dos años en Redondela a manos de su ex pareja que hizo explotar la vivienda pero entre los restos de la casa hay amigo la memoria como se resiste a veces entre los restos de la casa apareció una libreta y unos poemas que ahora resucitan en forma de libro no Camiño do Vento Elena Torres es una de las editoras

Voz 1 01:02 tus ojos Bardal pequeñas lágrimas que son sonidos a filas contando sentimientos agua te recibimos sin entenderlo

Voz 2 01:11 ya es sabido etcétera Estas tú cuidada cuentas son amigos que yo comprendo esa marea que construye ese movimiento esa contagioso necesidad debido a ese Damon como engendrar antes de su necesita sólo salen deseos Voces para la vida

Voz 3 01:32 aquí

Voz 2 01:32 el voces que requiere son entusiasmo

Voz 0313 01:41 y esta tarde en los estudios de Radio Vigo uno de los hijos de Seseña Yosu Alonso

Voz 5 01:44 ateo buenas tardes buenas tardes buenas tardes cómo estás cómo va eso amigo muy bien muy bien muchas gracias oye

Voz 0313 01:50 que hay que supone que supone este este libro de de de de de recuperación de de de de memoria de sentimiento de todo que que supone

Voz 0165 01:59 esto Joshua como tú dices no es una forma de recuperar pues los recuerdos de de nuestra madre no de nuestra de nuestra hermana o bueno para toda nuestra familia como Nos quedamos sin nada de ella digamos que es una forma de reconstruir ese recuerdo de de contenido de continuar la lucha de mi madre de de que siga viva en alguna manera cada vez que alguien repite sus poemas au que la lea o qué hago una canción que haga una ilustración con un poema pues ella sigue viva

Voz 0313 02:33 dice es la lucha de tu madre tu madre estaban todo formó parte del centro social okupado rueda de Núñez por la defensa de una vivienda digna participó en el levantamiento de la fosa común donde se encontraba enterrado su abuelo republicano fusilado Guerra civil como miembro de la Coordinadora Feminista Donizetti y oye una curiosidad perdona que te lo pregunten con cómo encontraste y Se la libreta cómo cómo pudo aparecer allí a mitad de de de todos los la desgracia de la casa la verdad

Voz 1242 02:58 eh no recuerdo ese momento exacto no en el que encontré la libreta sino que más bien recuerdo en el momento en el que leyendo la libreta para unirme bueno para poder unirme a mi madre otra vez au para poder estar hay que me dijera algo no recuerdo cuando decidí no que esto era un sueño para mí no quería publicar algo quería que esto saliera a la luz pues la verdad es que llegado este punto me siento súper súper orgulloso de que hayamos podido conseguirlo no hay que haya llegado a tan tan lejos este libro

Voz 0313 03:35 la alegría pero oye de después de la lectura de los poemas de los es que has descubierto algo nuevo en tu madre que te haya sorprendido o que haya confirmado algo de lo que ya sabías

Voz 1242 03:45 bueno lo confirma lo confirma mucho no pero bueno es una forma de explicarlo sería no que está libretas la escribía para ella misma entonces está escrita de una forma transparente sin sin pensar en en que nadie le podría decir ni corregir nada entonces he conocido a una madre aún más transparente que hablaba de sus sentimientos de una forma que nunca me hubiera imaginado no que expresa con unas palabras que a lo mejor no no todo el mundo es capaz de expresar no

Voz 0313 04:17 oye yo eso hace un año yo creo que incluso algún oyentes acordará en unas jornadas que había convocado el creo que era al Senado no sobre huérfanos de víctimas de machista fue el verdad

Voz 1242 04:27 si la la convocaron el Fundación Mujeres con el fondo de becas Soledad Cazorla así

Voz 0313 04:32 te recordamos tu tu testimonio de que al fin además el dolor del luto de de de todo eso o del la locura de tener que llamara no sé cuántas puertas para solucionar trámites papeles burocracia ha cambiado algo ve como estuviera hoy ida de tus hermanos cómo estáis

Voz 1242 04:48 pues después de todo lo que hemos pasado la verdad es que ahora pues yo he cogido unas tablas pues impresionante no eran me manejo me manejo muchísimo en todo eso

Voz 6 04:58 los todo a todos los todos

Voz 1242 05:01 los problemas todos los papeles que haya que entregar pues digamos que ya soy un profesional podríamos decirlo hoy pues gracias al apoyo de

Voz 7 05:09 pueblo de Redondela de

Voz 1242 05:11 de los amigos de la familia pues estamos tirando para delante y podemos decir que estamos bien

Voz 1362 05:16 yo recuerdo aquella comparecencia también otra de de una hermano también de una vamos de un de un huérfano de de violencia de género en el Congreso recuerdo el aplauso con que se produjo después porque es de esas veces que entra la vida en el en el Congreso y en el Senado que no suele ser tan frecuente no como como los diputados y los senadores dieron personalmente aludidos por las dificultades en las que se quedan los descendientes de las de las víctimas de violencia de violencia de género el fondo Soledad Cazorla lo que hace es hay ayudar educar a esos a esos niños que que que ven a muchas veces a su padre a acabar con la vida de su madre yo sin entrar en muchos detalles quería saber cómo cómo cómo lleva ese ese duelo tu hermano de qué manera ha influido en que se haya generalizado la percepción de que hay niños huérfanos por por violencia de género porque hasta ahora las imágenes se acaba en el en el en el entierro en el sepelio pero lo que viene después

Voz 1242 06:19 efectivamente bueno haciendo referencia al hay mi intervención en el Senado creo que fue una forma muy efectiva no de abrirle los ojos a al mundo para que vean el que ciertos problemas llevan tienen estos menores desgraciadamente cuando un menor muy joven no no John es mi caso no porque tenía veinticinco años y pude dar la cara no pero cuando menos se queda solo no no analiza ni ni se ve que es que es lo que está pasando eh necesita un apoyo educativo fuerte y un apoyo psicológico es muy importante esto es necesario de ese es un es una forma de que si te pasa con diecisiete años puedas acabar tus estudios o Si tienes si tienes ocho años e la Seguridad Social al no te ha no te da una educación de una un apoyo psicológico de calidad pues puedas cubrirlo de forma privada

Voz 0313 07:19 The Joshua ha empujado más o

Voz 8 07:22 servido más en fin el tesón y la ira solo idea de de de gente del pueblo que las leyes o al final han confluido esos caminos

Voz 1242 07:30 eh yo creo que al principio fue el pueblo el que se movió y nostros nos quedamos sin casa y no buscaron una ayuda momentánea algo para arreglar nuestra casa algo que nos cubriera pues el pueblo hizo lo que no hicieron los políticos como dije en el Senado tuvieron que organizar un concierto benéfico y recoge recaudar dinero para que nosotros podamos estar viviendo en la casa para que el niño tenga su vida otra vez tengan las mismas oportunidades que cualquier otro niño

Voz 1362 08:00 y en este caso las la huella de descrita de de tu madre es una historia muy de poner palabras y sentimientos a las personas a las mujeres que son víctimas de violencia de género porque siempre pensamos que su vida ha consistido en sufrir el maltrato Hinault son mujeres que fueron felices

Voz 0313 08:21 al creativas que fueron como cualquier

Voz 1362 08:23 otra no yo el tema del recuerdo no de de de que siga viva en la memoria de los otros me parece magnífica

Voz 9 08:30 poco antes has dicho que era una libreta un libro que escribía para ella si ella hubiera vivido a lo mejor nunca hubiéramos visto publicado este libro

Voz 1242 08:40 seguramente que nunca lo hubiéramos visto era algo más íntimo no por eso decidimos publicarlo sabiendo que era algo muy íntimo no portar enseñarle al mundo que ya no era una mujer maltratada clara a ella le asesinaron después de dos años estar separadas salto la engañaron e irreverente Aaron con su casa parece lo hicieron de una forma muy muy agresiva en un acto de violencia machista enorme

Voz 0313 09:07 Joseba te puedo pero una cosa va a terminar a lo mejor es un poco atraco pero yo te lo pido tú tú serías un poema de los que ha escrito tu madre

Voz 1242 09:15 por supuesto claro que sí sí voy a leer uno en los que creo que fue el último que escribió

Voz 10 09:22 el primero que tiene que páginas

Voz 0313 09:24 es que tengo un libro delante y voy a seguir con él

Voz 5 09:27 en cincuenta y tres

Voz 11 09:30 cuando tu quieras

Voz 12 09:32 me motivaron un pecho después de las salas blancas después del silencio y el miedo

Voz 13 09:38 me creció el cuerpo mis dedos señalaban como espigas doradas

Voz 14 09:42 es así como con estas manos de pan alimento mil

Voz 13 09:47 y con ellas lucho me río

Voz 1242 09:49 me defiendo construyó lo venidero

Voz 13 09:53 mis piernas se hicieron fuertes pero suaves como los besos sostiene en mi peso en el camino del viento

Voz 12 10:00 en mis brazos ahora caben más cuerpos mis hijos y mis nietos se unen en ellos y mis brazos agrandan para recogerlos como si fueran flores de pétalos de mi sangre de raíces entrelazadas en la misma siembra mis ojos se abren al amanecer hambrientos de Mar vive sus de caminar con los pasos de los míos que no tienen miedo Iván hacia la vida

Voz 13 10:24 como Sevilla a los vientos libres y felices como niños pequeños

Voz 12 10:29 mi boca está llena de palabras para construir la vida de nuevo la misma que quiero

Voz 13 10:35 y mis pechos son más hermosos porque no se rindieron

Voz 14 10:39 y esperan caricias y amor abrazo

Voz 13 10:42 los besos ir detrás Mi corazón rojo como mis sueños de todo para todos de futuros buenos

Voz 5 10:59 Youssou Alonso Mateo muchísimas gracias pero este ratito en La Ventana