'Jauría', una obra para reflexionar

Voz 0313 00:00 María Hervás Raúl Prieto Miguel del Arco buenas tardes a los tres bienvenidos a La Ventana cómo estás documentas el día que yo estuve en el teatro que ya en los ensayos terminaba todos los días María con dolor de espalda que era coma como como que eso matizaba el el el sufrimiento la obra ya sé que una actriz Se Ceará actriz para esas cosas pero joder lo es que lo transmites mucho al público es que hace sufrir de sufrir quería que no está verdad

Voz 0733 00:27 sí durante la fase de ensayos son matice bastante el dolor de la búsqueda de la tragedia en el cuerpo pero me me pasa a menudo sea yo cuento con eso cada vez que entro en un proceso complicado Mi cuerpo siempre saca todo lo que le va pasando por un lado es bueno porque la alerta rápida pero por otro lado hay ahora ya no en función ya no me pasan para que todo el mundo se que tranquilo que recibo mensajes preguntándome Italia no me pasa sino todo lo contrario es nadador de hecho creo que incluso me estás ganando contracturas ancestrales mía

Voz 0313 01:02 hace está curando terapéutico puede ser el teatro quiero los niveles

Voz 0733 01:07 a serlo Raúl no para los que antes

Voz 0313 01:10 por porque porque eran tú ya sé si si es que eran es quieren de ese día

Voz 1 01:13 me acuerdo perfectamente debe de haber tras haberlas dicho con las las hijos suscribiendo normas no me no me aparto de ella queda más recuerdo que cuando te pregunta el el el chaval

Voz 0313 01:23 tú dijiste hicieron prevengan desde que se me entienda bien lo que voy a decir que no se me malinterprete no pero esto no es una cosa ajena a nuestro mundo ahí estamos todos de una forma u otro u otra concernidos yo creo

Voz 2 01:35 que es un peligro a ver este tipo de fenómenos como algo que que es ajeno a nosotros porque estábamos en una en bueno en una sociedad en la que todos como todos formamos parte de de de las cosas que ocurren de alguna forma somos corresponsables hay que hay que indagar en en en esa en esa

Voz 3 01:56 pues habilidad no separarse porque me parece que es muy cobarde

Voz 0313 01:58 también Miguel porque has hecho esto

Voz 3 02:01 porque necesitábamos reflexionar también nosotros se ha sido yo

Voz 0313 02:04 pero ha pasado muy poco tiempo no no ha terminado la historia de la manada todavía

Voz 3 02:08 pero de hecho yo creo que bueno creo que es necesario la reflexión permanente y ya hay sentencias en Fibes falta la sentencias del Supremo pero creo que yo ya había pasado tiempo suficiente y además yo creo que el caso de la manada no es un caso concreto es es es en este sea de alguna manera concreta una pulsión que eran necesario un caso que marca un antes

Voz 0313 02:30 sin duda pero casi como este desgraciadamente

Voz 3 02:32 lo que pasa que por una serie de circunstancias que porque se produjo en Pamplona durante los Sanfermines estaban ya como muy dependientes de que esto no sucediera no se les fuera de la mano sucede que este caso se convierte en una sesión después por lo que sucede en la calle por lo que sucede durante el juicio y creo que son casos a específicos que vienen a cambiar radicalmente

Voz 0313 02:52 fíjate que importante las palabras Isaías tú que te fijas siempre en esos detalles y eso creo que Raúl esa misma noche lo subrayó también incluso se ha pervertido ya y se ha demonizado significaba de la mano de manada Gorriti Sun que es un vamos y visca del diccionario dice es un grupo de animales que caminan juntos en cambio jauría es otra cosa es un grupo de perros que cazan liderados por uno Además se sea son las definiciones distintas de la red una palabra de otra

Voz 1335 03:15 el concepto ser por ejemplo no ahora tenemos muchos animales que digamos se comportan mucho mejor que algunos humanos sin embargo lo tenemos interiorizado como si fuera lo más normal del mundo y es más algunas de las cosas que nos pasan es porque no nos hemos olvidado del todo de dónde venimos no venimos de donde venimos claro y eso al final no sé si está en nuestra N pero después de siglos y siglos Se terminó

Voz 0313 03:36 yo digo oye Miguel yo no sé si está previsto desde luego hace dos semanas cuando yo estuve en el en el Pavón no no sé comentaba todavía pero jauría en fin este montaje concretamente yo además de una gira por toda España porque creo que es una obra que hay que compartirla con el máximo de personas hay que hacer una gira de institutos vámonos es porque todos tienen que más Jiménez un auditorio un un teatro una instalación tampoco el montaje es excesivamente complejo no no sé si lo tenéis en mente

Voz 3 04:05 hablamos de aliento sí por supuesto para eso ya está en marcha nosotros hicimos la la está grande desde el teatro era que cuando realmente empezamos a decir creo que vamos a hacer una campaña escolar todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza porque nos decían cómo os atrevéis o como podéis pensar siquiera en que los colegios deben sus alumnos hicimos una primera función para de que un ensayo con con la comunidad docente vinieron trescientos cincuenta profesores de diferentes institutos salir las relatados porque ellos mismos nos decían que no tienen armas realmente para transmitir esto que de alguna manera transitar emocionalmente los asuntos es mejor que mil lecciones que tú quieras dar hicimos una guía quería hizo cuando López una guía pedagógica maravillosa para que puedan trabajar antes y después de ver el espectáculo y luego además siempre hacemos este debate vamos a salir mucha vamos ha salido mucha gira vamos a ir por todas partes si cualquier ayuntamiento de las que vamos a hacer quieren hacer también un escolar no teniendo más que pedirlo porque lo haremos hasta cuándo estáis

Voz 0313 04:58 Pavón en Madrid hasta el día veintiuno hasta el día veintiuno de este mes

Voz 3 05:01 además de abrir abrir mente de abril

Voz 0313 05:04 yo me quedo con muchas ganas el otro día yo ahora con Sonia Ballesteros Oña buenas tardes

Voz 1913 05:07 hola haremos un poco de resumen del del coloquio posterior

Voz 0313 05:10 no sé si habéis tenido oportunidad alguna me con ganas de preguntar a los chavales que los los chicos levantado muy poquito la mano yo creo que conté dos el que te preguntó el otro el discurso políticamente correcto fin que no nos sorprendía mucho no con ganas de preguntarles cuántos de ellos no sólo viendo la obra sino en la conversación don es cuando cuando surgió el caso de verdad cuántos dudaron del relato de ella

Voz 3 05:33 ayer fue muy interesante porque allá lo pusimos nosotros siempre este tenemos la consigna de lanzar muchas preguntas para que sean ellos los que los que hablan intentamos hacer participaciones muy cortas y muy concisas y lanzar siempre preguntas para que sean ellos los que los protagonistas de sedes

Voz 0313 05:46 yo pasó ayer ayer dijimos una de las preguntas

Voz 3 05:48 la hemos ido siempre que podemos la hemos la hemos introducido fue cuántos de ellos no pensaba pensaban que ella había cometido errores primero hable una chica porque dices tú como dices tú has sido siempre a las chicas son más participativa sus argumentos y su discurso están mejor planteados es una ya de las chicas dijo que ella sí que había saque pensaba que no había hecho nada equivocado pero que si ella hubiera estado en el mismo sitio hubiera hecho cosas completamente diferentes porque para eso se nos educa para la prevención y el cuidado frente a las agresiones en vez de educar a ellos para que esas agresiones no cometan un chaval se levantó y dijo que todavía no está ni siquiera después de la función tenía muy claro si ella había cometido es así ella estaba equivocado esa las equivocaciones que supuestamente el creyendo que tomado de acercarse a ellos de hablar yo simplemente de me dijo bueno claros que vosotros lo habéis planteado como como actores y entonces a lo mejor pues me lo vendéis de una manera determinada yo simplemente lo dice la devolvía hacer la enumeración de las cosas que ellos habían hecho y dijo al final terminó el chaval diciendo sí sí perdona estoy absolutamente convencido titubea absolutamente la razón

Voz 0313 06:55 durante la obra la propia víctima verdad María un momento donde siente algo de tan fuerte de culpabilidad que piensa de lo voy a joder la vida a cuatro personas que piensa que es un cuatro además no sea el frena el el grado concierto que tenía pero que llega a sentir eso no

Voz 0733 07:10 yo creo que ese relato que que hace la víctima en ese momento que lo puedo que tengo la suerte de interpretarlo en en escena nos deja muy claro la educación patriarcal en la que todos nos hemos criado no y sobre todo la mella que dejan la mujer generalmente la mujer cuando es víctima de de una agresión sexual osea de cualquier tipo la primera cosa que se le viene a la mente va al corazón es la culpa no eso es así sumado queda encima es una sociedad católica en la que no es muy educada en más de patriarcal entonces claro lo primero que piensas es madre mía es lo que dice esta chica les voy a joder la vida cuatro personas denunciando les no entonces les sale esa cosa materna en la que se nos ha educado como mujeres de oye pero primero plantea tés y tal vez tú hiciste algo para para no la más si es terrible es terrible

Voz 0313 08:02 tú llegas a este papel fíjate el los chicos y Fini lo ha contado muy bien se meten en un papel que que obviamente no es no es el suyo ni idea ni por principios mis sentimientos y nada tú casa a este papel desde unas convicciones de esto que acabas de decir la sociedad al Patriarcado desde el feminismo de tal ya convencida o esta obra calidad incluso a a reafirmar que un poquito más

Voz 0733 08:22 bueno yo yo con con muchas convicciones porque además lo estudió Filosofía os quiero decir tengo un disco

Voz 1913 08:28 cursa armado pero esta obra me ha desbaratado

Voz 0733 08:31 dado la cabeza el corazón y todo le debo deba jauría vamos el sesenta por ciento del discurso feminista que tengo a día de hoy

Voz 0313 08:41 durante durante la preparación de tu personaje llegado a juzgar

Voz 0733 08:47 sí claro ha llegado a decir pero como

Voz 0313 08:49 has llegado a hacer en ocasiones tan mal actúa tu peso

Voz 0733 08:52 claro por supuesto he ido quitando me lo de encima ese juicio cuanto más ido pasando las funciones y el proceso de ensayos pero cuando llega el primer día a los ensayos tenían un poco el punto de vista que te que tenía el sí ayer de lista de esta cosa un poco de no tengo del todo claro hasta qué punto no alguien que ha ido cometiendo esta serie de errores vamos

Voz 0313 09:15 lo que yo tenía en mente en ese momento

Voz 0733 09:18 además participa activamente porque un vídeo que lo demuestra yo pensaba me activamente qué pasa que no sea dónde están los límites de la libertad sexual y que momento Trust se trasciende y entonces empieza a ser tenía un montón de dudas tenía jaleo armado pero afortunadamente el oído desentrañar todo y creo que con mucho y muy bien argumentado y creo que absolutismo mente convencida de que hubo una agresión sexual totalmente

Voz 1362 09:44 de todas formas me parece excelente la idea de que este de esta obra sirva de material pedagógico porque es verdad que las emociones educan más que los libros que las imágenes que tan la obras porque eh las madres y yo soy madre y a mi me ha pasado lo mismo que nos ha pasado a muchas mujeres que como decías María la hemos prejuzgar el sentido de decir te has equivocado lo hiciste todo mal en hablaste es iba sola borracha exactamente como que digamos

Voz 1913 10:15 no provoca no el tema de va

Voz 1362 10:17 eh provocando pero si te equivocas te y esto lo puedes decir doscientas cincuenta veces a tus hijos pero otra cosa es que lo vean se sienten aludidos porque ven a una a una mujer even a una serie de de hombres en un en unos roles reales reales yo creo que eso es realmente lo que les llega al corazón y lo que les puede cambiar más que muchas lecciones

Voz 0313 10:36 bueno es que además la obra hay que recordar que está no no es que se base es que recoge literalmente a partes de las declaraciones en el en el juicio un juicio es un duelo de relatos Easy garras cualquier momento de la obra o del juicio pues te sale eso

Voz 4 10:52 eh mira lo que tampoco ha pasado a la madrileña yo lo vi en una sociedad azuza que que yo sienta grupo y ella como que se reía

Voz 0313 11:09 sí hay hay hay derrotas hay dos relatos ha iTunes los cursos que está muy bien porque luego el espectador en este sentido saca sus propias conclusiones y los chicos los hombres hicisteis en la preparación algún tipo de de plan entre vosotros o cada uno ha cultivado porque en fin es un grupo pero cada uno tiene también sus características propias prendas el prenda la Guardia Civiles Guardia Civil

Voz 2 11:30 sí yo creo que no nos ha importado mucho bueno y aparte también a así lo decidimos con Miguel no nos ha importado mucho exactamente a quién corresponde el el la persona real de que estás interpretando más allá de una imagen que tenemos que todos la tenemos porque han sabido mucho en televisión y de alguna forma tienes una una idea de cómo podría ser no pero más allá de eso yo creo que los chicos cada uno a su manera tú según su forma de ser pues fue ese ha cuestionado digamos que eso es lo que vino a decir ese día también con los chicos los chavales si las chavalas se ha cuestionado que pues eso que parte que es lo que tenemos nosotros de esa manada que si nosotros no pensamos en nuestro pasado cuando éramos más jóvenes qué comportamientos hemos tenido muchas veces a veces simplemente con la complicidad

Voz 0313 12:25 sí sirve unas risas

Voz 2 12:28 hacia una hacia una mujer o o que se cualquier tipo de comportamiento por mínimo que sea que evidentemente la la última el último estadio sería sería la violación evidentemente pero hay muchas muchas capas ante antes os apuestas puertas muy muy anteriores pero que que posibilitan a que se produzca

Voz 0313 12:48 finalmente una agresión puertas que un tío sabe cómo abre o con qué intención abre pero la destinataria no con lo cual la congoja por decirlo así es en fin que eso que contaban muchas chicas el otro día por la calle y no sabes muy bien a qué carta quedarte igual uno le en fin le dice una cosa con la intención de ser gracioso amable pero el destinatario destine también no sabe

Voz 2 13:11 pues respondieron poco a lo que me decías hay hay un momento en el que en el que yo creo como chicos pues hemos nos hemos visto obligados a verlos como monstruos como decía aquel día en una niña no verlos como muestro ni como algo muy alejado de nosotros sino como desde nosotros mismos desde ese comportamiento que en algún momento hemos participado de alguna forma aunque aunque sea de soslayo hemos participado de bueno ya hemos ejercido ese machismo que tenemos instalado entonces de repente bueno pues te sorprende es que cada uno lo que están alejado a mí yo no yo no siento que haya hecho un trabajo actoral digamos que un esfuerzo decir madre mía cómo me pongo yo en el papel

Voz 1335 13:59 la triste mente es más fácil de lo que a mí me hubiera gustado pero reconoce que me parece que el factor fundamental es el factor de la actualidad no cuando te vemos a tío o cuando vemos a ella estamos viéndonos a nosotros mismos porque estos temas desde Teatro griego hasta nuestro teatro clásico sean tratado pero cuando los ves en ese teatro parece que estamos hablando de otros tiempos de otra gente yo creo que aquí se nos ve a nosotros mismos y ese factor Miguel me parece que es muy importa

Voz 2 14:27 de lo que hizo

Voz 3 14:30 yo incidiendo en lo que decía Raúl no porque cuando hablas de un violador parece que siempre se hablas decide el violador del Eixample les de un sistema se aparta sentí a partes de la sociedad y parece que estás hablando de un enfermo y la complejidad que arroja precisamente este caso es que son gente que está entre nosotros y además que ni siquiera a día de hoy pueden reconocer a diferencia de ella que tiene una ocupabilidad brutal a la hora de decir ellos no reconocen en ningún momento su mala actuación ellos reconocen con sí

Voz 2 14:55 pienso que no se despidieron correctamente ella cuenta

Voz 3 14:58 después de meter vino del móviles

Voz 1 15:00 no lo dice uno cuando Álvaro lo de siempre no siempre veinte todo está bien

Voz 3 15:05 esto es lo que hace realmente este este esta incapacidad para transformar lo que hasta ahora ha sido una costumbre porque era una costumbre atacar a las mujeres de esta manera convertirlo y empezar a observarlo como

Voz 0313 15:14 hoy vamos a compartir con los oyentes la experiencia del coloquio posterior a a jauría que cree que tiene muchísimo interés

Voz 1913 15:20 pues si vamos a ello Nos acercamos el lunes pasado al teatro Pavón Kamikaze Nos encontramos pues con un teatro lleno de chicos y chicas de diecisiete dieciocho años la misma edad que tenía la víctima de la manada de los Sanfermines las primeras frases que suenan en la sala les dan esta información

Voz 0833 15:37 lo que van a ver y escuchar a continuación es una ficción dramática construida integramente a partir de algunos fragmentos de las declaraciones que tanto denunciante como acusados realizaron ante los magistrados jueces abogados y Fiscalía durante los días comprendidos entre el trece y el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete en ninguna ocasión se añadido texto alguno de Egipto

Voz 0313 15:58 es importante que sepan que todo lo que

Voz 1913 16:00 mañana o irse a dicho antes en sede judicial un escenario desnudo y el equilibrio perfecto de luz sonidos palabras y gestos nos trasmiten las inseguridades la angustia el miedo de la víctima aquí no hay equidistancia es estamos con ella todos en el coloquio posterior lo vemos lo oímos las mujeres que son más participan más hablan porque lo identifican del miedo fíjate si los llegamos asustar que incluso amigas me han dicho pues yo me hago pasar por un hombre me pongo la capucha de la sudadera me recojo el pelo y hago que es hoy un hombre no debería ser así y que piensan ellos sobre ese miedo yo cuando por ejemplo tengo

Voz 6 16:53 directo de la Renfe a mi casa en el que yo voy sólo tan tranquilamente puedo estar escuchando música o bailando cantando o haciendo lo que sea y a lo mejor me cruzo con alguna chica yo me siento intimidado porque esa chica se siente intimidado entonces lo que intento eso cruzar me de acera o sentarme simplemente en un banco y esperar a que se vaya por no atacar la de alguna manera

Voz 0313 17:17 lo que comentábamos antes Sonia de la de la curiosidad por si alguno de ellos se había cuestionado el comportamiento de la víctima provecho de salir sola fin de fiesta o quedarse solo por la noche no ese día no salía nada no

Voz 1913 17:26 pues sí alguno lo cuestionaba no lo dijo pero la respuesta esa duda que tú planteabas sí que llegó llegó en forma de igualdad de derechos

Voz 6 17:34 como cualquier otro otra persona de mi edad salgo mucho decía está normalmente lo hago con amigos acompañados pero hay veces que bueno no me acompañan decididos aquí sólo como hombre pienso que cualquier mujer pueda hacer lo mismo lo que sucedió no tiene que llegar ese punto porque una de las personas en ningún momento da su consentimiento para que esos actos se produzcan bueno no lo ha cuestionado en ningún momento porque yo yo hago sólo oí

Voz 1913 17:59 los avanzaba la representación hasta el patio de butacas llegaba la desorientación de la víctima ese no saber qué estaba pasando ni intuir cuál iba a ser el final durante el juicio apareció también el sentimiento de culpa tan presente entre las agredidas y abusado

Voz 7 18:15 yo yo sufrido agresiones sexuales durante seis años te sientes culpable muchísimo porque no sabe cómo decirlo así que otra persona te crea es muy duro que niñas y mujeres tienen que pasar por todo esto y que no tenga a nadie que te diga vale cuéntame qué ha pasado porque yo sí te quiere

Voz 1913 18:48 hubo respuesta estas palabras respuesta del director de Miguel del Arco

Voz 3 18:53 es Valientes como tú son las que cambian al mundo también

Voz 1913 18:55 uno de sus compañeros yo como hombre

Voz 8 18:58 eh me siento avergonzado de que a día de hoy sigan pasando todas estas situaciones y particularmente crea pedir disculpas a todas esas mujeres que en algún momento de su vida haya pasado por esta situación y quería animar a todos que si en algún momento ven qué está pasando esto que denuncien porque creo que entre todos tenemos que colaborar intentar cambiar toda esta situación

Voz 1913 19:17 ibamos vamos a acabar con una reflexión final algo así como tú qué haces una cosa muchas veces pasa que a lo mejor una amiga se queja de Kundera está siendo muy pesado y a lo mejor pues les resta importancia o un tío ve comentarios en su grupo de amigos ir INSEE calla es

Voz 9 19:34 cómo tirar balones fuera pero yo tampoco voy a hacer nada no yo dentro de mi círculo no voy a hacer nada aunque sepa que esta chica está siendo forzada aunque sepa que este chico le está haciendo chantaje emocional esta chica para tener relaciones me da igual o sea nos estamos quejando de una cosa que estoy sabiendo que estoy permitiendo en nosotros mismos

Voz 11 19:58 quién no puedo respirar ya no porque es siempre es

Voz 0313 20:17 quiero recordarlo en jauría hasta el veintiuno de este mes en el Pavón Teatro Kamikaze en Madrid después de gira larga y extensa por por toda España Miguel del Arco María Hervás Raúl Prieto muchísimas gracias por el trabajo