El 'abecedario del diablo': otro peligroso reto que pone en alerta a los padres de niños en edad escolar

Voz 0827 00:08 con esa detectado y frenado un peligroso juego viral en el que participaban cuarenta de los ciento sesenta y cinco alumnos de primero de la ESO es decir uno de cada cuatro el juego es el abecedario del diablo una especie de Pasapalabra en el que el chaval va recitando palabras con cada letra del abecedario mientras otro le va pellizcar ando con intensidad creciente en las manos y en las muñecas hasta producir heridas que en cuatro de los casos de este instituto han sido graves como no es el primero de este tipo de desafíos virales que circulan en Youtube o en las redes sociales no llegamos muy bien a saber si lo que sucede es que cada vez se denuncia más lo que sería buena noticia O'Shea es que la practica Se está extendí yendo de una manera imparable el reto la apuesta la sensación de pertenencia o no al grupo la moda son creyentes que se convierten en cóctel muy explosivo cuando se mezclan con la inmadurez de un adolescente así que los padres y los educadores tienen tenemos una gran responsabilidad en vigilar en detectar responder ante estas prácticas pero también sería interesante que los responsables de las redes se preocuparan de controlar según qué contenidos a según qué edades al menos con la misma eficacia con la que por ejemplo Facebook detecta pezones indebidos no debe de ser tan difícil

trece Mario Prendes buenas tardes

hola buenas tardes mareo Prendes es el director del Instituto

Voz 0313 01:32 pero yo no sé si le había ocurrido alguna vez algo parecido a Mario en su en su carrera en su trayectoria

Voz 4 01:37 no no con la revés no

Voz 0313 01:40 cuánto se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo

Voz 4 01:42 pues la semana pasada empezamos a ver

le hemos perdido a Mario Momentum está yo no yo creo que hemos perdido bueno pues esta Mario Prendes sigue ahí se cortado momentito lo lo restableció enseguida Laura grabó buenas tardes

hola buenas tardes Lauro es oficial del grupo de redes social desde la Policía Nacional

Voz 0313 02:03 desde la Policía Nacional no hace muchas semanas con un colega suyo estuvimos comentando aquí la otra historia del del del de Momo del bombo que se colaba en el vídeo es de Pepa pick y esas cosas no es decía es que es muy complicado saber quién está detrás de todo esto hemos avanzado algo quiere decir alguien que propone este tipo de retos que busca atemorizar ganar dinero crear follón porque sí que ocurre con esto Laura

Voz 5 02:29 bueno el objetivo de las personas que generan este tipo de retos virales puede ser muy muy variado y no siempre con una intención bueno judicial no para para las internautas hay retos virales que pueden ser cómicos que pueden ser inocentes no esté este reto en el que se comparan fotos de hace años con otras de la de la actualidad bueno pues para ver un poco el el pase

Voz 4 02:52 de el tiempo no cumpla conmigo no otro

Voz 5 02:55 incluso nacen con un fin solidario recuerdo aquel que os acordáis ese reto en el que sus protagonistas incluso alguno de ellos personajes famosos que señala al reto viral se echaban cubos de agua helada

Voz 0313 03:06 ah sí sí sí

Voz 5 03:08 caso contra esa terrible enfermedad contra contra el el eh y bueno nos encontramos con que es cierto que bueno con cierta frecuencia estos estos retos rozan más bien lo absurdo no es decir que el fin último es conseguir más la ex nuestros en nuestros perfiles porque se realice lo más posible

Voz 0313 03:28 pero este por ejemplo el otro de Momo sí que claramente se convertía en viral en el momento en que uno lo comparte hablo difunde no pero esto de el diablo también sigue el mismo itinerario

Voz 5 03:40 en en en su origen este tipo de retos tienen todos la la misma intención base no que es que se exhibirá llegar aguanta Aznar más personas de lo que ocurre es que muchos ciudadanos bueno pues puedo decir cuando se cuenta con este tipo de retos tratan de alertar ahora con la mejor intención a las personas que lleven a otros padres para que bueno para para que sepan qué es lo que está ocurriendo y eviten eh que sus hijos caigan en este en este tipo de retos y lo que consiguen con ello crear una alarma social innecesaria e Ibon una sensación de inseguridad que no es real no

Voz 0313 04:16 entonces esto que estamos haciendo ahora la hora Le pregunto eh con toda franqueza y estamos obrando bien a los regular o depende es que no se ya tengo dudas

Voz 5 04:24 bueno también nosotros desde la Policía Nacional advertimos cuando éstos cuando estos retos cuando estas acciones que a través de la red bueno generan cierta alarma social y bueno desde la Policía Nacional también igual que vosotros alertaban sobre sobre su presencia en el caso de que comentabas el saber de dónde procede esa figura ayudar desmitificar un poco no hemos una asegura que crea mucho terror no por el aspecto que tiene porque realmente se diseñó para una exposición de figuras aéreas su su su intención crear terror no saber esto muchas veces en esta información Nos ayudamos no como decía les a desmitificar no a a a quitarle un poco de importancia a ese tipo de de retos

Voz 0313 05:06 ahora permítame un segundito que me he recuperado comunicación con Mario Prendes con el director del Instituto astures del gol en varios verdad

Voz 4 05:12 sí sí sí sí nos estaba contando no yo le preguntaba

Voz 0313 05:15 cuando se dieron cuenta nos dice que la semana pasada verdad

Voz 4 05:17 si la semana pasada empezamos a ver algún no sospechosamente con las mismas heridas en la mano y a raíz de ahí fue cuando tomamos la iniciativa de preguntarles qué era lo que estaba ocurriendo

Voz 0313 05:27 la Part participarán todos digamos de fin por voluntad propia porque era un juego entendían que en juego había alguno hay medio forzó

Voz 4 05:36 ahí fue cuando realmente nos empezamos un poco alarmar a algún niño que expresaba que bueno engaña de alguna manera se había visto forzado a participar lógicamente las heridas en algún caso eran de consideración se veía claramente que alguno iba con intención y todo

Voz 0313 05:51 lo que les dijeron ellos sobre el origen del reto quiero decir quién se lo había propuesto donde lo habían visto

Voz 4 05:56 pues en Youtube las redes sociales y ahí es donde nosotros lo averiguamos en acción tutorial nuevamente al peligro de las redes y a las familias a la necesidad de que Tubinga un poco bajo control porque páginas son nuestros hijos no

Voz 0313 06:11 cuál ha sido yo quería preguntarle Mario porque en fin ha ocurrido en su instituto y bueno es un es un buen de territorio en fin con con números concretos de alumnos afectados seguida más cuál ha sido la reacción de los padres por ejemplo si han podido ahí en fin unir esfuerzos e intercambiar opiniones e intercambiar información incluso

Voz 4 06:29 no la respetan la familia ha sido ejemplar lógicamente nosotros lo que hicimos pues notificar a los niños que íbamos a tener inmediatamente una sesión informativa con los padres herencia en este tema y lógicamente pues se ha dado un trabajo conjunto nosotros supervisando en el centro y los padres en casa ahora mismo los niños de que estarán cicatrizado las heridas que tenía lo que hemos dicho es que a partir de ahora Tolerancia cero que el juego entre comillas que acabado ir desde luego que si iban a adoptar medidas drásticas correctoras en caso de que se quiera o se tuviera constancia de que había algún niño a partir de ahora que fuera forzado a participar en este tipo de juegos

Voz 0313 07:08 Laura como experta de de la Policía Nacional en en en redes sociales añadiría algo a lo que acaba de comentar Mario el director alguna recomendación alguna algún consejo o algo

Voz 5 07:18 desde la Policía Nacional sin que aconsejamos que en el entorno digital en los padres de acompañar a sus hijos cuando navegue no no es verdad es de fiscalizar sus la on line pero sí de supervisar las no de de además de provocar conversaciones que les ayuden a avalar las consecuencias de determinadas de determinados actos y saber que en la vida real como en la vida virtual lo que decimos lo que hacemos tiene también su secuencia

Voz 4 07:42 María ha habido algún expulsado pregunto eh curiosidad no no no no no no no ha sido necesario llevar no determinado momento tiene que hemos detectado el problema lo hemos atajado de forma automática si bien ahora mismo saben que están bajo supervisión y no no bajo ningún contexto

Voz 0827 07:58 lo interesante Mario lo preocupante también es que con el nivel de alumnos que han participado en este tipo de juegos no podemos decir que estuvieran los alumnos más conflictivos al final terminan terminan sumando todos porque consideran que es un juego porque el riesgo el dolor de este tipo de cosas bueno pues forman parte de las reglas de ese juego que han visto

Voz 4 08:20 sí ha hecho el perfil incluso era el de la I más inmaduro más inseguro el que sevillana de alguna manera volcado a participar en este tipo de actividades el miedo que cogimos pues cuando supervisaba nosotros investigando en las redes que había una versión más dura

Voz 0313 08:36 ya se conoce como el Good donde ya hay ahí

Voz 4 08:39 en Autol estudio con fin de subir unas imágenes quedándose con cuchillas tenía Mossos algún caso de podría estar sospechosamente metido ahí en este tema no hay siquiera fue cuando dijimos esto hay que cortarlo de raíz de forma automática con información a ellos y lógicamente notificando no lo están

Voz 1546 08:58 a mí me gustaría en Laura que me explica un poco con este mundo nuevo como es el mundo digital etcétera etcétera que donde deja de existir la libertad empieza el libertinaje

Voz 5 09:13 bueno es responsabilidad de todos no eh como decía antes es importante saber que a veces cuando nos encontramos en el entorno digital como usamos comentando nos escondemos tras un perfil que quizá nos da una sensación de anonimato que Nos bueno quizá nos ánima no ha a cero a decir cosas que en la vida real no haríamos pero tenemos que saber que quienes así que también en la en la vida habitual nuestros nuestras acciones prosirios tiene sus consecuencias es cierto que hagan a nivel legislativo en la ley va adaptándose poco a poco al al al cambio a la evolución de la de la sociedad nuestro Código Penal en su reforma del año dos mil quince introdujo algunas figuras Sara Baras precisamente a este nuevo Munúa algunos delitos que se produce en el entorno digital en caso de que el acoso a través de las redes sociales pues vamos evolucionando con ella no pero siempre un poquito por detrás no

Voz 0313 10:07 muy bien la hora grabó oficial del Grupo de Redes Sociales de la Policía Nacional y Mario Prendes director del Instituto de Asturias de Lugones muchísimas gracias a los dos