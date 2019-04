¿Por qué nos fascinan los villanos?

Voz 0887 00:00 dos apuntes muy concretos antes de seguir adelante la filosofía plantea dudas plantea preguntas la radio permite interactuar

Voz 1 00:43 con la suma de estos dos elementos Pepe Rubio buenas tardes buenas tardes con la suma de estas dos elementos abrimos nuestra Ventana de hoy de la filosofía porque venimos de dos propuestas de oyentes precisamente el pasado jueves la cuadratura tocamos dos tema que llegaron muy llegaron mucha los oyente uno tiene que ver con un reportaje de El País Semanal sobre el narco gallego y se hizo y el otro con el anuncio de HBO de una serie sobre Jesús Gil que se titulará El pionero durante la emisión Recino primero la llamada de Mariano de bolos de Barcelona cuando la conversación iba sobre el narco no es hacía este planteamiento

Voz 2 01:12 también me voy con una cuestión que desde hace ya mucho tiempo

Voz 3 01:15 pero bueno yo percibo como una contradicción en la cual quizás una admiración a una facilidad por quedar fascinado de manera un poco ambigua ahí excesiva por personajes que por otra parte dentro del mundo normal consideraremos que bueno que no son en absoluto recomendables no que hay un paralelismo dentro de la producción de lo que es el audiovisual la ficción bueno las grandes películas las serie del padrino a lo mejor es una especie de de vía de escape no es decir

Voz 1 01:45 se refería al tiempo informativo que dedicamos a las mafias y su correlación en la ficción pero luego entrevistamos a Enric ex director de la nueva serie de HBO que prepara sobre Jesús Gil llamó Eva de Segovia no llegó a conocer a su abuelo porque murió en el derrumbe de un restaurante Los Ángeles San Rafael en mil novecientos sesenta y nueve que fue construido por el empresario soriano y allí murió eso bueno con cincuenta y siete personas más Jesús Gil fue juzgado en su momento pero también indultado

Voz 2 02:10 es que a mí la sensación que me dio cuando cuando esta persona de HBO llamo es que una vez más desde los medios de comunicación van a dulcificar la figura de este personaje parece que hemos tenido que aguantar Iber le en muchas ocasiones como es

Voz 4 02:29 ya antiguamente en el jacuzzi

Voz 2 02:31 no sé qué bueno a éste se le ha permitido de todo aquí en Segovia pues todavía duele

Voz 1 02:37 los dos oyente cuestiona la fascinación por lo que ellos consideran villano pero para entender lo mejor nada como recordar las palabras de Pablo Escobar dijo en una entrevista en ese programa demoledor con la SER en Arcos

Voz 5 02:49 yo no me opongo que sí cuenten esas historias relacionadas con mi padre no interesa tanto como que fascina la historia lo que importa es que está generando en los jóvenes el deseo de convertirse narcotraficantes y ahí es cuando yo me opongo a que el contenido de esas series sea exclusivamente en la glorificación de la actividad

Voz 0313 03:41 lo abrimos de quirófanos en Radio Club Tenerife para saludar a Sara Reyes Ara buenas tardes hola buenas tardes raras actuaron Filosofía en la Universidad de San Cristóbal de La Laguna e integrante del grupo de investigación repensar la filosofía haber antes de hablar de la fascinación por el mal y por los malos por los villanos que son muchos y diversos igual ya haremos empezar por definir o por concretar qué entendemos normal no porque cosas Jesús Gil la otra Pablo Escobar hay cosas muy distintas ahí no Sara

Voz 7 04:09 pero si yo creo que eso es importante porque bueno desde la filosofía y tenemos que hablar en sentido más de conceptual no

Voz 8 04:19 por supuesto que para cada persona existe lo malo para ni lo que para cada persona es malo en ese sentido podríamos hablar de un mal en minúsculas no el mal

Voz 7 04:29 que la Taser conocido pues puede llamarse mal simplemente hasta que después por ejemplo podemos saber que estamos hablando de una enfermedad que estamos hablando de un daño concreto que sale fuera de lo que la superstición nos puede hacer entender como como malo y luego por otro lado es quizás el más de que estamos hablando en cuanto a la fascinación sería una especie de mal en mayo escuelas no aquel que parece estar escrito en las estrellas aquel que de alguna manera Dostoyevski también no hablaba que estaba en El corazón humano ese un mal el como más difuso más en nube no ahí si es verdad que podríamos centrarnos en otra categoría una categoría filosófica más trascendental eh en quizás que se podría abordar desde desde otra óptica no que no es la óptica de lo malo para mí del año de lo pequeño y en esa sí que podría entrar pues lo inalcanzable la sombra lo oculto que por otro lado también podríamos encontrar en el Lincoln sí

Voz 0313 05:33 te has citado a a Dostoievski que defiende que el males es consustancial

Voz 7 05:38 exacto sí yo estoy dentro controversia

Voz 0313 05:41 con con Rousseau por ejemplo y su su Emilio dice que todos somos buenos por naturaleza pero la sociedad a la que nos corrompe

Voz 7 05:46 claro pero yo que sí creo que hay un tercero en discordia que sería otro filósofo del siglo XVII Spinoza

Voz 0313 05:53 sí que viene será algo tan contra intuitivo como

Voz 7 05:55 el mal es tanto como él bien fíjate que el mal este filósofo lo contempla como carencia de es decir cuando estamos hablando del mal estamos hablando de la falta de algo y entonces en ese sentido el bien por en sentido comparativo sería tanto como él mal donde nos ubicamos ahí pues en un espacio moral y luego más allá en un espacio ético pero es más atractivo

Voz 0313 06:19 algo para lo bueno o para lo malo el concepto de de maldad o el villano en sí mismo la figura

Voz 7 06:26 claro en el más atractivo porque de alguna manera June tenía una teoría sobre las sombras no sobre nuestras propias sombras y que en este sentido viene bien porque cuáles son nuestras sombras en el fondo es si caminamos hacia adentro sospechamos cuáles son y aquella que los resuena en parecidas a otras sombras que sí que se manifiestan como maldad en otros seres humanos parece que no no no asoma el vértigo de nosotros mismos no hay un vértigo que que nos da pavor pero al mismo tiempo no fascina de nosotros

Voz 0313 07:03 esta mañana Pepe cuando preparamos esta entrevista me decía oye que descubierto un filósofo alemán que asegura que el origen del mal está en la libertad digo fuimos perdón perdón me lo pues explicar un tal Shelley verdad

Voz 7 07:16 bueno eh

Voz 0313 07:17 bueno supongo contradictorio no

Voz 7 07:20 sería contradictoria de él si el concepto de libertad han el concepto máximo no del que podemos estar hablando digamos que si el mal es subterráneo en toda la filosofía con todos sus afluentes lo es por algo y lo es para dilucidar qué es la libertad incluso Mar qué es la felicidad vuelvo otra de Spinoza cuenta el dice que es excelso como raro llegar a ser felices no en contra posición y puede ser exactamente una contradicción pensar que el mal es producto de la libertad pero claro no es contradictorio si pensamos que actuando libremente algo podemos hacer que el resto les parezca mal hay un hay un concepto aquí que central para para entender lo que es el deseo el deseo no es bueno ni malo en términos absolutos desear cualquier cosa no es bueno ni malo luego lo pasamos por la razón efectivamente el también por las emociones no pero bueno desear un daño en principio no puede ser condenable uno puede llevar ese deseo negativo a la cabeza al contemplarlo como una pasión triste incluso como una de potenciación

Voz 0313 08:29 lo raro ir desde nuestra libertad podemos decidir ser pues no se piadosos o crueles desde nuestra propia libertad no tomamos esa decisión

Voz 7 08:37 claro ahí está el sentido crítico de lo que es nuestra propia libertad porque que ser piadoso ahí y no podríamos universalizar

Voz 0313 08:45 ya

Voz 7 08:47 entonces claro efectivamente tanto hay una hay una carta muy bonitas entre este filósofo que estoy citando a constantemente Baruch Spinoza in calvinista que se llamaba Blige en ver en el que le dice pero bueno entonces si usted dice que el mal es tanto como el bien y el mal es carencia dónde queda la responsabilidad dónde queda la virtud dónde queda la piedra el filósofo le contesta bueno si usted era pasos de conocimiento ICV viste de la superstición probablemente llegará a la conclusión de que el bien es más cómodo es mejor que el mal porque es cooperativo

Voz 1 09:26 de una cosa que que a me me llamó la atención es cuando el el

Voz 9 09:30 mal los malos tienen poder por ejemplo John era colleja a mi compañero Roberto Sánchez aquí sentado dado probablemente haría el ridículo ante todo mi compañero y la empresa abriría un expediente o José no pero si yo le dio una colleja pero si alguien muy poderoso igual la gente calla o ríe o ríe entonces me refiero al personaje como Escobar o Jesús aquí lo gente así que han sido muy poderosos a los que le reímos la gracia no entonces fueron algunos llevábamos camisetas no

Voz 7 09:59 bueno PP eso fue lo que hablábamos ayer le recuerda yo creo que sí Fassino un personaje como Escobar no fascina sólo por el hecho de que ha sido el malo malísimo sino porque esa vía lo llevó al poder un poder que fascina estamos hablando de este hombre que estaba destruyendo coches con una catana haciendo daño ir a nadie le fascina ese hombre lo primero que piensas que tan mal de la cabeza o que tiene un problema pero nadie quiere ser ese hombre entonces en nuestra en nos metemos en el mundo de las apariencias no de la realidad y de cómo se vierten y como El sueño también puede ser en una persona hacer lo que en la vida cotidiana ni imaginamos que desea ser es un es un mundo de espejos y muy seductor

Voz 0313 10:44 si tú tienes claro que nos puede llegar a seducir Pablo Escobar porque él ha llegado al poder o por la forma en cómo ha llegado al poder quiero decir que él también ha vendido él no dejaba de ser un capo mafioso terrorista y muchas cosas más

Voz 0887 10:58 él ha vendido el vendió que había llegado

Voz 0313 11:01 o al poder como resultado de su contra cultura de ser contra Moder asistió el contra sistema él en realidad vendió esa idea no será un poquito la figura alguna gente de la compró

Voz 7 11:13 claro claro vamos a ver yo creo que aquí la filosofía va de la mano con la con la psicología encuentra la personalidad ir porque no también a cuestiones antropológicas en ese sentido vamos a ver Escobar hizo lo que hizo hiper seguía algo no podemos conocer exactamente lo que perseguía a lo mejor no era el dinero obviamente un pueden ser cualquier otras cosas no puede ser que salda cuentas consolidó Francia por ejemplo tenemos a otro personaje como hay sima no que Hannah Arendt lo lo rescata El para hablar de La Habana

Voz 0313 11:50 de la banalidad del no crece como nunca

Voz 7 11:52 por encima de la tierra y que cualquiera puede ser un hombre que se convierta en una mal dadas los propósitos de Ayman eran los de un títere puesto que en supeditar va su voluntad a la a la de la voluntad de otro no decía bueno Éste fue mi deber y luego se lavó las manos hice fue cuáles son los propósitos íntimos de cada uno forman parte de nuestras personalidades de nuestra deuda interiores de nuestras ambiciones no hay una claridad en cuanto a eso porque me remito al principio estamos hablando del Mare Milú en minúscula ese mal que para para cada uno cada año y que además hay una hay un estudio muy interesante de Rizzo la TIC de las neuronas espejo no de porque nos con padecemos con el pero pues poseen por la misma razón no nos con padecemos es decir hay una serie de emociones y sentimientos que en en en los que entra en la venganza el desapego incluso la propia incapacidad de vernos a nosotros mismos suficientemente potentes y completar no con acciones dañinas no

Voz 0313 12:56 esta teoría de las neuronas espejos muy interesante y es verdad de un de un italiano un neurobiólogo sea maestro como el chocolate me gustaría que la que la explicaras un poquito más porque eso de poder ver como propias

Voz 7 13:07 qué acciones de los demás ayudantes

Voz 0313 13:09 mejor la vida o no lo complica no no acabo de tenerlo claro ellos de internamente

Voz 7 13:13 bueno yo creo que todo todo esto estudio ayudan a comprender es decir ellos empezaron con con simio se dieron cuenta que bueno de alguna manera bueno cuando nosotros decimos por ejemplo me duele una muela no para para entendernos imposible que alguien entienda lo que tú le estás explicando acerca de ese dolor si no le ha dolido La Muela también es decir ayuna el pecie de In traducción de ciertas emociones Dolores sentimiento que sólo son traducible si el otro sea compadecido si en ese sentido las neuronas espejo actúan efectivamente como un espejo de una imagen previa en nosotros no

Voz 0313 13:51 en doble sentido entonces en doble dirección

Voz 7 13:54 se produce una paradoja estamos

Voz 0313 13:56 hablando antes veníamos de hablar de la seny si villanos en televisión eso es lo que ha puesto desde luego en la primera línea a veces de pensamiento crítico cómo nos podemos sentir atraídos por la personalidad de un psicópata cuando en realidad psicópata se define así porque carece de empatía es decir que él por lo tanto imagino que no no tiene o no les saca partido a esto de las neuronas espejo

Voz 7 14:19 no bueno las tendrá evidentemente pero luego hay bloqueos que hay distintas maneras de interpretar el lenguaje no tiene acceso directo al otro y nos comunicamos con con una con variantes de lenguaje y a partir de ahí de interpretaciones no los significados son muy importantes aquí por eso el la la idea de mal el significado de mal ahí Ése es el corazón al que tenemos que dirigirnos no qué entendemos por mal que comprendemos por mal porque obviamente un le preguntamos a distintas personas probablemente dirán esas diferentes no también lo dirán diferente personas que profesan unos religiones claro

Voz 0313 14:59 esto es muy importante que está

Voz 7 15:02 situación extrema desde luego se puede reír de algo que les podamos contar sociedades en lo mejor o personas que como no hemos tenido esa esas situaciones no que el mal sea relativo es mal obviamente ejerce su acción lo que no tiene la acción digamos que su acción no es tan poderosa como se le quiere dar lo que es poderoso es la fuerza que nosotros Le Le propongamos no

Voz 0313 15:29 yo no tengo una pregunta Sara que es casi como una una demanda de aplicación práctica de toda esta en teoría filosófica que estamos compartiendo en La Ventana no si damos por bueno porque existe una fascinación por la figura del del villano el mal el lado oscuro nos nos atrae tiene una cierta capacidad de tal entonces hablar ver o leer sobre los malos sola maldad no puede ayudar a ser mejores personas sí o no

Voz 7 15:54 yo creo que si eres buena gente en vas a leer de todo porque la lectura de un lado de otro puedes leer al marqués de Sade en hice el salir también como leer Alicia en el país de las maravillas

Voz 0313 16:08 duras de Caravaggio también de empadronarse

Voz 7 16:10 lo que pinturas naïf yo creo que que es de hecho la música creo que es muy importante que es un lenguaje que también nos puede llevar al límite nos fe en cuanto la idea se sustenta muchísimo en la idea de muerte no Ray muerte digamos que la muerte es lo más oscuro lo lo que a todos no puede mover en pre sentido ese de que el mal ejerce una fuerza definitiva no y bueno pero sin embargo hay obras magníficas como la novena de Bruckner no que te llevan a ir hay sentimientos encontrados de hecho también hay quién a quién le pueda entorpecer la figura del malvado porque no es lo mismo el malvado inteligente que el tonto

Voz 0313 16:51 pues bien Sarah Reyes muchísimas gracias por este radica en La Ventana de la filosofía ha sido un placer de verdad gracias al fallamos

