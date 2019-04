Andrés Oppenheimer: "Tus hijos aprenderán a conducir, pero solo como curiosidad"

Voz 1995 00:00 tenemos el privilegio absoluto bueno existir debería decir que esto lo hemos tramado durante meses y ha sido dificilísimo conseguirlo pero no es verdad es fruto de la casualidad tenemos en este estudio hoy hemos reunido entonces de las voces más relevantes más escuchadas más sensatas y mejor informadas de todo el continente americano que ella os conocéis Juanes te presento Andrés Oppenheimer entonces Oppenheimer representa juegan es muy buenos días

Voz 1 00:25 es un gran placer estar acá Ángel Juanes es un genio porque puede hacer bailar hasta a alguien como yo que soy empata dura total alemana Argentina imagínate este hombre me puede hacer bailar o sea soy tan malo Hernando hasta mi mujer me pide que no ha sacado a Villa pero este hombre ven ese pulso

Voz 1995 00:46 Open Jaime ha sido corresponsal en The Miami Herald en México a trabajar en Colombia en Panamá en Nueva York ha escrito para los mejores periódicos el mundo entre ellas el Washington Post y el New York Times o El País en mil novecientos setenta y siete ganó el Pulitzer por destapar el escándalo Irán Contra seguro que han oído hablar de ese asunto kilo destapó fue él ha ganado también el Ortega y Gasset que concede país el Rey de España que concede la Agencia EFE Onemi cuenta con varios voy a para pronto eh cuenta con varios doctorados honoris causa y acaba de publicar sálvese quién pueda sobre el futuro del trabajo en todo el mundo capítulo IX Andrés decía así divierta sé quién pueda el futuro de los actores músicos deportistas se tendría usted algo que explicarle Juanes cree

Voz 3 01:32 mira el el lo que hizo en este libro fue investigar un poco eh

Voz 4 01:37 con lo futuro lo más importante del mundo con los gurús del futuro en todas las profesiones qué va a ser separadamente cada profesión que va a ser de los abogados que era sale de los periodistas que iba a ser de los banqueros que va a ser dos médicos maestros ser cantantes en los próximos cinco diez años contó esta automatización robotizado aunque seguían e ir dedique un capítulo a cada una de las grandes ocupacionales y efectivamente en el capítulo que tú mencionas hablo de el futuro de los entes es de los músicos de los artistas de los contrariamente a los gurús de Silicon Valley yo creo que si hay un futuro para los músicos y los todo aquello que tenga que ver con las humanidades y la creatividad porque aunque las computadoras y los robos están creando música están creando pinturas están creando esculturas todo eso estamos viendo un mundo en que vamos a tener cada vez más tiempo libre hoy diez aunque parezca mentira aunque trabajamos muchísimo bajamos muchísimo menos que nuestros antepasados nuestros antepasados en la era de las cavernas trabajaba a siete días por semana hasta que no casaban el mamut no comían después con el época bíblica tuvimos un día por semana libre no lo judíos cristianos el domingo lo asuman ese día

Voz 1995 02:54 sí

Voz 4 02:54 día después con el neutral tuvimos dos días hoy día en algunos países europeos ya hace una semana laboral de cuatro días sea estamos trabajando cada vez menos yendo cada vez más series Netflix yendo cada vez más concierto de Juanes aunque nos parezca mentira y eso va a crear un futuro hoy un presente para los músicos y en el capítulo cuento eso sí como los músicos como todos los demás vamos a tener que reinventar nos porque van a teme que seria y lo cuento en detalle Pekín es empresarios ya no son cuatro sellos que decían Juanes es bueno Laurent Samos ya eso está cambiando radicalmente hoy un músico busca su propio mercado lo encuentra el cuento la historia increíble de una banda de rock coreana que tuvo un éxito impresionante en Chile en Chile imagínate no fueron ninguna radio no fueron a ningún canal de televisión no nadie dice es un artículo de prensa fueron Achille llenaron el estadio dos días seguidos y nadie entendía por qué por qué por qué estos músico modernos son pequeños empresarios que buscan sus públicos en aplicaciones como Spotify ven quién Pombo los periodistas vemos quiénes nos están siguiendo los músicos podía pueden ver pues estas aplicaciones quiénes los están siguiendo hice enteraron estos músicos coreanos que en Chile los adolescentes estaban escuchando su música fueron Achille llenaron el estadio dos días seguidos sin ninguna nota de prensa de ningún medio importantes

Voz 1995 04:31 la segunda entonces derivada es que va a pasar con nosotros de las radios y los del que hay pop coreano no necesitan pero Juanes tuviese evolución lo que está controlando esto es lo has visto hace veinte años nadie había una discográfica decía pues ahora de de guía y ahora eres tú tu propio empresario Tomás muchas más decisiones de lo que las que esto

Voz 1239 04:47 claro que sí eso pasa también con con honores artistas por ejemplo digamos dos que no tiene la bizquera ellos se organizan de una manera increíble tienen su son su propia de izquierda son su propio manager su propio buque tienen sus su equipo de producción donde composición sacan sus canciones las ponen en youtube las ponen en todas las plataformas digitales empiezan a lo que dice Andrés que tu puedes de hoy en día meterte en los en cualquier plataforma esta así y quiere la persona cuántos años tiene de ciudad es que que traba en que trabaja puedes hablar directamente con con esta persona si quieres te la comunicación es mucho más rápida hay mucho más efectiva digamos de buena manera

Voz 1995 05:24 Andrés mis hijos van a aprender a conducir

Voz 3 05:27 dependo cuando se abstengan nueve y seis

Voz 4 05:31 probablemente sí pero como medio como una curiosidad

Voz 1 05:34 como una reliquia del pasado

Voz 4 05:36 hace bien el el auto que se maneja sólo se vienen

Voz 3 05:39 cinco años quizás hasta menos en Miami ya tenemos eh

Voz 1 05:45 experimentales por supuesto a mí me vino una tener una pizza el otro día experimental pero no la pizza

Voz 1995 05:53 experimental no la pizza que quizá no pero

Voz 1 05:55 sabía cómo pudo experimentar la pizza

Voz 5 05:58 te Perón y experimental no

Voz 3 06:02 el tema es que mira cuando empecé a escribir este libro

Voz 4 06:05 yo soy un estudio precisamente de Oxford no de este economista sueco sino de otros dos ingleses que decían que el cuarenta y siete por ciento de estos trabajos van a desaparecer en los próximos quince años cuarenta y cuando lo leí dije caramba esto es un poco exagerado la mitad respuesta empecé a pensar en mi propia profesión recordé Juanes lo sabe porque estuvo en en mi estudio de televisión yo hace cinco años tenía cinco cámaras Hi5 camarógrafos cuántos camarógrafo tengo hoy cero monos como acá acá estoy viendo cámaras no vio ningún tipo eso sí porque perdieron su trabajo por la robotizado porque ahora Mis cámaras son todos robóticas como estas hace un año o dos años yo tenía una traductora yo escribo en columnas en inglés en el Miami Hierro una traductora en las traducía al Espanyol yo las editaba Time tomaba unos veinte minutos hace un año el Miami Herald me dijo Mira dejemos productora usemos Gul más le mecanismo que ha pegado un salto impresionante en los últimos meses por la inteligencia artificial y efectivamente el sistema de traducción de Google que antes era un chiste ahora está bastante bastante mejor tarda lo mismo en editar

Voz 3 07:22 mi mis columnas

Voz 4 07:24 el español de lo que tardaba antes con la autora otro empleo se perdió las transcripciones durante sentí estaban presidente mandaba transcribir la entrevista tardaba unas seis siete horas me mande teníamos sionista ya no tenemos que sea mixta hay un robot ahora una aplicación Turín punto com punto com muchas otros hace poco estuve entrevistando a un presidente presidente Argentina cuando salí de la casa presidencial Mandela audio una de estas aplicaciones cuando hotel ya tenía la transcripción otro trabajo etc etc etc entonces esta revolución quiere robotizada de trabajo está ocurriendo todo alrededor nuestro perdón yo creo que va a hacer el acontecimiento más importante político y económico del mundo en los próximos diez o veinte años tú

Voz 1995 08:17 para eso tuvimos adecuar nuestra nuestra mente

Voz 4 08:20 eh

Voz 1995 08:20 el trabajo es para lo que nos educan para tener un buen trabajo para conseguir un buen empleo con el que ganemos mucho dinero para

Voz 4 08:26 dar trabajo otros problemas de la tecnología

Voz 1995 08:29 ahora mismo nuestra nuestro concierto están todavía muy lejos nuestra mental

Voz 4 08:33 de ahí la tecnología está lejos bueno ahí está el problema Toni que los tiempos se están acortando hasta ahora hasta hoy históricamente la tecnología siempre creó más trabajos de los que eliminó sea cuando se cimentó el automóvil en serio cuando Henry Ford invente al automóvil los carreteras lo que hacía en las carreteras la carretas quemaran automóviles decían esta máquina infernal no va a dejar sin trabajo a los que hacemos las carretas a los que cuidamos los caballos a los que hacemos las cerraduras esto va a ser terrible va a dejar un mundo de de desempleados ICO ocurrió todo lo contrario el automóvil hubo que construir carreteras millones de personas trabajando en carreteras puentes caminos otra millones trabajando en fábricas automotrices talleres mecánicos etc etc etcétera al final del día hubo más trabajadores gracias a la invención del automóvil de los que había cuando había carretas y lo mismo en muchas otras cosas el problema es que hoy día los tiempos están acortando cuando vivíamos en las cavernas tuvimos miles de año para pasar a ser cazadores hacer agricultores nos inventamos pero tuvimos miles de años con la revolución industrial tuvimos cientos de años para convertirnos de agricultores a trabajadores en las fábricas hoy día la señora que está en Legina en el párking en la caja dándote un ticket cuando cuentas con el carro y cobrando te con ETA cuando sale cuando carro ese señora tiene veinticuatro horas con suerte le avisan señora usted va a ser reemplazada por un cajero automático en el Parking S señora no tiene ni miles ni siento de años para reinventarse tiene veinticuatro horas muy difícil convertir a esa señora en un analista de datos en Veinticuatro horas entonces ahí íbamos a tener un problema a corto plazo

Voz 1995 10:23 estamos escuchando mi ante muy atentamente antes podría haber Juanes está escuchando muy atentamente pero tranquilo porque he dicho que los músicos van a sobrevivir

Voz 5 10:31 y hay respiró dijo vale yo lo mío

Voz 1995 10:33 las nada ya

Voz 1239 10:36 es digamos que la eran porcentaje de la música que suena hoy en el mainstream es decir la música el mainstream digamos el baterista ya lo está porque es programada la batería el bajo tampoco estaba porque está programado la guitarra más o menos los teclados pueden ser programados también es decir que mucha de la música que escuchábamos hoy el el urbano o incluso pues la mayoría en el acto o sea no no es como antes que ibas al estudio estaba al ingeniero que grababa ponían el micrófono que tocaba no era también ha pasado la música también lo han perdido

Voz 7 12:42 a esa acción hay una reacción

Voz 4 12:44 yo creo Toni que en los próximos veinte años vamos a ver un movimiento anti robotizado Sion igual que en los últimos veinte años hemos visto movimiento antiglobalización porque ya estamos viendo una reacción contra el desempleo tecnológico hace pocas meses en Los Angeles el sindicato culinario de hoteles y restaurantes Los Ángeles amén perdón las Vegas amenazó con ir a la huelga por el uso robots porque los hoteles ya están usando robots robots sitios pequeñitos como el grito que te el desayuno habitación con una bandeja en la cabeza y el sindicato que amenazó con esa la huelga porque estaban despidiendo gente los camareros entrevisté la lideresa sindical lo alcancé a poner en el libro ya pregunté oye pero usted es tan peleando una paloma una batalla perdida como van a competir con estos robots sitos que trabaja en tres turnos podía no toman vacaciones no piden aumentos de sueldo no se sindicalista como buena competir ustedes como Ana batallar ustedes este esta tendencia de me dijo no nosotros sabemos que no podemos ganarles imposible por por por ese precisamente por ese motivo porque trabajan texto no podía no no piden vacaciones etcétera etcétera Pero lo que exigimos es que las empresas paguen por el entrenamiento de los trabajadores que se han dejado cesantes por los Juegos entonces ya hay un movimiento anti tecnología que está creciendo cada vez más sobre todo por el fenómeno de adicción a las redes sociales

Voz 1995 14:19 en que es algo muy interesante Andrés en él

Voz 4 14:22 en el libro cuento precisamente de la reacción que está habiendo contra Netflix contra Facebook cuenta varias de estas plataformas que están creando muchos adictos y hay quienes dicen que eso no es un fenómeno colateral sino un fenómeno Intel

Voz 1995 14:41 están provocado porque además es que el hecho mismo de manejar el móvil lo hacemos como que las máquinas tragaperras es decir el mismo acto de bajar el dedo es el mismo el mismo que miles de duro de ludópatas en estos momentos están haciendo para jugar sus monedas

Voz 3 14:57 en en en el libro entrevisté a algunos líderes

Voz 4 15:00 este movimiento anti tecnológico y alguna de las cosas que dice son bastante sensatas eso sea uno de ellos me dijo mira las empresas tecnológicas se revalorizan su valor de mercado no esta en función de sus seguidores sino en función del tiempo en pantalla que pasan la gente que lo siguen otras palabras Netflix el valor de mercado de Netflix no es tanto no está tanto en función del número de gente que lo ve sino del tiempo que pasa esa gente entonces qué pasa hace un año o dos años tú y es un episodio netbooks y al final del episodio te preguntaba quiere seguir viendo el próximo no tú en una acción proactiva tenían que decir si tenía que apretar el botón que si así hoy ya no te dan esa opción por lo menos en Estados Unidos horrores quiere seguir viviendo no te dan cinco segundos tres dos cuatro uno se decide la próxima no te pidan permiso para mete Seat de la ponen de Pepo

Voz 7 16:08 eso crea adicción adrede

Voz 4 16:10 por el fenómeno económico del que te hablaba entonces en el libro también entrevista a alguno de ellos digo que alumno de las cosas que dicen son ciertas y que hay que ponerle freno alguno de los excesos de la automatización pero habló usted de lo

Voz 1995 16:25 matización habla usted de un tiempo libre del entretenimiento en España tradicionalmente usted viene de Israel marcha mañana a México vive en muchos lugares y ninguno no nosotros en España tenemos un gran reto es el del empleo todavía no hemos resuelto el asunto de empleo del empleo en España tenemos una de las tasas de desempleo más alta de de toda Europa después de Grecia es decir cómo vamos a hacer aquí para resolver un tema que sea

Voz 4 16:50 los robots cuando no hemos resuelto el tema del ponerse las pilas porque nadie está hablando de esto en esta campaña electoral se han escuchado ninguno de los candidatos es el principal problema de España porque mira tú dice no España es el turismo el turismo vive el calor humano era simpatía no es cierto en el capítulo libro en que hablo de futuro de la industria turística futuro Soteres y los sector AMS cuento como esto no me lo contaron fui yo a Japón paré en los hoteles robotizados fueron hotel totalmente manejado por Ros tú entras tienes tres robots conserjes Juanes hombre y todo conserjes esto hotel era simpático estaba fuera en las afueras de Tokio cerca de Disney hay en Disneylandia y en en Japón en Tokio y en ese caso las tres conserjes robóticos eran dinosaurios para porque quedan muchos niños hay obviamente bueno entre uno de estos robots dinosaurios japoneses me dice por favor póngase pasaporte en esta maquinita con por qué pasaporte dice por favor

Voz 1 18:00 a esta tableta igual con conserje humano entonces con las garras con las manos mostraba por favor firma aquí después con la otra guerra era con la otra mano me dice por favor pon tu tarjeta de crédito en esta otra ranura pones tu tarjeta de crédito saca la situación de otras ranuras osea

Voz 4 18:21 igual que un conserje de Canedo yo sí

Voz 1995 18:26 ese futuro Andrés tenemos un apenas un minuto debe preocuparnos debemos estar expectantes debemos estar inquietos cómo afrontamos todos esos cambios

Voz 4 18:35 mira al final de libro tengo una sesión sobre los trabajos el futuro cuáles son los trabajo del futuro como prepararon para eso yo diría que todos nosotros tenemos que reinventar los actualizar los reinventar no es poco en los trabajos quizás no van a desaparecer pero van a cambiar radicalmente en todos los aspectos muchas de las cosas que hacemos hoy la vamos a dejar de hacer en los próximos seis meses entonces una de las varias cosas que recomiendo es estudiar de por vida porque como me dice el presidente de Mighty de una de las universidades más importantes del mundo me dijo en la Universidad va hacer como la suscripción vitalicia una revista tú vas a ir a la universidad durante cuatro cinco años te van a dar tu papelito pero el día que te recibes ese papelitos es obsoleto porque la mitad de las cosas que aprendí ya son superada por la tecnología entonces vas a tener que volver a la universidad en cinco años en diesen quince veinte ya sea para actualizar te opera reinventarte

Voz 1995 19:36 el futuro es un reto maravilloso en el que estamos todos nos concierne a todos y una buena forma de saber cómo vienes leyendo se sálvese quién pueda de Andrés Oppenheimer el futuro el trabajo en la era de la automatización editado por Debate señor Oppenheimer verdadero placer muchísimas gracias