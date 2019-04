Virginia Barber: "La rehabilitación de un preso no sirve de nada, si fuera de prisión no tiene asegurado un entorno estable"

Voz 1995 00:00 durante los próximos minutos vamos a hablar con Virginia Barber que es la autora de libro más allá del el mal donde cuenta su experiencia como psicóloga forense it directora Clínica de salud mental en el Correccional General Services que es una institución neoyorquina a la que pertenece Island es la segunda prisión más grande de Estados Unidos en la que viven ocho mil reclusos diez mil funcionarios más funcionarios reclusos Virginia muy buenos días

Voz 1 00:29 buenos días que con con nosotros

Voz 1995 00:32 muy interesante lo que cuenta sin más allá de un mal pero pues explicar de una forma gráfica porque yo creo que el cine hecho que veamos esas instituciones una forma muy muy sesgada cómo cómo es esa prisión como es la prisión de Rikers Island

Voz 1 00:47 bueno pues en Nueva York en primer lugar voy a hacer una distinción en en Estados Unidos se hace una distinción entre prisión y cárcel no entonces en la Rikers Island se considera una cárcel porque los presos los internos son la mayoría preventivos es decir de esos ocho mil internos la mayoría está esperando a que se resuelva su caso legal la esperando a juicio o esperando a declararse culpable hemos aproximadamente un noventa y cinco por ciento de Estados Unidos de los casos se resuelven con una declaración de culpabilidad con una negociación con la Fiscalía y luego hay un porcentaje mucho más pequeño que está cumpliendo sentencia por delitos menores de menos de un año una vez que ya son sentenciados a delitos de más de un año se les trasladan a Prisiones que se encuentran en otras partes del estado Nueva York y ahí es donde cumplen sentencia entonces en la ciudadano ayer en Rikers Island hay ocho cárceles ahora mismo operativas son como ocho edificios dentro de una pequeña isla a la que se accede por un pequeño cuente y luego hay tres centros de detención uno de ellos está en Manhattan el otro en Brooklyn y el tercero en el en el Bronx

Voz 2 01:56 a ver si aprovechamos para aprender inglés como Yale prisa exactamente una cosa es la cárcel otras cosas si yo tenía un amigo entonces regalado él estudió en Yale en la Universidad de Yale y el siempre bromeaba decía Maison y sin Yell que Sarkozy como mixta ya está todo en la pronunciación decía mi hijo está la Universidad de Yale que es obesidad buenísima pero jugaba que su hijo estaba en

Voz 1 02:20 eso me ha pasado me ha pasado un par de veces menos no sabían si estaban

Voz 2 02:26 yo me estoy trabajando a sí mismos cómo fue

Voz 1995 02:33 tu entrada en en esa prisión en esa institución en cuerdas el primer día porque insisto en nuestra idea puramente manipulada manoseada por el cine y la ficción es muy concreta cómo es tu primer día en esas instalaciones

Voz 3 02:47 bueno es que yo en el libro cuento un poco hay nueve capítulos no y los diferentes casos no son todos de de la cárcel de hecho el último capítulos en el que me centro un poco más en este trabajo que he tenido en los últimos tres años de de mi carrera la primera vez que yo estuve en esa cárcel ni siquiera había empezado el doctorado estaba trabajando digamos como un título en Estados Unidos que se llama Case manager trabajaba para un juzgado de salud mental uno de los uno de los de los pacientes que tenía que es lo que al que llamó Henry en el primer capítulo lo lo detuvieron

Voz 1 03:27 lo llevaron a esa cárcel yo fui a la cárcel hacerle una evaluación Ésa fue la primera vez pues aproximadamente hace quince años que que entre en esa cárcel no llega a entrar del todo porque lo sacaron a él digamos a una habitación donde donde hacíamos las evaluaciones bueno me pareció tremendo lo que más me llamó la atención sinceramente es que la cárcel está justo enfrente del Aeropuerto La Guardia y entonces me pareció me me pareció interesante estar en un sitio donde hay un pues claro donde Lage donde la gente no tiene ninguna libertad sin embargo estas viendo aviones que están despegando continuamente del aeropuerto La Guardian sale están constantemente bien pero actualmente me pareció un contraste tremendo cuántos años tienes siempre si tenía

Voz 4 04:10 veinticuatro años eran bastante jóvenes

Voz 1 04:14 hubo unos cuantos años más adelante yo trabajaba en un hospital el Hospital Bellevue que es el hospital psiquiátrico más antiguo de los Estados Unidos un hospital público dentro de eso explica la una una unidad de psiquiatría forense donde se atiende a presos que se entran dentro de la cárcel de Nueva York pero que tienen enfermedades mentales y que están experimentado síntomas demasiado agudos como para ser gestionados dentro de la cárcel entonces los trasladan a ese hospital ahí trabajé varios años injusto estaba trabajando en ese hospital cuando no atacó el huracán Sandy a la ciudad de Nueva York y fue la primera vez que ese hospital que que se inundó fue evacuado evacuaron todo el hospital primera vez en la historia de ese hospital que se cerraba entonces Nos mandaron a un equipo de los que trabajábamos en la unidad de psiquiatría forense a la cárcel porque claro ya esos pacientes no podían trasladarse al hospital esa fue la segunda vez que estuve fue en el dos mil doce trabajé durante tres meses dentro de la cárcel y sinceramente nunca imaginar que fuera que fuera volver pero luego unos años después un cambio de administración solía haber una empresa privada que era la que proveía a los servicios de salud mental a la cárcel el alcalde que tenemos ahora en el dos mil dieciséis cambió la administración a una digamos a una empresa pública que es la que lleva a todos los hospitales públicos de la ciudad

Voz 1995 05:33 públicos porque hay una gran parte de las instituciones de ese tipo de Estados Unidos que son privadas que mencionas el hospital de vio una vez más es iconográfico también en en la ficción Antesa a los de tu gremio les llamaban al guionista es verdad gran parte de la historia parte de ese de ese primer hospital de atención psiquiátrica en EEUU insisto que los centros de salud mental en nuestro imaginario pues nos llevan a menudo a película seguro que recuerdan a alguien voló sobre el nido del cuco

Voz 2 06:04 mira os la cara

Voz 5 06:06 miradas la el simpático batallador charlamos firme Munich

Voz 1995 06:12 el mentales que aún se llamaba manicomio a cargar además peyorativa importante qué pasó con esos lugares bueno

Voz 1 06:21 a esos lugares la mayoría bueno eso jugaré cerraron y cerraron en los en los años sesenta al setenta tanto en Estados Unidos como en Europa y hubo varios factores que contribuyeron a que se cerraran los hospitales en primer lugar empezaron a descubrirse la medicación antipsicóticos entonces muchos pacientes que a lo mejor antes no sabían muy bien cómo gestionarlos pues ya tomándose la medicación podían funcionar de manera adecuada en la comunidad y luego por otro lado en esos hospitales lo que llamamos manicomios había mucha violación de los derechos fundamentales de las personas de los de la derechos civiles de su libertades y también había mucho estigma se creía que los enfermos mentales eran todos violentos o peligrosos por eso también les encerraban en hospitales de manera indefinida entonces se cerraron muchos hospitales al mismo tiempo pero lo que ocurrió es que no hubo un buen plan B no no se prepara no se dio recursos a la familia suficientes no se dieron recursos a las comunidades para tener tratamientos ambulatorios y entonces se produjo ese fenómenos lo que llamamos la institucionalización mucha de las latas las teorías indican a que muchas de esas personas terminaron pues siendo con marginación social con pobreza Yves un traspaso de muchos enfermos mentales que antes estaban en esos manicomios a las cárceles y por eso hay otras razones pero esa es una de las razones por las que hay tantos enfermos mentales en Instituciones Penitenciarias

Voz 1995 07:47 vamos con Virginia Berbel que les recuerdo es la directora clínica voy a decirlo viene directora Clínica de Salud Mental en el final Health Services que gestiona los servicios médicos de todas las cárceles de Nueva York Virginia en toda tu experiencia es conocido algún preso con algún problema mental

Voz 1 08:04 que hayan mejorado su situación estando en la cárcel sí he conocido las cárceles en principio yo creo que obviamente no son el lugar adecuado para tratar la enfermedad psiquiátrica pero en en muchas cárceles cuando hay programas adecuados y con los recursos adecuados muchas personas sobre todo porque muchas de las personas que están en la cárcel como ya mencionaba antes vienen de una situación de marginación social y entonces a lo mejor cuando estaban en sus comunidades pues no estaban tomándose la medicación no estaban recibiendo tratamiento no estaban recibiendo terapia y hay veces que cuando están en la cárcel pues si tienes un equipo de tratamiento cualificado pues muchas de esas personas por primera vez empiezan a recibir tratamiento y entonces mejoran por lo menos los síntomas psiquiátricos pueden mejorar dentro de la cárcel no en todos pero en algunos tenido mucho

Voz 6 09:00 los casos de presos que entrasen sin ningún tipo de enfermedad mental y que la estancia en la cárcel les haya significado desarrollar esos problemas

Voz 1 09:10 sí hay hay dos tipos de situaciones diferentes por un lado la cárcel querían muchísimo estrés hídrico puede ser también un una puede retrasar matizar para personas que han tenido experiencias traumáticas encontrarse dentro de de esa situación puede retraer matizarla eso es lo que vemos en ocasiones es además vuelvo a recordar que la cárcel es donde llega a gente a la que acaban de arrestar no entonces es gente que todavía no sabe lo que está pasando con su caso legal que están a demandas pasando el estrés de ir a la Corte de no saber qué es lo que va a pasar no saber de qué les están acusando a veces no saber cuáles son las pruebas que hay en su contra entonces por un lado estamos trabajando el estrés que están viviendo por tener el caso legal todavía abierto y luego por otro lado pues pues claro estar estar en fue desconectados de sus familias y en la carpa entonces gente que no tiene ninguna enfermedad mental cuando estaban anteriormente pueden desarrollar sobre todo lo que hacemos es muchos síntomas de ansiedad depresión y dificultad para dormir y presión en algunas ocasiones depresión clínica osea depresiones serias

Voz 1995 10:18 mucho me temo Virginia que se esos males nos afectan a todos estemos dentro fuera uno de los principales retos esta sociedad pero déjame preguntarte porque hay un apartado muy interesante en el libro liquidarla si tu trabajo como perito judicial en juzgados especializados en salud mental algo que no existe en España explícanos porque la responsabilidad que tú tomas en cada una de esas valoraciones es decir es la vida de una persona en el fondo

Voz 1 10:42 sí bueno yo quiero pensar en en esa es la parte el libro la que hablo más de lo que de lo que se conoce como psicología forense no en lugar de psicología penitenciaria que es lo que hemos estado hablando hasta ahora entonces dentro de mi trabajo como psicóloga forense realizado evaluaciones o peritajes para los juzgados y una gran parte de esos peritajes los realice cuando trabajé directora clínica en juzgados especializados de salud mental en eso juzgados los jueces están determinando si dar una alternativa a la prueba son de libertad es decir en lugar de mandar a alguien a la cárcel pues es darles la oportunidad de que reciban tratamiento en la comunidad pero una parte muy importante de tomar esa decisión es determinar cuál es su nivel para utilizar el término legal peligrosidad las las evaluar tiene pero siempre en psicología forense la la decisión final la toman juez es decir yo doy mi opinión tres mis opiniones clínicas psicológicas sobre cuál es el nivel de riesgo y sobre todo cómo gestionar ese nivel de riesgo una vez que alguien esté fuera la sociedad pero la decisión final la toma la tiene que tomaron jueves

Voz 2 11:52 bueno Virginia es una de las grandes en su materia cuánto tiempo llevas en España en este viaje viste dije un día vamos a hacer una pausa y enseguida porque además ya sabe lo mantenían silbemos a preguntas como general a nosotros porque lo mismo necesitamos que Virginia se quede aquí evaluar a la sociedad española no vamos nosotros a uno de una de las dos o nosotros a revisarlas aquí porque es verdad que

Voz 1995 12:19 que no parece que estemos en nuestro mejor momento bueno hacemos una pequeña pausa enseguida volvemos hablando con Virginia beber sobre más allá del bien

Voz 7 12:26 vale

Voz 1 12:29 Toni Garrido

Voz 8 12:30 cadena SER

Voz 1995 12:36 seguimos hablando con Virginia bereber Rioja que hecho muchas cosas entre ellas cuidar de la salud mental de los presos de las instituciones penitenciarias de Nueva York que tu libro que se llama el mal experincia es una psicóloga forense y seguimos con Gonzo y seguimos con Tom tratando de entendernos pues en el fondo lo que buscas Virginia es que nos intentamos saber quiénes somos en lo más profundo de nosotros saber quiénes somos

Voz 2 13:01 si me dice que es responde te pregunta yo creo que aún sigue en mirar dentro de mí becas pero Virginia tenemos muy clara

Voz 1995 13:14 de que las de que las cárceles tienen que reinsertar a la gente creemos que las instituciones evita a sirven para alguien que ha cometido un error va a pagar por su error pero creemos que ese individuo va a tener la oportunidad y el coraje de volver a reinsertarse socialmente seguir con su vida no sé cuantos años después ese sistema es el que se utilice en Estados Unidos también

Voz 1 13:38 bueno pues yo en Gene depende depende depende de las cárceles depende de las prisiones depende de los Estados en Estados Unidos cada Estado es como si fuera un país diferente no yo puedo hablar creen en particular en la acción Nueva York sobre todo en los últimos años ha habido unas reformas muy agresivas dentro del sistema jurídico penal para mejorar el tratamiento para mejorar para que las cárceles sirvan común un lugar donde las personas pueden rehabilitarse entonces yo puedo hablar únicamente de mi experiencia en los últimos tres años es muy importante para conseguir la rehabilitación que desde luego es nuestro objetivo dentro de la cárcel de Nueva York tener recursos entonces por ejemplo los últimos tres años esa cárcel ha pasado de tener quince psicólogos a tener cuarenta yo tengo un equipo de cuarenta psicólogos que trabajan conmigo aparte de todos los trabajadores sociales de todos los educadores idea otro tipo de terapeutas de los psiquiatras y eso es es imprescindible no puedes trabajar en la rehabilitación sin tener un equipo grande de profesionales de la salud mental entonces nosotros tenemos por ejemplo un equipo de personas que se dedican a ofrecer tratamiento y otro grupo de personas cuyo uno único objetivo es preparar a los internos para cuando salgan de la cárcel no la mayoría de la gente que tenemos con Instituciones Penitenciarias acaba saliendo volviendo a nuestras comunidades por eso también es tan importante rehabilitar los entonces tenemos un equipo que exclusivamente lo único que hace es empezar a prepararlos pues para asegurarnos de que tengan lugar donde puedan vivir cuando salgan de que tengan un psiquiatra un psicólogo al que puedan acudir que tengan todo tipo de terapias ocupacionales terapias individuales las que necesitan terapias para ayudarles con el con las adicciones ese tipo de recursos son imprescindibles sin tener esos recursos la rehabilitación dentro de ambientes que de por sí son anti terapéuticos es muy complicada

Voz 9 15:30 para entender el problema del preso de de paciente

Voz 1995 15:35 a ver yo

Voz 9 15:36 han entendido que que que mucha culpa ciudad ajedrez quiso he entendido y que incluso asesinos de ser exigente con mucha inteligencia estudian Psicología en la cárcel para luego intentar simular que tienen algunos síntomas como el doble personalidad para parecer no se viste no

Voz 1995 15:55 hay mucha películas llamamiento no

Voz 9 15:57 o sociales lo siento mucho de Leitza aquí son gente que ha estudiado el libro esos sito en Lugo transmitir entre comillas siempre unas que no tienen para salir una sentencia más menos la no sé si tú has tenido este tipo de enfrentamientos

Voz 1 16:10 sí he tenido claro el capítulo de la psicopatía del libro comienza explicando un caso cuando yo era residente en el Hospital Bellevue de un paciente que simuló simuló síntomas depresivos ese es un ejemplo bueno dentro de la psicología jurídica o de la psicología forense pues siempre tenemos que tener en cuenta que las personas que se encuentran en el sistema jurídico penal pueden llegar a tener una motivación para lo que nosotros llamamos simular no o inventarse síntomas de enfermedad mental pues porque esa manera a lo mejor les pueden llegar a declaran imputables porque puede ser un factor que digamos atenúa las sentencias es algo que siempre tenemos que tener en cuenta dentro de los doctorados no y los másters en psicología forense estudiamos cómo detectarla simulación y los psicólogos tenemos muchos recursos para poder detectarla en primer lugar porque cuando ya has visto muchísimos enfermos mentales sabes sabes determinar cuáles son los síntomas reales de la enfermedad mental y luego incluso tenemos test psicológicos que podemos utilizar que se han desarrollado que se han validado y que tienen una fiabilidad muy aceptable para detectar la simulación on eso no quiere decir que siempre a lo largo de la vida profesional de un psicólogo hay pacientes pues que simulan de de manera bastante brillante icono y que no y que no lo detectamos siempre es todos los Tegui todas las evaluaciones tienen un margen de error porque el comportamiento humano nunca se puede predecir

Voz 1995 17:34 el cien por cien Virginia cómo estás en situación de una situación muy compleja con gente que está en una situación mucho más compleja que la tuya como haces para dejar a Virginia en casa hay que aparezca la doctora ahí en todo momento a actuar de una forma absolutamente profesional sin que los las emociones porque en el fondo la emoción está en todas partes también en tu profesión como como dejas las emociones hablado

Voz 1 18:00 sí pues es un trabajo es un trabajo constante es complicado en en muchas ocasiones es complicado en general pues cuando llevas muchos años trabajando en este en estos ámbitos y sobre todo cuando está en la universidad haya cuando yo hizo el doctorado en gran parte de la formación era supervisión donde es constantemente estás hablando con supervisores que te están ayudando a gestionar las emociones que muchas veces produce este trabajo por un lado porque claro está expuesto a personas que han tenidos bueno pues vidas muy tristes historias traumáticas por otro lado también a menudo trabajas con personas que han cometido crímenes eh tremendos no y entonces a veces es inevitable pensar en las víctimas y eso también puede llegar a producir ciertas emociones es muy importante para los psicólogos forenses que nos demos cuenta de en qué momentos algunos casos no están llegando a afectar de manera particular porque eso puede interferir en nuestra habilidad de forma rápida no es que sean objetivas yo personalmente me parece muy importante tener supervisores mentores colegas yo me siento muy afortunada porque tengo un círculo de de es de ese tipo de profesionales a los que siempre acudo por ejemplo cuando trabajo con delincuentes sexuales me parece muy importante siempre acudir a un supervisor que me ayude un poco a gestionar el al cualquier emoción que que en un determinado caso pues pueda pueda haberme producido y luego pues bueno también es importante es encontrar un equilibrio entre tu vida profesional y tu vida personal eh pues eso vacaciones hacer cosas que relajen fuera el trabajo pues no sé yo salgo a correr hago yoga hago meditación

Voz 2 19:38 cuando llegas a España llevas un día con cojas Un periódico te vas a leer las noticias también es parte de mi amigo yo de ahí porque todo indica Virginia

Voz 1995 19:49 eh viendo las poses a las infracciones que llega a la de que tu profesión dentro de poco no va a ser necesaria estamos fenomenal todos el mundo se dirige hacia una paz relativa a extraordinaria mucho más si cabe aún en Estados Unidos donde todo está fenomenal verdad sí

Voz 4 20:08 hoy Virginia cuando ves una película habitual del género carcelario eh refleja la realidad sobre todo psicológica de de lo que se vive dentro de una cárcel porque lo lleva diciendo Toni mucho es la ingeniería colectivo estén en las películas que no son pocas hay algo de real bueno pues en general no sinceramente

Voz 1 20:29 en general no yo cuando veo esa parte del plan para ayudarme a gestionar las mis emociones es no ver muchas series ni muchas películas de estos temas pero bueno cuando ese cuando he visto cuando he visto la tele y he visto

Voz 4 20:42 no no no nos una un reflejo muy real de lo que ocurre en la realidad al algunas partes pues si es así

Voz 1 20:49 bueno pues obviamente en centros penitenciarios se producen conductas violentas pero luego también en centros penitenciarios hay momentos de humanidad que la gente no se puede imaginar no que muchas de estas personas al fin y al cabo son personas normales como nosotros que han tenido circunstancias subidas muy negativas y que cualquiera de nosotros en esa sustancias probablemente hubiéramos cometido los mismos delitos y luego cuando empiezas a conocerlos te das cuenta de que son personas con capacidad de empatía con capacidad de compasión

Voz 3 21:17 hay momentos de humanidad que yo veo

Voz 1 21:19 muchas veces en la en la cárcel de de hecho cuento en el libro una situación de

Voz 3 21:23 un tenemos una unidad donde hay pacientes que tienen discapacidad intelectual aquí hubo un día donde uno de

Voz 1 21:31 yo estaba a punto de salir de la cárcel y cuando entramos dentro de la unidad vimos al resto de los presos que estaban escribiendo en un papel un mapa de cómo lleva llegar al albergue que ellos habían decidido que todos los albergues de la ciudad era el mejor Il estaban explicando cuando salgas tienes que de aquí Tomás a la derecha aquí vas a ver el Mc Donald de ahí esos momentos de humanidad nunca salen en la tele son momentos que hacen este este trabajo en que queda mucho trabajo que también da muchísimas satisfacciones

Voz 1995 21:59 Virginia es una de las responsables de la salud mental de una de las instituciones que está en la primera línea de batalla de un mal que no que nos afecta a todos estemos en prisión estemos en una cárcel en una prisión en esa diferencia que en Estados Unidos entre ya Eli Prison ese deberá a preocuparnos a todos Si Virginia asisto están a primera línea de batalla más allá de mal experiencias y una psicóloga forense tienes un trabajo interesantísimo como sabes de Virginia tiene su libro fantástico donde explicas bien qué es lo que es lo que haces en tu día a día Virginia muchísimas gracias gracias Alsa transparente