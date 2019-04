Voz 2 00:00 Sara vítores buenas noches llevamos desde las doce y media de la mañana analizando los datos de la macroencuesta del CIS luego seguiremos a de la noche y la cara B de hoy se queda con una de las palabras a las que llevamos dando vueltas desde que hemos conocido la encuesta sí que es la incertidumbre solamente sumando datos según la encuesta el XXV con tres por ciento

Voz 1880 00:38 de los votantes no tiene decidido aún a quién votará otro cuatro con cinco por ciento no lo sabe y un ocho con dos no ha contestado sumamos esas cifras un treinta y ocho por ciento de los encuestados no lo ha decidido no sabe no lo ha contestado casi un cuarenta casi un cuarenta por ciento de la población no son muchos

Voz 2 00:55 para sacar conclusiones de parece que sí lo son más que justificada está la cara B de hoy incertidumbre que tenemos nosotros pero que también tienen los políticos vamos a repasar en un minuto cuatro de sus voces tras conocerse los datos sobre la

Voz 1880 01:09 cuesta Adriana Lastra es la dícese

Voz 3 01:12 tarea del PSOE con un treinta y ocho por ciento de indecisos el panorama está muy abierto no hay encuesta fiable con ese porcentaje de indecisos de personas que no saben todavía lo que van a votar que no quieren contestar Pablo Casado secretario general del PP

Voz 0557 01:26 eh pero este física es algo ya sobrenatural han cambiado la cocina de la cocina osea esto ya es Sferificaciones nitrógeno líquido estoy a su laboratorio culinario que ni Ferran Adrià

Voz 4 01:39 Toni Roldán secretario de Programas de Ciudadanos yo creo que ya es hora de que el señor Tezanos y los enchufados de deshonor Sánchez se vayan a su casa con su cocina eh que quieren hacerse encuestas

Voz 2 01:52 qué harían ellos ir Pablo Echenique secretario de Organización de Podemos

Voz 1662 01:56 casi la mitad de la ciudadanía todavía no ha decidido el voto nosotros eh pues hemos cambiado las encuestas en muchas ocasiones creo que tenemos que esperar a que la gente hable de gente vota

Voz 1880 02:09 la incertidumbre tienes el principio

Voz 2 02:12 incertidumbres también una teoría física no

Voz 1880 02:14 sí Werner Heisenberg físico alemán galardonado además con el Premio Nobel de Física en mil novecientos treinta y dos formuló el principio de incertidumbre que lo que dice vamos a ver de la forma más sencilla posibles que es imposible medir con exactitud el lugar y la velocidad de una partícula simultáneamente porque al conocer su lugar el que observa afecta a la velocidad y al medir la velocidad habrá cambiado la posición con lo que es imposible conocer ambas variables pero es bueno esta teoría fue una revolución en el desarrollo de la mecánica cuántica es una de las grandes ramas de la física y luego algunos usaron su teoría como título de canción por ejemplo este principio de incertidumbre de Ismael Serrano

Voz 1 02:57 bien puede que no siempre nos van de las blancas mi amor es de cerca términos que es la infligido

Voz 1880 03:16 abre en la RAE es la falta de certidumbre entonces vamos a ver certidumbre dice certeza vamos a certeza ir dice conocimiento seguro claro de algo así que la incertidumbre sería la falta de conocimiento seguro y claro de algo como sinónimos dudas sospecha desasosiego inquietud indecisión inseguridad recelo o vacilación y tiene toda la pinta de ser de esas palabras de las que nos encanta su etimología pues se viene del latín y íbamos a dividirlo en tres partes el prefijo ir que es negación y después la palabra certidumbre que estaría está de ser tus de ahí bien es cierto el sufijo pudo tout que escuálida así que el significado lo vemos clarisimamente es la negación de la actualidad de cierto la incertidumbre el no saber el laudo no vamos con un Aído no es bueno a la cantante de Israel que por cierto va a estar a finales de mes por España

Voz 2 04:20 vamos a la filosofía está con nosotros Ana Carrasco Filosofía profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Ana muy buenas noches buenas noches desde la filosofía que como se define la incertidumbre cuando amarillos

Voz 1932 04:32 ha propuesto el tema no sabéis hasta qué punto es importante este tema de hecho eh podemos decir que la filosofía tiene que ver con la certeza tiene que ver como con la incertidumbre hay un filósofo que a mí me apasiona que se llama Fitch que dice que según qué tipo de filosofía hagas qué tipo de filosofía creas a seguir es el hombre que es no no no se casó la mujer que eres en ese sentido hay una línea que es muy conocida por todo el mundo que es por ejemplo la cartesiana que es aquella que busca una verdad para llegar a una certeza en ese en ese sentido lo que piensa qué piensa Descartes que por ejemplo Descartes que su racionalista como Lightning trabaja por ejemplo con Newton Newton con la matemática porque estoy diciendo esto de la matemática y Lightning Niza habla de los mundos posibles la matemática hable de aquello que es calcula hable por cierto eso de hablar de de las votaciones la intención de voto como como como cocina molecular implica que de alguna forma tienes la medida para saber cuál es la fórmula mágica tenerlas Sferificaciones pero lo había otro punta de la filosofía y aquí yo declaro confieso mi voto que lo que dice es que el principio no es la verdad sino que es la duda que el final de la filosofía si tiene alguno es precisamente la incertidumbre es decir que no lo puedes calcular en ese caso tendríamos a filósofos como Pascal que por cierto trabajaba con el matemático Fer Matt que son aquellos que no de la posibilidad de algo sino de la probabilidad de algo porque la cuestión es que no podemos calcular algo en este punto para los que sepan filosofía que me estén escuchando podemos hacer hablar del paso del fundamento al abismo del grupo al grupo es decir que la filosofía según según esta línea lo que vaya lo que va a entender es que claro ambas vamos a dejarnos de de de fórmulas de fórmulas moleculares porque lo que tenemos que aprender es a pensar sin certezas sabiendo que precisamente lo que tenemos es que el ser humano vive en la incertidumbre

Voz 2 06:28 de acción al ser humano sí que tiene que pensar sin certezas y reacciona como reacciona

Voz 1932 06:33 el red reacciona muy mal porque el ser humano tiende continuamente a pensar en el futuro la incertidumbre es el territorio del futuro es el territorio del mañana es el territorio en el que nos sentimos céntimos ciento cierto control cierta seguridad podemos hacer cálculos pero claro

Voz 1880 06:49 no lo tienes claro claro en el

Voz 1932 06:52 esto es hablan es recuperando un poco una cara B de la semana pasada que se habla de las cloacas de la incertidumbre porque la incertidumbre lo que hace es que muchas personas como reacción pues proyecten sus fantasmas sus miedos se pongan es el peor el peor pronóstico posible cómo reaccionan ser humano hombre hay como varios varios niveles no entonces la filosofía lo que trata es de enseñar el hombre como puede pensar cien certezas la lo primero que el primer sentimiento que no experimentamos es la angustia no sabemos qué pasa sabemos que va a pasar algo porque la incertidumbre es que va a pasar algo pero no sabes que no tienes control sobre lo que vamos a fines de ningún tipo de control pero como no sabe si es bueno si es malo por dónde te va a venir te te genera angustia otra otra opción es la desesperación la desesperación porque quieres obtener respuestas y no puedes estamos intentando saber cuál es la intención de voto de esta parte no pero estamos a la incertidumbre visualmente por eso claro una cosa importante que queda en el que que que que quiero que quede muy clara no es lo mismo desesperación que desesperanza porque quien tiene desesperación está luchando por conseguir algo pero es una lucha que es una lucha como como Don Quijote contra los moros

Voz 2 08:01 quién tiene desesperanza lo ve todo perdido claro no

Voz 1932 08:04 quién tiene desesperanza cuidado con esto es que no esperan nada sino espera nada simplemente vamos a ver qué sucede en función de eso vemos cómo podemos entre tejer las cosas y calibrar las otra opción es la inquietud no sabemos qué va a pasar y estamos un poco inquietos porque no tenemos un estado de reposo de calma otra opción es la frustración otra opción es la especulación especulábamos estos no

Voz 2 08:29 el lo es lo que están haciendo los políticos de todos destiempo ante la incertidumbre al hablamos en una cara bien es otra opción es precisamente la curiosidad

Voz 1932 08:38 simplemente a analizar qué puede pasar sabiendo que no lo podemos saber a ciencia cierta y otra opciones precisamente la desesperanza como imperturbable herida de ánimo no sabemos qué va a pasar por cierto si podemos aplicar el principio de ir certidumbre de Heisenberg y lo podemos aplicar en estas encuestas lo que vemos es que la propia intento de saber qué va a votar quién ya implica una modificación de los datos

Voz 7 09:12 cuando vuela

Voz 1880 09:18 qué pasará mañana no es lo que estamos diciendo no mañana pasará el veintiocho de abril esta es una canción de esclarecidos Inés del disco Dragón negro del noventa y cuatro con la voz sin ahí sí vamos con más música no me creo que hayas encontrado una canción que se titula así pues decenas de canciones si son versiones de la misma eh pero cada una es distinta ya cuál mejor vamos a escuchar tres formas diferentes de tener la misma sensación de incertidumbre escuchas por favor el hay inicial primero en la voz de Olga Guillot

Voz 8 09:52 cómo es

Voz 1880 09:57 de que vamos a la segunda como es cruel e incertidumbre pero la voz ahora del actor y cantante argentino Leo Marini la tercera que creo que es mi favorita es la berza Give cantando en español o intentándolo

Voz 0557 10:24 que no se aquí desesperación no tienen ninguna

Voz 1880 10:29 la películas que esta final te mantienen una tez

Voz 2 10:31 Sión que que podríamos llamar también incertidumbre

Voz 1880 10:34 por eso ha traído el sexto sentido que la mitad de la población yo creo que ya sabíamos lo que había que saber no del niño y del brotan una película que se estrenó en el año dos mil con Bruce Willis que es un psicólogo en Filadelfia que trabaja con este niño de nueve años el corazón el Ángel yo creo que ya le he traído alguna vez grave no

Voz 4 10:55 entre los famosos

Voz 1880 10:57 Alan parque les el directores los protagonistas son Mickey Rourke y Robert De Robert De Niro pero cómo es que nadie incertidumbre yo creo que en la película de Los puentes de Madison el momento en el que no sabes qué va a hacer su protagonista Francesca que es Meryl Streep con el fotógrafo con Robert con crines Good ese es el momentazo incertidumbre total ocho días antes para acabar en cuanto a películas estamos hablando incertidumbre en el amor en las pasiones pero bueno una de ellas la más importante yo creo en la vida lo que estamos viviendo los últimos años en España es la incertidumbre ante el futuro ante los momentos de precariedad para ella la película vaya vives sola con tu hijo en un en un piso de alquiler no cuanto hombre se lleva sin pagar el alquiler la banda sonora de la película que estuvo nominada también a los vale pero quién se lo llevó fue Natalia de Molina la protagonista Goya a Mejor interpretación

Voz 2 11:52 con femenino querían añadir alguna otra película pues ahora mismo no se me ocurre ninguna vale

Voz 1880 12:01 este miedo el futuro me habías dicho esta tarde es verdad

Voz 2 12:05 en el futuro una película de un profesor universitaria también de momento queda futuro incertidumbre identidad es que tenías una curiosidad sobre el principio de incertidumbre sobre gestión parecía escuchar esto

Voz 4 12:18 anda ya

Voz 9 12:20 a esto

Voz 4 12:26 hola

Voz 3 12:30 esto pertenece a la banda sonora

Voz 1880 12:31 la serie Breaking Bad si lo habéis escuchado bien no los cuales de Sinaloa están diciendo hablan de un tal Heidelberg bueno pues resulta que el guionista de la serie se basó en la vida del físico alemán para recrear al profeta de su serie El Real es físico el propia de Breaking Bad es propio de química en la serie Walter derrota la supremacía estas blancos paralelismo también de la vida de Gisela frente a los nazis ambos tienen cáncer y luego claro lo impredecible de la serie que es también yo creo el gran homenaje a la teoría del Premio Nobel de novela negra incertidumbre tienes algún tipo en unirá toda me quedaría con el sueño eterno de Raymond del buen vino una cosa que escuchen por ejemplo el viernes la entrevista de Joaquín Camps que lo vamos a tener aquí la silueta del olvido

Voz 2 13:12 veré quién va también es maravilloso que Walter White representa justamente el modelo cartesiano de la de la cocina molecular porque dieta lo que no se puede calcular pero cuando es Heisenberg justamente a principio de incertidumbre negando tal pues hoy redoble cuántos días quedan años

Voz 1880 13:29 para las elecciones no los he contado diecinueve diecinueve días y quinientos noches

Voz 4 13:36 te olvidan

Voz 1880 13:44 esperemos que pasen rápido y el cierre es real el de verdad este es acordes de la peli El otro lado de la cama bueno pues esta es la incertidumbre de uno de sus protagonistas que es Ernesto Alterio una película de Emilio Martínez Lázaro lo hemos dicho diecinueve días pero ya deberíamos ir sabiendo no que vamos a hacer buenos cuarenta por ciento de gente que no sabe lo que hará Sara adiós