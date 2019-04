Voz 1150

00:05

adivinar el futuro forma parte en los sueños de un contingente como es el hombre vivimos en la incertidumbre ansiosos por saber con certeza qué pasará mañana es probablemente esta pulsión tan humano la que los encuestas electorales a pesar de sus reiterados fracasos de los últimos años sigan ocupando portadas y titulares en circunstancias normales una como la de hoy del CIS se darían por bastante definitiva por el número de encuestados y por las distancias que marca sin embargo nadie pone la mano en el fuego unos prefieren pensar que da el resultado que más pueda ayudar al PSOE en campaña ciudadanos un esfuerzo más ya no a falta el voto independentista para gobernar mientras que otros siguen formulando sobre los que ocultan su voto en la menciono en la indecisión lo único cierto es que las encuestas ya no son lo que eran el bipartidismo donde el juzgado simplifica enormemente el trabajo y la memoria acumulada devoto de cualquier desviación de modo que la pregunta hoy es qué sorpresa nos deparará el escrutinio hace dos no se quieren ir ahora Matteo Salvini el líder de la Liga Norte italiana presenta la alianza de la extrema derecha europea para convertirse en el primer grupo el Parlamento Europeo y conquistar Europa en su debate con Macron en la campaña electoral francesa Marie Le Pen todavía defendía el éxito sacar a Francia de Europa ahora en fase de expansión por toda la Unión la extrema la derecha aspira a gobernar la cuenta con Vox para que forme parte de esta alianza hay que defender la democracia y esto significa tomarse en serio las elecciones europeas quiero mirar a otro lado ante la progresión del neo fascismo y mucho menos compras en el discurso de la extrema derecha darle legitimidad como hacen el PP Ciudadanos nada de lo que ocurre en Europa el nos es ajeno