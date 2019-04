Juan Manuel Mata: "Su futuro aún no está decidido, hay ofertas de equipos Champions"

Voz 0885 00:00 eh me da me das cien minutos que al saludamos otro ilustra por extra estudiar hartado queso asturiano pero está en Manchester esta junto a Adriá Albets solo Adrián muy buenas con quién andas hola mano qué tal muy buenas de nuevo pues mira estoy con el propietario del restaurante tapeo anual

Voz 0017 00:16 en que es un sitio de referencia aquí en Manchester y fíjate que esta noche han cenado aquí por ejemplo la Familia de Gerard Piqué han estado también los padres de Jordi Alba se acaba de marchar del restaurante El Cuco Ziganda acaba de entrar Andre y El Cuco Ziganda venía acompañado sí venía acompañado por la cúpula deportiva del Barça

Voz 0885 00:36 al sí Poor Pep Segura por Óscar Grau

Voz 0017 00:39 etc los directivos del Barça se ha marchado y André Curie está ahora mismo en la planta de abajo de este restaurante que es propiedad del padre de Juan Mata de Juan Mata senior

Voz 0885 00:48 que ya te está escuchando aquí en El Larguero toma ya ni Juan Mata padre Juan Manuel Mata hola muy buenas

Voz 1 00:53 hola buenas noches Sara que tiene que sólo tiene eso a revienta calderas diferido

Voz 0885 00:59 estamos españolizar totalmente pero totalmente españoles futbolistas

Voz 0208 01:05 oy oy oy principalmente ha dicho hoy y han quedado por ahí en su inmensa sin mesa fin sí sí

Voz 0885 01:12 sale lo tenías esa lo dejamos a todos los centros en Asturias no dejamos a nadie sin comer en la cocina hemos cenaba si se come Sarkozy que ya hemos quedado con Giuly Gobela aquí está por aquí lo Martín Santi Giménez bueno bueno bueno lo mejor de cada casa y a buen precio no hombre por supuesto navidad calidad precio ya que lo diga oye Juan cuanto llevar cuantos abierto el restaurante

Voz 0208 01:38 pues llevamos dos años y medio solamente ir y medio y bien y qué tal de Manchester pues está muy bien situado están en la calle principal haciendo esquina la verdad que local tuve mucha suerte y luego pues bueno pues nada yo vine aquí hace cinco años no había muchos restaurantes españoles e tenía ganas de comer como buena asturiano bien ante fíjate ahora son seis muy buenos todos la verdad y bueno pues me trae con la carne asturiana hay todos los productos de España

Voz 0885 02:13 o sea que si os osea que es comida española pero se puede decir que es casi un restaurante asturiano

Voz 0208 02:17 no no no restaurante español o no pero sí platos típicos de Asturias bueno hacer no tenemos paellas te a la cocina te con valenciana haciendo para ella tenemos cochinillo de Segovia tenemos votaron detrás sacar asturiana tenemos

Voz 0885 02:32 todo pero por aquí en la carta un caldo de puchero con alubias Borrego panceta de cerdo un puchero de eso ahora mismo quiero cuando acabe el larguero cuando acabemos madre y fabes no hay unas fabes esporádicos

Voz 0208 02:45 de vez en cuando sin especiales hacemos la fabada claro y lentejas aquí escucha aquí están todos bien limitado

Voz 0885 02:53 oye cobramos si no que no vayan eso de eso es que vaya ahí que pague oye tú te metes tú te metes en los fogones también no

Voz 0208 03:03 tú eres un estorbo me dejen entrar al CD no me dejan entrar tú les voy a saludar en nuestro me dice no jefe por aquí que usted va mucho aquí

Voz 0885 03:12 oye pueden probador

Voz 0208 03:15 como lo probó las cosas pero no no me dejan

Voz 0885 03:17 él es el plato el plato que recomienda sectores estará el de plato estrella

Voz 0208 03:21 yo es que es el costillar no bueno conmigo costillar que está tenemos un chuletón que traemos también de Asturias buenísimo lo probable tenemos que volver rico que rito me quejo oye no me quejo y sobre todo por que tenemos es muy buen ambiente español los futbolistas los entrenadores claro el Cuco Ziganda que sacaba de ir vivió aquí tres meses venía todos los días yo qué sé lo de la Real cualquiera todos bien pero aquí todos los españoles que aparecen en Manama

Voz 0885 03:48 no se lo lleva al fútbol algo que Ziganda

Voz 0208 03:51 mañana bien al fútbol vez bueno pero bueno claro pero bueno luego tenemos un relaciones públicas ahí que luz y periodista que se es no

Voz 0885 03:59 que me abra propietaria del restaurante es Juan Mata padre pero el que maneja el cotarro Martí la mano que empieza en la cuna dura mano que me recuerda las facturas yo ya que dirige el restaurante

Voz 2 04:09 ha sido una cosa ten cuidado ten cuidado con lo

Voz 0885 04:13 oye como padre de Juan Mata jugador de United cuando van los del City a comer como los recibís

Voz 0208 04:21 escucha es donde te digo la verdad mira por cercanía son los mejores clientes porque los que te tienen que venir viven fuera entrenan fuera Santos Juan viene viene De Gea viene podar todo no pero vienen vienen más los del City ahora viven aquí entonces vivían todos cerquísima andando por ejemplo otros aquí

Voz 1 04:40 va a Silva al Kun Agüero a Guardiola la última Barriola ido ya Guardiola ha ido

Voz 0208 04:46 la es un cliente cada quince veinte días está aquí viene Familia aquí llegamos es el único restaurante que hemos podido juntar a Pep Guardiola ya Mourinho llamó

Voz 0885 04:59 y no pasó nada viste con mi pero no te estás pero donde al copropietarios da nada más sangrante dueños restauran saluda oye pero pero Ador Luis Martín partidos perdona que vine trabajador Dexter estaba como propietario anoche buenas noches muy buenas buenas noches oye peso ideal yo pago y él

Voz 0208 05:15 la tienda la gente como debe ser Stoner invita

Voz 0885 05:18 bueno invita está en buenas manos es restaurante oye pero en la misma mesa Mourinho y Guardiola no no

Voz 0208 05:23 no no no se encontraron por la calle que iban a comer coincidieron aquella los intentar algún día se cruzaron

Voz 0885 05:32 en el baño no ser una

Voz 0208 05:34 o sea que ahora ya no tiene ninguna se han celebrado el cumpleaños Guardiola aquí cabría vamos tú yo solamente lo celebró porque Le coincide la semana siguiente Mou hizo su cumpleaños la semana siete en una semana los doce Romero los dos celebrando el daño pero no

Voz 0759 05:52 intentamos que no oye muy bueno aquí aquí aquí se dio la anécdota que bueno déjame que vuelve una medalla pero en Japón la contamos el libro que que escribimos polvo anunció que les trajera un pastel a Mourinho si Lara una chica de bayeta sino la letra Jun pastel de dijo una vela y le dijo a Mourinho bueno sopla Mourinho o porque tengo que sopla hombre para que se cumplan tus deseos y la respuesta de Mourinho fue

Voz 1 06:23 todos los deseos de Mi vida incluso

Voz 0885 06:32 se ha cumplido bueno yo creo que queda alguno por cumplir todavía pero vamos a ver si se cumple oye y el plato de y el plato de Guardiola cuál es el que más le gustaba que pedía algo diferente te lujo Looking impide que pedía Guardiola luz

Voz 0208 06:43 es un poco de todo no sé pero sí que se sí

Voz 3 06:45 pero comida española comida española movió cielo y

Voz 0759 06:50 errar en Manchester para con para comprar una botella de champán porque no lo encontraba estuvo tres días buscando una botella una botella de champán para que para que estuviera contento eso sí

Voz 0885 07:01 que las habrá muy cara digo a ver si me encuentro más barata pero oye Juan la última como un chaval que cómo está el chaval mañana que como partido como está Juan

Voz 0208 07:12 bien Juan estuvo ahí este hace poco una pequeña lesión de fibra si bien él está bien Cabanas aquí mañana yo creo que de buenos una Champions que aquí es una locura el Barça creo que va a sufrir mañana partidazo que este campo no se encuentra en muchos sitios pasa no está acostumbrado a que le den guerra sobre todo por arriba a balón parado no se va a sufrir como pasos

Voz 0759 07:40 si la pregunta es cuál el año que viene

Voz 0208 07:43 si hay un United barza

Voz 0759 07:45 con qué camiseta juega tu hijo no

Voz 0208 07:48 ya me dado el contexto en tu programa este este subrogaciones propietaria del Larguero a sí

Voz 0885 07:57 está metiéndose no no no no te pases de listo Luque no mira yo

Voz 1 08:02 pero renueva no renueva tu hijo

Voz 0208 08:04 de momento estamos ahí hombre de momento voy a ser que está ahí pero

Voz 0885 08:07 digo termina contrato en junio qué pasa si

Voz 0208 08:09 termina contrato en junio yo creo que es muy breve muy breve en muy poco tiempo ya vamos a tomar la decisión el Manchester no ha ofrecido renovar estamos muy contentos está muy a gusto y bueno pero Garay alguna propuesta más que no para España en general y bueno España propuestas de Champions equipos de Champions extraña pregunta champán puede ser alguna puede ser algún otro sitio Italia pero es que sabes qué pasa qué pasa que es que hoy no es el día para hablar de la eliminatoria

Voz 0885 08:43 pero pero una cosa Juan pero es una cosa Juan no me digas dónde pero ya lo tienes decidido

Voz 1 08:49 no me gusta ese día no engañe

Voz 0208 08:53 lo hubiera que apostar si tuviera que apostar dejarme que me en este hombre por favor yo creo que se queda que se queda que se quiera pues cuenta que que vive aquí sabe lo difícil que es que mi hijo se vaya aquí con lo cual no quiere que además no vamos a traspasar este local a estas alturas oy hoy estoy haciendo le todas la policía que os lo agradezco porque lo tengo un traspaso y entonces saber si

Voz 0885 09:19 mañana a ver si tienen y te lo compra oye pero al City no al City no

Voz 0208 09:26 no hombre no va sitio pasó estuvo a punto bueno porque no sería sitio más ideal vale hay otras opciones que no perjudica nada vale vale van hay Juan hay dos clubs que no va a ir el Liverpool es otro yo sí me perdonará club que me están esperando pero no porque no sean grandes clubs sino porque hay que respetar a la afición del Manchester Quero pero Juan pero jugar estar agradecidos a lo que ha hecho el Manchester por él lo que lo que quieren y como dijo Lewis el aquí es muy muy querido yo creo que

Voz 3 10:02 bueno ahora sí por un caso más que casual perdona perdona si es que hay un club que me están esperando pero es un club de Copa Gemma

Voz 0885 10:08 te lo pierdas tiempo que despido despido algo Martini también a Juan a Juan Manuel Mata sí porque es un beso beso luz si por casualidad se tuviera que ir tu hijo por lo que fuera el restaurante se queda ahí no y tú también

Voz 0208 10:19 sí claro eso no se mueve granito se lo que da luz escúchame si lo pensase cerrar cómo me voy a los empleados que están escuchando la radio enorme mata claro claro es por favor no puedo eh oye que vaya bien restaurantes sigue porque está abierto ya hay indebida está aquí yo tengo gente a conmigo iba en Oviedo

Voz 1 10:37 durante tiene vida

Voz 0208 10:38 no no tiene nada que ver el futuro restaurante no pasen por el de Juan pero bueno Juan está muy a gusto aquí la verdad es que hay una propuesta del club ya veremos