a sabes en aquellos tiempos íbamos a la mili aquel tiempo no

la vena a veces eh explota Se quizás en ver que hay trabajar tan pronto tiene cosas buenos primero que tener opciones siempre con gente mayor y un poco antes Se da una independencia hay una libertad pues que igual otra gente no tiene yo empecé a trabajar de botones en el Banco Central sea un día rompes con toda esa rutina ya estuve varias veces intentó puedo hacerlo pero hasta que un día explota Si bueno sacamos no hay nada que te frene sobre todo cuando eres joven te gusta luchar con puertos ideales tus cosas

pues el quizás fíjate entre todo un poquito y vendía bocadillos por las playas fruta hacía fotos a los guiris era de Giza bonita eh allí bonita porque veías y más aún por ejemplo las típicas típicos aldeanos de payeses es una mesa hablando hippies Alá o sea totalmente una indumentaria diferente esperó cordialidad sabía o había Unión no había visibilidad de unos hacia otros locales pero la verdad es que dice en aquellos tiempos era uno

total que luego ha decides mira nos vamos de Ibiza vámonos otra vez a la península y otra vez al tajo no porque nunca paradoja es verdad

la nunca nunca nunca he tenido descanso ahora sigue la tengo de salas ahora es una maravilla ahora disponen ya son para

estudio de ella es libre de hacer lo que hicieron lo que tope You sentimientos te mandan

a Iñaki imagino que se ETA ha juntado más de una vez la noche con el día ya no solamente de fiesta ya no solamente trabajando incluso ahora tan bien

muchas veces pero es bonito pero es bonito porque la noche te deja ser tú te deja ser tu mismo opinar y hacer las cosas que aquí te apetece leer la gran afición que tenía todo yo no sé irme a dormir volver leído un par de horas además me gusta ver de no sé si puede el día exigir es incluso Abu y suele llama sin hacer nada pero por la noche con la noches es es una enfermedad que tienen