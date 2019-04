Rexach: "El triplete es algo muy complicado, pero no hay dos sin tres"

Voz 1375 00:00 aquí comentamos lo que lo que esperamos de ese partido de mañana en Old Trafford pero está por ahí Charles R saques asesor deportivo de la presidencia asesor del presidente Josep Maria Bartomeu que está en sintonía del Larguero Charly Rexach muy buenas está Constantino Valle está por ahí viene acompañado Santi hola

Voz 2 00:48 como siempre pueblo advierte que veo buena yo creo que el Barça es es consciente de lo mucho que se juega quizás la y contratiempo podemos decir que tiene el Barça es lista esté ganas enormes de ganar la Champions no yo creo que eh las ganas la tenemos todos pero con con la cabeza un poco fría

Voz 1375 01:10 en el hecho de que dijera a Messi lo que dijo al empezar la temporada en aquel torneo Gamper hace que el Barça la esté peleando con más ahínco que otros años si cabe

Voz 2 01:22 no yo creo que esta competición siempre ha tenido el mismo ahínco lo que pasa que bueno sabes que estamos donde teníamos que estar en una situación e inmejorable pero bueno que ahora viene la hora de la verdad y la verdad de verdad pues pueden pasar muchas cosas de dos maneras como nosotros ahí eh con menos tres o cuatro equipos que tienen las mismas posibilidades Ike teóricamente somos más fuertes

Voz 1375 01:46 con todo el respeto para todos los rivales Charlie pero el triplete está más cerca

Voz 2 01:51 sí hombre triprecios una cosa que ya lo hemos conseguir un par de ocasiones de fue el doce y en el año dos mil doce y el dos mil quince me parece pero bueno es muy complicado muy difícil pero bueno no hay dos sin tres no por lo tanto a soñar no cuesta dinero

Voz 1375 02:09 no cuesta dinero desde luego pero pero Messi merecía otra Champions no hay quién dice que Messi domina las ligas que es el claro dominador de las ligas en la competición doméstica pero le falta ganar alguna Champions más

Voz 2 02:19 sí pero no solamente a Messi yo creo que el club en general yo creo que el últimos años el Barça ha hecho o podíamos y casi decir un más que una década prodigiosa

Voz 4 02:29 la aparcado

Voz 2 02:32 una una temporada algunas temporada digamos es sensacionales ha estado siempre ahí ha ganado muchas Ligas pero ha ganado también muchas copas ya estaba hubo ahí siempre que la de la Champions tocando no podrán yo creo que al final un par de copas lo par de Champions podía tener perfectamente pero puede repetir te mereces todo el factor suerte o una situación parecida también es importante

Voz 1375 02:57 en clave en la Champions clasificado para la final de Copa y la Liga sentenciada después de lo que pasó contra el Atlético no

Voz 2 03:03 hombre tiene tienen la ventaja de que ahora

Voz 4 03:06 a esta recta final de la Liga

Voz 2 03:08 el Barça puede jugar un poquito más con las generaciones sea un jugador tocado un poco cansado pues puede recuperar porque el partido contra el tipo de Madí eh fue clave no la victoria está huesos ha dado alas no digo de Madrid pues hubiese entrado un poquito eh el nerviosismo cinco puntos más golaveraje la mejor pues en contra bueno muchos problemas no por lo tanto yo creo que eso ha sido un una tranquilidad enorme

Voz 1375 03:35 entendió Charly Rexach que el Camp Nou pitar a Griezmann

Voz 2 03:39 uno entendí yo yo me preguntaron a mí yo dije que consideraba que no se tiene que pitar a Griezmann no igual que dije que no que yo lo hubiese no lo ficharía pero luego de que bueno de cómo consecuencias Annie los vitorianos ficharía exactamente lo ficharía por por circunstancias yo creo en la vida pues eh

Voz 5 03:59 hay veces el tren pasa una vez

Voz 2 04:01 pero bueno todo lo que pasó yo creo que no no fue elegante pero bueno esto a pitar lo encuentro un poco a mí yo particularmente de nuevo no hubiese pitado un hijo pide ir en cuanto a ficharlo pues yo creo que el Barça no tiene que echarlo pero en esos momentos no es decisión mía le toca el digamos una otros

Voz 1375 04:23 el marrones para otros pero su opinión sí será piden es que no hay que ficharlo

Voz 2 04:26 no yo no he dicho puerto vamos ya no yo no puedo esconder

Voz 1375 04:32 no le parece un jugador de calidad para el Barça o no le parece un jugador que case bien con el estilo del Barça

Voz 2 04:37 no no es un jugador que ese estilo Barça puede casa perfectamente entonces tiros Barça pero es un jugador que sí tuvo que eh pues la primera porque no me gusto todo aquel movimiento que hizo que si vengo que sigue Boyle todo esto pero a Marte futbolísticamente hablando yo creo que se mueve eh un poco porque lo hace Messi un concepto un poco la un poco escorado a la derecha buscando el perfil de zurda ir haciendo un poco de Messi osea yo creo que Griezmann en el Atlético de Madrid hace un poco las funciones de Messi por lo tanto por ese motivo también sería quizá lo fichar otro jugador diferente

Voz 1375 05:17 claro sí pisará un poco la manguera en opinión de Rexach eh o sea que no le gustó todo aquel me voy me quedo no sé que tampoco le gustó el documental de Piqué entiendo

Voz 2 05:24 tampoco no no no una cueva con otros eh

Voz 1375 05:27 pero que es decir que el director de este documental fue Piqué

Voz 2 05:31 no pero sí te digo lo aceptó todo y cada uno de vista siempre hablamos de punto particular mío pero con el expediente por una me preguntas lo ficharía yo porque yo te doy una razón física y te lo digo todo esto que es policía

Voz 1375 05:47 me parece perfecto además en esa zona de momento están Coutinho idea le le parece que los dos han cumplido o que uno sí otro no o que los dos sí

Voz 2 05:56 pues yo creo que uno momentos a los dos les ha faltado el que Cotino empezó francamente bien yo creo que empezó con marcando los goles excepcionales ahora quizás bajado un poco pero yo creo que puede ser un problema más anímico que otra cosa ya de pautado pues así sido continuidad ha tenido demasiadas lesiones y esto quizá le ha privado de que desde que su rendimiento sea mucho más alto

Voz 1375 06:18 eh como asesor deportivo de el Barça ya que se ha bajado con lo de Griezmann Si tuviera que quedarse con uno de los dos como futuro para el Barça Coutinho en Belén

Voz 2 06:26 bueno yo creo que el basar en esos encuentros se descargó dos jugadores porque son de un nivel espectacular lo que pasa es que la gente eh a dos partidos yo creo mejor además el público también lo han entendido de esa manera no yo creo que en este tipo de jugadores eh hay que apoyarlos un poquito más no yo creo que hay un poquito más de cariño de cariño para que también poco a poco pues vayan vayan subiendo no cuál es el Barça es complicado como jugar en Madrid son equipos que exige mucho que la gente está acostumbrada a ver los mejores jugadores del mundo y por lo tanto final a veces esto pesó poquito les sorprendió lo que pasa con Diego Costa

Voz 1 07:07 en el en el partido la expulsión usted le expulsión

Voz 2 07:11 bueno a ver si me entiende Si el eh

Voz 3 07:13 eh sí dijo

Voz 2 07:16 lo que dicen que dijo entonces lo pueden escuchar perfectamente ahora bien yo como jugador que he sido pienso que a veces un jugador puede en un momento determinado puede estar un poco acelerado y cuando dice una cosa de éstas con nacido tras mejor se acordó de su a lo que sea el letrado el el el árbitro con un poco de Viso del que dice saber si tienes ganas de esos realice seguro a decir no lo perdona verdades acabo porque yo creo que al final lo que salir perjudicado fue el partido partido yo creo que jugar el Atlético de Madrid pues prácticamente una hora con con con con diez jugadores pusieran es muy era mucho desgaste

Voz 1375 07:57 la última Charlie le dejamos eh aunque la cabeza está puesta en la Champions donde ya no están ni Madrid ni Atlético la cabeza está puesta mañana en Manchester les sorprende que el Atlético ya esté como está sin jugarse nada sobre todo el Real Madrid ha sorprendido tres entrenadores en un año en marzo ya sin opción de pelear por nada

Voz 2 08:14 esto es lo más triste para un equipo grande que la gente que arrastra al público que que lo sigue estar por ejemplo dos meses sin poder optar a nada es muy complicado no y eso pues actualmente y Atlético de Madrid al Real Madrid han pasado y además teniendo en cuenta prácticamente a los dos con un espacio de tiempo muy muy reducido y en quince días o una semana

Voz 1375 08:38 les sorprendió que volviera Zidane

Voz 2 08:40 no pero pensaba que volvería a final de temporada

Voz 1375 08:44 ah vale que volvería para empezar la siguiente no en esta pues Charlie siempre es un placer hablar de fútbol Isabel que está pendiente de todo lo que no se le escapa detalle mucha suerte mañana vas a estar en Old Trafford de su equipo en Barcelona pero pero

Voz 2 08:57 el eje apretando perfecto mucha suerte

