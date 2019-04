Fernando Llorente: "No sé nada de mi futuro, estoy centrado en este tramo final de temporada que puede ser histórico"

Voz 1 00:00 sí

Voz 4 00:21 Ellos de el nuevo o el jardín saliendo

Voz 3 00:24 de el Estado no sé si lo has visto con muletas

Voz 1670 00:26 con un como se llama un en Wall que restos no soportando sí sí sí que que no se lleva bien pero no tiene buena pinta eso eso recordamos que lo he hecho en la portada se ha retirado cojeando pero según he visto la imagen que ahora vamos a colgar en la cuenta de arroba Larguero la pueden ver los oyentes de la SER no tiene buena pinta no sé

Voz 0301 00:45 es que de hecho Manu han puesto en la tele estábamos viendo el partido puestos la la repetición de de la acción justo después de de esa repetición ya estaban llevando a Cain en el túnel ya lo han visto claro desde el principio que no era una chorrada estoy pendiente a ver qué dicen los compañeros y Pochettino de el alcance de de esa lesión pero es verdad que no tenía buena pinta porque ya de primeras han visto que era cosa sería que tienen que hacer el cambio

Voz 1670 01:11 pues nada menos ver cualquier noticia que enseguida tendremos seguro alguna novedad de que le pasa ese pie o a ese tobillo de Hurricane

Voz 4 01:33 está Fernando Llorente hola Fernando muy buenas hola qué tal buenas noches estáis muy bien y tú o bien oye y enhorabuena lo primero pero estábamos hablando de de Hurricane de esa imagen que estábamos viendo ahora mismo en la que se debe salir con muletas y con un gol que que que cree que tiene que sabes de Hurricane

Voz 0742 01:52 bueno yo creo que es la noticia más triste la noche no la la pena que se ha vuelto a hacer daño en el tobillo izquierdo esperemos que no sea mucho y si hay que espero todavía de haberlas pruebas

Voz 4 02:06 pero pinta bien

Voz 0742 02:08 esperemos que si de verdad que no te puedo decir porque no tengo ni idea no pero viendo la imagen viendo la imagen no pinta muy bien pero la verdad es que sí enseguida se cesa de campo porque eso hace mucho daño

Voz 6 02:21 veremos veremos porque bueno Jardiel es muy fuerte también

Voz 4 02:25 sobre el calentaba el partido de vuelta por si acaso bueno hay que estar preparado todos juegue en viendo la imagen habrá que no lo hace ser muy optimistas pero bueno recordamos casi un pisotón de del que que ha obligado a que abandonara el el partido bueno por lo demás has jugado los últimos minutos del encuentro que te has pedido Pochettino cuando has entrado al al partido Fernando

Voz 0742 02:47 bueno pues a pelear esos balones largos intentaré dar su filial equipo hay bueno la verdad es que ha sido una victoria importantísima pues hemos peleado muchísimo y quizá nos falta un poquito de tranquilidad con el balón pero bueno era un partido complicado el que es un un auténtico equipazo oí bueno estamos contentos con la victoria

Voz 4 03:14 importante encajado el uno cero es un buen resultado el el el penalti que falló el Kun Agüero y que bueno que paró Hugo Lloris y luego las bajas te has sorprendido la cantidad de bajas que ha tenido hoy el City ha tenido algunas importantes no

Voz 0742 03:28 sí pero bueno al final City reservando jugadores

Voz 4 03:30 importantes

Voz 0742 03:31 el City tiene dos equipos prácticamente no se ha es increíble el el equipazo que tiene muy bueno yo creo que rota muchísimo y tampoco tiene importancia porque cualquiera que están dedican pues es buenísimo

Voz 4 03:47 en bueno y tiene una plantilla como tú dices pasa para dos onces iniciales y luego luego en vosotros el gol no lo ha marcado Kane no lo marcado tú lo ha marcado son este tío siempre da buen rendimiento eh

Voz 0742 04:00 sí sí es verdad que es un jugadorazo tiene una calidad increíble y bueno está rindiendo a un nivel altísimo metiendo goles muy importantes para el equipo y hay bueno hay que aquí hoy que ve de Hugo Lloris ha sido increíble S esto el partido yo creo porque si hay recibimos un gol ya sabes cómo cómo es esto del fútbol influye muchísimo yo hubiera la otra cosa

Voz 4 04:26 oye qué tal la casa nueva porque por la tele tiene una pinta espectacular no sé no sé no sé no sé hay en vivo por el estadio es una es una pasada eh

Voz 0742 04:34 sí es increíble es lo lo mejor que he visto en mi vida es una cosa de locos pero pero no irá

Voz 4 04:41 y esto es muy se nota mucho la diferencia con respecto a la anterior por dentro los vestuarios la las taquillas

Voz 0742 04:47 yo el anterior lo viví como como visitante no tuviera por tenía de de conocerlo bien pero ya te digo que éste es una cosa yo creo que el han hecho al de

Voz 4 05:00 es increíble que pasa oye es que te te iba a preguntar siempre que hablamos de Fernando pregunta te pues lo mismo de lo mejor de la última de que hablamos que dijiste mira esa cláusula en la que unilateralmente el Tottenham me puedo ampliar el contrato que depende del Tottenham estamos ya en el mes de abril te has dicho algo el club

Voz 6 05:19 oye no todavía no y bueno tranquilidad ya ya se verá

Voz 4 05:24 doctor eso tío tú eres un tío tranquilo tú no te enteras

Voz 0742 05:26 no me preocupa la verdad que muy concentrados en este tramo final de la temporada que es importantísimo tenía para para hacer Historia increíble ahí después de resultado de Oikos todavía más perfecto

Voz 4 05:41 islote bienes para Bilbao

Voz 0742 05:44 sí que sea lo que es que era todo va bien

Voz 4 05:46 sí hombre sí que Dios quiere te vienes para Bilbao te ya llamaba a alguien no no no no no bueno ya sabes que hay todo realice ha dicho que el nuevo presidente que todos los que habéis estado en el Athletic siempre interesan

Voz 6 06:03 muy bien

Voz 4 06:05 ahí vendido amigos a ver en qué acaba de este culebrón de momento a ver qué pasa en el partido de vuelta y sobre todo bajista Hurricane me imagino que te has había poco lo de los cinco minutos no

Voz 0742 06:17 siempre contento con los minutos que me a intentar aportar todo lo que puedo ver dónde que me recuperado del golpe la de la semana pasada contra el Liverpool que dejó un poquito caro

Voz 6 06:31 un poquito de conmoción

Voz 4 06:33 te vuelvas claro otros dos partidos parado no prácticamente una semana se bueno Fernando enhorabuena ya hablaremos en el partido de vuelta ver si te toca jugar o no y a ver qué pasa con ese tobillo de Hurricane un abrazo Fernando

Voz 0742 06:46 muchísimas gracias un abrazo hasta luego Llorente en directo desde