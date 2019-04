La historia de superación de Santi Lara: "Si Cazorla puede jugar como juega, cómo no voy a poder yo dar cuatro pasos"

Voz 1375 00:00 bueno dejamos la Champions si hablamos de un aficionado que ha sido noticia un chaval de veintidós años provincia de Toledo de Miguel Esteban provincia Toledo que que ha pasado prácticamente por todo pero que tiene a alguien en quien sea fijado y que es su absoluta referencia hola Álvaro Benito muy buena hola Manuel muy bueno

Voz 1 00:17 cómo estás muy bien Se trata de Santi

Voz 2 00:20 Lara

Voz 1 00:21 eh que como decías es sábado veintidós años de Miguel Esteban que hace cuatro años estaba estudiando como tantos otros que se van a sábana Madrid estudiaba químicas y que te cuente el calvario por el que ha pasado desde entonces porque de ser un estudiante corriente normal pasó a estar en estado casi vegetal durante un año a no mover prácticamente ningún músculo a no tener prácticamente en ninguna opción de seguir con la vida que llevaba antes me estaba contando antes que ha estado esta tarde en la Escuela de Idiomas al Alcázar de San Juan que está cerca de Miguel Esteban que hace una vida casi normal IU tiene en su ídolo una persona de su mismo nombre ido un apoyo diferente que Santi Cazorla que además hace un par de días impresionaba ha con esas lágrimas después

Voz 3 01:00 de del Villamarín

Voz 1 01:03 está escúchame a Santiago con un placer saludar a

Voz 4 01:05 a Santi Santi Lara muy buenas hola bueno ganas cómo estás nombre muy bien muy bien Cueto cansado día pero bien cómo ha ido la clase de dicción bueno está día pero bueno

Voz 1375 01:17 hombre yo te veo viene oye tu vida tu vida cambió en dos mil quince no cuando era estudiante como tantos de decía Álvaro Benito de Químicas en Madrid fuiste a separar una pelea que viste en una discoteca y ahí recibiste un golpe que te cambió todo no

Voz 5 01:33 si os ha frenado el escote a Madrid eso día me acuerdo perfectamente miren un golpe en la cabeza esa noche empezar María mucho digo yo bueno porque vi mucho pero bueno desde nada más se la mañana del día siguiente me levanté veía muy borroso veía muy mal llevaba mi padre me dijeron pues vamos a ver qué pasa

Voz 1375 01:53 sí tenía ahí te detectaron un tumor

Voz 5 01:56 son al hospital en las ganancias mejoraron que me he ingresado porque había algo hay más más contemple golpe negaron que tenía un tumor en la cabeza que está en el hay que me en comprado de urgencia que no más absoluto estuviste casi un año sin moverte no

Voz 1375 02:10 sin mover ni un músculo esto

Voz 5 02:12 también se ingresaba pero sin moverme plásticamente estuve como dos otro

Voz 4 02:17 sopa boba tú siempre ha sido muy aficionado al fútbol y además es siempre fuiste muy del Madrid no

Voz 5 02:23 pues han pedido muy siempre me gusta mucho el fútbol depende en Madrid de hecho fui ya verás muestra en Madrid dio pero una vez Mis padres compraron un piso en torear allí jugaba al dominó todos los temas para el piso allá sí sí vaya bueno pues ya había Dean cuando descendía dos mil doce vi todos los partidos en Segunda División

Voz 1375 02:48 eh

Voz 5 02:49 me costó mucho me representa como más como persona en Madrid potente tiro ir desde ahí pues ningún partido

Voz 4 02:58 sí osea osea que ahora ahora Santi en un Villarreal Real Madrid y con quién vas cuando vaya siempre a jugar y especialmente el Villarreal te gusta

Voz 1375 03:08 a un tal Santi Cazorla no me encanta me lo

Voz 4 03:11 me refiero porqué porque es tu ídolo

Voz 5 03:13 pues porque cazar lavando nuestra adhesión que tuvo la ley que era médico le dijeran que no podrían podría andar seguramente si te lo he dicho a mi vaya pues eso sí que a día jugando siendo el mejor del equipo yo pues sigo siendo han de llevando temas compras del mesías digo jode atrapados

Voz 1375 03:33 claro así un ejemplo ni una sola referencia pusiste hace una semana un tuit bueno una especie de carta a Cazorla en la que le decías te presentaba sola Santis hoy un chico de veintidós años de un pueblo de Toledo ha tenido tumor cerebral alta en una carta a un poco larga decías decías gracias Santiago Cazorla quiero que leas esto algún día ojalá pueda conocerte quiero que firmes mi camiseta del Villarreal y hacerme una foto contigo para enmarcarla gracias de antemano tocayo te contestó

Voz 6 04:01 me favorito

Voz 4 04:03 Juan qué pensaste ahí lo yo sé donde yo

Voz 5 04:05 la decisión me pone nervioso pues ya lo ven y cuando estas cosas y no puede me pongo todavía pero lo peor todavía

Voz 4 04:13 qué bonito que bonito y el sigue siendo tu referencia no lo voy a ser siempre como siempre

Voz 5 04:18 me está es esto porque cuando falló el penalti

Voz 4 04:22 el otro día van todas espera espera espera que te gustaría decirle algo se espera

Voz 6 04:26 Santi Cazorla muy buenas hola muy buenas pero claro jodas Santi qué tal amigo cómo estás pero esto muy bien bien bien

Voz 4 04:41 a ver ya te te quedas caí a ver no quería quería decirle algo no quería decirle algo a Santi Cazorla se quedó sin palabras pero a ver si quiero unos Antilla a ver

Voz 5 04:50 es que ya todo el Villareal todas las gentes Villareal un toda la gente de gobiernos de tío se hayan qué pasa ya al timón es que te vas a variedad que pida perdón porque seamos una tiempo está donde está porque es un referente aquí vale

Voz 1867 05:06 nada no te preocupes además con gente como tú menos puedo hacer es ahora Hay Nahda el ejemplo de superación sois vosotros para mí sólo por eso pues intentaremos sacar la situación adelante que ojalá todos lo consigamos hay tiempo de sobra ahí bueno ojalá

Voz 5 05:20 no vamos a dar cuando consigamos yo tengo invitados podrían haber había ya Adriana Vidal un partido cuando pueda

Voz 4 05:29 lo claro yo te guardo mi camiseta te la dedico y así te la aquí más buena pero bueno yo contigo y eso ya lo tengo otro adiós para todas las vueltas cuando cuando quieras ir a ver un partido de

Voz 1867 05:40 de facilitan lo que haga falta hay a ver si acepta mientras un poco de suerte ganamos si ya existe otra persona vale

Voz 4 05:46 sí

Voz 5 05:46 lo estaría vamos es verdad que no todo para ponerlo al día Yanguas denso

Voz 7 05:53 eso sí palabra oye Santi tuviste tuviste Santi Cazorla el el Twitter Santi Lara no lo viste en Twitter y le diste al me gusta no

Voz 1867 05:59 sí

Voz 4 05:59 sí sí es verdad que yo las redes sociales no no las llevo yo iba

Voz 1867 06:03 gente que que bueno que sabe un poco de ese mundo y Hospital de soy un principiante en eso y dominó muy de vez en cuando pero bueno se pero me gusto a poco mirarlo que me y ahí están un poco al corriente y bueno son historias diferentes no que uno pues se siente muy identificado con ella así que menos no estar pendiente de de esta gente

Voz 1375 06:20 ahora como como le ha llegado Santi a a la gente y a la gente que te quiere y a los aficionó sobre todo esa imagen tuya del otro día no que rápidamente hemos visto que hoy hoy ha hablado en rueda de prensa te hemos visto ya sonríe en el entrenamiento que es normal son imágenes que casi nunca se ven pero que el otro día dio la casualidad que siete grabó pues normal cuando un tío falló un penalti os estoy jugando lo que os estáis jugando pues te vienes abajo de alguna manera pero como le ha llegado esa imagen a a los aficionados eh

Voz 1867 06:41 si no ganado esperaban que no sabían que me estaban al final es bueno es un poco el reflejo de de la temporada no no sólo del final si con tres Betis al final el penalti espacios más pero bueno pues supliendo mucho sobre todo yo creo que estas últimas tres jornadas el pudo ha sido muy pero con nosotros no tanto con defecto como con el Barcelona Hay del Betis el otro día fue sufrieron golpes muy duros Si bueno estaba tocado yo también estaba dolido por no poder haber ayudado un punto más Si bueno son cosas del fútbol que que bueno son veinticuatro horas pensando en ello pero hay que final quedan cosas por delante pero dependemos de nosotros hay que seguir siendo optimista Hay bueno como te digo no sobre todo cuando ves mensajes de de mi tocayo y de gestión

Voz 7 07:21 sí sí sí sí que es verdad que eso sí

Voz 1867 07:23 son ejemplos de verdad Hay para nada yo soy un ejemplo para con ellos pues lo mínimo que se puede hacer es levantar la cabeza Hay intentar sacar la situación adelante

Voz 7 07:31 Iker es un chaval de siete años que tiene parálisis cerebral un niño de siete años que también le ha querido mandar un mensaje a a Santi Cazorla que ha sido ha sido también muy muy emotivo oye y en medio de todo esto

Voz 1375 07:41 Santi con la que os estáis jugando el jueves contra el Valencia la Europa League esto ahora mismo casi hasta molesta o no

Voz 1867 07:47 no no ni mucho menos ni mucho menos además como siempre he dicho la Europa League nos ha venido muy bien para coger confianza Liga no siempre que hemos jugado Europa League hemos sacado buenos resultados luego siguientes pretendiera siempre nos ha venido bien para soltar no si para afrontar el partido de la mejor manera posible y al final estamos a después de una semifinal no nos jugamos un derbi ante un grandísimo equipo como es el Valencia pero pero para nada vamos a tierra competición no tenemos una plantilla en condiciones para pues de de pues pelearle la la línea Valencia con esa idea vamos a ir

Voz 1375 08:15 sí al penalti les da muchas vueltas hoy ya lo esa noche esa noche ni dormirte no

Voz 1867 08:20 de ahí no bueno era una doble valla alguna que otra caída vais a cero pero bueno sobre todo la situación ya te digo lo fue para fallar lo puedes meter pero pero buenos como que todo todos los de y no contra bueno sobre todo el sentimiento de culpa de no pueden haber hecho penalti que era un punto final hoy en día un punto siempre siempre ayuda Hay bueno un poco dolido

Voz 1375 08:42 en el vestuario como estaba porque fíjate en Vigo ibais cero dos y acabáis perdiendo en en casa contra el Barça dando cuatro dos acabáis empate a cuatro el otro día tienes el penalti para empatar de esos tres golpes seguidos jugando es lo que estáis jugando el Vestuario Se repone fácilmente o está tocado

Voz 1867 08:58 poco el reflejo que es mío vestuario sobre todo todavía después del partido no sólo ante los golpes sobre todo muy seguidos en muy poco tiempo no son tres partidos que eran fundamentales para nosotros que a día de hoy si hubiéramos sumado más puntos de otra manera Hay bueno el descenso después de de los varapalos como sufrió pues es duro no es duro pero pero sí es verdad que que bueno hablamos entre no se hoy está otra vez cumplido hoy queremos afrontar lo que nos viene dada de las de la Cámara cada uno yo creo que hay tiempo dependemos de nosotros si no podemos bajar los brazos ahora no pues ojalá entre todos los saquemos Si bueno que de todo en en un mal año pero pero que el viernes en primera no

Voz 1375 09:37 el tobillo bien no ya como como juegas todos los días y los minutos y tal y te preguntamos por el bien no

Voz 1867 09:42 sí sí el pie valgo estando ahí bueno contento no la verdad que era o impensable hace unos meses el puede estar compitiendo a este nivel muy buen ojalá pueda seguir muchos años más y sobretodo ayudando a al Villarreal a una categoría

Voz 1375 09:54 tiene la decisión tomada del futuro que te preguntábamos hace poco

Voz 1867 09:58 no y menos Canarias tengo menos porque con este sufrimiento que estamos teniendo como como mantener la categoría lo que menos pienso en el futuro en qué voy a hacer cuando acabe la temporada no quiero es de llegar a final de temporada cuando división sellaron mejor objetivo y uno de los mayores logros que conseguido porque este este año estamos sufriendo mucho oí y luego ya pensaremos ente

Voz 4 10:16 de todos que es lo lo mejor pues nada

Voz 1375 10:19 Cazorla se ha quedado sin palabras Santi Lara pero bueno sabe que te abre un partido que le vas a dar tu camisetas el vas a dar firmada Iker y que lo van a hacer el tío más feliz del mundo Santi Lara

Voz 1867 10:27 si nada yo les dieron que que él escribe ya por redes sociales y así pues oye mantenemos el contacto hoy ya puede haber es posible cuanto que era han sido yo te consigo entradas así y lo que haga falta conocemos te doy la camiseta ahí que hoy que menor que que hacer por rivales

Voz 4 10:44 toma la palabra eh yo no he vuelto todas

Voz 7 10:46 no que no te raja ahí te quiero ver todo esto fíjate has hecho has hecho Santi Cazorla que un madridista se haya hecho del Villarreal que en Villarreal durar y ha dicho que va con el Villarreal

Voz 1867 10:59 al al final los casos eso era al revés pero pero bueno siempre hay excepciones y es bonito no lo visto el fútbol es que hay gente que que bueno que los equipos en escena el temple tiene un cariño especial y bueno es un ejemplo para todos nos Santi

Voz 7 11:12 por ejemplo Santi Lara muchas gracias si bien esa clase de dicción enhorabuena eh

Voz 1375 11:19 gracias a ti también a Santi Cazorla un abrazo y suerte esta semana con con la Liga luego