Michael Robinson: "En Manchester hay interrogantes sobre el comportamiento de Pogba"

Voz 1 00:00 las doce y veinte hora menos en Canarias una menos en Reino Unido allí en Manchester jodido

Voz 1375 00:05 mañana el Barça y ahí está también

Voz 2 00:08 el Robinson comentarista de la Cadena Ser y que lo hace mañana a la tele Movistar Plus hola Michael Robinson muy buenas

Voz 3 00:14 hola hermano como estamos pues muy bien creo que vamos a llegar a

Voz 1375 00:17 Manchester hace un ratito au poco más de polvo no sé por docenas oye cuál es el estadio más bonito del fútbol inglés

Voz 4 00:26 Ángel

Voz 1375 00:29 vale vale no tiene rival no tiene por la por la mística es que fíjate ahora están el nuevo Wembley el nuevo del Tottenham pero como hanciéndome ninguno

Voz 4 00:38 el nuevo Wembley a mí no me gusta es demasiado grande y luego está tiene pinto yo estaba haciendo viendo en ese momento los goles del le lo tú

Voz 5 00:48 sí también

Voz 4 00:51 los goles que realmente tiene buena pinta el nuevo está adaptada en estrenarse pero se estrenado bien parado

Voz 1375 01:03 Victoria del tener uno cero para el Tottenham dos cero para tu Liverpool que que se llevan muy buen resultado para la vuelta eh

Voz 4 01:10 sí lo es pero esto es lo primero que me vino venteño

Voz 1375 01:12 qué te ha venido a la mente

Voz 6 01:14 yo estoy en Madrid bien junto a la Juventus exacto sí

Voz 4 01:20 mi hijo cuando bajó del bajo del avión en caso de resultado yo que no pensaba tristemente mismísimo Hutchison el dos cero porque realmente me parece muy difícil que él no marca fuera ya mitad de difícil que él mismo que nadie tome el pelo del Madrid

Voz 1375 01:42 o sea que es verdad que el Oporto no es la Juve

Voz 4 01:45 no existiendo eso es cierto

Voz 7 01:47 oye de es este fíjate hoy ha jugado de los dos partidos de los cuatro equipos tres ingleses mañana el United es este es este el año del del de los clubes ingleses

Voz 4 01:58 bueno yo pienso que paulatinamente está mejorando a mí también tienen técnicos buenos no y bueno Poquetino está haciendo una labor digno de encomio también tiene Pep Guardiola es que el doble inglés y ya por fin de enero esta hablando que atrae mucho dinero durante muchos años pero tampoco hemos visto hoy ganador no estoy seguro que ganador todo días sin embargo hay una clara mejora a una clara mejora pienso que estamos en las vísperas de hubo ciclo club donde pueden quizás a pelearse con los escaños de espaldas dominio permito y lo tiene el fútbol español pero pienso que estamos viendo ahora los primeros compases de los como se dice aquí se busca menguado pero no vuelve a casa era el fútbol yo en ese momento

Voz 1375 03:00 el Liverpool lo tiene basta a dan paso de gigante hay que jugar la vuelta evidentemente pero dado paso gigante el Liverpool hoy para meterse en las semifinales y luego del Tottenham no City saldrá otro besa el City remontándose al Tottenham en la vuelta

Voz 4 03:11 sí sí porque pienso que Liz libro esta noche volverán a jugar en el patio de Prodein a él volverá a jugar eh yo pienso que a City en en el Etihad a su ex equipo en ponente también tiene alguna otra cosa no es que sí enloquece Champions Liga o la inclusive la vieja copia Europa se enfrentan cinco preceptor equipos ingleses ya perdió las cinco es una estadística como si fuese yo me lo comentó pero yo no sabe la cámara

Voz 9 03:55 no te pegas pero oye ya lo de esas estadísticas y de todo eso que estás contando de los clubes ingleses que parecía estar en otra etapa mañana United Barça

Voz 1375 04:06 por cierto en esa lista que haces está ahora te pregunto por el partido en esa lista de estadios que dices Anfield el primero donde pones Old Trafford

Voz 4 04:13 el segundo ya pero me versión no

Voz 1375 04:17 venga venga Mójate

Voz 4 04:20 pero eso es no es un y a mi me gustaba el viejo Aso claro pero sí tiene más de su ruidoso gran ambiente a en hechos como mañana es que juega un papel juega un papel pero pienso que la tele herencia entre los dos equipos es demasiado grande para que otras lo puede eh hacer algo al respecto y además cree con los costes Sos quiera ha intentado le después le poco Mauriño la el auténtico mantequilla hay que el Manchester quiere ver la afición aunque quizás no tiene jugadores para hacerlo ver esto es la alegría la esencia este trasteo que yo de alguna forma las festejo sin embargo mandó la forma que tiene para jugar a la he visto a balones largos hacia hacia los extremos tensar que para un delantero centro para los centrocampistas que llega en la segunda oleada un que muchas veces es de alto riesgo en cuanto posesión la la pelota vuela demasiado toman tiene cesión claro Si tú no tienes procesión siquiera llegar en cuanto antes a arriba tú lo quizás haciendo es revelada la NASA

Voz 6 05:46 sí normalmente cuando tú vas a estar regalando un hombre es media eliminatoria Zvi anulando el partido exactamente si yo yo veo mucha Alemania una gran favorito al Barça contra el

Voz 1375 06:00 en contra el Manchester United y también para ganar la Champions seguramente pero pero luego veremos a ver qué va a ser un hipotético cruce y veremos qué pasa con la Juve con Cristiano pero bueno favorito para allá para Michael para casi todos el el Barça ante el United hoy en ese United la última hay te dejó Robin juega popa del que habló el otro día Zidane y además habló claramente fíjate que decidan no habla de casi nadie pero dijo este tio defiende muy bien ataca muy bien lo que quiere es evidente que lo quiere le besen el Madrid a a crees que sería un buen fichaje para el Madrid de Zidane

Voz 4 06:31 hombre no es a mí si yo yo les veo como agresividad pero lo que pasa aquí no ha dicho Zidane es sobre su modo se del carácter que tiene ah etcétera etcétera lo esas cosas que nos debe siempre en el campo de fútbol no a Cristo para poco va aquí en los periódicos está mucho en los periódicos no puede defender bien y jugar bien etcétera etcétera no Popo comentarios o salidas de tono ese tres extras no en éxitos futbolísticos pero nacido tal vez por el pues dicha aventura Con con José Mourinho muchas veces mano cuando brisas jugar dices mire está bien intentemos a apetecer perras y en los equipos no Beloki para que los que no ves muchas veces tiene también cuál igual precio digamos no entonces es la convivencia como a ver a ver si va a haber paz y sosiego ah y figura las páginas correcta y no los Dexter periódico para mí hay interrogantes sobre el comportamiento de popa esta es su segunda etapa en el Manchester United luego le mandaban a a la Juventus sí lo he recuperado de momento no es Loquillo tenía miedo

Voz 1375 08:05 no mucha paz y sosiego no hay veremos si bien el Madrid cambia si es que llega que ya lo veremos mañana te vemos siete te escuchamos un abrazo Robinson

Voz 4 08:14 la según fuentes de Thatcher buen partido