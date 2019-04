El Larguero (09/04/2019): Charlamos con Fernando Llorente tras la victoria del Tottenham y el Sanedrín de la previa del United - Barcelona

Voz 1 00:00 pues ya han empezado los cuartos de final de la Liga de Campeones y de hecho hoy con dos

Voz 1375 00:38 partido

Voz 1 00:39 con un claro sabor a fútbol de británico porque de los

Voz 2 00:42 cuatro equipos tres eran ingleses ha jugado el Tottenham y Manchester City le ha ganado el equipo de Pochettino al de Guardiola uno cero ha marcado son en el minuto setenta y ocho Tottenhan uno Manchester City cero

Voz 1375 00:55 ha fallado un penalti el Kun Agüero con empate a cero en la primera parte sólo paró Hugo Lloris lo desperdició el delantero del City además Caine ha sido sustituido tras recibir un pisotón de del saber sea marchó cojeando veremos a ver para la vuelta una vuelta que será el miércoles diecisiete en Manchester y en el otro partido le ha ganado el Liverpool dos cero al Oporto ha marcado Keita nada más arrancar el encuentro el minuto cinco firmaron el XXVI ha sido titular Casillas partido ciento setenta y seis en Champions Oliver Torres el otro español Salah hizo una entrada durísima a Pereira que el árbitro Mateu Lahoz

Voz 1670 01:34 no me estimó que fuera tarjeta roja aunque ha sido una entrada tremendo

Voz 1375 01:39 da la vuelta también el miércoles diecisiete en el estadio do Dragao tiene que remontar un dos cero el Oporto difícil ante el Liverpool el actual subcampeón de Europa pero al margen de esos dos partidos que ahora vamos a repasar con Bruno Alemany con todo el equipo de comentaristas de El Larguero de la SER todos pendientes de lo de mañana el Barça ya está en Manchester duerme esta noche en la ciudad donde mañana se iban a jugar la ida en Old Trafford ya sabéis de velé disponible tiene ya hoy el alta médica Piqué regresa a la que fue su casa Xavier enfrenta alguna vez al Manchester United pero lo fue en dos finales

Voz 3 02:15 eh en la de Wembley en la de Roma

Voz 1375 02:18 pero nunca había vuelto al que fue su estadio a su otra casa se crió en el Barça se fue el United volvió al Barça bueno pues mañana vuelve al estadio al escenario en el que jugó Gerard Piqué pero ahora con la camiseta del Fútbol Club Barcelona por cierto que Solskjaer el entrenador de los ingleses ha dicho que le es imposible no ver a Pogba

Voz 1670 02:40 sí rojo la próxima temporada jugando con ellos

Voz 1375 02:43 pues aquí lo de que se vaya el Madrid lo ve en chino eso ha dicho Solskjaer en la la previa del partido igual que está como loco por dejarse querer escuchar cantos de sirena del Madrid especialmente de Zinedine Zidane que ha dejado claro en el Madrid que lo quiere de momento mañana contra el Barça en Old Trafford aquí también mañana además de ese United Barça de que en inmediatamente hablamos se juega el Ajax Juve con Cristiano Ronaldo hasta recuperándose de cara a este partido la Juve que se cargó al Atlético de Madrid en octavos juega mañana primero en Austria ha dicho Allegri que por supuesto CR7 está disponible y que será titular no había ninguna duda de que así sería ahora nos va a contar Antón Meana la revolución que Se prevé que ha planteado hoy la Real Federación Española de fue o lo que es un borrador veremos si finalmente se aprueba pero en la próxima Asamblea eh la Federación va a plantear que la Copa del Rey se dispute a partido único hasta semifinales y todo a partir ya de la próxima temporada eh de todo a partido único hasta semifinales algo que llevamos pidiendo años que hemos visto con envidia sana como ocurría en la mayoría de países del mundo

Voz 3 03:53 en Inglaterra en Alemania en las

Voz 1375 03:56 antes ligas europeas aquí seguíamos con lo de ida y vuelta a partir de la temporada que viene a la Federación pretende que sea a partido único hasta ahora los equipos de Primera entraban en dieciseisavos de final siempre a doble vuelta es decir que hacían falta nueve partidos para ganar la Copa a uno a uno de los equipos grandes ahora los equipos de Primera entrarían ya desde la primera ronda ojo desde la primera ronda entrarían los equipos de Primera División jugaría partido único es decir eh partido único en primera ronda segunda la ronda de dieciseisavos octavos cuartos más las semifinales ocho partidos para ganar el torneo y ojo que los que quedarían exentos serían los cuatro equipos de la Supercopa de España que entrarían directamente en dieciseisavos bueno enseguida nos da todos los detalles nos lo cuenta con todo tipo de de

Voz 3 04:42 oye Antón Meana eh

Voz 1375 04:45 Opa con ciento veintiocho equipos donde entrarían también alguna novedad equipos de Segunda B el mayor número de tercera de regional luego lo damos todo nueva Copa a partir de la temporada que viene y además se ha confirmado también que la Supercopa de España hará en enero fuera de nuestro país y en formato Final Four además de esto sigue coleando lo que ocurrió en Vallecas en ese Rayo Valencia con los hinchas el Tossa Marcelino el técnico del equipo valenciano anoche entrevistáramos aquí a uno de esos aficionados que avergonzado reconocía haberse equivocado pedía perdón a la afición del Rayo al presidente del Rayo en directo y también al propio Marcelino hoy la noticia está en que un segundo aficionado de los que también insultó a Marcelino diciendo Ojalá te hubieras matado en el coche en ese accidente tú y tu mujer e también ha hecho lo mismo has seguido por el mismo camino se ha personado en el estadio se ha autoinculpado ha dicho yo también soy otro de los que insultó el Rayo ha hecho lo mismo que hizo con Andrés suspensión del abono hasta final de temporada si reincide definitivamente expulsado del problema las para el Atlético de Madrid y pendientes de la sanción que le va a caer mañana Diego Costa hoy ha presentado la defensa al Atlético pero vamos porque no queda más remedio que presentarla pero son bastante pesimistas porque es algo que no tiene ningún tipo de salvación pero además de la sanción que le va a costar preocupación por Stefan Savic sufre una contractura muscular otra más ahora mismo los colchoneros tienen doce jugadores de campo y dos porteros para enfrentarse al Celta doce de la primera plantilla dos porteros para jugar contra el Celta

Voz 4 06:22 vamos a llegar dentro de nada

Voz 1375 06:24 las cincuenta lesiones musculares este año en el Atlético de Madrid supongo que alguien tendrá que hacer también una reflexión de que ha pasado esta temporada con la preparación física en el Atlético de la que tantas maravillas eh hablan cincuenta casi ya lesiones musculares en lo que llevamos de temporada la última la de Savic también en esta portada El Larguero os cuento que lo del Lionel Scaloni seleccionador de Argentina se ha quedado en un susto ha sido atropellado hoy en Calvià en Mallorca mientras iba en bicicleta en el parking de un colegio un coche estaba dando marcha atrás ha impactado con la bicicleta en la que estaba Lionel Scaloni pero afortunadamente aunque ha habido informaciones de todo tipo de grave que estaba con la traumatismo facial es es tremendo es tremendo las cosas que se oyen y que se cuentan bueno al final tiene el mismo ha colgado una foto las redes sociales tiene sólo unas heridas en la ceja en el ojo y en la frente pero le dieron el alta inmediatamente está en su domicilio fuera de peligro Lionel Scaloni se ha hecho oficial que la Copa América de dos mil veinte se va a jugar en Argentina y Colombia hay Copa América este año y también el que viene este año en Brasil año que viene Argentina y Colombia y el último amistoso de la selección española de fútbol femenino antes del Mundial se ha jugado con el partido ante Inglaterra con derrota Inglaterra dos España uno fuera del fútbol el Valencia Basket cada vez más cerca de casa seguir la Eurocup hoy en La Fonteta ha ganado al Alba de Berlín ochenta y nueve setenta y cinco Se adjudicado el primer triunfo en la final si el viernes eh gana en Alemania se llevará el título sino habrá que ir al tercer partido el lunes de la semana que viene en la Vuelta al País Vasco segunda etapa ganó a la Philippe que se coloca segundo en la general son las once y treinta y ocho todo esto en la portada de un larguero que nos lleva directamente a Manchester donde mañana arranca el camino del Barça para conquistar la Liga de Campeones ahí esta Piqué que vuelve a Manchester y ahí esta Messi al que todo el mundo ve como el gran rival a batir en esta Liga de Campeones con permiso de la Juve que también juega mañana

Voz 5 08:25 dice otro cero

Voz 2 08:32 ah no no felices dos tres

Voz 4 08:35 dura con our renting un pueblo compartirlo con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año lo cambia oferta confiesa que el renting consulta condiciones el año en punta en lo has en Montoro Rato

Voz 1670 08:48 hola soy

Voz 1284 09:00 vámonos a Manchester mañana Carrusel deportivo Conde

Voz 6 09:02 Dani Garrido con un gran partido con él

Voz 1284 09:06 United Barça primer asalto de los cuartos de final mañana lo narrará Lluís Flaquer ahí está también Adriá Albets enviados especiales de la Cadena Ser hola hola Adrià muy buenas hola Manu buenas noches mano muy buenas como ésta Manchester como han recibido por allí todo bien todo en orden bueno

Voz 1296 09:22 con todo en orden todo muy bien un poquito de frío verdad que no esperábamos tanto frío is sobre todo una ciudad paralizada por el fútbol hoy el City que ha perdido mañana Yunnan con lo cual imagínate ese consideran capital europea de esta Champions con dos equipos aspirando a a poder estar en semifinales cuando menos pero en lo que nos importa es verdad que Manchester en cuanto al United recibe al Barça con muchísimo respeto sabiendo que si Messi tiene el día pues poco tendrán que hacer los red devils o al menos así lo considera Nagy

Voz 1375 09:47 esta frase que sigue retumbado en la cabeza de todos los culés que pronunció Leo Messi en el Joan Gamper que ya nos queda lejos en pleno verano del año pasado cuando dijo este año tenemos gira por todo y queremos traer la Orejuela pues mañana no se puede fallar día me imagino que tanto Valverde como Piqué que han hablado hoy en sala de prensa han dejado mensajes contundentes de lo que quiere el Barça no hay que confiarse en el primer asalto mañana

Voz 0017 10:10 la verdad es que sí que el Barça tiene muchas ganas de seguir dando pasos en esta Champions quiere cumplir el equipo de Valverde su sueño en esta competición que es llegar evidentemente a la final del Wanda Metropolitano y lo que era hacer pues derrotando si es posible mañana al Manchester en el Teatro de los sueños Valverde va a poder contar lo decías en la presentación con

Voz 1284 10:31 en velé que ha recibido el alta esta tarde

Voz 0017 10:34 después del entrenamiento que el Barça hecho en Old Trafford está recuperado de la lesión en el bíceps femoral que le ha tenido cuatro semanas fuera pero mañana yo creo que como mucho tendrá unos minutos frente al United no se espera que esté en el once porque además Valverde escucha le ha dejado claro que no va a forzar a

Voz 7 10:53 el de envíele veremos hoy el entrenamiento como

Voz 0588 10:55 cómo se encuentra y en función de todo eso decidiremos sombras puede estar en condiciones sonó en cualquier caso no esta misma situación que que el partido de Lyon

Voz 1284 11:05 la vuelta del partido es es la ida

Voz 0588 11:08 teniendo en cuenta que en el partido de en el anterior partido bueno forzamos y lesionó no voy a correr un riesgo excesivo para que eso pueda volver a de pueda unos pueda volver a suceder

Voz 0017 11:19 por lo tanto lo que esperamos es que vele este en el banquillo y ya veremos si tiene minutos en este partido ha dicho Valverde que será fiel a lo que viene haciendo así que lo más probable es que bueno repita el once que vimos frente al Atlético o quizás con Arturo Vidal en el centro del campo incluso formando con un cuatro cuatro dos dice Valverde que a lo que pasó en Roma el año pasado ya no le da más vueltas pero que sí que les sirve de motivación aquella derrota la vemos más como un estímulo que como otra cosa estamos confía

Voz 0588 11:49 todos es verdad es cierto que este año hemos respondido sobre todo en los momentos fuertes de tanto en liga como en Champions con con buenas actuaciones y esperamos con jueves mañana repetirlo no es una garantía pero si los da cierta confianza sino

Voz 1375 12:06 ver primero en velé y haber luego la duda de el esquema ahora de preguntamos a Jordi Martí a Marcos López vamos a hablar también con Charly Rexach asesor deportivo de la presidencia enseguida al escuchamos también como de la previa de este partido pero yo tengo dudas ahora ahora con repito con Jordi con Marcos incorporan enseguida tengo dudas yo si tuviera que apostar apuesto por un cuatro cuatro dos con con Arturo Vidal en el centro del campo pero veremos a ver si opta por el cuatro tres tres ya hemos oído lo que ha dicho deben velé bueno ahora ahora lo comentamos pero también ha hablado Piqué que ha dicho el el central del Barça Adrià

Voz 0017 12:39 bueno pues que el hecho de que el Madrid haya ganado cuatro de las últimas cinco Champions no motiva más al vestuario del Barça porque dice Piqué que ellos también han ganado mucho y dice que el Barça tiene mucha ilusión por la Champions pero no sienten presión

Voz 8 12:54 yo diría que presión no no no sentimos es decir llevamos muchos años en esto tenemos mucha ilusión mucha ilusión por poder levantarla otra vez prisión sería si llevaramos diez o quince años sin ganarla que no la hubiéramos ganado nunca hay que este no es el caso no que en los últimos años hemos tenido la suerte ganar Ligas y Copas pero la Champions pues se nos resiste desde el dos mil

Voz 7 13:13 quince y con muchas ganas de de poder

Voz 8 13:16 pasar a semifinales que es el primer paso para

Voz 0588 13:18 a poder conseguir a competición

Voz 0017 13:22 un Piqué que reconocía mano que mañana va a vivir un partido especial en la que fue su casa durante tres temporadas donde llegó dice como un niño y se marchó como un adulto a fichando por el Barça dice que se marchó como un adulto por todo lo aprendido dentro y fuera del campo cuando ha saltado a entrenar al terreno de juego sobre el césped de Old Trafford la verdad es que se le veía la cara de de ilusión de poder volver a pisar ese césped y además en la grada estaba su padre y su hermano también viendo este entrenamiento en directo mañana va a estar toda la familia a pique en este partido del Manchester United frente al Barça

Voz 1375 13:59 mañana estará toda la familia de Carrusel desde las ocho y media eh con Dani Garrido al frente en Carrusel Deportivo ese United Barça ahora voy con Jordi con Marcos si comentamos lo que lo que esperamos de ese partido de mañana en Old Trafford pero esta tarde resaca es asesor al Deportivo de la presidencia desde el presidente Josep Maria Bartomeu está en sintonía del Larguero Charly Rexach

Voz 1284 14:19 muy buenas está Constantino Valle está por ahí viene acompañado Santi

Voz 1375 14:22 hola

Voz 1284 14:23 qué tal mano muy buenas con un nombre importante en la historia del Barça un delantero que marcó época Iker se tiene muy en cuenta por el Camp Nou todavía hoy es Charly Rexach ella te escucha a Manu en sintonía de El Larguero

Voz 1670 14:37 pero prácticamente de todo jugador entrenador segundo entrenador miembro del cuerpo técnico ojeador

Voz 1375 14:43 secretaría técnica ahora es asesor preso vencía al del Fútbol Club Barcelona en la previa del partido de mañana está en sintonía Larguero Don Charly Rexach buenas noches

Voz 1938 14:52 noches qué sensaciones tienes antes de mañana cómodos siempre pueblo advierte que veo yo creo que el Barça es consciente de lo mucho que se juega quitaba un contratiempo podemos decir que tiene el Barça esa lista ganas enormes de ganar la Champions no yo creo que las ganas la tenemos todos pero con con la cabeza un poco fría

Voz 1375 15:18 el hecho de que dijera a Messi lo que dijo al empezar la temporada en aquel torneo Gamper

Voz 9 15:23 hace que el Barça

Voz 1375 15:25 la esté peleando con más ahínco que otros años si cabe

Voz 1938 15:29 no yo creo que esta competición siempre ha tenido el mismo ahínco lo que pasa que bueno sabes que al final estamos donde teníamos que estar en una situación e inmejorable pero bueno que viene la hora de la verdad y la hora de la verdad pues pueden pasar muchas cosas de dos maneras como nosotros ahí eh con menos tres o cuatro equipos que tienen las mismas posibilidades Quique teóricamente somos más fuertes

Voz 1375 15:53 contó el respeto para todos los rivales Charlie pero el triplete está más cerca

Voz 1938 15:58 sí hombre triprecios una cosa que eh ya lo hemos conseguir un par de ocasiones desde fue el doce y en el año dos mil doce y el dos mil quince parece pero bueno es muy complicado muy difícil pero bueno no hay dos interés no por lo tanto a soñar no cuesta dinero

Voz 1375 16:16 no cuesta dinero desde luego pero pero Messi mereció otra Champions no hay quien dice que Messi domina las ligas que es el claro dominador de las ligas en la competición doméstica pero le falta ganar alguna Champions más

Voz 1938 16:26 sí pero no solamente a Messi yo creo que en general yo creo que el últimos años el Barça ha hecho o podíamos decir un más de una década prodigiosa

Voz 10 16:37 ha aparcado o

Voz 1938 16:39 una una una temporada es una temporada digamos sensacionales ha estado siempre ahí ha ganado muchas Ligas pero ha ganado también muchas copas y hasta hubo ahí siempre que la de la Champions tocando no podrán yo creo que al final eh un par de copas bar de Champions podría tener perfectamente pero o repetir el factor suerte o una situación parecida también es importante

Voz 1375 17:04 eliminatoria clave en la Champions clasificado para la final de Copa y la Liga sentenciada después de lo que pasó contra el Atlético no

Voz 1938 17:11 tiene tienen una ventaja de cara a esta recta final de la Liga pues el Barça puede jugar un poquito más pueblo aceleraciones sea un jugador tocado poco cansado pues pues

Voz 0200 17:21 sí porque el partido contra el yugo de Madrid

Voz 1938 17:24 eh eh fue clave no la victoria está pues nos ha dado alas no digo de Madrid pues hubiese entrado un poquito eh el nerviosismo cinco puntos más verdad es la mejor pues en contra bueno muchos problemas no por lo tanto yo creo que eso ha sido un una realidad enorme

Voz 1375 17:42 entendió Charly Rexach que el Camp Nou pitar a Griezmann

Voz 1938 17:46 pues yo yo me preguntaron a mí yo dije que consideraba que no se tiene que pitar a Griezmann no igual que dije que no que yo Luvis no lo ficharía pero juego esté que bueno como consecuencias Anil opinarán y lo ficharía exactamente vivo pitará lo ficharía por por disgustar luego la vida

Voz 11 18:06 hay veces

Voz 1938 18:07 el tren pasa una vez pero bueno todo lo que pasó yo creo que no no fue elegante pero bueno esto a pitar los encuentro un poco pero yo particularmente de nuevo no lo pide ir en cuanto jugaba ficharlo pues yo creo que el Barça no tiene que escucharlo pero en esos momentos eh no es mía de toca el muy digamos una otros

Voz 1375 18:30 el marrones para otros pero su opinión sí será piden es que no hay que ficha

Voz 1938 18:33 Bologna no hecho lo dicho por todos lados ya no llenó no puede esconder

Voz 1375 18:39 no le parece un jugador de calidad para el Barça o no le parece un jugador que case bien con el estilo del Barça

Voz 1938 18:45 no no es un jugador que ese estilo Barça un jugador que puede hacer perfectamente entonces estilos Barça pero es un jugador que sí tuvo que eh pues la primera porque no me gusto todo aquel movimiento que hizo que si vengo que sigue Boyle todo esto pero amarte futbolísticamente hablando yo creo que se mueve eh un poco porque lo hace Messi un concepto poco a ponerla un poco escorado a la a la derecha buscando el perfil de zurda ir haciendo un poco de Messi osea yo creo que Brisbane en el de Madí así un poco las funciones de Messi por lo tanto por ese motivo también sería quizá lo fichar otro jugador diferente

Voz 1375 19:24 bueno sí pisará un poco la manguera en opinión de Rexach eh o sea que no le gustó todo aquel me voy me quedo no sé que tampoco le gustó el documental de Piqué entiendo

Voz 1938 19:31 tampoco no no no una cueva con todo sea

Voz 1375 19:35 pero es decir que el director de este documental fue Piqué

Voz 1938 19:38 pobrecita aceptó todo y cada uno de vista siempre hablamos de punto particular mío pero luego el expediente por una tú me preguntas lo ficharía

Voz 1375 19:48 ya no porque te doy unos razón

Voz 1938 19:51 no digo con esto que no es futbolista

Voz 1375 19:54 me parece perfecto además en esa zona de momentos tan Coutinho y le le parece que los dos han cumplido o que unos y otro no o que los dos sí

Voz 1938 20:03 pues yo creo que uno momentos a los dos les ha faltado el que Cotino empezó francamente bien yo creo que empezó con marcando los goles excepcionales ahora quizás bajado un poco pero yo creo que puede ser un problema más anímico qué otra cosa yo aguanto pautado pues ha sido continuidad ha tenido demasiadas lesiones esto quizá le ha privado de que desde que su rendimiento sea mucho más auto

Voz 1375 20:25 el como asesor deportivo de el Barça ya que se ha bajado con lo de Griezmann Si tuviera que quedarse con uno de los dos como futuro para el Barça Coutinho en Belén

Voz 1938 20:33 bueno yo creo que en esos encuentros llegar con dos jugadores porque son de un nivel espectacular lo que pasa es que la gente eh eso produce hubo dos partidos yo creo continuó ya que físicamente mejor Ica además el público entendido de esta manera no yo creo que en ese tipo de jugadores eh hay que apoyarlos un poquito más no yo creo que hay un poquito más de de el cariño de cariño para que también poco a poco pues vayan vayan subiendo no quieren

Voz 1375 21:02 eso es complicado como cual Madrid bueno y malo

Voz 1938 21:05 lo que exige mucho que la gente está acostumbrada a ver los mejores jugadores del mundo y por lo tanto final a veces esto pesa un poquito

Voz 1375 21:12 les sorprendió lo que pasó con Diego Costa en el

Voz 1670 21:14 al en el partido la expulsión a usted

Voz 1284 21:17 la expulsión

Voz 11 21:18 bueno a ver si me entiendes Si eh

Voz 1938 21:22 sí dijo lo que dice que dijo

Voz 1375 21:25 entonces eh

Voz 1938 21:27 expulsar perfectamente Sara bien yo como jugador que he sido pienso que un jugador puede en un momento determinado puede estar un poco acelerado y cuando dice una cosa de éstas con nacido tras mejor se acordó de su madre lo que sea el letrado el el el el árbitro un

Voz 0588 21:44 yo de que dice Si tienes grandes

Voz 1938 21:47 eso es realice seguro a decir IBEX que no perdona perdona es cabo por yo creo que al final lo que salir perjudicado fue el partido a partido yo creo que jugar del Atlético de Madrid eh pues prácticamente una hora con con con diez jugadores pusieran es muy era mucho desgaste

Voz 1375 22:04 la última Charlie le dejamos eh aunque la cabeza está no está en la Champions donde ya no están ni Madrid ni Atlético la cabeza está puesta mañana en Manchester les sorprende que el Atlético ya esté como está sin jugarse nada sobre todo el Real Madrid ha sorprendido tres es entrenadores en un año en marzo ya sin opción de pelear por nada

Voz 1938 22:21 eso es lo más triste para un equipo grande colgué eh la gente que arrastra al público que que que lo sigue estar por ejemplo dos meses sin poder optar a nada es muy complicado no yo esto pues actualmente al Atlético de Madrid al Real Madrid han pasado y además teniendo en cuenta prácticamente a los dos con un espacio de tiempo muy muy reducido uno en quince días o una semana

Voz 1375 22:45 me sorprendió que volviera Zidane

Voz 1938 22:48 no pero pensaba que volvería a finales de

Voz 1375 22:51 ah vale sí que volvería para empezar la siguiente

Voz 1938 22:54 no no en esta

Voz 1375 22:56 darle siempre es un placer hablar de fútbol y saber que está ahí pendiente de todo que no se le escapa detalle mucha suerte mañana van a estar en Old Trafford

Voz 1938 23:02 no estoy aquí persona en Barcelona pero pero establece apretando igual

Voz 1375 23:06 acto mucha suerte y un abrazo gracias gracias

Voz 1938 23:09 escuchamos a Richard Bona dejamos a Charly Rexach

Voz 1375 23:11 desde Barcelona va a vivir ese partido de mañana en Manchester donde están puestas todas las ilusiones después de los últimos tropiezos en la Champions en las últimas temporadas Santi

Voz 12 23:20 a no fallar mañana pues sí la verdad es que si esa es la intención del del Barça lo decía Charly Rexach que se mostraba optimista optimista con la opción de ganar el triplete Shaq Manu un hombre que está muy presente en las oficinas del Barça porque esa

Voz 1375 23:37 de Josep Maria Bartomeu del presidente y por lo tanto su opinión se tiene bastante bastante en cuenta el campo siempre en la sombra pero una sombra alargada en el Camp Nou un abrazo Santi un abrazo Manu Chao

Voz 13 23:50 hasta luego dejamos ahí a Santi Valle ya charros que

Voz 1375 23:53 no tira puntada sin hilo y que se moja siempre todas las preguntas que se le hace eh

Voz 0231 23:59 pero no ficharía a Griezmann para este Barça ahora sí

Voz 1375 24:01 pregunta Georgia Marcos y ya está por ahí hola Jordi Martí muy buenas muy buenas Manu hola qué tal muy buenas noches también Bruno Alemany no la Bruno muy buena a Manuela todo enseguida hablamos de los partidos que se han jugado el tótem han City y el Liverpool Oporto pero os pregunto lo de mañana ese Barça United la disco íbamos con ello

Voz 2 24:19 un cuatro cuatro sólo sirve en la montaña si es diésel contamina más

Voz 5 24:24 es más caro

Voz 14 24:26 cierta conlleva con distintivo ambiental se circula por toda España disfruta de un incentivo adicional de hasta cinco mil euros en la gama diésel en unidades limitadas en esto

Voz 15 24:39 la sabiduría dice todo a su tiempo

Voz 1375 24:43 las duras dicen yo miraría un poco más no lo Arona sí que tu propio camino lleva hacia el nuevo se ataron Edition más equipado con pantalla táctil de seis coma cinco pulgadas Front Assist

Voz 1284 24:56 de aparcamiento por trece mil novecientos noventa euros

Voz 4 25:05 Ikea entardecido Instagram arropa el larguero en facebook punto com barra El Larguero suscribe P al canal de Youtube las banderas los impresión de tela

Voz 17 25:18 qué harías el Congo no venías un sitio tampoco idílico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura unos hace libro el olvido es la falsificación del pasado impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando

Voz 4 25:36 el pasado la historia es el referente para no repetir errores que tiene como Fernando VII no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa es que el resto no lo sabéis no os habéis enterado que este Open Nos arruinó culturalmente pero lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar porque es tan importante que los adolescentes aprendan filósofa fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podría ser yo por qué no estoy haciendo nada y que estás haciendo así como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual La Ventana séptima temporada con Carlos y cuando quieras ya disponible un nuevo programa de contigodentro con Celia Blanco

Voz 5 26:34 no queremos que la vida y el sexo

Voz 4 26:38 con entra en Cadena Ser punto com nuestra cadena SER

Voz 13 26:49 lo más leído en nuestra web hoy Dulles nuestra

Voz 18 26:55 tú lo sabes toma el control de la SER

Voz 1284 26:58 lo que quieras cuando tú quieras

Voz 18 27:01 descarga de nuestra aplicación

Voz 9 27:17 el Larguero con Manu Carreño

Voz 20 27:21 eh

Voz 3 27:24 de estoy viendo una imagen ahora mismo de Harry Kane en los pasillos de el nuevo o el Charlene saliendo de

Voz 21 27:32 esta yo no sé si has visto con muletas icono como Chema un cacharro Walker restos no

Voz 1284 27:38 sí sí sí que que no sé yo pero no tienen buena pinta eso les recordamos que lo he dicho en la portada

Voz 1670 27:43 se retiró cojeando pero según él

Voz 1375 27:46 esto es la imagen que ahora vamos a colgar en la cuenta

Voz 1670 27:48 de arroba Larguero la pueden ver los oyentes de la SER no tiene buena pinta no

Voz 0301 27:53 es que de hecho Manu han puesto en la tele estábamos viendo el partido opuesto es la la repetición de la acción justo después de de esa repetición ya estaban llevando a King en el túnel ya lo han visto claro desde el principio que no era una una chorrada estoy pendiente a ver qué dicen los compañeros y Pochettino de el alcance de de esa lesión pero es verdad que no tenía buena pinta porque ya de primeras han visto que era cosa seria que tienen que hacer el cambio

Voz 1284 28:19 pues nada veremos a ver cualquier noticia que enseguida tendremos seguro alguna novedad de que le pasa ese pie o ese tobillo de Hurricane

Voz 1375 28:26 estamos con Jordi Martí con Marcos López con eh Lluís Flaquer estamos con Adriá Albets para hablar de Manchester Unites Fútbol Club Barcelona Estamos también con protagonista de ese partido de ese tótem han uno Manchester City cero que está por ahí en sintonía de El Larguero esto ahora hay Fernando Llorente hola Fernando muy buenas

Voz 22 28:44 no sé si estáis muy bien y tú

Voz 1375 28:47 oye y enhorabuena lo primero pero estábamos hablando de de Hurricane de esa imagen que estábamos viendo ahora mismo en la que se debe salir con muletas y con un gol que que que que tiene que sabes de Hurricane

Voz 22 29:00 yo creo que es la noticia más triste la noche no la la pena que se ha vuelto a hacer daño en el tobillo izquierdo y esperemos que no sea mucho si hay que espero todavía de las pruebas pero pinta bien esperemos que sí la verdad que no te puedo decir porque no tengo ni idea no pero

Voz 13 29:20 viendo la imagen pidiendo la imagen no pinta muy bien eh

Voz 22 29:23 pero la verdad es que sí enseguida se sabe el campo consigue ser porque eso hace mucho daño veremos veremos porque bueno Harry es muy fuerte y hay también

Voz 1959 29:33 eso recuperar ratio calienta el partido de vuelta por si acaso hay que estar preparado todo si eh

Voz 1670 29:40 en la imagen la verdad que no no no hace ser muy optimistas pero bueno es casi un pisotón de del que que ha obligado a quejar alguien abandonada el el partido bueno por lo demás has jugado los

Voz 1375 29:50 dio minutos del encuentro que te has podido Pochettino cuando entrado al al partido Fernando

Voz 22 29:55 bueno vamos a pelear esos balones largos intentar al equipo hay y bueno la verdad es que ha sido una victoria importantísima bueno hemos peleado muchísimo eh eh quitarnos falta un poquito de tranquilidad con el bueno pero bueno era un partido complicado el que es un auténtico equipazo oí bueno estamos contentos con la victoria

Voz 1375 30:22 ha haber encajado el uno cero es un buen resultado en el el penalti que falló el Kun Agüero o bueno paró Hugo Lloris y luego las bajas te ha sorprendido la cantidad de bajas que ha que ha tenido hoy el City que ha tenido algunas importantes

Voz 22 30:35 sí sí pero bueno al final el City observando

Voz 1375 30:38 jugadores importantes

Voz 22 30:39 el City tiene dos equipos prácticamente no es increíble el el equipazo que tiene mi bueno yo creo que rota muchísimo y tampoco tiene importancia porque cualquiera que estarán tan pues es buenísimo

Voz 1284 30:55 bueno tienen tienen una plantilla como tú dices pasos para hacer dos onces iniciales y luego luego en vosotros

Voz 1670 31:01 el gol no lo marcado Kane no lo han marcado tú lo ha marcado

Voz 1375 31:04 son este tío siempre da buen rendimiento eh sí sí la verdad es que

Voz 22 31:09 es un jugadorazo tiene una sería increíble y bueno está rindiendo a un nivel altísimo metiendo goles muy importantes para el equipo y bueno hay que tío y que ve la intervención de Hugo Lloris pero ha sido increíble S es todo el partido yo creo porque si ahí recibimos un gol ya sabes cómo vamos es todo el fútbol influye muchísimo yo hubiera sido otra cosa

Voz 1375 31:34 oye qué tal la casa nueva porque por la tele tiene una pinta espectacular no sé no sé no sé no sé hay en vivo por el estadio es una es una pasada

Voz 22 31:42 sí sí es increíble es lo mejor que he visto en mi vida es una cosa de locos

Voz 1375 31:48 de pero pero Icomos sólo esto eso es muy se nota mucho la diferencia con respecto a la anterior por dentro los vestuarios la taquilla

Voz 22 31:56 yo el anterior lo viví como como visitante no tuve la oportunidad de de conocerlo bien pero ya te digo que es que es una cosa yo creo que la han hecho al detalle aquí es increíble

Voz 1375 32:10 qué pasa oye preguntar siempre que hablamos de Fernando VII tenemos que pregunta todos lo mismo mejor de la última de que hablamos qué dijiste mira esa cláusula en la que unilateralmente el Tottenham me pueda ampliar el contrato que depende del Tottenham estamos ya en el mes de abril te has dicho algo el club

Voz 1959 32:26 no no porque yo todavía no

Voz 22 32:29 Si bueno tranquilidad ya ya se verá

Voz 1375 32:32 es un tío tú eres un tío tranquilo tú no te enteras

Voz 22 32:35 me preocupa la verdad que muy concentrado en este tramo final de la temporada que es importantísimo portería

Voz 0970 32:42 para

Voz 22 32:43 para hacer Historia increíble Hay después del resultado de vehículos todavía más

Voz 1375 32:49 perfecto islote vienes a Bilbao

Voz 22 32:52 así que sea lo que nos queda todo va bien

Voz 13 32:55 hombre si Dios quiere te vienes va a Bilbao de ha llamado alguien o no

Voz 1375 33:01 no no no bueno ya sabes que hay Torres realice que ha dicho que el nuevo presidente que todos los que habéis estado en el Athletic siempre interesan

Voz 1959 33:11 muy bien

Voz 1375 33:13 ahí a un amigo bueno voy a ver a ver en qué acaba de este culebrón de momento a ver qué pasa en el partido de vuelta y sobre todo si está Hurricane me imagino que te has había poco uno de los cinco minutos no

Voz 22 33:25 siempre contento con con los minutos que me da a intentar aportar todo lo que puedo importante que me he recuperado del golpe el Liverpool que dejó poquito caro de un poquito de conmoción

Voz 1959 33:41 vuelvo escarlata resaltó que los dos partidos parado no practicamente con una semana con una semana sí bueno

Voz 1375 33:48 Fernando enhorabuena ya hablaremos en el partido de vuelta a ver si te toca jugar o no y a ver qué pasa con ese tobillo de Hurricane un abrazo Fernando

Voz 23 33:53 para muchísimas gracias hasta luego Llorente en directo

Voz 1375 33:56 yo desde el estadio el Tottenham donde le han ganado uno cero al City ahora hablamos de ese partido con Bruno de cualquier novedad que haya en torno al tobillo de Hurricane que no parece pintar muy bien pero estábamos con el United Barça de mañana Jordi Marcos decía yo si tuviera que hacer una quiniela que es muy difícil el único que meterse en la cabeza de Valverde es imposible pero creéis mañana que va apostar por el cuatro tres tres

Voz 15 34:18 o un cuatro cuatro dos yo

Voz 0985 34:21 creo que va a ser un cuatro cuatro cuatro tres tres te voy a decir cuál creo que puede ser el once

Voz 1375 34:27 a ver con Ter Stegen sin

Voz 0985 34:29 con yo creo que ese miedo por su capacidad física su capacidad de corregir la pareja de centrales es indiscutible Alba por la izquierda en el centro del campo Busquets y Rakitic yo creo que aquí la apuesta la de Valverde va ser por yo supongo o Manu contra un Manchester United para tener más el balón para aguantar más el balón y arriba creo que estarán

Voz 1375 34:53 es y jugáis y juega no a Messi lo pones no hombre por supuesto

Voz 0985 34:56 Suárez Coutinho a partir de la información que nos da Adrià de que al parecer en esta ocasión Valverde no quiere arriesgar con Denver por más que en el entrenamiento haya dado buenas sensaciones e incluso tenga otra dedica no tiene no tiene pinta de que vaya a salir en Belén yo la duda que tengo es si si sigue esto que dice Jordi o meter cuatro cuatro dos quitara Coutinho y meter Arturo Vidal en el centro del campo eso eso o meter a Sergi Roberto que es la otra opción en un cuatro cuatro dos que joya SM de ese remedo Rigoberto por delante pero Marcos Marco es es que eso quizás es lo que le pide el cuerpo a Valverde la última experiencia en la última referencia que tenemos de ese modelo de ese dibujo táctico es en el Villamarín recuerdas que juego en ese cuatro cuatro dos con un equipo más consistente en el centro del campo dejando a sí

Voz 1424 35:39 Valeria ya ella Messi evidentemente en la punta del ataque es obvio que es verdad

Voz 1375 35:45 va va a necesitar dos cosas primero

Voz 1424 35:47 tener control del partido y habrá un instante en que si ese ese control lo pierde como le ocurrió contra el Villarreal es evidente que hay tiene a Piqué le que nuestra Piqué y un Tití perdón cómo cómo se ocurrió en la cerámica y la segunda opción que va a tener es que tiene que marcar tiene que marcar sido sí porque hemos visto lo que lo que lo que le ha pasado hoy al al City un pequeño detalle ese despista del parece que el balón sale por la línea de fondo cuando se da cuenta son mete gol y a partir de aquí un uno cero es un resultado muy peligroso para cualquiera sea para el City sea para el Barça y creo que la experiencia que ya que ya demostró

Voz 0200 36:21 pero el el país Anne Germaine con aquel cero dos

Voz 1424 36:24 el bono les sirvió de nada porque la vuelta le remonta United creo que tiene que servir de lección para el Barcelona tiene que marcar sí o sí porque lo que hizo con el cero cero de Lyon Le acabó complicando mucho las cosas

Voz 1375 36:34 no su cuatro cuatro dos yo creo que sí frac y tú cómo lo ves

Voz 1296 36:40 yo me quedo con la frase Valverde hoy de que no es día para no ser fiel a lo que viene haciendo últimamente igual me haría inclinar me por el cuatro tres tres aunque es verdad que Valverde en este tipo de partidos grandes como decía Marcos el cuerpo le pide protegerse un poco

Voz 1284 36:53 Herrán y Arthur a haber no sé lo que tengo

Voz 1296 36:55 claro es que el el el el ido más débiles Cotino es decir que el que el que se caen

Voz 7 36:59 del cuatro cuatro dos es Coutinho porque Artur

Voz 1296 37:01 sí que lo ve porque Valverde no necesita para esa fase de control para intentar frenar con pausa el el el ímpetu con el que seguro va a ser el United Busquets Rakitic son son indiscutibles y a partir de ahí pues o Arturo Vidal o repetir la doble banda derecha con Sergi Roberto pero lo que tengo claro es que Coutinho sería al hilo de lo que podría provocar que el Barça jugara el que seguramente es el partido más gordo de lo que lleva de año sin sus dos fichajes más caros porque Coutinho por deméritos deportivos Eden vele porque Sáenz lesiones Recaredo en el banquillo

Voz 0017 37:28 ahora Manu si perdona Bruno iba a decir sólo que a Valverde le gusta mucho Arturo Vidal y el considera que se le fichó para este tipo de partidos para jugar frente a este tipo de rivales M

Voz 1284 37:42 el fútbol no se acaba el potente

Voz 0017 37:45 el físico y la mente

Voz 1284 37:47 y el otro día en la previa del Atlético

Voz 0017 37:49 de Madrid ya dejó muy claro que les fastidia ABA que Arturo Vidal no pudiera jugar ese partido decisivo para la Liga por lo tanto yo tengo la sensación después de no jugar el otro día todavía más de que mañana Arturo Vidal puede estar

Voz 7 38:03 el once pues iba a decir eso que para Godiño se

Voz 0301 38:05 lo durísimo eh quedar mañana fuera de del equipo por todo porque se queda fuera e incluso cuando en Belén no está eh porque juega otra vez en Inglaterra porque él ha sido el rival directo ha vivido partidos muy muy calientes en en Old Trafford recuerdo un golazo que con Europa League con una vaselina impreso ante a Adeje Hay sería el sabe además que tiene cartel en Inglaterra por todo por todo lo que está pasando Coutinho en el Barça y por lo que te decía antes research Manu de que seguramente es un problema más mental el rendimiento de Coutinho que que otra cosa quedar fuera no no le ayudaría mañana

Voz 1375 38:40 oye y en ellos Bruno porque no está Ander Herrera que ya los conocieron es baja muscular es importa

Voz 0301 38:46 ante la de Ander porque venía siendo titular Putín le en el equipo con Solskjaer jugaba muy cerca de de Matic para que la gente no entienda juegan un cuatro tres tres normalmente el el Manchester United y está utilizando a Matic ya Ander Herrera prácticamente en paralelo ya ya va jugando como interior pero bastante más liberado llegando bastante más al área y en esa ayuda Matic que ya no es el futbolista hace unos años necesita más ayudas a Ander Herrera sobre todo en la presión en esa intensidad que mete siempre en las jugadas en el centro de del campo estaba siendo muy importante yo entiendo más jugar Fred pero pero eso es una baja muy importante la del centrocampista español y parece que sí que llega hoy Ford hoy hecho parte del entrenamiento con el equipo y yo creo que ahora mismo es que es el el jugador más desequilibrante que tiene el United y a poco que esté bien va a jugar

Voz 1284 39:33 bueno yo creo que el Barça Marcos Jordi

Voz 1375 39:35 toma buena nota de lo que pasó contra el Villarreal por ejemplo

Voz 1284 39:38 no poco de venta lo las como te ganaron

Voz 0200 39:42 claro ir primero lo tienes que

Voz 1424 39:44 dar con él a medias posibilidad estamos hablando de un partido de Champions estamos hablando de un partido en Old Trafford estamos hablando que Bruno lo sabe mejor que yo y el arista más de su defensa por lo tanto tienes que atacarle tienes que atacarle tienes que generarle desconcierto y estoy convencido que Messi que que siempre brilla con los partidos ante los equipos ingleses va a tener esa posibilidad Se espera que Suárez que está en un gran momento rompa esa racha porque lo de Suárez en Europa es realmente increíble desde desde septiembre de dos mil quince contra la Roma en fase de grupos no mete un gol fuera de casa imagínate de lo que estamos hablando y creo que el Barcelona con tranquilidad evitando acciones a balón parado el otro día contra contrario Madrid creo que que que concedió apenas dos córneres y esa es una de las claves evitar faltas laterales evitar saques de esquina porque ahí sí que es muy potente muy poderoso el United en ese tipo de

Voz 0985 40:36 jugadas bueno ya ha salido la la palabra maldita

Voz 24 40:39 no roba eh es broma eh pero ya ha salido Roma

Voz 0985 40:43 Roma pesa como un recuerdo de mal gusto para la hinchada y sobre todo para el equipo pero como decía Valverde Manu esto se ha tornado en estímulo que te quiero decir y en Roma al Barça no yo lo que hemos visto esta temporada es que en los momentos claves el Barça sí ha competido yo creo que esta es la baza principal que hace albergar optimismo considerar francamente al Barça favorito en este partido contra el Manchester United no sólo en lo individual también en lo colectivo y luego hay otra cosa es que tú lo has dicho en el encabezamiento aún hay muchos equipos que están maduros para asaltar la Champions léase el City por más que hoy no haya hecho su mejor partido el Liverpool la Juve pero quién frena quién frena a Messi yo creo que esta es la principal baza que tiene el Barcelona estos dos monstruos Messi Suárez Suárez Messi sobre todo Messi estar en un momento de forma de estado de gracia yo creo que esto nos permite nos permite ser optimistas y Roma dice

Voz 1296 41:41 los de que lo dice en broma para mí no es ninguna broma yo creo que precisamente no me imagino mañana otra cosa no sea la mejor versión el Barça

Voz 1284 41:47 bueno Roma Roma Roma fue un terremoto el año pasado fue la que abrió la caja de los truenos que que casi acaba hasta con Valverde no porque nadie le perdonó en la directiva lo que pasó pero eso a mí me ha sorprendido que tiene

Voz 1296 42:00 la de hoy tanto Piqué como Valverde entre bajado mucho el el efecto todavía de Roma yo creo que esa lección debe estar impresa negrita en el vestuario Valverde también ha citado hoy el descontrol de Villarreal como ejemplo de lo que hay que evitar claro yo creo es hace falta que Messi vaya esta noche habitación por habitación arrestarle Nouvel el discurso de la linda ideada que lo vuelvan a creer porque sí lo lo que no me no me imagino mañana otra cosa que no sea la mejor versión del Barça por venir de donde viene a decir han sido tantos los descalabros estos últimos tres años que mañana el equipo tiene que haber aprendido y tiene que tener interiorizada selección

Voz 1284 42:30 decía lo del Villarreal otro día porque primero por el disco

Voz 1375 42:33 el evidentemente luego por lo por la facilidad con la que era

Voz 1284 42:35 gente rápida de arriba del Villarreal lo lo los que se cuece va lo Camby Camby gente que ganó con mucha facilidad la espalda de los defensas de del Barça que que ahí es donde

Voz 1375 42:46 haber y que mañana Bruno estos tíos son también balones largos para la velocidad ahí es donde puede también está el peligro del Barça no al margen del control del descontrol en el centro el campo cuidado con lo rápido que son estos arriba no