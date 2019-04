Antoni Daimiel: "El MVP debería ser Harden, aunque creo que será Antetokounmpo"

Voz 1 00:00 claro

Voz 3 00:07 qué tal buenas noches anoche no hubo NBA hubo final de la Liga universitaria eso es siempre como es tradición en el lunes de la afinados universitaria no hay jornada NBA oí bueno pues Virginia la Universidad de Virginia los Cavaliers ganaron ochenta y cinco setenta y siete El la prórroga a Texas Tech mira la primera final universitaria con prórroga desde el año dos mil ocho

Voz 1375 00:31 pues mira enhorabuena para los campeones que además jugaron ante setenta y tres mil espectadores que se dice pronto sí sí

Voz 3 00:37 bueno tremendo Come como casi siempre algo habitual en la zona

Voz 1375 00:40 sí sí sí sí buscan pabellones grande

Voz 3 00:42 es los llenan sin problemas pero no sólo en la Final Four en en finales regionales semifinales regionales se llenan precios de entradas altos hay un gran ambiente además en la grada oí bueno una fiebre que dura dos semanas e más luego la en All for tres semanas en marzo que es una tradición en Estados Unidos todo el mundo más o menos puede tener un vínculo o directo por algún familiar con algún centro universitario es algo que no nos cabe en la cabeza ganó un partido de liga universitaria puede haber más espectadores que en cualquier caso el campo de fútbol incitando al Bernabéu ICAM no no lo entendemos no pero allí hay que tener en cuenta que bueno pues sólo en en la primera división universitaria hay trescientos cuarenta y siete equipos no universidades Si bueno en la Segunda división trescientas y pico también la tercera trescientas cuarenta y dos no llega a todos los rincones de Estados Unidos esta competición al final la NBA hay treinta equipos no son treinta estados porque hay Estados que tienen tres equipos como California claro

Voz 4 01:41 bueno pues nada eso en la NCAA por ese motivo por la final de la han sido ley no hubo nuevo NBA

Voz 3 01:47 noche pero si hoy creo que mañana hay termina no la temporada regular eso es jornada de hoy que hay me parece que hoy hay once partidos ya mañana la madrugada del miércoles al jueves acaba la temporada regular está prácticamente todo decidido queda algo por decidir pero bueno muy atentos a estas dos últimas jornada en el este

Voz 1375 02:05 hay siete ya que están fijos sólo falta por saber la octava plaza a la que aspiran tres equipos

Voz 3 02:09 tres equipos sí pero bueno Miami lo tiene muy muy difícil Detroit lo tiene bastante fácil Detroit juega contra Memphis en casa esta noche en el Madison mañana contra los Knicks Si gana los dos matemáticamente están playoff Si gana uno Charlotte no gana los dos también están playoffs incluso perdiendo los dos puede estar osea que Miami casi imposible Charlotte con pocas opciones de Troy con muchas opciones en el oeste

Voz 1375 02:35 están los ocho que van a estar en play off falta por saber quiénes octavos el sexo no las posiciones no

Voz 3 02:40 que están con el mismo récord San Antonio y Clippers en séptimo y octavo puesto medio partido por delante sólo Oklahoma y eso lo condiciona todo no parece que va a haber un Portland Jutta en primera ronda con ventaja de campo para Portland pero las otras tres eliminatorias

Voz 1375 02:55 por decir bueno oye se ha realizado una encuesta entre los jugadores de la NBA eh a ver si coincides eh para ti en Vichy

Voz 3 03:04 para mí en Vichy yo le doy mérito a James Harden eh creo que lo que había James Harden con su cuerpo todo lo que hace con su barba sus cualidades e tienen mucho mérito pero también creo que va a ser MVP ante Tucumán mal los jugadores han votado a Harden claro es Norman si juegas han elegido sí porque valoran más de lo que hace Haarde no de esa manera ante todo convocó a una bestia no es un físico de murales del siglo XXI

Voz 1375 03:33 es una encuesta repito que no son no son galardones una cuesta que me echen tres jugadores antes que se entreguen los galardones jugador más sobrevalorado

Voz 3 03:41 más sobrevalorado de la NBA aquí yo creo que hay bastantes pero no elegiría ninguno de primera línea yo creo que los jugadores que más o menos llegan al All Star que compiten en playoffs es muy difícil encontrar algún sobrevalora me sorprende que hayan ofrecido

Voz 1375 03:55 Damon Green y Russell Westbrook

Voz 3 03:58 son dos casos diferentes claro Train Green es es un recurso fácil porque es un jugador que no llega a diez puntos por partido de media en su en su carrera sí pero roza el triple doble muchas veces roza el triple doble y sobre todo mentalmente es un jugador superior no y eso es lo que no valoran tanto los rivales diríamos Wes Brown bueno pues esto lo puede pensar mucha gente no porque es un jugador sobre todo físicamente muy superior pero que luego en cuanto a lectura de juego pues en ocasiones comete muchos errores pero vamos yo para decir que sobrevalorado creo que eso un supongo

Voz 1375 04:30 he venido arriba luego el más infravalorado han dicho Holliday

Voz 3 04:34 estoy de acuerdo es un base del que se habla muy poco base escolta pero buenísimo y está ahí escondido en peli Cannes pero un jugador muy serio muy bueno e máximo favorito los Warriors que está todo el mundo mejor defensor mejor defensor rival coincidir también yo creo que haber de sí de carrera puede ser hay leonés y esta temporada esta temporada yo creo que Paul George ha estado mejor incluso Rudy Gober que es un habitual

Voz 1375 05:00 el pívot de Utah e los jugadores han elegido a otras tres que dicen otras categorías jugador con mejor manejo de balón Cairo Irving

Voz 3 05:07 puede ser entrenador para el que te gustaría jugar

Voz 1375 05:10 con el que te gustaría jugar Gregg Popovich no está bien con el que no te gustaría jugar Tom

Voz 3 05:16 pero llama la atención sí pero bueno no me extraña e los España lo despidieron en Minnesota pero es un entrenador que fundía los jugadores bueno da muchas voces muy defensivo también muy esquemático es normal poco profe Ortega más Cholo Simeone juntos a los doce una pero sí sí sí la voz de Mono Burgos

Voz 5 05:38 el demonio bueno que desde el cariño como si ya lo otro

Voz 3 05:43 luego la última dice el jugador con el que coincidió el jugador con el que no te gustaría pelearse pelearse cumbre no sea hay gente muy fuerte no hay prácticamente el noventa y nueve si a quién han elegido a James Jones no ha Amir al jugador de Miami bueno que este claro es estemos las pulgas de sus padres tanto su padre como su madre eran expertos practicantes de artes marciales hiel creo que tienen cinturón negro de kárate ha competido en kickboxing en bueno pues sabes que ha habido un jugador de la NBA que se han atrevido a pegarse con Ibaka sí si se enzarzó creo que el año pasado

Voz 5 06:20 poco me gustaría madre sería bueno bueno

Voz 1375 06:24 pues nada son algunas de las curiosidades que han elegido los jugadores de la propia Liga de baloncesto y luego también ha habido predicciones a Anthony de expertos de la hay espían para premios individuales el noventa y ocho por ciento de los periodistas dice que Doncic era el sí

Voz 3 06:38 sí yo creo que ha tenido además mucha más publicidad y sobre todo regularidad desde el primer día hasta el último

Voz 6 06:44 no eh ha estado ahí

Voz 3 06:46 privada quizás mes y medio dos meses más que atrae ya aunque su gran rival así que yo también creo que se vaya

Voz 1375 06:52 pero eh hay otro periodista diez pie en que hablado de el futuro de Kylie Irving y quién no descarta que entre las ofertas que escuche una sea de los Lakers y hay un lío con lo de Irving con lo de Duran que veta pues mira yo

Voz 3 07:05 eh esto no me extraña tanto hemos ganado Lebron sí he notado en las últimas declaraciones de Irving públicas en las que ha hablado de Lebron como cierta cierto complejo de culpa incluso pidiendo perdón a Hebrón que él no se dio cuenta porque era muy joven en caer Le Bron tenía razón así que no sé por qué no porque no lo que sí me extraña es que se vaya de los Celtis o que ya haya decidido que se va a eso yo creo que está por ver

Voz 1375 07:31 el que me encanta es el padre de Alonso gol bueno de los gol lavar Ball que ha dicho el

Voz 4 07:34 adrede del once

Voz 1375 07:37 ha dicho que su hijo no va a ser mejor que ción Williamson optimista e les queda estamos estamos acostumbrados a este diario

Voz 3 07:45 Celia Angelo en cuanto a baloncesto Instituto Estados Unidos estaba bien un escolta bueno pues entre los treinta cuarenta mejores del país luego los selecciona UCLA dice que no Bono California luego lo pillaron robando unas gafas de sol junto con otros compañeros en China lo suspenden y luego se fue a Lituania jugó un unió en Lituania luego en el equipo profesional trece puntos por partido y luego ha estado jugando en una Liga que creó su padre Shake es que no tiene bagaje competitivo de

Voz 1375 08:14 de máximo nivel es una barbaridad el padre una más exacto más hablando de pero no de sol sino de ver IVE lentillas no me entrené la semana pasada bueno Nos enteramos casi todos en que Stephen Carrie uno de los mejores tiradores de la Historia no veía bien y con las lentillas ha mejorado

Voz 3 08:31 sí bueno lleva diez al once partidos con lentillas Él tenía una patología que no es grave pero creo que se llama grato no aquí en bueno en español hizo que te cambia

Voz 2 08:41 venga pues la forma de de la córnea

Voz 3 08:44 cuando entrará la luz bueno él tenía visión borrosa parece ser eco las lentillas es verdad que está metiendo un cincuenta por ciento de los que les juega que es tremendo

Voz 1375 08:52 no no ha mejorado de momento lo

Voz 3 08:55 porcentajes así que veremos a ver tiemblan

Voz 1375 08:57 pero en playoffs crimen los rivales ahora con la vivió en mi vida antes del con las preguntas de los oyentes he visto unos vídeos de Ibaka buenísimos en el canal de Youtube si le invita supongo como Bertín Osborne no

Voz 3 09:08 esa esa esa sí lo que pasa es que yo creo que que que los platos que porque el cocina platos que se comen en África y entonces claro eh yo creo que hay en eso luce menos que ver seguramente el último con los gasolina

Voz 1375 09:23 expone coral un trozo de Corazón Corazón de Bach así pero ha estado Lukaku

Voz 3 09:26 el jugador del United ha estado billón Bode rusa en el que era su compañero le dio lombrices a Le Bron ha de rusa Anna creo que ha cocinado sesos también mucha casquería

Voz 1375 09:36 la gente vaya que vaya vaya Arguiñano ya antes de los oyentes me ha encantado una noticia de sobre Dwyane Wade él y su pareja que es la actriz Gabrielle Union se ha mostrado a través de redes sociales el apoyo a su hijo ción que tiene solo once añitos y que sea declara homosexual

Voz 3 09:52 sí sí sí estuvo con once años en la la Marcha del Orgullo Gay de Miami que que es va cogiendo bueno pues mucha fama en los últimos años igual estaba compitiendo aquí su madrastra en entre en este caso Gabrielle Union lo acompañó la marcha también su hermano mayor que que me parece que vas un muy buen jugador de baloncesto que se llama Zaire lo acompañaron lo apoyaron no esto nos da una idea de que hay varias sociedades estadounidense no a veces pensamos que son muy conservadores algunos de tal bueno pues otros en el caso de de Wade y mucha gente pues son muy avanzados

Voz 1375 10:26 bueno pregunta celos los oyentes para Antonio Davis mandar a través de Instagram

Voz 7 10:33 el Papa dice

Voz 1375 10:35 mira Pablo CMT empieza poniendo difícil Pablo cm diecinueve donde crees Anthony que este año en las finales

Voz 3 10:42 yo creo que hay muchas posibilidades de volver a San Francisco mil luego en el estreno te deja otro gallo cuatro aviones sí sí hay cuatro opciones Si bueno si tuviera ya digo que mi favorito siempre encima fuerzan digo Boston pero cualquiera esas cuatro ciudades pues recurrió debería o una final también son Abel

Voz 1375 11:02 dice a Efe Eme francés Si tuvieras que elegir uno solo uno con quién te quedas a Iverson Carrie o Kobe

Voz 3 11:11 está difícil seguramente Kobe Bryant eh hay personas sido un icono de de una época en la NBA eh Carrie pues es un jugador que ha revolucionado el juego de la liga los últimos cinco seis años pero Cobi yo creo que durante más años fundador dominante muy competitivo para mí el segundo mejor escolta de la historia detrás de Michael

Voz 1375 11:29 yo coincido contigo eh dice opción esta pregunta está bien Anthony porque eres de los Wizards

Voz 3 11:37 Bono es fácil en cuando yo me empecé a seguir la NBA a mediados de los ochenta me di cuenta que pasaban por Washington entonces llamados Boulez jugadores que me llamaba la atención había visto en Valladolid en el Huerta del Rey aun americano con el Helios Zaragoza a principios de los ochenta cuando subió Valladolid Valladolid Miñón Se llamaba eh Claude Gregory que este jugó en Washington dos menos en Washington luego por allí pasaron el más pequeño y el más alto de la Liga eh Maxi Vox y manutención señor estuvo en Michael Adams un base anotador pequeñito Malone Bernard Quinn Moses Malone también también osea que me hice porque iban pasando esos jugadores no y luego ya una vez que te haces un equipo claro que quitar

Voz 1375 12:18 es el el oyentes cómo que por qué no entiendo por

Voz 3 12:21 este tema no porque hay muchas caro es normal dos años ahora que mucha gente se hace de equipos que ganan y Italia

Voz 1375 12:26 pero bueno no es mi caso eso sí desde ningún deporte ni en fútbol tampoco

Voz 3 12:30 el vale

Voz 1375 12:32 dice Aitor tres siete tres nueve crees que Terry Ros volverá a ser All Star

Voz 3 12:38 está difícil está difícil lo veo difícil lo de este año ya ha tenido mucho mérito luego lesionado en el codo pero si tuviera que apostar diría que no eh dar Nolan dice Sky Leonard menos completo desde que dejó los experto no no a mí me parece más completo eh le he visto hacer cosas con el balón sobre todo en ataque que no hacía en en San Antonio que era un equipo más de de pasar el balón circulaba rápido y aquí le he visto con control de balón que no le leves visto

Voz 1375 13:06 hay dos más muy rápidas dice Txemi setenta y nueve que Top Players irán a los Knicks seguirá Duran en los Warriors cómodos en una

Voz 3 13:14 eh lo de Duran yo creo que hay posibilidades de que siga en los gordos pero que siguen los borro si sí en los Knicks es que a mí me cuesta creer que un jugador súper top quiera ir a los Knicks o sea que que gana yendo a los Knicks vivir hay otros van a hay otros equipos que están más avanzados deportivamente hablando que le pueden ofrecer el mismo dinero

Voz 1375 13:34 está de Clemente VII Tito patatas fritas con o sin salsa

Voz 3 13:39 yo creo que sí son buenas e patata buena gallega de esta bien frita eh yo creo que me

Voz 1375 13:45 sin salsa la salsa luego encubre el todo lo bueno poquito hoy sale todo lo bueno mejor sin mejor sensato eso sí las salsas muy buena las salsas hola

Voz 3 13:54 sigue compartió