Natalia Ferviú: "Yo soy mucho de escuchar a mi niña interior"

Voz 1 00:00 la Tona por un lado

Voz 2 00:03 a la princesa de él vestido rosa y los zapatos de charol

Voz 3 00:11 qué relación tiene con el mar

Voz 2 00:15 el mar es mi casa es que soy de Isla hay pues imagínate

Voz 4 00:22 tengo un bueno un un bisabuelo mío era marinero yo

Voz 2 00:26 no sé creo que es el el mejor escenario posible siempre que veo el mar no sé es como que me da un golpe en el pecho y siento no sé cómo esta cosa de de de de inmensidad algo que se me escapa como casi sobrenatural y te diré además que el mar es también mi sueño más recurrente sueño mucho con el mar una vez mire esto tiene que significará algo imponía que está muy relacionada con las emoción no soy tremendamente emociona eres

Voz 3 01:09 Tenerife y sin embargo no tienes prácticamente nada

Voz 2 01:12 nada te voy a contar porque además muchas veces me lo pregunten soy de Tenerife Mi madre es canaria pero mi padre no no tiene claro nada de acento canario entonces de mi casa

Voz 4 01:24 pues crecí escuchando el acento peninsular y el insular

Voz 2 01:30 aquí es común que me adapto es verdad también que llevo ya viviendo vivir diez y ocho años allí aquí en Madrid llevo ya diecinueve C claro pero por ejemplo me junto con canarios con gente latina Eva me sale

Voz 3 01:50 detrás de este seudónimo doble la ratón a la princesa del vestido rosa los zapatos de charol está Natalia Cervelló por qué has elegido estos dos hubo en hemos Nadal ya pues porque

Voz 2 02:03 uno es el que me puso mi madre y el otro mi padre a mi no me no me puede poner en la tesitura de elegir mamá papá me lo paso muy mal tenía que decir los dos qué relación tienes con tu padre uf preciosa mi padre fue el amo de casa y claro tengo una relación muy estrecha con él con mi madre también pero claro al final esa son

Voz 2 02:36 que pase con él pues igual pues mi madre estaba trabajando oí a veces sentía que me perdía cosas no de hecho de mayor me he llegado a sentir culpable no porque yo veía que estaban consuma yo decía de esta mi madre que siempre está de mi padre

Voz 4 02:56 pero pero a tu madre la que trabajaba ido estaba en casa si estaba Amparo no hubo un tiempo

Voz 2 03:03 que que estuvo en paro entonces se encargó de de la casa de mi hija era algo que en aquel momento no en sociedad un tanto machista pues no entendía lo apreciaba porque me parecía White al mismo tiempo es que mi padre con su pelo largo me fuera a recoger al colegio de hecho mis compañeras del colegio me decían tu padre padres Jesucristo de yo me sentaba poco regular luego ya entendí que mi padre era supermodelo pero claro entre que es tu padrino tu madre que tiene el pelo largo que no mi padre pues es un soñado increíble con un talento maravilloso cómo se llama Benjamin es el pequeño de diez hermanos

Voz 3 03:47 alguna vez has dicho que parte de tu conocimiento musical y cuando has hecho ahora el último vídeo de Carla gas se lo debes a él

Voz 2 03:56 sí que era que tenía lleno de

Voz 3 03:59 Quintás veta la casa llena de discos total sí

Voz 2 04:04 haber crecido no es ese legado no esta música es es cintas Beta como decía pues para mí claro en una ventana sea pero es una chica de Isla imagínate pues es una ventana al mundo exterior a algo maravilloso que me fascinaba me encantaba la música pero me encantaba también la moda yo veía por ejemplo a Nina Hagen inicia ahora qué maravilla qué espíritu más libre quiero ser como ella

Voz 4 04:36 pues sí se lo debo a mi padre

Voz 9 05:31 te hemos traído en un programa que gira alrededor del

Voz 3 05:40 qué relación tiene con el gimnasio que es la pregunta que hemos hecho también a nuestros oyentes

Voz 2 05:44 pues horrible horrible pues una relación cosas soy de esas es que pues que paga fue un año iba un día me siento fatal porque yo luego para otras cosas soy muy responsable muy constante pero siempre he bailado quede que vengo todo el tema de los aparatos y la gimnasia como algo peor como que no puedo expresarme o canalizar mi arte yo qué sé yo no sé cuando bailo ciento algo que cuando hago es ejercicios de repetición cómo que no me alimenta el alma y me siento que es una pérdida de tiempo hoy no no le pillo el me gustaría eh cogerle el punto pero

Voz 3 06:34 nada le hemos hablado en estos minutos de la realización de un vídeo musical has hablado de lo audiovisual cuando

Voz 2 06:47 qué difícil yo siempre digo que se como una mujer del erraba cimiento hago muchas cosas algo por honró te ha sido yo me licenciada en Comunicación Audiovisual aunque realmente quería estudiar moda pero fui buen estudiante en mi casa eso de estudiar moda eh

Voz 4 07:05 cómo sonaba raro o demasiado arriesgado menguó en una familia de clase media

Voz 2 07:14 más bien tirando a humilde Soy una chica de barrio entonces y pues igual no me podía permitir

Voz 2 07:22 nada me licenciado pero sí es verdad que los últimos años de carrera yo tenía esta cosa de querer trabajar en moda entonces empecé a hacer prácticas en una revista empecé más en la parte de comunicación pero poco a poco estuve asistiendo a estilistas ya está que yo siempre digo que fue un golpe suerte el dilema el director recuerdo que me dijo pues porque falló un estilista para una sesión de fotos mi hijo lo vas a hacer tú qué te lo has ganado y además tienes mucho y así poco a poco pues han pasado ya más de diez años rebajando pues para vanidad para revista Glamour para Vogue de todas formas mucha gente te conoce por tu país

Voz 4 08:04 eso por el programa también a mí

Voz 3 08:08 de Telecinco sí vale que supuso para el salto a la tele si es que lo consideras un salto

Voz 2 08:15 supuso muchas cosas es muy bonita y luego había cosas que pues que me gustaron menos cómo era ese programa cambiamos en un campo era un un programa que lo que hacíamos era hacer cambios de look pero siempre a personas que venían con un con una historia detrás y que y que necesitaban ese cambiar por fuera para poder cambiar por dentro la verdad es que recuerdo con mucho cariño de todas y cada una de las personas que pasaron bueno por mis manos y mis compañeros y me gusto pero yo tengo esta cosa así un poco común de ayudar de empatizar que que me gusta me gusta hacerlo porque el otro se siente bien y a mí también me reconforta yo en cambio damos pero lo hago con los ojos cerrados porque es muy bonito lo dicho Pelayo pero lo que quiero sobre todo es reforzar tenso yo te prometo que se sale

Voz 3 09:20 dijiste siempre hay alguien que se encarga de hacerte creer que si no estás dejas de existir si no estás en televisión efectivamente yo tengo la la sensación más bien que parece que salir en la tele es

Voz 2 09:34 como no se antes preguntabas a a la gente que quería ser de mayor y te recibía como una profesión yo ahora simplemente es salir en la tele ya pero salir en la tele porque es como que se ha olvidado muchas veces cuando estás dentro bueno pues la gente quiere de cómo maneja arte un poco y juega con esa cosa de estas frita por estar aquí

Voz 3 10:03 ganas dinero y ganas dinero si esa época tienes popularidad a la imagen te da la oportunidad de que se abran otras puertas

Voz 2 10:12 pero igual no duermes tan tranquilo cuando hay cosas es que no que sientes que no tienen que ver contigo con tus principios cuantos valores entonces ya yo pues que me vi llegando a casa triste llorando y no motivada que podía más esa parte mala de pues eso de verte no como demasiado expuesta con unos conflictos que eran innecesarios dieciséis que yo no quiero estar aquí es difícil porque claro piensas en tu sueldo piensas también en cómo lo va a tomar la gente la tuya la que te ve pero llega un momento que yo soy muy de escuchar a niña interior y mínima interiormente ya bueno pues pues sí pues de repente pues todo cambia tienen menos dinero hoy pero yo fui más feliz

Voz 3 11:08 tuviste miedo en ningún momento definitivo entiendo prácticamente acabo de llegar ya estoy saliendo

Voz 2 11:16 no porque estaba saliendo de un tipo de Tele con el que yo no me siento cómoda pero no sentí para nada que estuviese saliendo de la tele y a mí hay una tele que me gustan mucho y de hecho que me encantaría estar ahí

Voz 4 11:32 me encantaría tener un programa de moverla o de música o estar en un concurso o escuchar historias de gente

Voz 2 11:41 que si se me reconoce sea por mi trabajo no porque quién estoy saliendo en ese tipo de cosas que que me abruman el miedo que yo sentí cuando vi que la prensa del corazón se ponía en contacto con gente de mi entorno que dejaron una llaman a mis padres a Canarias decía pero cómo es esto posible que yo no quiero estar aquí sentiste

Voz 3 12:09 lo haría el reconocimiento de la gente de la calle sí

Voz 2 12:12 que parte buena tienes para mí toda toda toda porque me me chifla esos a mí me encanta el el compadreo me encanta ir por la calle y que de repente no se te te digan es algo bonito o algo no tan bonito siempre con respeto desde luego no pero no no me molesta me me gusta me gusta mucho y eso fue lo mejor

Voz 3 12:42 Natalia cuéntanos para terminar el vídeo que mencionábamos antes que has hecho de verbena de Carla gas

Voz 2 12:50 pues es un medio que surgió de manera como muy espontánea los chicos de novedades iban a tu cara a un festival de música en Lanzarote isla que amo hay dijo yo voy yo os grabó con el móvil porque tenían la sensación de que muchas veces eso la Cámara a ver es que esté familiarizado imponer muchísimo como Easy dije lo hago móvil tendrán la sensación de que es una cosa así como no entre nosotros y estarán más relajada Si bueno pues es un videoclip de muy bajo presupuesto bajísimo porque hombres fue dicho yo he hecho venga móvil tal pero a mi estilo si nos ha costado prácticamente nada no los billetes al azar si Priest y tan contenta con el resultado illes también Mi cines que es lo ves de ida como muy buen rollo no hay ningún tipo de pretensión ni artística ni ni yo si eso se les ve cómo son ellos que son más majos que las pesetas donde diría

Voz 3 13:58 esa tarea que está tu mayor talento mi mayor

Voz 2 14:00 talento comunicar da igual un soporte me sirve los trapos como digo yo la moda me sirve la música cuando pincho me sirve la palabra cuando desde la radio o la imagen también si estoy en televisión a mí me encanta contar cosas expresarme me encanta bailar

Voz 1 14:24 los gimnasios no cuenta quién dirías que ha sido el Faro de tu vida pues el faro podrían ser mis padres todo lo que lo que me han enseñado tiene mucha relación con con mi padre con muy bueno yo nunca lo ha ocultado siempre lo contado

Voz 2 14:54 mi padre tiene depresión

Voz 1 14:58 que claro tiene su parte mala pero yo también tengo una parte maravillosa estará escuchando del seguro si es creen Campa

Voz 2 15:05 el Ibex de radio hay en la cama y a tope es que lo acompañe para gente con depresión Boff las radios medicina sobre todas estas ánimo además vamos a mandar un saludo

Voz 1 15:19 a ver si a papá

Voz 2 15:24 ya todos los que a veces es sentir solos y solas es que sepáis que aunque sea este ratito de nada

Voz 1 15:32 pues no lo estáis estamos con vosotros y con vosotras y hay que seguir luchando no

Voz 2 15:42 nada que me decías lo de