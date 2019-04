Marcos: "Pago mis impuestos como cualquiera, pero además pago un plus por vivir en el campo"

Voz 1

00:00

me llamó Marcos Garcés soy de un pequeño pueblo de Teruel de Bañón de cien habitantes tengo treinta y dos años y soy agricultor y ganadero desde pequeño he tenido claro que quería que mi que Ken Ibi de mi futuro estuvieran en el medio rural y dedicarme a la agricultura como en la mayoría de jóvenes que nos incorporamos al sector pues hemos salido fuera nos hemos formado hemos pasado Oprah Universidad pero hemos decidido que queríamos trabajar en la agricultura Hay vivir aquí ahora parece que que esto de la despoblación ha puesto de moda que muchos han descubierto el problema ahora siendo que viene que viene de muy atrás yo al final soy un ciudadano como todos los demás que pago mis impuestos pero por ejemplo siempre para un plus porque porque imagínate ir hacer cualquier trámite Hacienda eh que ya esté diosa de porcino pues tener que coger el coche desplazarte ochenta kilómetros aparca en el centro hace ese trámite coge el coche y vuelve a a a tu a tu localidad a tu trabajo tras oportunidad no van a ser o no pueden ser igual que en la ciudad pero sí que deberían debería ser una brecha de menor tamaño al final está muy bien hacer tantos foros ferias charlas debates etcétera pero lo que queremos son en soluciones ya aplicaciones a la a la a la realidad que sirvan de algo muchas veces con pequeñas cosas con pequeños ajustes con pequeñas leyes con pequeñas ayudas pues ese se se apoya un montón a a la gente de estos territorios