Tezanos recela del voto oculto y teme que Vox saque un dato aún mejor

José Félix Tezanos buenos días buenos días presidente del CIS del Centro de Investigaciones Sociológicas después de que ayer se publicará la macro encuesta preelectoral de cara a las generales del veintiocho ocho de abril antes de nada la pregunta que más gente se ha hecho en las últimas horas por qué las horquillas para adjudicar escaños son tan grandes caben varios Gobiernos dentro de esas horquillas

Voz 1 00:24 sí pueden ser mayores a medida que se defina más mayor número de personas que todavía están indefinidas pues por una sencilla razón porque hay una incertidumbre devoto de comportamiento electoral porque en este momento el sistema de partidos en España es distinto a como era antes en este momento hay un partido principal que es el PSOE y luego hay cuatro partidos que tiene una proporción te van voto muy similar entre sí lo cual quiere decir que en las circunscripciones con cinco escaños pues van a bailar los escaños es muy pocos votos poquísimos votos en el último momento puede llevar un escaño a uno y otro partido eso no lo vamos a saber hasta el mismo momento de las elecciones lo que es muy bonito requirieron incertidumbre porque claro da a todos los ciudadanos pone en mano de todos los ciudadanos el poder de decir eso qué pasa habitualmente en las encuestas nos dicen de antemano lo que vamos a votar pues un poco raro a vosotros yo sin embargo ahora todo depende del voto que sea

Voz 1727 01:16 de todos los datos que ofrece este CIS que se publica ayer cuál eligen era mayor incertidumbre a su presidente

Voz 1 01:22 hombre yo creo yo por ejemplo los datos son los datos y los datos están obtenidos científicamente responden a un procedimiento de obtención de albatros muy riguroso en este caso a un sistema un modelo de imputación que utiliza nada más ni nada menos que ciento cuatro variables documentadas dediquen es una cosa alegre a ojo ahora yo veo los datos como cualquiera que puede ver los datos a mí cosas que me llama un poco la atención

Voz 1727 01:46 como cuál es por ejemplo yo no acaba

Voz 1 01:48 lo de ver claro que el PP haya caído tanto es una opinión personal es opinión científica los datos son los que han salido yo también tengo la impresión de que vos puede sacar más de lo que dicen las encuestas lo que dicen los datos en este momento que puede tener un voto oculto y eso puede ser un vuelco total a la situación es decir dependiendo de esos votos el último momento pues podemos encontrarnos con que los tres partidos de la derecha que en este momento en la encuesta no dan mayoría si pueden darlo en la en la práctica es decir que eso no está concluido no está cerrado la encuesta es la foto fija del momento del uno al dieciocho de marzo las encuestas que se han hecho en este momento con mucha gente indecisa todavía lo que significa que de aquí

Voz 1727 02:28 mucha mucha gente es decir más porque hay tanta gente indecisa en esta ocasión

Voz 1 02:31 pero ese es un doble fenómeno curioso porque hay mucha gente que dice que va a participar a la pregunta de usted va a votar en las próximas elecciones del veintiocho de abril nada menos que el setenta y seis con tres dice que sí seguro y un diez con tres que probablemente si lo cual es un ochenta y tantos por ciento sea si se produce esa participación sería enorme pero a su vez de todos estos hay un cuarenta y uno por ciento que te dicen que todavía no han decidido qué partido te dicen los entre partidos

Voz 1727 03:00 aquí atribuir esa indecisión tan elevada pues de partidos

Voz 1 03:03 yo creo a dos cosas en primer lugar a la volatilidad que hay cada vez más en la opinión pública y en segundo lugar al hecho de que estas elecciones son ese tipo de elecciones que se llaman crucial eso coyunturales de que estamos entre la encrucijada de caminos entonces tirar por un camino otro tiene muchas consecuencias para la vida práctica de las personas entonces aunque los políticos Nos planteamos a veces en los mundo de la política de comunicación las clases ya hay muchos ciudadanos que lo dicen que gano yo que pierdo que pudo perder si pasa esto entonces una recesión muy gorda entonces claro es igual que ocurrió en el año setenta y nueve ochenta y dos eran decisiones gordas entonces la gente lo piensa mucho sacas ya

Voz 1727 03:38 no estamos ante una lección de de esa trascendencia

Voz 1 03:40 yo creo que sí yo creo que desde luego se está analizando poco los escenarios poselectorales posibles que puede ocurrir si aquí hay un Gobierno progresista liderado por el PSOE o un gobierno de las tres derechas las consecuencias son enormes es decir eso de hay que creérselo que están prometiendo alguno si hay que creérselo hay que ponerlo encima de la balanza en mucha gente que lo está evaluando en estos momentos

Voz 1727 04:01 todo el voto oculto en esta ocasión es de Vox

Voz 1 04:04 no yo creo que no no probablemente vos tiene un voto oculto que no ha emergido en otras elecciones a veces algunos lo califican como el voto tardo franquista o pues franquista no franquista nacional populista es un fenómeno nuevo mucha gente que no ha votado nunca porque piensan que la democracia no es buena que no está a favor de los derechos de las mujeres que tienen me autoritaria frente a la vida eso es rechazan la democracia en general eso existe en toda sociedad en España no habían tenido un referente a lo tiene claro cómo lo tiene en Alemania en Francia en otros países

Voz 1727 04:33 o sea que quiere decir que puede sacar de la abstención a gente que no

Voz 1 04:36 nunca y eso eso sí que no es medible eso sí era antiguo voto oculto del PP se podía calibrar por dos razones porque el voto estaba decidido y estaba oculto y en segundo lugar porque no venía de la abstención sino que estaba ahí y había métodos ahora estamos ante una imprevisibilidad mayor sea este Good este botón no lo sabemos no sabemos en primer lugar que van a hacer muchas personas que no han decidido todavía qué van a votar cuando otras absurdo pretender saberlo y en segundo lugar ese voto que está en la abstención siempre de motos digamos estructural de la negativa sistema por la derecha y demás cita pues tampoco sabemos evaluarlo eh

Voz 1727 05:09 el CIS es una foto una foto que termina de de hacerse el dieciocho de marzo lo que parece claro es que encabeza está el PSOE y Le voy a leer lo que escribe José Antonio Zarzalejos sobre Pedro Sánchez en El Confidencial dice Zarzalejos un rasgo podría lesionar la puesta del juego preelectoral de Sánchez la vibración de prepotencia que transmite de que la partida es suya de que lleva mano de naipes ganadores

Voz 2 05:36 yo a ver que no lo yo no lo que yo eso adiós

Voz 1 05:38 sí yo incluso lo escucho que escuchó las noticias como todos iré Kenan noticias el dice estas esto está un abierto el tema está muy abierto que puede pasar todos puede puede formar mayoría digamos una mayoría in algunos no han previsto como ocurrió en Andalucía de Luciano estar esta situación es distinta e Andalucía ya de pronto unos encontramos todos todos se con la sorpresa de que el tripartito pues formó informó gobiernos aquí es que no es una especulación forma gobierno en Andalucía está gobernando Andalucía con qué consecuencias prácticas esa es la cuestión pero vamos yo creo que más bien presidente Pedro Sánchez en este momento está en la politica de los hechos de las cuestiones a las medidas concretas no

Voz 1727 06:16 quién está más movilizado ahora mismo la izquierda o la derecha

Voz 1 06:20 yo creo que están las dos yo creo que están las dos hay alta movilización en los dos pero más en la en el en el caso del PSOE pero lado más en caso de vos por otro caso de los tres partidos que están en la derecha hay una competencia doble por una parte el PSOE por otra parte entre ellos que eso es lo que está llevando tanta tensión a la campaña entonces claro ellos mismos probablemente tienen tanta información interna lo que está pasando que ven que día a día hay flujos de votos que circulan entre entre ellos mismos no entonces son tres personas como tres personas metidas una cámara negra con una competencia terrible

son las ocho y cuarenta y cuatro siete y cuarenta y cuatro en Canarias vamos a hacer una pausa y abro ya esta conversación a la mesa con Giuliana con Teodoro León Gross y con Mariola Urrea

los analistas electorales que le formulen preguntas al señor Tezanos al presidente del CIS ahí va la pregunta que formulaba alguien muy conocido esta antena Pablo Simón

Voz 1671 07:53 buenos días señor Tezanos Si algo estamos viendo en todos los sondeos es que la decisión de voto de los españoles cada vez se retrasa más sin embargo esto coincide justamente con una legislación que tenemos es que se está está prohibido el publicar en puestas aunque sigan haciendo por parte de los partidos y los medios de comunicación cinco días antes de la elección por lo tanto en un tramo crucial de la campaña electoral vamos a ciegas usted cree que habría que impulsar una reforma para que efectivamente los ciudadanos pudiéramos conocer sondeos hasta el mismo día de la elección

Voz 1 08:22 sí yo creo que probablemente sería conveniente pero más que de la prohibición de sus últimos días que nadie cumple porque todo el mundo tiene acceso a información yo creo que hay una cosa importante es que cuando se de información sociológica día claramente cuál es la muestra que se ha utilizado como esa seleccionado de verdad cuál fue la pregunta literal y cuáles fueron las respuestas literales pues aquí lo que se da muchas veces la información sobre algo ya cocinado sea todo lo contrario que hace el CIS la no se explica cómo ha llegado a ello entonces a información que no sabe dónde ha salido que no sabe si son conjeturas o son datos de la realidad eso hay países que lo tienen y totalmente tasado en Alemania hay que separar lo que es el dato primario lo que sale lo que se dice que aquí se ha descalificado a veces con lo que es luego una elaboración que puede una conjetura razonable no yo creo que habría que hacer no sólo una legislación que esas cosas no solamente resultado de la de la legislaciones sino que había que hacer un consenso de rigor para que la información que recibiera el ciudadano fuera verdad no fuera como se está haciendo tanto eh

Voz 1727 09:21 cuando Carles Castro analista electoral de La Vanguardia que pregunta por el cambio de metodología

Voz 5 09:26 buenos días artesanos era necesaria una nota metodológica además de veinte páginas para explicar la estimación

Voz 1 09:32 bueno yo creo que la metodología es muy importante yo creo que explicar de la metodología para que el ciudadano tenga confianza de que es el está informando de verdad con veracidad en el caso del CIS lo que nosotros decidimos es como había esta situación de incertidumbre las encuestas ordinarias lo que son los barómetros publicar los datos brutos tal como sale y a veces es decir eso es la cocina pero bueno eso son el dato puro y duro simplemente ahora en esta encuesta no hemos utilizado eso que se llama cocina yo creo que es impropio de llamarlo así pero lo que sí ha utilizado es un modelo de proyección en el que hemos estado trabajando los últimos meses que utiliza nada más ni nada menos que ciento cuatro variables para intentar imputar el voto de los indecisos aún así con esto no llegamos nada más que al setenta y tres setenta y cuatro por ciento de imputación pero es su modelo digamos que utiliza variables objetivas no elogió y Metro sino utiliza digamos cuantitativamente se incluye una larga nota metodológica en decís que yo recomiendo los especialistas lo pueden reproducir ellos mismos pueden obtener los mismos resultados que nosotros que es una condición imprescindible del método científico la productividad los procedimientos científico

Voz 1926 10:39 Teodoro León Gross bueno defiende el señor Tezanos esta transparencia de los datos la transferencia metodológica que cualquier ámbito académico científico es evidentemente es así no pero él dice para que el ciudadano sepa con veracidad realmente el señor Tezanos piensa que el ciudadano va a mirar esas veintiun páginas denotan metodológica porque parece un poco ingenuo no ir por otro lado me gustaría añadirle una a una pregunta no es decir el el dopaje que Varela enfatizó en su artículo en El Confidencial titulado La magia de Tezanos vitamina para Vox el el gran dopaje con esa transparencia que tiene que tiene Vox que pasa de unos datos de estimación del seis coma uno al modelo de estimación tradicional del seis siete y sin embargo en la estimación publicada llega al once coma nueve Si bueno cuando nosotros vamos al médico en los hacemos un análisis de sangre unos resultados no

Voz 1 11:30 hemos la nota metodología es porque se haga sus resultados pero sí tenemos la confianza de que es científica que se ha hecho de verdad que no es una cosa de a ojo ya que éste tiene tantos y demás no no la la garantía que pueda haber en este momento sobre todos los expertos porcinos no tiene porque ser expertos es que ese bien que no hay mención no hay magia no hay cosas de este tipo entonces aquí a veces está convirtiendo se está convirtiendo lo que son inclinaciones políticas posiciones políticas tengo objeciones metodológicas esto es muy poco serio lo produce realmente ningún efecto yo creo digamos sobre transformación de otra manera

Voz 1926 12:02 me mi pregunta era si piensa que el ciudadano valorará no

Voz 1 12:04 no veracidad por esa nota sí pero es algo que había dicho usted seis sino no el ciudadano tendrá la confianza que es lo que se ha hecho porque se publica ese dice qué método se ha seguido es un método riguroso es el ejemplo yo creo que es muy sencillo que lo he puesto el análisis de sangre nosotros no sabemos cómo se hace todo el cómputo de los demás pero sabemos que hay métodos fiables eso no es una cosa de ojo de ojos ven como mero o decir bueno a mi me interesa subir o si yo caigo y bajo me enfado y el hombre yo entiendo que la política es distinto ya política implica emociones implica muchas cosas no yo lo entiendo yo entiendo qué le va mal siempre les sienta mal ahora yo creo que sí es importante igual que el Instituto Nacional de Estadística entender que decís es una institución científica que no se gamos que no hacemos esas cosas que se nos dice esto esto está me escrito es muy viejo en la historia estás a los cuentos infantiles era la historia de la de la madrastra el encuentro de Blancanieves que cuando el el el espejo le decía que no la la más guapa rompía al espejo luego mandaba alguien que asesinar a más guapa y además yo creo que un poco de tranquilidad nos vendría bien a todo desde luego no manipular al ciudadano que a veces quiero al ciudadano se manipula descalificando cosas y haciendo descalificaciones hombre que son un poco graves a veces Henri

Voz 1727 13:15 yo Lena

Voz 1926 13:17 sí muy buenos días en estos momentos en que nadie logra ponerse de acuerdo al rededor de la encuesta del CIS si se detecta un un acuerdo entre los principales partidos sobre todo el Partido Popular que eso agarrarse al clavo de los indecisos el PSOE para no transmitir triunfalismo y el Partido Popular para enviar mensajes de que el partido todavía está abierto cuarenta por ciento de indecisos realmente son cuarenta por ciento de indecisos sólo ahí hay personas que simplemente no transmiten lo que lo que piensan hacer es detectable el indeciso en estado puro si eso está bien

Voz 1 13:57 todo porque en realidad hemos dicho que hay un setenta y seis por ciento que dice que va a participar seguro a votar un diez por ciento que probablemente eso son ochenta y tantos por ciento y tantos por ciento diez ochenta y tantos por ciento hay un cuarenta y uno con seis que dicen que no saben todavía porque partido o porque opción pues puede ser la abstención el botón votó en blanco entonces esos del conjunto de la de la ciudadanía de la población en edad de votar es el treinta y seis por ciento la cifra exacta es el treinta y seis por ciento que en este momento te dicen cuando se les pregunta en una encuesta de rigurosa como esta que no saben todavía qué va

Voz 1926 14:29 dicen la verdad yo creo que unos dicen

Voz 1 14:31 la verdad y para otros no quieren decir a uno encuestador que llega a su casa que llama hay que le dice que la seleccionado por métodos aleatorios y pregunta cuántas personas hay en la casa de edad al que le corresponde eso es la la ciencia estadística entonces cómo podemos saber qué piensa que puede votar esa persona pues hemos utilizado esas variables esas variables implica donde se ubican ideológicamente una escala de uno de diez qué seguridad tiene de que vas a votar o podías votar por uno u otro partido que piensas de los líderes políticos como les puntúa quién prefieres como presidente de Gobierno aventaja del CIS es que sus encuestas tienen muchas variables dimos utiliza además series de veinte años entonces con todo eso hemos hecho esa reconstrucción que insisto que es una reconstrucción que está todavía sometida a la prueba de verificación como ocurre en ciencia tenemos que ver después de las elecciones que ocurre un ocurre es un modelo sofisticado que antes nos había utilizado yo no tengo la seguridad absoluta de que ese modelo sea exacto como eran anteriormente los modelos de cálculo del voto oculto del PP pagará todos mucho más complejo pero sí es lo más aproximado que tenemos a la realidad de la primera parte del mes de marzo es decir que vamos es decir se está haciendo en este momento la segunda gran encuesta dieciocho mil entrevistas las encuestas de las elecciones autonómicas municipales y europeas también van a pregunta política ya es decir que los científicos os expertos van a tener la base de datos es decir toda esa información para ver en estas semanas y se ha ido fraguando más decisión devoto

Voz 1727 15:53 Mariola Urrea si buenos días señor Tezanos

Voz 6 15:55 en usted ha defendido desde que ha llegado al CIS la la idea de trabajar sobre el dato bruto y eso es los trabajos que se han publicado bajo su responsabilidad han seguido esta metodología ahora no expresando trabajó con proyección con ciento cuatro variables mi pregunta es hay una rectificación de su manera de trabajar y si es así que causa justifica esta rectificación pero sobre todo para que cuál es la finalidad de esa rectificación un minuto tenemos

Voz 1 16:28 son dos tipos de encuestas distintas el barómetro mensual del CIS generalmente lo que preguntamos es si mañana hubiera elecciones a quién votaría usted en las elecciones andaluzas y en estas preguntamos el día veintiocho de marzo a quién va a votar a usted la pregunta es más concreta y pronto hay más indecisión como Podemos que suponer que va a votar más del cincuenta por ciento de las pero zonas tenemos que calcular que puede votar esas personas que no nos dicen ahora que van a votar con datos objetivos y entonces eso es un requisito imprescindible de la proyección de escaños pero en realidad esta encuesta del CIS es una especie de cincuenta y dos encuestas que han hecho en todas las circunscripciones entonces ahí tenemos que hacer una previsión de comportamiento y la asignación de escaños hay no queda más remedio que proyectar pero tenemos que advertir que el modelo de todo modelo de proyección hoy en día esta iniciativa tenemos que me quedan treinta

Voz 1727 17:17 segundos expresidente alguna responsabilidad porque hayamos empleado ocho minutos en la metodología no explicaron bien el cambio inicialmente

Voz 2 17:27 esto está explica pero es igual sigo con el ejemplo de aquí no se ven esos en el que mi compañero solo preguntas pero por metodología llevamos eso exactamente es lo lo absurdo es que en un debate el electoral estemos hablando de metodologías usted asume que era de la comunicación de lo que hizo culpa aunque culpa yo yo de una situación a mí desde el primer momento siempre estuvo objetando a principio decía no nadie objeta su capacidad científica editada en la universidad durante muchos años entonces que objeta que no va a gustar los resultados que viene eso es una es una cosa un poco infantil hay que entender esto que es tal cual